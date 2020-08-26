В Польше не хватает украинских заробитчан в пищевой и перерабатывающей отраслях

40% вакансий в пищевой и перерабатывающих отраслях в Польше сейчас свободны. На этих рабочих местах ждут граждан Украины. Кроме того, возрождаются электроника, мебельная и логистическая отрасли.

Об этом в эфире польского телевидения заявил генеральный директор компании по международному трудоустройству Томаш Богдевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, поляки ждут украинских работников, но все усложняет требование 14-дневного карантина по прибытии.

"Около 40 процентов рабочих мест пока свободны в пищевой и перерабатывающей промышленности. Возрождаются также электроника, мебельная и логистическая отрасли. Компании со всей Польши приезжают к нам и ждут сотрудников. Мы говорим им, что если они планируют увеличить производство и занятость, они должны сказать нам об этом гораздо быстрее, чем раньше. Ведь сейчас не все так просто, украинцы все еще обязаны проходить обязательный 14-дневный карантин, а только тогда смогут приступить к работе", - рассказал Богдевич.

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