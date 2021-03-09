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Новости Коронавирус и карантин
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Таиланд смягчает условия въезда для вакцинированных от коронавируса туристов

Таиланд смягчает условия въезда для вакцинированных от коронавируса туристов

С апреля срок карантина, который должны отбыть по прибытию в Тайланд иностранные туристы, сократится вдвое. Но смягчение касается только вакцинированных от COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиранкул, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Так, с апреля вакцинированные туристы должны будут отбыть 7 дней карантина вместо 14, как это предусмотрено сейчас.

Однако нужно привиться не позднее, чем за три месяца до визита в Таиланд. К тому же показать отрицательный тест на коронавирус также надо будет. Те туристы, которые не делали прививки, но имеют подтверждение отсутствия болезни, могут отбывать 10 дней карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таиланд упростит визовый режим для туристов - визы будут выдавать по прибытию

Кроме этого, еще ранее власти заявили об ослаблении условий для туристов, въезжающих в регионы Пхукет, Краби, Чонбури, Чиангмай и Сураттхани. Так, человек, который после трех дней в карантине в отеле получит отрицательный тест, сможет выходить из своих номеров.

Также министр здравоохранения Таиланда рассказал, что граждане страны, которые сделают прививки, будут получать документ, который позволит им выезжать за границу. Еще в планах властей смягчить условия въезда для вакцинированных туристов с октября - им могут полностью отменить карантин.

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карантин (16729) Таиланд (184) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Бизнес проект Короновирус, рассчитан на 5 триллионов долларов Бабло надо возвращать...
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09.03.2021 06:34
+2
Коллапс, а ширнись, сделай тест и не один, карантин отсиди. Это такое - добро пожаловать, туристы?
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09.03.2021 06:17
+1
у того у кого шина под задницей под задницей палае - пешком полетит!
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09.03.2021 02:44
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а о тут свезло походу - всeгда знал шо Таиланд не Израиль и смягчит.
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09.03.2021 02:37 Ответить
на самом деле де то в очень далеко далеком прошлом буба тоже немного таиландец,
так шо стоп ростов (пока) - рассматриваем движуху в таиланд
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09.03.2021 02:40 Ответить
Летіти 13 годин! Хто до вас поїде?
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09.03.2021 02:42 Ответить
у того у кого шина под задницей под задницей палае - пешком полетит!
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09.03.2021 02:44 Ответить
Ви натякаєте на секс-туристів? Ну, ці точно пішки полетять.
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09.03.2021 02:56 Ответить
та ни - я за бубу ж...
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09.03.2021 03:09 Ответить
вероятно,секс-турыстам надо делать другие тесты, а не ковидные, какая то безглузда недоработка...
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09.03.2021 07:13 Ответить
Значит, туристическая индустрия Таиланда находится на грани коллапса.
Все аспекты, все составляющие этой индустрии, надо так понимать.
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09.03.2021 05:20 Ответить
Коллапс, а ширнись, сделай тест и не один, карантин отсиди. Это такое - добро пожаловать, туристы?
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09.03.2021 06:17 Ответить
Ну да, Тайланд - страна подневольная, подмятая глобалистами, куда ж местным деваться, жить то надо? Вот и выкручиваются, да только не поможет - не поедет турист:
- во-первых, желающих ширнуться шмурдяком таки очень мало
- во-вторых, деньги у населения закончились, у всего населения, во всем мире, нищета наступает. Так что оплачивать карантин за свой счет - дураков нет.

P.S. СМИ пишут, что в Италии 3-я волна коронавируса. Я так понимаю, что туристическая индустрия Италии ффффсее.
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09.03.2021 08:15 Ответить
Раз им нравится и все устраивает, могу за них только порадоваться. В прошлом году большинство европейских туров, соответственно, и денег уехало в Турцию и Египет, но в Египет - тесты, ну их нафиг.
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09.03.2021 09:17 Ответить
Внутри Бангкока множество порока....песТня времен дохлого сссра
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09.03.2021 06:24 Ответить
Взять допустим путевку на 10 дней и из них 7 провести в карантине, сомневаюсь что многие на такое пойдут.))
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09.03.2021 06:32 Ответить
Бизнес проект Короновирус, рассчитан на 5 триллионов долларов Бабло надо возвращать...
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09.03.2021 06:34 Ответить
Скіки їм заплатити, шоб вони від нас відстали?
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09.03.2021 07:41 Ответить
Недорого. Просто несколько подарков из плюмбума, девять граммов каждому.
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09.03.2021 10:09 Ответить
Потому пропагандоны этого дерьма и прогнозирую конец Пандемии в январе 2022 года
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09.03.2021 06:36 Ответить
 
 