Таиланд смягчает условия въезда для вакцинированных от коронавируса туристов
С апреля срок карантина, который должны отбыть по прибытию в Тайланд иностранные туристы, сократится вдвое. Но смягчение касается только вакцинированных от COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиранкул, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Так, с апреля вакцинированные туристы должны будут отбыть 7 дней карантина вместо 14, как это предусмотрено сейчас.
Однако нужно привиться не позднее, чем за три месяца до визита в Таиланд. К тому же показать отрицательный тест на коронавирус также надо будет. Те туристы, которые не делали прививки, но имеют подтверждение отсутствия болезни, могут отбывать 10 дней карантина.
Кроме этого, еще ранее власти заявили об ослаблении условий для туристов, въезжающих в регионы Пхукет, Краби, Чонбури, Чиангмай и Сураттхани. Так, человек, который после трех дней в карантине в отеле получит отрицательный тест, сможет выходить из своих номеров.
Также министр здравоохранения Таиланда рассказал, что граждане страны, которые сделают прививки, будут получать документ, который позволит им выезжать за границу. Еще в планах властей смягчить условия въезда для вакцинированных туристов с октября - им могут полностью отменить карантин.
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так шо стоп ростов (пока) - рассматриваем движуху в таиланд
Все аспекты, все составляющие этой индустрии, надо так понимать.
- во-первых, желающих ширнуться шмурдяком таки очень мало
- во-вторых, деньги у населения закончились, у всего населения, во всем мире, нищета наступает. Так что оплачивать карантин за свой счет - дураков нет.
P.S. СМИ пишут, что в Италии 3-я волна коронавируса. Я так понимаю, что туристическая индустрия Италии ффффсее.