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Новости Коронавирус и карантин
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В КГГА отстранили от работы 7 не вакцинированных против COVID-19 сотрудников

В КГГА отстранили от работы 7 не вакцинированных против COVID-19 сотрудников

В Киевской городской государственной администрации отстранили от работы 7 сотрудников, не вакцинированных против COVID-19. Трое из отстраненных лиц – работники аппарата КГГА, и еще четверо – это сотрудники департаментов.

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт мэрии.

Он напомнил, что с 8 ноября на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, для работников местных государственных администраций и их структурных подразделений прививка против COVID-19 обязательна. До 5 ноября все работники КГГА должны предоставить в службу управления персоналом документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или получение одной дозы двудозной вакцины, или медицинское заключение о наличии противопоказаний к проведению прививок. Работники также были заранее предупреждены, что в случае непредоставления этих документов с 8 ноября они будут отстранены от работы.

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"Мы осознаем необходимость иммунизации и собственным примером хотим показать всем киевлянам, что вакцинация от COVID-19 важна и для собственного здоровья, и для здоровья окружающих. По-моему, это вообще вопрос национальной безопасности страны. Благодаря информационной кампании, которую мы провели среди сотрудников аппарата КГГА с привлечением профессиональных консультаций медиков, нам удалось достичь, по моему мнению, высокого уровня вакцинации – почти 93% сотрудников аппарата по состоянию на сегодняшний день – вакцинированы", – сказал Загуменный.

Он сообщил, что 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, поскольку недавно перенесли заболевание COVID-19, а 1 человек – медицинские противопоказания к прививкам, поэтому не вакцинирован. Еще два человека находятся на больничном, а 1 государственный служащий – в отпуске, поэтому их вакцинальный статус будет установлен позже и будет принято соответствующее решение.

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"В целом средний показатель вакцинации среди всех структурных подразделений Киевской городской госадминистрации (это аппарат КГГА, департаменты и управления), по оперативным данным на 8 ноября, составляет почти 92%. Уровень вакцинации в районных в Киеве государственных администрациях колеблется в пределах 90-96%", – отметил Загуменный и добавил, что отстраненные работники смогут вернуться к работе либо после завершения карантина, установленного правительством, либо после получения вакцинации и предоставления документа, что это подтверждает.

Руководитель аппарата подчеркнул, что на период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Также период отстранения от работы не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет и в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

Автор: 

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Топ комментарии
+1
Слушайте, 73% дегенератов, вы теперь мечтаете на исках халявного бабла срубить, вы уже зарплату в 4000 баксов потратили?
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09.11.2021 12:01
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Нуну, ага. В целом хоть всех там поразганяйте
Чо нащщёт депутатов кстате?
Друг спрашивает
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09.11.2021 10:54 Ответить
Или нахер кремлебот.
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09.11.2021 12:02 Ответить
Если Вы бумагу не подпишите Вас никто вакцинировать не будет и никаких справок не дадут.
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09.11.2021 12:48 Ответить
Надо выходить на протесты
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09.11.2021 11:45 Ответить
Выходи нахер. Тебя никто не держит
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09.11.2021 12:01 Ответить
Конституционный суд признал что введение карантина было проведено неконституционным способом.
Сейчас будет много исков, а потом много компенсаций пострадавшим от произвола
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09.11.2021 11:47 Ответить
Кацапское петушило, тебе какое дело до Украины?!
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09.11.2021 12:00 Ответить
Слушайте, 73% дегенератов, вы теперь мечтаете на исках халявного бабла срубить, вы уже зарплату в 4000 баксов потратили?
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09.11.2021 12:01 Ответить
Ну а почему бы не действовать ровно также как наше правительство? Правила вообще-то они такие установили. С волками жить - по-волчьи выть. Или Вам больше по душе роль жертвенного агнца?
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09.11.2021 12:50 Ответить
Вакцинируйся и шастай! (В. Кличко)
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09.11.2021 12:00 Ответить
 
 