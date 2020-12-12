Таиланд упростит визовый режим для туристов - визы будут выдавать по прибытию
Власти Таиланда намерены вернуть туристические визы по прибытию и продлить срок их действия с 30 до 45 дней,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает портал Travel Daily (TD).
"Власти Таиланда планируют вернуться к практике выдачи туристических виз по прибытии. Они также намерены увеличить срок их действия с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин", - пишет портал.
Визы будут доступны туристам из 56 стран.
Как отмечается, мера направлена на стимулирование экономики за счет удвоения числа прибывающих в страну иностранных путешественников. В министерстве здравоохранения Таиланда уверены, что смогут сдержать распространение COVID-19.
На данный момент Таиланд выдает лишь долгосрочные визы типа TR и STV, для получения которых нужно соблюсти ряд условий - в том числе, подтвердить платежеспособность и наличие медицинской страховки на сумму $100 тысяч. Туристам нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.
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