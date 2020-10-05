Українка загинула під час пожежі в Польщі, - ЗМІ
У населеному пункті Гурашка неподалік від Варшави згоріла теплиця, перероблена в гуртожиток для українських заробітчан. Близько 20 наших співвітчизників зуміли врятуватися з вогню, одна жінка загинула.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Polsat News.
Трагедія сталася в ніч з неділі на понеділок. Примчавшись на виклик, пожежники виявили, що житло українських заробітчан "палає з двох боків".
Житло українців, які працюють у садівничому господарстві, становило собою колишню теплицю. Її обшили листами заліза й утеплили мінеральною ватою. Вікон в приміщенні не було.
Коли пожежники увійшли всередину приміщення, то виявили обгоріле тіло.
За неофіційними даними, загибла - молода українка.
Місцева поліція під наглядом прокуратури здійснює розслідування цієї справи. Рятувальники поки не назвали причини виникнення пожежі.
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"теплица, переделанная в общежитие для украинских заробитчан"
Источник:https://censor.net/ru/n3223042