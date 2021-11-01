Таиланд отменил карантинные ограничения для полностью вакцинированных туристов
Таиланд ослабил карантинные ограничения и вновь открывается для вакцинированных путешественников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По данным CNN, по состоянию на 1 ноября полностью вакцинированные туристы, пробывшие минимум 21 день в одной из 63 утвержденных стран с низким уровнем риска, могут избежать длительного карантина в отелях впервые за более чем 18 месяцев.
Вместо этого путешественникам, соответствующим обновленным требованиям, нужно будет остаться только на одну ночь в одобренном правительством отеле, пока они ждут результатов теста на COVID-19, который будет проводиться по прибытии.
Полностью вакцинированные туристы, прибывающие из стран, не включенных в список, имеют право на въезд по схеме "песочницы": проживание в одобренном правительством отеле в течение семи ночей, прежде чем им будет разрешено свободно путешествовать по стране.
Иностранцы, которые не полностью вакцинированы утвержденной вакциной, должны будут пройти карантин в предварительно забронированном отеле в течение 10 дней по прибытии.
