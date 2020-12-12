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Таиланд упростит визовый режим для туристов - визы будут выдавать по прибытию

Таиланд упростит визовый режим для туристов - визы будут выдавать по прибытию

Власти Таиланда намерены вернуть туристические визы по прибытию и продлить срок их действия с 30 до 45 дней,

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает портал Travel Daily (TD).

"Власти Таиланда планируют вернуться к практике выдачи туристических виз по прибытии. Они также намерены увеличить срок их действия с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин", - пишет портал.

Визы будут доступны туристам из 56 стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 270 украинцев ждали вылета в Киев в аэропорту Бангкока семь часов без еды и воды, - СМИ

Как отмечается, мера направлена на стимулирование экономики за счет удвоения числа прибывающих в страну иностранных путешественников. В министерстве здравоохранения Таиланда уверены, что смогут сдержать распространение COVID-19.

На данный момент Таиланд выдает лишь долгосрочные визы типа TR и STV, для получения которых нужно соблюсти ряд условий - в том числе, подтвердить платежеспособность и наличие медицинской страховки на сумму $100 тысяч. Туристам нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.

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Автор: 

виза (1238) Таиланд (184) туризм (1543)


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Топ комментарии
+6
Кацапы привет !!! НАТО ОБЪЯВЛЯЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ.

Детали доклада НАТО-2030 Детально ознакомился с докладом, который в начале декабря был представлен экспертами в Брюсселе по запросу генсека НАТО. Альянс увидел медведя и готов надавать ему по шее. Прямого объявления холодной войны нет, но множество отсылок к ней. Доклад прямо указывает на русских как главную военную угрозу. В 2010 году НАТО утвердило концепцию, согласно которой с русскими требовалось выстраивать стратегическое партнерство. В 2020 НАТО больше не считает такую стратегию оправданной. Это прозрение, друзья.
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12.12.2020 02:38
+3
ПАМЯТКА: желающим, всего за 10 бакинских, вкусить прелести бангкокских бань (попариться, массаж - станешь новорожденным ребенком , и всего, чего душа пожелает в плане интима, а хоть и на сутки, правда за дополнительную плату -тарелку риса), потрiбно пам`ятаты , шо все малайцы с филиппинцами - кореша нарабсеи и , шо каждого из вас могут предоставить пыне по его мановению(на блюдечке с голубой каемочкой) А-ту такие Бангкоки.
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12.12.2020 07:14
+2
Дивне місто, в якому існують поряд розкіш та бідність. Де чоловіки виглядають як жінки і розрізнити їх неможливо.
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12.12.2020 04:11
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Таиланд упростит визовый режим для туристов - визы будут выдавать по прибытию - Цензор.НЕТ 2238
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12.12.2020 02:12 Ответить
Кацапы привет !!! НАТО ОБЪЯВЛЯЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ.

Детали доклада НАТО-2030 Детально ознакомился с докладом, который в начале декабря был представлен экспертами в Брюсселе по запросу генсека НАТО. Альянс увидел медведя и готов надавать ему по шее. Прямого объявления холодной войны нет, но множество отсылок к ней. Доклад прямо указывает на русских как главную военную угрозу. В 2010 году НАТО утвердило концепцию, согласно которой с русскими требовалось выстраивать стратегическое партнерство. В 2020 НАТО больше не считает такую стратегию оправданной. Это прозрение, друзья.
показать весь комментарий
12.12.2020 02:38 Ответить
бангкок столица таиланда.
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12.12.2020 03:12 Ответить
Дивне місто, в якому існують поряд розкіш та бідність. Де чоловіки виглядають як жінки і розрізнити їх неможливо.
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12.12.2020 04:11 Ответить
Де використовують незайманих цапикiв... мож потому они закорешевали с каазламордыми...
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12.12.2020 07:42 Ответить
Зараз в тайські Патайї на вулиці червоних ліхтарів, цапиків пропонуючих різні послуги скоро стане більше ніж заробітчанок з Лаосу і Камбоджі, штнші чоловіча група цапиків це їх промоутери які поруч, роздають листівки малочисленним ткристам))
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12.12.2020 08:02 Ответить
Саме завдяки отим трансам Таїланд і користується такою популярністю в росіян.
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12.12.2020 08:25 Ответить
Cаме так, бо в демократичні і найтолерантніші росії, за таке б порвали
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12.12.2020 08:52 Ответить
Ой, якби Ви таки знали, скільки таких міст і місць в Україні, де поряд розкіш і бідність.
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12.12.2020 09:10 Ответить
Ви просто не розумієте, що таке азіатська бідність...
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12.12.2020 11:35 Ответить
Сразу вспоминается замечательный х/ф "Бангког Хилтон"
Таиланд упростит визовый режим для туристов - визы будут выдавать по прибытию - Цензор.НЕТ 4364
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12.12.2020 03:33 Ответить
А мені «Бриджет Джонс», там де вона у тайську в'язницю попала. Взагалі, коли показують тайські в'язниці у кіно - це справжній жах.
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12.12.2020 03:55 Ответить
ПАМЯТКА: желающим, всего за 10 бакинских, вкусить прелести бангкокских бань (попариться, массаж - станешь новорожденным ребенком , и всего, чего душа пожелает в плане интима, а хоть и на сутки, правда за дополнительную плату -тарелку риса), потрiбно пам`ятаты , шо все малайцы с филиппинцами - кореша нарабсеи и , шо каждого из вас могут предоставить пыне по его мановению(на блюдечке с голубой каемочкой) А-ту такие Бангкоки.
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12.12.2020 07:14 Ответить
Тайцы начали потихоньку "сдуваться".
Обещали минимум на год совсем закрыть въезд иностранцев. Даже в командировки.
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12.12.2020 09:40 Ответить
 
 