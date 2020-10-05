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Украинка погибла при пожаре в Польше, - СМИ

Украинка погибла при пожаре в Польше, - СМИ

В населенном пункте Гурашка неподалеку от Варшавы горела теплица, переделанная в общежитие для украинских заробитчан. Около 20 наших соотечественников сумели спастись из огня, одна женщина погибла.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Polsat News.

Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник. Примчавшись на вызов, пожарные обнаружили, что жилье украинских заробитчан "пылает с двух сторон".

Жилище украинцев, работающих в садоводческом хозяйстве, представляло собой бывшую теплицу. Ее обшили листами железа и утеплили минеральной ватой. Окон в помещении не было.

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Когда пожарные вошли внутрь помещения, то обнаружили обгоревшее тело.

По неофициальным данным, погибшая - молодая украинка.

Местная полиция под надзором прокуратуры осуществляет расследование этого дела. Спасатели пока не назвали причину возникновения пожара.

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пожар (5977) Польша (8516) смерть (9251) украинцы (3874) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+6
Украинка погибла при пожаре в Польше, - СМИ - Цензор.НЕТ 6902

"теплица, переделанная в общежитие для украинских заробитчан"
Источник:https://censor.net/ru/n3223042
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05.10.2020 21:58 Ответить
+6
Писець... теплиця без вікон .. Ці люди себе хоть трохе себе поважають ?? Жити курва у собачий буді (!)
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05.10.2020 22:35 Ответить
+2
свинарник
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06.10.2020 06:15 Ответить
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Украинка погибла при пожаре в Польше, - СМИ - Цензор.НЕТ 6902

"теплица, переделанная в общежитие для украинских заробитчан"
Источник:https://censor.net/ru/n3223042
показать весь комментарий
05.10.2020 21:58 Ответить
свинарник
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06.10.2020 06:15 Ответить
Слава Богу що поросята не загинули...
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05.10.2020 22:31 Ответить
Писець... теплиця без вікон .. Ці люди себе хоть трохе себе поважають ?? Жити курва у собачий буді (!)
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05.10.2020 22:35 Ответить
зато Европа
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06.10.2020 06:16 Ответить
Придурок люти едут не от хорошей жизни особенно в селах нет работы вообще!!!
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06.10.2020 06:41 Ответить
И что делать?
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06.10.2020 07:28 Ответить
этот вопрос задай своему зеленому кумиру
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06.10.2020 08:02 Ответить
 
 