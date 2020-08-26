В Польше не хватает украинских заробитчан в пищевой и перерабатывающей отраслях
40% вакансий в пищевой и перерабатывающих отраслях в Польше сейчас свободны. На этих рабочих местах ждут граждан Украины. Кроме того, возрождаются электроника, мебельная и логистическая отрасли.
Об этом в эфире польского телевидения заявил генеральный директор компании по международному трудоустройству Томаш Богдевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По его словам, поляки ждут украинских работников, но все усложняет требование 14-дневного карантина по прибытии.
"Около 40 процентов рабочих мест пока свободны в пищевой и перерабатывающей промышленности. Возрождаются также электроника, мебельная и логистическая отрасли. Компании со всей Польши приезжают к нам и ждут сотрудников. Мы говорим им, что если они планируют увеличить производство и занятость, они должны сказать нам об этом гораздо быстрее, чем раньше. Ведь сейчас не все так просто, украинцы все еще обязаны проходить обязательный 14-дневный карантин, а только тогда смогут приступить к работе", - рассказал Богдевич.
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згодом поставить Меморіал...
А мы кривились и ухмылялись, мол, как так можно.
И где теперь они, а где мы...
А мы, судя по зелени у власти, продолжаем жить воспоминаниями о колбасе по 2.20...
під Варшавою, де остовний вклад зробила Українська Армія.
А замполітом у росіян там був Йосоп Сталін.
В то время как армии советского Западного фронта под командованием М. Тухачевского подходили к Варшаве, войска Юго-Западного фронта(командующий А. Егоров,член Реввоенсовета -Сталин, оказывавший на Егорова большое влияние) собирались брать Львов. 11августа главнокомандующий войсками республикиС. Каменев приказал Егорову переподчинить1-ю конную и12-ю армии Западному фронту.Их требовалось направить под Варшаву для наращивания силы удара. Однако командование Юго-Западного фронта игнорировало эту директиву, ссылаясь на то, что Первая конная уже втянута в бои за Львов,
Между тем Пилсудский сосредоточил силы для удара по флангам наступавшей на
Варшаву группировки РККАи16 августа начал контрнаступление. Советский Западный
фронт понёс тяжёлое поражение и откатился от польской столицы. Теперь РВС республики требовал от Егорова и Сталина передачи 1-й конной Западному фронту
уже для спасения его от полного разгрома
Польша пустила к себе миллионы рабов, готовых работать за еду. Естественно если бизнес заточен чтобы брать работников за копейки, то нет работников - страдает бизнес. Сами виноваты. А могли пойти по пути чехов - не открывать рынок труда, тогда бы поляки работали за нормальные страны у себя в стране и не ездили бы на заработки по всей Европе.
Украина к такому готова? Ага, щас - украинцы поднимут на вилы любого кто замахнется на святое - халяву.
Для бытовых потребителей, цена другая - и она в Украине самая низкая в Европе!
Если тебе нужны работники, я тебе таких пришлю, именно на этих условиях, в пределах дольношльонского воеводства. Поляки получают около 40 зл в час правда и работают прорабами и бригадирами (украинцев в начальство почти не берут).
ИТ-специалисты получаюти наравне с поляками, но то белая кость и таких мало. А основная масса работает на тех условиях что я описал.
При большом желании и я смогу найти пару дурачков (особенно если им ничего не объяснять на счет ЗУСА и выгод от него), но большинство хотят работать нормально и со страховкой.
ЗУСы, официальное оформление делали ДО БЕЗВИЗА.
С принятием безвиза, поляки приняли закон что можно работать без рабочей визы, и в Польшу хлынула масса низкоквалифицированной рабочей силы. Поляки перестали заморачиваться с воевудскими приглашениями для основной массы. Более того, появилась куча контор по трудоустройству, которые работают как подрядчики - нанимают работников себе, и заключают договор например с Самсунгом, и работяги работают на сборке в Самсунге но числятся в конторе-посреднике. Соответственно Самсунг конторе платит по польским расценкам, а работяги получают по 14 зл на тех условиях что я описал выше.
Сними розовые очки. Поедь хоть раз в Украину с работягами, в автобусе пропахшем потом, и послушай разговоры, позадавай вопросы. После этого вернемся к разговору.
Может ты все таки ответишь - кем ты в Польше работаешь?
ту самую Власть, которая у него по Конституции как верховного носителя
Скоро безработных прибудет: 200 тысяч офисного планктона штата Виктория "стоят на низком старте", штат на грани банкротства.
Откуда возьмут на выплату пособия по безработице каждому четвертому австралийцу (это мой хороший прогноз, плохой - каждому третьему) я не знаю, но хоть фруктов/ягод наедятся собиратели.
В Польше есть безработные?
Тогда в собиратели их переквалифицировать.
кстати вот попробуйте проговорить быстро оба слова, какое легче и быстрее дается? тото же
До 14-го, заводские бичи работающие на неимеющиханалоговвмире заводов по производству заводов, с дай Бог хотя бы техникумом за плечами, скалили зубы с наших братьев из западных областей - "заробитчане! ха-ха-ха! - нищуки жопы моют испанцам!"
В 14-м ситуация кардинально изменилась - однажды, по неспешному пути домой со стаканчиком кохве я насчитал 5 разговоров прохожих о том как бы его поехать в Польшу и Португалию.
Теперь, попробуй вклинься в очередь желающих намывать зады - первыми вас затопчут гордые, образованные и мудрые заводчане, но негативный контекст и умышленное применение именно украинского слова в отношении слова описывающего труд. мигрантов никуда не исчез - будто бы не из Харькова, Киева и Днепра люди моют тузы португальцам, а только "западенцы", хотя это уже давно не так