Король Таиланда Рама X помиловал 16 украинцев, - посольство
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) по случаю своего дня рождения помиловал 16 украинцев, семеро из которых был полностью освобождены из-под стражи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Таиланде.
"По случаю Дня рождения тайского монарха Рамы Х в течение августа-декабря 2020 продолжается коллективное королевское помилование лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, которое будет касаться и заключенных граждан Украины", - говорится в сообщении.
По предварительным результатам, все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины (16 человек) получили королевское помилование. Два человека получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), семь человек - на 1/2, остальные семеро граждан Украины были полностью освобождены из-под стражи.
Посольство и впредь будет прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран.
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Хотя, правильно, если реально везли, тогда зря что отпускает наркоторговцев-курьеров то.
Знали на шо шли? = огребайте.
И не думаю шо им там "подкинули".