Король Таїланду Рама X помилував 16 українців, - посольство
Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн (Рама Х) з нагоди свого дня народження помилував 16 українців, сімох з них було повністю звільнено з-під варти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Таїланді.
"З нагоди Дня народження тайського монарха Рами Х протягом серпня-грудня 2020 року триває колективне королівське помилування осіб, утримуваних у виправних закладах Королівства Таїланд, яке стосуватиметься і ув’язнених громадян України", - йдеться в повідомленні.
За попередніми результатами, всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України (16 осіб) отримали королівське помилування. Дві особи отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), семеро осіб – на 1/2, решту семеро громадян України було повністю звільнено з-під варти.
Посольство і надалі докладатиме максимальних зусиль для забезпечення дотримання законних прав і інтересів усіх громадян України в Таїланді, Лаосі і М’янмі, у тому числі тих, хто наразі продовжує перебувати в закладах позбавлення волі цих країн.
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Хотя, правильно, если реально везли, тогда зря что отпускает наркоторговцев-курьеров то.
Знали на шо шли? = огребайте.
И не думаю шо им там "подкинули".