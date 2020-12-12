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Таїланд спростить візовий режим для туристів - візи видаватимуть після прибуття

Таїланд спростить візовий режим для туристів - візи видаватимуть після прибуття

Влада Таїланду має намір повернути туристичні візи після прибуття і продовжити термін їх дії з 30 до 45 днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє портал Travel Daily (TD).

Влада Таїланду планує повернутися до практики видачі туристичних віз після прибуття. Вона також має намір збільшити термін їх дії з 30 до 45 днів, щоб мандрівники могли пройти в країні 14-денний карантин", - пише портал.

Візи будуть доступні туристам з 56 країн.

Як зазначається, захід спрямований на стимулювання економіки за рахунок подвоєння кількості прибулих в країну іноземних мандрівників. У міністерстві охорони здоров'я Таїланду впевнені, що зможуть стримати поширення COVID-19.

Наразі Таїланд видає лише довгострокові візи типу TR і STV, для отримання яких потрібно дотриматися низки умов - зокрема, підтвердити платоспроможність і наявність медичної страховки на суму $100 тисяч. Туристам потрібно зробити ПЛР-тест на коронавірус перед вильотом, отримати довідку про здоров'я, а після прильоту провести 14 днів на карантині в одному зі схвалених урядом готелів.

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віза (732) Таїланд (132) туризм (1561)


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Топ коментарі
+6
Кацапы привет !!! НАТО ОБЪЯВЛЯЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ.

Детали доклада НАТО-2030 Детально ознакомился с докладом, который в начале декабря был представлен экспертами в Брюсселе по запросу генсека НАТО. Альянс увидел медведя и готов надавать ему по шее. Прямого объявления холодной войны нет, но множество отсылок к ней. Доклад прямо указывает на русских как главную военную угрозу. В 2010 году НАТО утвердило концепцию, согласно которой с русскими требовалось выстраивать стратегическое партнерство. В 2020 НАТО больше не считает такую стратегию оправданной. Это прозрение, друзья.
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12.12.2020 02:38
+3
ПАМЯТКА: желающим, всего за 10 бакинских, вкусить прелести бангкокских бань (попариться, массаж - станешь новорожденным ребенком , и всего, чего душа пожелает в плане интима, а хоть и на сутки, правда за дополнительную плату -тарелку риса), потрiбно пам`ятаты , шо все малайцы с филиппинцами - кореша нарабсеи и , шо каждого из вас могут предоставить пыне по его мановению(на блюдечке с голубой каемочкой) А-ту такие Бангкоки.
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12.12.2020 07:14
+2
Дивне місто, в якому існують поряд розкіш та бідність. Де чоловіки виглядають як жінки і розрізнити їх неможливо.
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12.12.2020 04:11
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Таиланд упростит визовый режим для туристов - визы будут выдавать по прибытию - Цензор.НЕТ 2238
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12.12.2020 02:12 Відповісти
Кацапы привет !!! НАТО ОБЪЯВЛЯЕТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ.

Детали доклада НАТО-2030 Детально ознакомился с докладом, который в начале декабря был представлен экспертами в Брюсселе по запросу генсека НАТО. Альянс увидел медведя и готов надавать ему по шее. Прямого объявления холодной войны нет, но множество отсылок к ней. Доклад прямо указывает на русских как главную военную угрозу. В 2010 году НАТО утвердило концепцию, согласно которой с русскими требовалось выстраивать стратегическое партнерство. В 2020 НАТО больше не считает такую стратегию оправданной. Это прозрение, друзья.
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12.12.2020 02:38 Відповісти
бангкок столица таиланда.
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12.12.2020 03:12 Відповісти
Дивне місто, в якому існують поряд розкіш та бідність. Де чоловіки виглядають як жінки і розрізнити їх неможливо.
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12.12.2020 04:11 Відповісти
Де використовують незайманих цапикiв... мож потому они закорешевали с каазламордыми...
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12.12.2020 07:42 Відповісти
Зараз в тайські Патайї на вулиці червоних ліхтарів, цапиків пропонуючих різні послуги скоро стане більше ніж заробітчанок з Лаосу і Камбоджі, штнші чоловіча група цапиків це їх промоутери які поруч, роздають листівки малочисленним ткристам))
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12.12.2020 08:02 Відповісти
Саме завдяки отим трансам Таїланд і користується такою популярністю в росіян.
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12.12.2020 08:25 Відповісти
Cаме так, бо в демократичні і найтолерантніші росії, за таке б порвали
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12.12.2020 08:52 Відповісти
Ой, якби Ви таки знали, скільки таких міст і місць в Україні, де поряд розкіш і бідність.
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12.12.2020 09:10 Відповісти
Ви просто не розумієте, що таке азіатська бідність...
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12.12.2020 11:35 Відповісти
Сразу вспоминается замечательный х/ф "Бангког Хилтон"
Таиланд упростит визовый режим для туристов - визы будут выдавать по прибытию - Цензор.НЕТ 4364
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12.12.2020 03:33 Відповісти
А мені «Бриджет Джонс», там де вона у тайську в'язницю попала. Взагалі, коли показують тайські в'язниці у кіно - це справжній жах.
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12.12.2020 03:55 Відповісти
ПАМЯТКА: желающим, всего за 10 бакинских, вкусить прелести бангкокских бань (попариться, массаж - станешь новорожденным ребенком , и всего, чего душа пожелает в плане интима, а хоть и на сутки, правда за дополнительную плату -тарелку риса), потрiбно пам`ятаты , шо все малайцы с филиппинцами - кореша нарабсеи и , шо каждого из вас могут предоставить пыне по его мановению(на блюдечке с голубой каемочкой) А-ту такие Бангкоки.
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12.12.2020 07:14 Відповісти
Тайцы начали потихоньку "сдуваться".
Обещали минимум на год совсем закрыть въезд иностранцев. Даже в командировки.
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12.12.2020 09:40 Відповісти
 
 