Минздрав расширил список профессий с обязательным COVID-прививкой
Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс службу Минздрава.
Согласно приказу, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, подлежащим обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, присоединяются сотрудники:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.
Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.
Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решений Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок, утвержденного приказом Минздрава от 16.09.5011, не будут подлежать обязательной вакцинации.
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Фильмы подобия эксперимент, в реальности, и это ведь самый лайтовый период.
Ось Ляшку і лячно.
А если б они еще знали сколько сертификатов было получено за деньги)
І шо - від роботи відсторонені не будуть?
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
Це перемога!
Ти просто почитай що обіцяли виробники вакцин рік тому.