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Новини Коронавірус і карантин
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Таїланд пом'якшує умови в'їзду для вакцинованих проти коронавірусу туристів

Таїланд пом'якшує умови в'їзду для вакцинованих проти коронавірусу туристів

Із квітня термін карантину, який мають відбути після прибуття до Таїланду іноземні туристи, скоротиться вдвічі. Але пом'якшення стосується тільки осіб, яким ввели вакцину проти COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Анутін Чарнвіранкул, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Так, із квітня вакциновані туристи мають відбути 7 днів карантину замість 14, як це передбачено зараз.

Але й тут є обмеження: вакцинацію треба зробити не пізніше, ніж за три місяці до візиту в Таїланд. До того ж показати негативний тест на коронавірус також треба буде. Ті туристи, які не робили щеплення, але мають підтвердження відсутності хвороби, відбуватимуть 10 днів карантину.

Також читайте: Таїланд спростить візовий режим для туристів - візи видаватимуть після прибуття

Крім цього, ще раніше влада заявила про послаблення умов для туристів, які в’їжджають до регіонів Пхукет, Крабі, Чонбурі, Чіангмай та Сураттхані. Так, людина, яка після трьох днів на карантині в готелі здасть негативний тест, зможе виходити зі своїх номерів.

Також міністр охорони здоров’я Таїланду розповів, що громадяни країни, які зроблять щеплення, отримуватимуть документ, що дозволить їм виїжджати за кордон. Ще у планах влади пом’якшити умови в’їзду для вакцинованих туристів з жовтня - їм можуть повністю скасувати карантин.

Автор: 

карантин (18172) Таїланд (132) туризм (1560) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Бизнес проект Короновирус, рассчитан на 5 триллионов долларов Бабло надо возвращать...
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09.03.2021 06:34
+2
Коллапс, а ширнись, сделай тест и не один, карантин отсиди. Это такое - добро пожаловать, туристы?
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09.03.2021 06:17
+1
у того у кого шина под задницей под задницей палае - пешком полетит!
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09.03.2021 02:44
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а о тут свезло походу - всeгда знал шо Таиланд не Израиль и смягчит.
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09.03.2021 02:37 Відповісти
на самом деле де то в очень далеко далеком прошлом буба тоже немного таиландец,
так шо стоп ростов (пока) - рассматриваем движуху в таиланд
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09.03.2021 02:40 Відповісти
Летіти 13 годин! Хто до вас поїде?
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09.03.2021 02:42 Відповісти
у того у кого шина под задницей под задницей палае - пешком полетит!
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09.03.2021 02:44 Відповісти
Ви натякаєте на секс-туристів? Ну, ці точно пішки полетять.
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09.03.2021 02:56 Відповісти
та ни - я за бубу ж...
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09.03.2021 03:09 Відповісти
вероятно,секс-турыстам надо делать другие тесты, а не ковидные, какая то безглузда недоработка...
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09.03.2021 07:13 Відповісти
Значит, туристическая индустрия Таиланда находится на грани коллапса.
Все аспекты, все составляющие этой индустрии, надо так понимать.
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09.03.2021 05:20 Відповісти
Коллапс, а ширнись, сделай тест и не один, карантин отсиди. Это такое - добро пожаловать, туристы?
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09.03.2021 06:17 Відповісти
Ну да, Тайланд - страна подневольная, подмятая глобалистами, куда ж местным деваться, жить то надо? Вот и выкручиваются, да только не поможет - не поедет турист:
- во-первых, желающих ширнуться шмурдяком таки очень мало
- во-вторых, деньги у населения закончились, у всего населения, во всем мире, нищета наступает. Так что оплачивать карантин за свой счет - дураков нет.

P.S. СМИ пишут, что в Италии 3-я волна коронавируса. Я так понимаю, что туристическая индустрия Италии ффффсее.
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09.03.2021 08:15 Відповісти
Раз им нравится и все устраивает, могу за них только порадоваться. В прошлом году большинство европейских туров, соответственно, и денег уехало в Турцию и Египет, но в Египет - тесты, ну их нафиг.
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09.03.2021 09:17 Відповісти
Внутри Бангкока множество порока....песТня времен дохлого сссра
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09.03.2021 06:24 Відповісти
Взять допустим путевку на 10 дней и из них 7 провести в карантине, сомневаюсь что многие на такое пойдут.))
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09.03.2021 06:32 Відповісти
Бизнес проект Короновирус, рассчитан на 5 триллионов долларов Бабло надо возвращать...
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09.03.2021 06:34 Відповісти
Скіки їм заплатити, шоб вони від нас відстали?
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09.03.2021 07:41 Відповісти
Недорого. Просто несколько подарков из плюмбума, девять граммов каждому.
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09.03.2021 10:09 Відповісти
Потому пропагандоны этого дерьма и прогнозирую конец Пандемии в январе 2022 года
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09.03.2021 06:36 Відповісти
 
 