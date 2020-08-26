У Польщі бракує українських заробітчан у харчовій і переробній галузях

40% вакансій у харчовій і переробній галузях у Польщі зараз вільні. На цих робочих місцях чекають громадян України. Крім того, відроджуються електроніка, меблева і логістична галузі.

Про це в ефірі польського телебачення заявив генеральний директор компанії з міжнародного працевлаштування Томаш Богдевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За його словами, поляки чекають українських працівників, але все ускладнює вимога 14-денного карантину після прибуття.

"Приблизно 40 відсотків робочих місць наразі вільні у харчовій та переробній промисловостях. Відроджуються також електроніка, меблева та логістична галузі. Компанії з усієї Польщі приїжджають до нас і чекають на співробітників. Ми кажемо їм, що якщо вони планують збільшити виробництво та зайнятість, вони мають сказати нам про це набагато швидше, ніж раніше. Адже зараз не все так просто, українці все ще зобов’язані проходити обов’язковий 14-денний карантин, а лише тоді зможуть приступити до роботи", - каже Богдевич.

Також читайте: Українських заробітчан двічі за день ловили за порушення карантину поліцейські, що самоізолювалися в сусідньому номері