Українка загинула під час пожежі в Польщі, - ЗМІ

У населеному пункті Гурашка неподалік від Варшави згоріла теплиця, перероблена в гуртожиток для українських заробітчан. Близько 20 наших співвітчизників зуміли врятуватися з вогню, одна жінка загинула.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Polsat News.

Трагедія сталася в ніч з неділі на понеділок. Примчавшись на виклик, пожежники виявили, що житло українських заробітчан "палає з двох боків".

Житло українців, які працюють у садівничому господарстві, становило собою колишню теплицю. Її обшили листами заліза й утеплили мінеральною ватою. Вікон в приміщенні не було.

Читайте також: У Польщі бракує українських заробітчан у харчовій і переробній галузях

Коли пожежники увійшли всередину приміщення, то виявили обгоріле тіло.

За неофіційними даними, загибла - молода українка.

Місцева поліція під наглядом прокуратури здійснює розслідування цієї справи. Рятувальники поки не назвали причини виникнення пожежі.