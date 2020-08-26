У Польщі бракує українських заробітчан у харчовій і переробній галузях
40% вакансій у харчовій і переробній галузях у Польщі зараз вільні. На цих робочих місцях чекають громадян України. Крім того, відроджуються електроніка, меблева і логістична галузі.
Про це в ефірі польського телебачення заявив генеральний директор компанії з міжнародного працевлаштування Томаш Богдевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
За його словами, поляки чекають українських працівників, але все ускладнює вимога 14-денного карантину після прибуття.
"Приблизно 40 відсотків робочих місць наразі вільні у харчовій та переробній промисловостях. Відроджуються також електроніка, меблева та логістична галузі. Компанії з усієї Польщі приїжджають до нас і чекають на співробітників. Ми кажемо їм, що якщо вони планують збільшити виробництво та зайнятість, вони мають сказати нам про це набагато швидше, ніж раніше. Адже зараз не все так просто, українці все ще зобов’язані проходити обов’язковий 14-денний карантин, а лише тоді зможуть приступити до роботи", - каже Богдевич.
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згодом поставить Меморіал...
А мы кривились и ухмылялись, мол, как так можно.
И где теперь они, а где мы...
А мы, судя по зелени у власти, продолжаем жить воспоминаниями о колбасе по 2.20...
під Варшавою, де остовний вклад зробила Українська Армія.
А замполітом у росіян там був Йосоп Сталін.
В то время как армии советского Западного фронта под командованием М. Тухачевского подходили к Варшаве, войска Юго-Западного фронта(командующий А. Егоров,член Реввоенсовета -Сталин, оказывавший на Егорова большое влияние) собирались брать Львов. 11августа главнокомандующий войсками республикиС. Каменев приказал Егорову переподчинить1-ю конную и12-ю армии Западному фронту.Их требовалось направить под Варшаву для наращивания силы удара. Однако командование Юго-Западного фронта игнорировало эту директиву, ссылаясь на то, что Первая конная уже втянута в бои за Львов,
Между тем Пилсудский сосредоточил силы для удара по флангам наступавшей на
Варшаву группировки РККАи16 августа начал контрнаступление. Советский Западный
фронт понёс тяжёлое поражение и откатился от польской столицы. Теперь РВС республики требовал от Егорова и Сталина передачи 1-й конной Западному фронту
уже для спасения его от полного разгрома
Польша пустила к себе миллионы рабов, готовых работать за еду. Естественно если бизнес заточен чтобы брать работников за копейки, то нет работников - страдает бизнес. Сами виноваты. А могли пойти по пути чехов - не открывать рынок труда, тогда бы поляки работали за нормальные страны у себя в стране и не ездили бы на заработки по всей Европе.
Украина к такому готова? Ага, щас - украинцы поднимут на вилы любого кто замахнется на святое - халяву.
Для бытовых потребителей, цена другая - и она в Украине самая низкая в Европе!
Если тебе нужны работники, я тебе таких пришлю, именно на этих условиях, в пределах дольношльонского воеводства. Поляки получают около 40 зл в час правда и работают прорабами и бригадирами (украинцев в начальство почти не берут).
ИТ-специалисты получаюти наравне с поляками, но то белая кость и таких мало. А основная масса работает на тех условиях что я описал.
При большом желании и я смогу найти пару дурачков (особенно если им ничего не объяснять на счет ЗУСА и выгод от него), но большинство хотят работать нормально и со страховкой.
ЗУСы, официальное оформление делали ДО БЕЗВИЗА.
С принятием безвиза, поляки приняли закон что можно работать без рабочей визы, и в Польшу хлынула масса низкоквалифицированной рабочей силы. Поляки перестали заморачиваться с воевудскими приглашениями для основной массы. Более того, появилась куча контор по трудоустройству, которые работают как подрядчики - нанимают работников себе, и заключают договор например с Самсунгом, и работяги работают на сборке в Самсунге но числятся в конторе-посреднике. Соответственно Самсунг конторе платит по польским расценкам, а работяги получают по 14 зл на тех условиях что я описал выше.
Сними розовые очки. Поедь хоть раз в Украину с работягами, в автобусе пропахшем потом, и послушай разговоры, позадавай вопросы. После этого вернемся к разговору.
Может ты все таки ответишь - кем ты в Польше работаешь?
ту самую Власть, которая у него по Конституции как верховного носителя
Скоро безработных прибудет: 200 тысяч офисного планктона штата Виктория "стоят на низком старте", штат на грани банкротства.
Откуда возьмут на выплату пособия по безработице каждому четвертому австралийцу (это мой хороший прогноз, плохой - каждому третьему) я не знаю, но хоть фруктов/ягод наедятся собиратели.
В Польше есть безработные?
Тогда в собиратели их переквалифицировать.
кстати вот попробуйте проговорить быстро оба слова, какое легче и быстрее дается? тото же
До 14-го, заводские бичи работающие на неимеющиханалоговвмире заводов по производству заводов, с дай Бог хотя бы техникумом за плечами, скалили зубы с наших братьев из западных областей - "заробитчане! ха-ха-ха! - нищуки жопы моют испанцам!"
В 14-м ситуация кардинально изменилась - однажды, по неспешному пути домой со стаканчиком кохве я насчитал 5 разговоров прохожих о том как бы его поехать в Польшу и Португалию.
Теперь, попробуй вклинься в очередь желающих намывать зады - первыми вас затопчут гордые, образованные и мудрые заводчане, но негативный контекст и умышленное применение именно украинского слова в отношении слова описывающего труд. мигрантов никуда не исчез - будто бы не из Харькова, Киева и Днепра люди моют тузы португальцам, а только "западенцы", хотя это уже давно не так