Украинка погибла при пожаре в Польше, - СМИ

В населенном пункте Гурашка неподалеку от Варшавы горела теплица, переделанная в общежитие для украинских заробитчан. Около 20 наших соотечественников сумели спастись из огня, одна женщина погибла.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Polsat News.

Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник. Примчавшись на вызов, пожарные обнаружили, что жилье украинских заробитчан "пылает с двух сторон".

Жилище украинцев, работающих в садоводческом хозяйстве, представляло собой бывшую теплицу. Ее обшили листами железа и утеплили минеральной ватой. Окон в помещении не было.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дом горел в Одессе, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Когда пожарные вошли внутрь помещения, то обнаружили обгоревшее тело.

По неофициальным данным, погибшая - молодая украинка.

Местная полиция под надзором прокуратуры осуществляет расследование этого дела. Спасатели пока не назвали причину возникновения пожара.

Также на Цензор.НЕТ: Пожарные на Луганщине отстояли электроподстанцию и газопровод, - РГА. ФОТОрепортаж