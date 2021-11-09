В Австрии без COVID-сертификата уже даже нельзя передвигаться на автомобиле, - Ляшко
Страны Европейского Союза устанавливают более строгие требования к невакцинированным против COVID-19 работникам, чем в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Наша стратегия обоснована и логична. Постепенно вводятся требования вакцинации для всех профессий, связанных с большим количеством контактов между людьми или выполнением критически важных для страны функций. Аналогичные и даже более строгие требования устанавливают и в странах Европейского Союза", - сказал Ляшко.
В качестве примера он привел Италию, где с 15 октября у всех работников, независимо от профессии, требуют предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Если таких документов у человека нет, его лишают зарплаты или штрафуют на 1,5 тыс. евро. Отдельные штрафы предусмотрены для работодателей.
В Австрии, по словам Ляшко, вводят локдаун для невакцинированных.
"Попасть в общественные здания могут только те, кто вакцинировался или переболел. Отрицательный ПЦР-тест у них не является уже законным пропуском. Без "ковидного" сертификата уже даже нельзя передвигаться на автомобиле", - отметил министр.
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Детали
Новые правила вводятся с понедельника, 8 ноября. Гражданам, не прошедшим полный курс вакцинации, будет запрещено посещать общественные места - кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы и участвовать в собраниях, где будет более 25 человек.
При этом ограничения не распространяются на тех, кто привит, а также тех, кто недавно переболел коронавирусом.
Власти установили срок в 4 недели, в течение которого в общественные заведения смогут попасть те, у кого есть только одна доза вакцины, а также негативный ПЦР-тест.
После этого вход будет позволен только полностью вакцинированным и тем людям, которые недавно выздоровели от COVID-19.
И вперед идем в борьбе за это...
Смело мы в бой пойдем
За власть советов,и как один умрем в борьбе за это...
Запретите продавать спиртное и пиво не вакцинированным!
Значит и колоться им нет смысла.