Таїланд спростить візовий режим для туристів - візи видаватимуть після прибуття
Влада Таїланду має намір повернути туристичні візи після прибуття і продовжити термін їх дії з 30 до 45 днів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє портал Travel Daily (TD).
Влада Таїланду планує повернутися до практики видачі туристичних віз після прибуття. Вона також має намір збільшити термін їх дії з 30 до 45 днів, щоб мандрівники могли пройти в країні 14-денний карантин", - пише портал.
Візи будуть доступні туристам з 56 країн.
Як зазначається, захід спрямований на стимулювання економіки за рахунок подвоєння кількості прибулих в країну іноземних мандрівників. У міністерстві охорони здоров'я Таїланду впевнені, що зможуть стримати поширення COVID-19.
Наразі Таїланд видає лише довгострокові візи типу TR і STV, для отримання яких потрібно дотриматися низки умов - зокрема, підтвердити платоспроможність і наявність медичної страховки на суму $100 тисяч. Туристам потрібно зробити ПЛР-тест на коронавірус перед вильотом, отримати довідку про здоров'я, а після прильоту провести 14 днів на карантині в одному зі схвалених урядом готелів.
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