Король Таїланду Рама X помилував 16 українців, - посольство

Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн (Рама Х) з нагоди свого дня народження помилував 16 українців, сімох з них було повністю звільнено з-під варти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Таїланді.

"З нагоди Дня народження тайського монарха Рами Х протягом серпня-грудня 2020 року триває колективне королівське помилування осіб, утримуваних у виправних закладах Королівства Таїланд, яке стосуватиметься і ув’язнених громадян України", - йдеться в повідомленні.

За попередніми результатами, всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України (16 осіб) отримали королівське помилування. Дві особи отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), семеро осіб – на 1/2, решту семеро громадян України було повністю звільнено з-під варти.

Читайте: Українка загинула під час пожежі в Польщі, - ЗМІ

Посольство і надалі докладатиме максимальних зусиль для забезпечення дотримання законних прав і інтересів усіх громадян України в Таїланді, Лаосі і М’янмі, у тому числі тих, хто наразі продовжує перебувати в закладах позбавлення волі цих країн.