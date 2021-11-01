Таиланд отменил карантинные ограничения для полностью вакцинированных туристов

РУС
1 763 5

Таиланд ослабил карантинные ограничения и вновь открывается для вакцинированных путешественников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По данным CNN, по состоянию на 1 ноября полностью вакцинированные туристы, пробывшие минимум 21 день в одной из 63 утвержденных стран с низким уровнем риска, могут избежать длительного карантина в отелях впервые за более чем 18 месяцев.

Вместо этого путешественникам, соответствующим обновленным требованиям, нужно будет остаться только на одну ночь в одобренном правительством отеле, пока они ждут результатов теста на COVID-19, который будет проводиться по прибытии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Таиланде попытаются усилить защитное действие вакцины, смешивая дозы Sinovac и AstraZeneca

Полностью вакцинированные туристы, прибывающие из стран, не включенных в список, имеют право на въезд по схеме "песочницы": проживание в одобренном правительством отеле в течение семи ночей, прежде чем им будет разрешено свободно путешествовать по стране.

Иностранцы, которые не полностью вакцинированы утвержденной вакциной, должны будут пройти карантин в предварительно забронированном отеле в течение 10 дней по прибытии.

Также читайте: Таиланд усиливает карантинные ограничения - туристов попросили придерживаться определенных правил

карантин (16729) путешествие (98) Таиланд (184) туризм (1543) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Урааа! Але ж туди так довго летіти.
01.11.2021 11:09 Ответить
Оно того стоит
01.11.2021 11:24 Ответить
Знаю.
01.11.2021 12:20 Ответить
Навряд чи Україна потрапить в перелік тих 63..
01.11.2021 11:35 Ответить
Звичайно, що Україна не потрапить з такою кількістю невакцинованих імбецилів. Я за інших, нормальних людей радію.
01.11.2021 12:23 Ответить
 
 