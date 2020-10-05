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Новини
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Українка загинула під час пожежі в Польщі, - ЗМІ

Українка загинула під час пожежі в Польщі, - ЗМІ

У населеному пункті Гурашка неподалік від Варшави згоріла теплиця, перероблена в гуртожиток для українських заробітчан. Близько 20 наших співвітчизників зуміли врятуватися з вогню, одна жінка загинула.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Polsat News.

Трагедія сталася в ніч з неділі на понеділок. Примчавшись на виклик, пожежники виявили, що житло українських заробітчан "палає з двох боків".

Житло українців, які працюють у садівничому господарстві, становило собою колишню теплицю. Її обшили листами заліза й утеплили мінеральною ватою. Вікон в приміщенні не було.

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Коли пожежники увійшли всередину приміщення, то виявили обгоріле тіло.

За неофіційними даними, загибла - молода українка.

Місцева поліція під наглядом прокуратури здійснює розслідування цієї справи. Рятувальники поки не назвали причини виникнення пожежі.

Автор: 

пожежа (4360) Польща (8634) смерть (6779) українці (2548) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+6
Украинка погибла при пожаре в Польше, - СМИ - Цензор.НЕТ 6902

"теплица, переделанная в общежитие для украинских заробитчан"
Источник:https://censor.net/ru/n3223042
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05.10.2020 21:58 Відповісти
+6
Писець... теплиця без вікон .. Ці люди себе хоть трохе себе поважають ?? Жити курва у собачий буді (!)
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05.10.2020 22:35 Відповісти
+2
свинарник
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06.10.2020 06:15 Відповісти
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Украинка погибла при пожаре в Польше, - СМИ - Цензор.НЕТ 6902

"теплица, переделанная в общежитие для украинских заробитчан"
Источник:https://censor.net/ru/n3223042
показати весь коментар
05.10.2020 21:58 Відповісти
свинарник
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06.10.2020 06:15 Відповісти
Слава Богу що поросята не загинули...
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05.10.2020 22:31 Відповісти
Писець... теплиця без вікон .. Ці люди себе хоть трохе себе поважають ?? Жити курва у собачий буді (!)
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05.10.2020 22:35 Відповісти
зато Европа
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06.10.2020 06:16 Відповісти
Придурок люти едут не от хорошей жизни особенно в селах нет работы вообще!!!
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06.10.2020 06:41 Відповісти
И что делать?
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06.10.2020 07:28 Відповісти
этот вопрос задай своему зеленому кумиру
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06.10.2020 08:02 Відповісти
 
 