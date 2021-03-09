Таїланд пом'якшує умови в'їзду для вакцинованих проти коронавірусу туристів

Із квітня термін карантину, який мають відбути після прибуття до Таїланду іноземні туристи, скоротиться вдвічі. Але пом'якшення стосується тільки осіб, яким ввели вакцину проти COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Анутін Чарнвіранкул, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Так, із квітня вакциновані туристи мають відбути 7 днів карантину замість 14, як це передбачено зараз.

Але й тут є обмеження: вакцинацію треба зробити не пізніше, ніж за три місяці до візиту в Таїланд. До того ж показати негативний тест на коронавірус також треба буде. Ті туристи, які не робили щеплення, але мають підтвердження відсутності хвороби, відбуватимуть 10 днів карантину.

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Крім цього, ще раніше влада заявила про послаблення умов для туристів, які в’їжджають до регіонів Пхукет, Крабі, Чонбурі, Чіангмай та Сураттхані. Так, людина, яка після трьох днів на карантині в готелі здасть негативний тест, зможе виходити зі своїх номерів.

Також міністр охорони здоров’я Таїланду розповів, що громадяни країни, які зроблять щеплення, отримуватимуть документ, що дозволить їм виїжджати за кордон. Ще у планах влади пом’якшити умови в’їзду для вакцинованих туристів з жовтня - їм можуть повністю скасувати карантин.