Таиланд смягчает условия въезда для вакцинированных от коронавируса туристов

С апреля срок карантина, который должны отбыть по прибытию в Тайланд иностранные туристы, сократится вдвое. Но смягчение касается только вакцинированных от COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиранкул, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Так, с апреля вакцинированные туристы должны будут отбыть 7 дней карантина вместо 14, как это предусмотрено сейчас.

Однако нужно привиться не позднее, чем за три месяца до визита в Таиланд. К тому же показать отрицательный тест на коронавирус также надо будет. Те туристы, которые не делали прививки, но имеют подтверждение отсутствия болезни, могут отбывать 10 дней карантина.

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Кроме этого, еще ранее власти заявили об ослаблении условий для туристов, въезжающих в регионы Пхукет, Краби, Чонбури, Чиангмай и Сураттхани. Так, человек, который после трех дней в карантине в отеле получит отрицательный тест, сможет выходить из своих номеров.

Также министр здравоохранения Таиланда рассказал, что граждане страны, которые сделают прививки, будут получать документ, который позволит им выезжать за границу. Еще в планах властей смягчить условия въезда для вакцинированных туристов с октября - им могут полностью отменить карантин.