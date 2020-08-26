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У Польщі бракує українських заробітчан у харчовій і переробній галузях

У Польщі бракує українських заробітчан у харчовій і переробній галузях

40% вакансій у харчовій і переробній галузях у Польщі зараз вільні. На цих робочих місцях чекають громадян України. Крім того, відроджуються електроніка, меблева і логістична галузі.

Про це в ефірі польського телебачення заявив генеральний директор компанії з міжнародного працевлаштування Томаш Богдевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За його словами, поляки чекають українських працівників, але все ускладнює вимога 14-денного карантину після прибуття.

"Приблизно 40 відсотків робочих місць наразі вільні у харчовій та переробній промисловостях. Відроджуються також електроніка, меблева та логістична галузі. Компанії з усієї Польщі приїжджають до нас і чекають на співробітників. Ми кажемо їм, що якщо вони планують збільшити виробництво та зайнятість, вони мають сказати нам про це набагато швидше, ніж раніше. Адже зараз не все так просто, українці все ще зобов’язані проходити обов’язковий 14-денний карантин, а лише тоді зможуть приступити до роботи", - каже Богдевич.

Також читайте: Українських заробітчан двічі за день ловили за порушення карантину поліцейські, що самоізолювалися в сусідньому номері

Автор: 

Польща (8484) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+9
Змінюється! На початку 90-х в Польшу продукти та пром. товари возили з України (там свого майже не було). І за ці роки в Польщі збудували європейську державу, а з України наші царьки-небожителі збудували під себе щось середнє між феодалізмом та капіталізмом і лохторату тридцять років розказкють про "надо потєрпєть - ми йдемо в Європу".
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26.08.2020 12:55
+6
когда-то утюги с кофемолками возили в страну лелика и болика.....
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26.08.2020 12:51
+5
а еще раньше оттуда поляки везли к нам и продавали на базарах турецкие свитера и "варенки", а от нас перли на "малюхах" телевизоры и холодильники.
А мы кривились и ухмылялись, мол, как так можно.
И где теперь они, а где мы...
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26.08.2020 12:57
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Змінюється! На початку 90-х в Польшу продукти та пром. товари возили з України (там свого майже не було). І за ці роки в Польщі збудували європейську державу, а з України наші царьки-небожителі збудували під себе щось середнє між феодалізмом та капіталізмом і лохторату тридцять років розказкють про "надо потєрпєть - ми йдемо в Європу".
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26.08.2020 12:55 Відповісти
Царьків - з конвоєм в Бабин ЯР,
згодом поставить Меморіал...
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26.08.2020 13:34 Відповісти
Проблема є в нас, бо 30 років вже не знаємо куди йти- кожен президент розвертає вектор на 180 градусів. Через це ми стоїмо на місці. Якби не війна, то досі б думали, що нам найкраще з москалями. Поляки визначилися з пріоритетами- іти в ЄС і НАТО, і поступово до нього йшли,не кидаючись з сторони в сторону. Нам бракує консенсусу і переконання, що треба тікати від москалів любими шляхами і зі всієї сили. Поляки також не женуться за протекторатом від країни, там кожен хоче стати підприємцем і володіти своєю маленькою справою, ми ж чекаємо на подачки і солодкі обіцянки від держави. І ніхто не каже що надо потєрпєть, ми йдемо в Європу, про Європу почав вперше згадувати Ющенко, а конкретно щось робити- Порох. Оце і все, більше ніхто до Європи нас не вів за 30 років.
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26.08.2020 15:46 Відповісти
Хто коли в Європу йшов?
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26.08.2020 16:21 Відповісти
...сказал расеянин, который не вылазит из под монглоьского ига уже пол тысячелетия.
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26.08.2020 12:57 Відповісти
это он так долго живёт?
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26.08.2020 13:06 Відповісти
Не він, а іго.
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26.08.2020 13:27 Відповісти
когда-то утюги с кофемолками возили в страну лелика и болика.....
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26.08.2020 12:51 Відповісти
а еще раньше оттуда поляки везли к нам и продавали на базарах турецкие свитера и "варенки", а от нас перли на "малюхах" телевизоры и холодильники.
А мы кривились и ухмылялись, мол, как так можно.
И где теперь они, а где мы...
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26.08.2020 12:57 Відповісти
И не говори, наша помощь РАБсилой им очень кстати, и не только на клубнике
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26.08.2020 13:08 Відповісти
РАБсила у нас здесь ибо работают за еду. Там же даже у работника низкой квалификации зарплата втрое выше.
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26.08.2020 13:23 Відповісти
потому что они потом все-таки оторвались от совка. а мы до сих пор....
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26.08.2020 13:30 Відповісти
они оторвались, потому что захотели.
А мы, судя по зелени у власти, продолжаем жить воспоминаниями о колбасе по 2.20...
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26.08.2020 13:55 Відповісти
и не только. в конце 80-х моя сестра работала в электротоварах, поляки скупали все вплоть до удлинителей, зато я всегда была с жевачками, одета в "варенки", а сестра с косметикой))
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26.08.2020 13:07 Відповісти
Та то таке. Ось нашому говнокомандувачу мізків не вистачає та й совісті нема. Ось це біда, так біда!
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26.08.2020 12:53 Відповісти
Якраз там робота-пекло.
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26.08.2020 12:55 Відповісти
Сьогодні - 26 серпня --100років початку розгрому Червоної Армії
під Варшавою, де остовний вклад зробила Українська Армія.
А замполітом у росіян там був Йосоп Сталін.
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26.08.2020 12:56 Відповісти
Учи историю. Сталин в том походе не учавствовал, у него в Москве дела поважнее были - травить Ленина и подбирать власть.
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26.08.2020 13:07 Відповісти
Неуч !! Читай ----

В то время как армии советского Западного фронта под командованием М. Тухачевского подходили к Варшаве, войска Юго-Западного фронта(командующий А. Егоров,член Реввоенсовета -Сталин, оказывавший на Егорова большое влияние) собирались брать Львов. 11августа главнокомандующий войсками республикиС. Каменев приказал Егорову переподчинить1-ю конную и12-ю армии Западному фронту.Их требовалось направить под Варшаву для наращивания силы удара. Однако командование Юго-Западного фронта игнорировало эту директиву, ссылаясь на то, что Первая конная уже втянута в бои за Львов,
Между тем Пилсудский сосредоточил силы для удара по флангам наступавшей на

Варшаву группировки РККАи16 августа начал контрнаступление. Советский Западный

фронт понёс тяжёлое поражение и откатился от польской столицы. Теперь РВС республики требовал от Егорова и Сталина передачи 1-й конной Западному фронту

уже для спасения его от полного разгрома
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26.08.2020 13:49 Відповісти
может, просто дураков стало меньше, чтоб работать на полях и жить там же, в пластиковых контейнерах с одним окном по 4 человека?
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26.08.2020 13:01 Відповісти
Пищевая отрасль - это не только с\х. В большинстве своем это производство продуктов питания на заводах. Из РЕАЛЬНОЙ жопы - это переработка курятины, мяса, рыбы. Но как ни странно, там ДОХРЕНА поляков работает, так как зарплаты начинаются от тысячи долларов, но условия РАБОТЫ адские, а вот проживание обычно достаточно комфортное.
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26.08.2020 16:21 Відповісти
В Польше не хватает заробитчан. Кохаймося.
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26.08.2020 13:02 Відповісти
Смотрим, в Чехии украинцев работать легально почти не берут Квота 30 тыс. в год и это почти одни и те же украинцы, которые там работают годами. На линиях на заводах работают сами чехи, получают такую зарплату что им не надо ехать на заработки в Германию.
Польша пустила к себе миллионы рабов, готовых работать за еду. Естественно если бизнес заточен чтобы брать работников за копейки, то нет работников - страдает бизнес. Сами виноваты. А могли пойти по пути чехов - не открывать рынок труда, тогда бы поляки работали за нормальные страны у себя в стране и не ездили бы на заработки по всей Европе.
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26.08.2020 13:06 Відповісти
А украинцы могли пойти по пути Германии и не ездить на заработки в Польшу и Чехию.
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26.08.2020 13:08 Відповісти
Для этого надо было как в Польше - отменить всю "социалку", отпустить цены и население должно было выживать как может. Никакой халявы с ценами на электричество, газ, никакого бесплатного проезда, никаких "социальных" товаров. Не можешь платить коммуналку - продавай квартиру и переезжай в однушку на окраине. Или ищи где заработать.
Украина к такому готова? Ага, щас - украинцы поднимут на вилы любого кто замахнется на святое - халяву.
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26.08.2020 13:16 Відповісти
работа за два евро в час такая себе халява....для работодателя это конечно халява.Это позволяет прикупить яхточку и еще яхточку...и особнячек в лондонском пригороде.Зачем 13 млн рабочих мест-нам и 5 хватит....зачем нам 27 млн коров и 4 хватит...Облизывателям ахметкиного зада всегда нарид виноват...и ленив и богатеть не хочет сколько не проси...
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26.08.2020 15:16 Відповісти
а ленивому нариду всегда кто-то другой виноват кто его якобы "обворовывает" - буржуи, олигархи и т.п.
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26.08.2020 17:44 Відповісти
попробывал бы Косюк на своей куриной фабрике в Нидерландах заплатить 2 евро в час рабочему--познал бы лень нидерландского нарида...
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27.08.2020 15:48 Відповісти
так у нас уже все отпущено и электроенергия самая дорогая в Европе.У Польщі бракує українських заробітчан у харчовій і переробній галузях - Цензор.НЕТ 5730
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26.08.2020 16:14 Відповісти
опять 25... Это цена генерации!
Для бытовых потребителей, цена другая - и она в Украине самая низкая в Европе!
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26.08.2020 17:41 Відповісти
да предлагали нам план Маршалла....но как то не сложилось....а так пошли бы
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26.08.2020 15:32 Відповісти
если в среднем штуку долларов люди со способностями зарабатывают, то знач вкусной едой их там удерживают
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26.08.2020 14:57 Відповісти
За штуку долларов поляки сами в очередь встанут.
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26.08.2020 15:00 Відповісти
а кто им запретит? набрался опыта, ума, и поехал там где больше платят!! так весь мир живет: свобода перемещения рабочей силы. свобода перемещения капитала. из села в райцентр - из городка в областной центр или Киев, - из Киева в Польшу, а поляки в Германию, так везде проворные и активные делают карьеру

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26.08.2020 15:00 Відповісти
ты не понял о чем я. Чехам никуда ездить не надо, потому что они не открыли рынок труда. Работают сами.
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26.08.2020 15:02 Відповісти
как все красиво...токо проворные и активные коломойские и фирташи-ахметовы проворно так превратили страну в сырьевой придаток цивилизованного мира....а вы которые с высоты лаврской колокольни конечно тоже люди -проворничайте себе в наших обьедках скоко душе угодно
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26.08.2020 15:23 Відповісти
Ты серьезно думаешь, что украинцы в Польше работают за копейки? Ты хоть раз был в Польше? Украинцы полцчают одинаковую зп с поляками. Нет, есть конечно уникалы которые едут работать не официально, вот их могут кинуть с зп и селят их в бараки. Остальные меньше 2500 злотых не зарабатывают (это минимум). В Польше в 80х-90х не было практически не было производста.
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26.08.2020 16:29 Відповісти
опять за рыбу гроши НЕ получают украинцы одинаковую зарплату! Работают без оформления, по 14 зл/час по 10 часов в день 6 дней в неделю (основная масса). ЗУС не платят. Налогов тоже не платят. Оплата за выходные и сверхурочные идет та же - 14 -15 зл.
Если тебе нужны работники, я тебе таких пришлю, именно на этих условиях, в пределах дольношльонского воеводства. Поляки получают около 40 зл в час правда и работают прорабами и бригадирами (украинцев в начальство почти не берут).
ИТ-специалисты получаюти наравне с поляками, но то белая кость и таких мало. А основная масса работает на тех условиях что я описал.
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26.08.2020 17:40 Відповісти
Не пиши бред. ТЫ кем работешь в Польше? На большинстве фирм - 5ти дневная рабочая неделя, суботы - по желанию. Даже работая по умове злецения - идет оплата ЗУС в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Это я пишу за обычные рабочие вакансии, не специалистов. На этих фабриках украинцы получают такую же зп как и поляки и да оплата около 14-15 зл в час+ ночные и двойная оплата за суботы. Огромное количесто фирм принимает на умову о прици. Если устраиваться из Украины по объявлениям на столбах - то кто доктор таким работникам?
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26.08.2020 17:59 Відповісти
давай, найди человека которому нужны рабы. Пришлю тебе людей за 14 зл. в час, без ЗУСа, без двойной полаты за сверхурочные и с работой 10 часов в день.
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26.08.2020 18:17 Відповісти
Почему ты заладил как попугай "Пришлю человека- Пришлю человека"? Ответь: КЕМ ТЫ РАБОТАЕШЬ В ПОЛЬШЕ? НА КАКИХ УСЛОВИЯХ?
При большом желании и я смогу найти пару дурачков (особенно если им ничего не объяснять на счет ЗУСА и выгод от него), но большинство хотят работать нормально и со страховкой.
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26.08.2020 19:00 Відповісти
мало ли кто что хочет. Зайди на любую стройку, поговори с работягами. Или на поле с клубникой - найди хоть 1 человека с воевудкой.
ЗУСы, официальное оформление делали ДО БЕЗВИЗА.
С принятием безвиза, поляки приняли закон что можно работать без рабочей визы, и в Польшу хлынула масса низкоквалифицированной рабочей силы. Поляки перестали заморачиваться с воевудскими приглашениями для основной массы. Более того, появилась куча контор по трудоустройству, которые работают как подрядчики - нанимают работников себе, и заключают договор например с Самсунгом, и работяги работают на сборке в Самсунге но числятся в конторе-посреднике. Соответственно Самсунг конторе платит по польским расценкам, а работяги получают по 14 зл на тех условиях что я описал выше.
Сними розовые очки. Поедь хоть раз в Украину с работягами, в автобусе пропахшем потом, и послушай разговоры, позадавай вопросы. После этого вернемся к разговору.
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27.08.2020 00:34 Відповісти
А кроме воды в тексте, есть что по существу сказать? Ты каждый раз повторяешь одно и тоже, только пишешь другими словами. Ты еще предложи с алкашами-подсобниками пообщаться, те тоже скажут, что готовы без страховки и договора работать. Мы разговариваем о нормальных людях.

Может ты все таки ответишь - кем ты в Польше работаешь?
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27.08.2020 19:41 Відповісти
Какое горе.
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26.08.2020 13:06 Відповісти
Капец! Почему власти не могут создать в Украине условия для работы в Украине и нужно открыть рынки мира все и поставлять всюду Украинскую продукцию и страна будет получать деньги и богатеть. Почему Украинцы должны работать на другие страны и другие страны продают свою продукцию по миру и обогащаются сами. Просто враги народа во власти всегда! Украине нужны националисты во власти, которые будут работать в интересах Украины. Которые будут подымать собственное производство и будут находить страны покупатели этой продукции в больших объемах. Украине нужно продавать продукцию во все страны мира! Нужно продвигать ее там и создавать компании сильные, которые этим будут заниматься! То бишь от добычи ресурсов до их обработки и создания товара и до перевозки и продажи. Или если с аграрной продукции, то тоже продавать и сырьем в Африку например или страны голодающие или даже создавать компании, которые будут создавать свои заводы в тех странах и будут туда доставлять допустим пшеницу и делать там макароны или алкоголь или другие изготовления. Тоже из кукурузы много всего можно делать и алкоголь тот же и еду и много культур и много всего можно создавать. Нужно этим заниматься властям. Но они не умеют подымать страну и развивать ее. Они отбитые вообще! Глупостями занимаются! Превращают Украину в страну третьего мира. Ничего не развивают, все в стране сгнивает и закрывается и забрашивается. Люди уезжают в другие страны и работают на иноземцев, которые развивают свои страны. Украина закупает даже сельскохозяйственные продукты - это позор и дно! дно! дно! Такого не должно быть, что ж они сделали со страной! Это кошмар просто! Села забрашиваются. Население уменьшается. Должно идти развитие и всюду должен быть рост и рабочих мест во всех секторах, нужно находить рынки сбыта и у нас мест должно быть не хватать и мы еще и должны рабочих нанимать и переходить на технологии новые, которые заменяют людей, как машины автоматизированные, которые вспахивают поля и собирают урожай без человека. Или руки роботы на предприятиях, которые выполняют повторяющиеся действия на конвейерной работе или руки роботы собирающие машины и т.п. И нужно для всей этой продукции открыть зоны свободной торговли со всеми 200 стран мира и во все поставлять что то! Украина должна работать, как пчелки или как муравьи ради блага своего дома - Украины и благополучия и счастья. Эти жидовские мафии и русские мафии в которых олигархи и все кандидаты во власти, они доводят страну до полного краха, чтобы ее сбагрить России. Другого объяснения нету, почему они рушат страну такую богатую, как Украина. Украина должна быть самой богатой страной в Европе со своим потенциалом. Ресурсов валом и они не добываются. Смотрел как то почему газ Украина не добывает ибо у нас залежи газа огромные. И смотрю, написано, что все газовые рождения газа в Украине под контролем российских олигархов. И так во всем русские поставили своих людей и блокируют развитие Украины и власти Украины помогают им и обогащаются на этом со своими хозяевами олигархами. Этому должен настать конец! Нужно уничтожить это влияние России в Украине полностью и для этого нужно уничтожить олигархов! Они(олигархи) - это влияние России в Украине и это тормоз Украины на пути к развитию! Должно быть народное восстание против олигархов! Их нужно уничтожить полностью! Либо до тюрьмы либо...
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26.08.2020 13:29 Відповісти
Если они создадут условия, то сами от этих условий и погибнут. Всё ********** Украины живёт на нормативно-законодательной ренте.
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26.08.2020 13:50 Відповісти
для начала нада НЕ голосовать за олигархов и ЗЭ-худобу коломойши, "мудрый нарит" сам им власть отдает
ту самую Власть, которая у него по Конституции как верховного носителя
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26.08.2020 15:02 Відповісти
Ну всі хто бідно живе, можете починати дякувати любителям "русского мира" Кравчуку, Януковичу, зеленському...
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26.08.2020 13:57 Відповісти
Берите пример с Австралии, у нас планируют всех получателей пособия на сбор ягод/фруктов послать.
Скоро безработных прибудет: 200 тысяч офисного планктона штата Виктория "стоят на низком старте", штат на грани банкротства.
Откуда возьмут на выплату пособия по безработице каждому четвертому австралийцу (это мой хороший прогноз, плохой - каждому третьему) я не знаю, но хоть фруктов/ягод наедятся собиратели.
В Польше есть безработные?
Тогда в собиратели их переквалифицировать.
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26.08.2020 14:00 Відповісти
пока есть германия и англия безработных в польше не будет....
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26.08.2020 15:25 Відповісти
Какая падла придумала это дебильное слово "заробитчане", а другие подхватили? Это что-то типа такого же дебильного "полициянт". Во всём мире эти люди называются "трудовые мигранты".
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26.08.2020 14:09 Відповісти
предлагаете лишить наш нарид сленга? это не возможно..
кстати вот попробуйте проговорить быстро оба слова, какое легче и быстрее дается? тото же
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26.08.2020 15:04 Відповісти
Вот что меня начало интересовать с 2014 года так это почему трудовых мигрантов всё так же называют "заробитчанами"?
До 14-го, заводские бичи работающие на неимеющиханалоговвмире заводов по производству заводов, с дай Бог хотя бы техникумом за плечами, скалили зубы с наших братьев из западных областей - "заробитчане! ха-ха-ха! - нищуки жопы моют испанцам!"
В 14-м ситуация кардинально изменилась - однажды, по неспешному пути домой со стаканчиком кохве я насчитал 5 разговоров прохожих о том как бы его поехать в Польшу и Португалию.
Теперь, попробуй вклинься в очередь желающих намывать зады - первыми вас затопчут гордые, образованные и мудрые заводчане, но негативный контекст и умышленное применение именно украинского слова в отношении слова описывающего труд. мигрантов никуда не исчез - будто бы не из Харькова, Киева и Днепра люди моют тузы португальцам, а только "западенцы", хотя это уже давно не так
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26.08.2020 14:17 Відповісти
Єдиний вихід - зупинити бардак з картами побиту . Та й самі карти зробити не 3-х , а 10ти річними . Виробляти їх 3-4 місяці , а не рік-півтора . Карантин тут ні до чого . Все питання в бардаку в жондах і в бюрократії .
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26.08.2020 14:48 Відповісти
Год ждать карту? Шутник, я уже почти 3 года жду и ни какие скарги и понаглення не дали результата.
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26.08.2020 16:32 Відповісти
 
 