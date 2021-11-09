В Австрии без COVID-сертификата уже даже нельзя передвигаться на автомобиле, - Ляшко

Страны Европейского Союза устанавливают более строгие требования к невакцинированным против COVID-19 работникам, чем в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Наша стратегия обоснована и логична. Постепенно вводятся требования вакцинации для всех профессий, связанных с большим количеством контактов между людьми или выполнением критически важных для страны функций. Аналогичные и даже более строгие требования устанавливают и в странах Европейского Союза", - сказал Ляшко.

В качестве примера он привел Италию, где с 15 октября у всех работников, независимо от профессии, требуют предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Если таких документов у человека нет, его лишают зарплаты или штрафуют на 1,5 тыс. евро. Отдельные штрафы предусмотрены для работодателей.

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В Австрии, по словам Ляшко, вводят локдаун для невакцинированных.

"Попасть в общественные здания могут только те, кто вакцинировался или переболел. Отрицательный ПЦР-тест у них не является уже законным пропуском. Без "ковидного" сертификата уже даже нельзя передвигаться на автомобиле", - отметил министр.