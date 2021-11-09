Кіпр зберіг можливість в’їзду для громадян України, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Кіпр зберіг можливість в’їзду для українців.

Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття)", - повідомив міністр.

Також він заявив, що МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців.

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Нагадуємо, 9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.