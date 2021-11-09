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Новини Коронавірус і карантин
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Кіпр зберіг можливість в’їзду для громадян України, – Кулеба

Кіпр зберіг можливість в’їзду для громадян України, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Кіпр зберіг можливість в’їзду для українців.

Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття)", - повідомив міністр.

Також він заявив, що МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців.

Читайте: Кулеба доручив посольствам докласти зусиль, щоб зберегти кордони ЄС відкритими для українців

Нагадуємо, 9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

Автор: 

Кіпр (245) туризм (1560) Євросоюз (13341) Кулеба Дмитро (3604) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Это он офшорникам говорит, что все ОК?)))
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09.11.2021 23:42
+3
треба якось виживати в конкуренції з панамськими і вірджінськими офшорами
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09.11.2021 23:53
+2
Цирк какой-то.
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09.11.2021 23:41
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Цирк какой-то.
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09.11.2021 23:41 Відповісти
Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус заявил, что будущее правительство Германии якобы может заморозить проект "Северного потока - 2" ради своих интересов, Украины и назло России. Об этом он написал в своей https://www.sueddeutsche.de/meinung/deutschland-russland-nord-stream-2-eu-1.5459322 статье на сайте издания.

По словам Корнелиуса, Берлин попал в "энергетическую зависимость" от Москвы и это стало "самой большой внешнеполитической проблемой" государства. Автор утверждает, что Германия и Россия как покупатель и поставщик не так сильно нуждаются друг в друге. Обозреватель считает, что РФ якобы готова платить максимальную цену за зависимость ФРГ, чтобы продвигать свои интересы.

Не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости", - пишет Корнелиус.

Журналист полагает, что новый немецкий кабмин может заморозить газопровод ради своих интересов, Киева и назло Москве.
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10.11.2021 00:39 Відповісти
Чемпион -членограй побил все рекорды ! Кулебе не стыдно быть холуем преступного режима
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10.11.2021 07:23 Відповісти
Это он офшорникам говорит, что все ОК?)))
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09.11.2021 23:42 Відповісти
чтобы перевести деньги на Кипр, совершенно необязательно туда ездить. На Кипре до сих пор работают филиалы приватбанка.
Привет от Бени.
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10.11.2021 00:38 Відповісти
треба якось виживати в конкуренції з панамськими і вірджінськими офшорами
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09.11.2021 23:53 Відповісти
очень рад
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10.11.2021 01:23 Відповісти
Советскому быдлу 73 % разрешено все,что не запрещено Законом,Зеля зна шо робе
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10.11.2021 05:35 Відповісти
При Порошенко Беня сидел в Израиле и носа не совал в Украину.... не Олигарх блин 73%
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10.11.2021 06:34 Відповісти
Ковід - Ковідом, але "двадцять доларів, це - завжди двадцять доларів"(с)!
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10.11.2021 06:46 Відповісти
Все гастроли 95 квартала по годам и странам Мира есть в Ютьюбе с 2013 года...типа где Зеля во время войны бабосы косил типа капусту... включая и Кипр...
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10.11.2021 06:57 Відповісти
радость то какая! вся страна вздохнула с облегчением
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10.11.2021 07:21 Відповісти
Берешь бумажку и пишешь мы семья типа Алла Пугачева и Максим Галкин обязуемся вложитьб в экономику Кипра 5 млн долларов...сразу дают паспорт и живи не хочу...,все просто и знакомо... Можно подумать что вы этого не знали....
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10.11.2021 07:40 Відповісти
Классная картинка - утяну в архив
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10.11.2021 07:56 Відповісти
Вітаю Софі...та Дякую...
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10.11.2021 08:01 Відповісти
три квіточки до колекціі...
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10.11.2021 08:06 Відповісти
 
 