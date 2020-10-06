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Король Таиланда Рама X помиловал 16 украинцев, - посольство

Король Таиланда Рама X помиловал 16 украинцев, - посольство

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) по случаю своего дня рождения помиловал 16 украинцев, семеро из которых был полностью освобождены из-под стражи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Таиланде.

"По случаю Дня рождения тайского монарха Рамы Х в течение августа-декабря 2020 продолжается коллективное королевское помилование лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, которое будет касаться и заключенных граждан Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным результатам, все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины (16 человек) получили королевское помилование. Два человека получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), семь человек - на 1/2, остальные семеро граждан Украины были полностью освобождены из-под стражи.

Посольство и впредь будет прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран.

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Автор: 

помилование (219) Таиланд (184) украинцы (3874)


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Топ комментарии
+12
Король Таиланда Рама X помиловал 16 украинцев, - посольство - Цензор.НЕТ 4195
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06.10.2020 13:14 Ответить
+10
Барыжыли наркотой? Если так, то какой нам смысл от наркоторговцев? Какую пользу они могут принести Украине?
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06.10.2020 13:09 Ответить
+4
щедрый человек - король Рама X ))
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06.10.2020 13:10 Ответить
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Барыжыли наркотой? Если так, то какой нам смысл от наркоторговцев? Какую пользу они могут принести Украине?
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06.10.2020 13:09 Ответить
там за наркоту - вышка безусловно. всех въезжающих однозначно предупреждают
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06.10.2020 13:17 Ответить
вышка условно. иностранцев как правило приговаривают и отпускают. своих казнят
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06.10.2020 14:22 Ответить
В Украине мосоров расходный материал кончился... пополнение так сказать
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06.10.2020 13:29 Ответить
щедрый человек - король Рама X ))
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06.10.2020 13:10 Ответить
ещё бы нет!!с баварии удобно ,,щедроты"раздавать!!(он уже долгие годы в баварии тусит)
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06.10.2020 13:20 Ответить
Зараз янелох вилізе в телевізор і буде патякати що це завдяки лише йому.
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06.10.2020 13:10 Ответить
счастье то какое -наркодилеры домой едут
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06.10.2020 13:11 Ответить
Король Таиланда Рама X помиловал 16 украинцев, - посольство - Цензор.НЕТ 4195
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06.10.2020 13:14 Ответить
Якщо не винні, то це добре. Якщо це злочинці, то погано.
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06.10.2020 13:14 Ответить
Харе Крішна ! Харе Рама !
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06.10.2020 13:18 Ответить
สุขสันต์วันเกิด ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
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06.10.2020 13:20 Ответить
Там как тогда Рашка - десант пехоты с кораблей = Ой, мы ошиблись, давайте жить дружно....
Хотя, правильно, если реально везли, тогда зря что отпускает наркоторговцев-курьеров то.
Знали на шо шли? = огребайте.
И не думаю шо им там "подкинули".
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06.10.2020 13:36 Ответить
нехай щастить!
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06.10.2020 13:49 Ответить
шо и тут свыня договаривалась?
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06.10.2020 14:03 Ответить
это те которые откапуют трупаки и сними фотаются..во наци я сеюуршкама
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06.10.2020 14:07 Ответить
наркокурьеры?
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06.10.2020 14:23 Ответить
 
 