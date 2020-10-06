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Король Таїланду Рама X помилував 16 українців, - посольство

Король Таїланду Рама X помилував 16 українців, - посольство

Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн (Рама Х) з нагоди свого дня народження помилував 16 українців, сімох з них було повністю звільнено з-під варти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Таїланді.

"З нагоди Дня народження тайського монарха Рами Х протягом серпня-грудня 2020 року триває колективне королівське помилування осіб, утримуваних у виправних закладах Королівства Таїланд, яке стосуватиметься і ув’язнених громадян України", - йдеться в повідомленні.

За попередніми результатами, всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України (16 осіб) отримали королівське помилування. Дві особи отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), семеро осіб – на 1/2, решту семеро громадян України було повністю звільнено з-під варти.

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Посольство і надалі докладатиме максимальних зусиль для забезпечення дотримання законних прав і інтересів усіх громадян України в Таїланді, Лаосі і М’янмі, у тому числі тих, хто наразі продовжує перебувати в закладах позбавлення волі цих країн.

Автор: 

помилування (112) Таїланд (133) українці (2548)


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Топ коментарі
+12
Король Таиланда Рама X помиловал 16 украинцев, - посольство - Цензор.НЕТ 4195
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06.10.2020 13:14 Відповісти
+10
Барыжыли наркотой? Если так, то какой нам смысл от наркоторговцев? Какую пользу они могут принести Украине?
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06.10.2020 13:09 Відповісти
+4
щедрый человек - король Рама X ))
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06.10.2020 13:10 Відповісти
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Барыжыли наркотой? Если так, то какой нам смысл от наркоторговцев? Какую пользу они могут принести Украине?
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06.10.2020 13:09 Відповісти
там за наркоту - вышка безусловно. всех въезжающих однозначно предупреждают
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06.10.2020 13:17 Відповісти
вышка условно. иностранцев как правило приговаривают и отпускают. своих казнят
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06.10.2020 14:22 Відповісти
В Украине мосоров расходный материал кончился... пополнение так сказать
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06.10.2020 13:29 Відповісти
щедрый человек - король Рама X ))
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06.10.2020 13:10 Відповісти
ещё бы нет!!с баварии удобно ,,щедроты"раздавать!!(он уже долгие годы в баварии тусит)
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06.10.2020 13:20 Відповісти
Зараз янелох вилізе в телевізор і буде патякати що це завдяки лише йому.
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06.10.2020 13:10 Відповісти
счастье то какое -наркодилеры домой едут
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06.10.2020 13:11 Відповісти
Король Таиланда Рама X помиловал 16 украинцев, - посольство - Цензор.НЕТ 4195
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06.10.2020 13:14 Відповісти
Якщо не винні, то це добре. Якщо це злочинці, то погано.
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06.10.2020 13:14 Відповісти
Харе Крішна ! Харе Рама !
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06.10.2020 13:18 Відповісти
สุขสันต์วันเกิด ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
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06.10.2020 13:20 Відповісти
Там как тогда Рашка - десант пехоты с кораблей = Ой, мы ошиблись, давайте жить дружно....
Хотя, правильно, если реально везли, тогда зря что отпускает наркоторговцев-курьеров то.
Знали на шо шли? = огребайте.
И не думаю шо им там "подкинули".
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06.10.2020 13:36 Відповісти
нехай щастить!
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06.10.2020 13:49 Відповісти
шо и тут свыня договаривалась?
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06.10.2020 14:03 Відповісти
это те которые откапуют трупаки и сними фотаются..во наци я сеюуршкама
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06.10.2020 14:07 Відповісти
наркокурьеры?
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06.10.2020 14:23 Відповісти
 
 