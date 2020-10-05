Украинка погибла при пожаре в Польше, - СМИ
В населенном пункте Гурашка неподалеку от Варшавы горела теплица, переделанная в общежитие для украинских заробитчан. Около 20 наших соотечественников сумели спастись из огня, одна женщина погибла.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Polsat News.
Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник. Примчавшись на вызов, пожарные обнаружили, что жилье украинских заробитчан "пылает с двух сторон".
Жилище украинцев, работающих в садоводческом хозяйстве, представляло собой бывшую теплицу. Ее обшили листами железа и утеплили минеральной ватой. Окон в помещении не было.
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Когда пожарные вошли внутрь помещения, то обнаружили обгоревшее тело.
По неофициальным данным, погибшая - молодая украинка.
Местная полиция под надзором прокуратуры осуществляет расследование этого дела. Спасатели пока не назвали причину возникновения пожара.
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"теплица, переделанная в общежитие для украинских заробитчан"
Источник:https://censor.net/ru/n3223042