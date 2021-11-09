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Кіпр зберіг можливість в’їзду для громадян України, – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Кіпр зберіг можливість в’їзду для українців.
Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття)", - повідомив міністр.
Також він заявив, що МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців.
Нагадуємо, 9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.
Топ коментарі
+4 Павел Стрембовский
показати весь коментар09.11.2021 23:42
+3 neverlok lok
показати весь коментар09.11.2021 23:53
+2 Странник Виртуальный #486477
показати весь коментар09.11.2021 23:41
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По словам Корнелиуса, Берлин попал в "энергетическую зависимость" от Москвы и это стало "самой большой внешнеполитической проблемой" государства. Автор утверждает, что Германия и Россия как покупатель и поставщик не так сильно нуждаются друг в друге. Обозреватель считает, что РФ якобы готова платить максимальную цену за зависимость ФРГ, чтобы продвигать свои интересы.
Не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости", - пишет Корнелиус.
Журналист полагает, что новый немецкий кабмин может заморозить газопровод ради своих интересов, Киева и назло Москве.
Привет от Бени.