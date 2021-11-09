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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розширило перелік професій з обов'язковим COVID-щепленням

МОЗ розширило перелік професій з обов'язковим COVID-щепленням

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з наказом, до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, додаються співробітники:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
  • підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.

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Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16.09.2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А ментов которые сертификаты проверяют ..что опять нет??
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09.11.2021 10:47
+6
1) где работники всех мед учреждений всех форм собственности 2) где водители, проводники, стюардессы 3) где продавцы прод. магазинов, работники пищевой промышленности, работники кофе, ресторанов 4) работники МВД... Ляшко " дурака включил", очередной раз.
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09.11.2021 10:50
+6
Составляют список по принципу "кого еще мы можем нагнуть"
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09.11.2021 11:03
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А де ж медичні працівники?
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09.11.2021 10:38 Відповісти
НЕ, врачьов низзя.
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09.11.2021 10:45 Відповісти
Они боятся
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09.11.2021 11:04 Відповісти
даже ваксеры в замешательстве, неуколотому персоналу разрешено прокалывать всех
Фильмы подобия эксперимент, в реальности, и это ведь самый лайтовый период.
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09.11.2021 11:14 Відповісти
Ну і кого відсторонили?
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09.11.2021 10:43 Відповісти
А ментов которые сертификаты проверяют ..что опять нет??
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09.11.2021 10:47 Відповісти
Ментов и военных в первую волну привили, еще зимой.
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09.11.2021 13:48 Відповісти
1) где работники всех мед учреждений всех форм собственности 2) где водители, проводники, стюардессы 3) где продавцы прод. магазинов, работники пищевой промышленности, работники кофе, ресторанов 4) работники МВД... Ляшко " дурака включил", очередной раз.
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09.11.2021 10:50 Відповісти
Якщо їх відсторонять, то всі вищезгадані вами установи та сервіси просто зупиняться.
Ось Ляшку і лячно.
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09.11.2021 11:05 Відповісти
Составляют список по принципу "кого еще мы можем нагнуть"
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09.11.2021 11:03 Відповісти
Ну не працює обіцяний фармацевтами колективний імунітет. Ну що ж поробиш... Треба третю і наступні дози колоти.
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09.11.2021 11:11 Відповісти
вообще,пора ходить с мобильной капельницей, "защита" 24/7
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09.11.2021 11:15 Відповісти
Угу і бажано в скафандрі.
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09.11.2021 11:32 Відповісти
Якийсь неправильний вірус цей ковід. Бо веде себе як остання паскуда. Від всіх інших вірусів колективний імунитет напрацьовується а від нього ні.
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09.11.2021 11:31 Відповісти
Что-то не идёт вакцинация в Украине, а отчитываться перед западными кукловодами надо.
А если б они еще знали сколько сертификатов было получено за деньги)
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09.11.2021 11:27 Відповісти
Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16.09.2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
І шо - від роботи відсторонені не будуть?
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09.11.2021 11:29 Відповісти
Объясните кто-нибудь, как невакцинированные могут влиять на здоровье вакцинированных и наоборот. Вакцина априори должна защищать уколотых, а получается наоборот - невакцинированные должны бояться вакцинированных, как искусственно зараженных ковидом в легкой форме. Вчера в транспорте встретил вакцинированную знакомую, болеющую ковидом в легкой форме и спокойно разъезжающую в маршрутке. Вакцина способствует мутации вируса и скоро он будет гасить всех вакцинированных, т.к. они кололись совсем от другого штамма. Как вам такое, вакцинозависимые? Мне кажется кто-то хочет сократить число идиотов.
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09.11.2021 11:32 Відповісти
Не все что называют вакциной таковой является.
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09.11.2021 11:34 Відповісти
Вакцинированных этот вопрос ставит в полный тупик и у них случается ступор, после чего с их стороны следует нецензурная и неаргументированная брань и что - "вы все антиваксеры умрёте" ну или что то вроде этого.
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09.11.2021 11:45 Відповісти
https://vimeo.com/643687875
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09.11.2021 11:51 Відповісти
"вакцинированных, как искусственно зараженных ковидом в легкой форме. " - ты это сам придумал или московские попы тебе нашептали?
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09.11.2021 12:03 Відповісти
Странно, это знают даже дауны. Вводится одновременно вирус и антивирус, чтобы организм переболел незаметно и выработал свои антитела,, плюс на довесок все, что угодно. Организм начинает выключать собственный иммунитет и переходит в режим частично"выкл". Вакцинированные после укола несколько дней сами являются угрозой заражения для окружающих. Но только вирус изменит свой штамм, предыдушая вакцинация бесполезна и нужна новая. При этом разрушается вся система сохранения организма. В мире миллионы опасных вирусов и болезней, но с ними никто толком не борется. Ковид придумали для других целей. Догадайтесь сами. От нас скрывают все эти ньюансы. Врачи это знают, по-этому сами себе шмурдяк всякий не колят, а защищаются от вирусов другими методами. Вакцинация под дулом автомата или угрозой увольнения это мило. Это называется взять на понт. Так вакцинируют скот, чтобы потом убить и сожрать.
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09.11.2021 13:52 Відповісти
Кроме таких оригиналов, как некоторые антиваксеры, такой ереси не знает никто.
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09.11.2021 14:02 Відповісти
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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09.11.2021 12:00 Відповісти
люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.

Це перемога!
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09.11.2021 12:11 Відповісти
Да. Такого же длительного контакта, как с домочадцами трудно представмить. И если здесь заражаемость снижает в 2 раза, то на улицах и в транспорте во много раз сильнее снижает. А в начале эпидемии многие страны и Украинабыли согласны на вакцину с 50% эффективностью. Или уже забыли?
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09.11.2021 14:05 Відповісти
Ти просто почитай що обіцяли виробники вакцин рік тому.
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09.11.2021 16:44 Відповісти
Те, що вони обіцяли, те і зробили. Проти тих штамів, що циркулювали тоді вакцини були дуже ефктивні. Але мудрі ковіддисиденти, антимасочники та інші маргинали виростили в своїх огранізмах нові штами. І навіть зараз вони верещать "Не будемо вакцинуватися, поки в 2023 році на закінчиться повний цикл випробувань вакцин...". Вони обома руками тягнуть людство у прірву, ще й смайлики тулять.
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09.11.2021 16:56 Відповісти
А що вони хоч обіцяли? Озвуч!
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09.11.2021 17:04 Відповісти


Ти просто почитай що обіцяли виробники вакцин рік тому.

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09.11.2021 17:11 Відповісти
Зрозуміло цей уколотий зламався! Наступний буде?
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09.11.2021 17:15 Відповісти
Ти власну пораду виконати неспроможний? Паралітик?
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09.11.2021 18:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5XSCwjGKY24&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ШОКУЮЧА ПРАВДА ПРО ВАКЦИНАЦІЮ
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09.11.2021 19:10 Відповісти
Вже не перший раз бачу це посилання від вас сьогодні. І найкумедніше що подібну муйню розповсюджують саме агресивні прихильники вакцинації. На кшталт гасла: "сам шучу, сам торчу". Просто поміркуйте над цім.
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09.11.2021 19:18 Відповісти
Вирус ковида давным давно полностью секвенирован, но раз ты свой пост начал со своего имени, то тебе это мало о чем скажет.
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09.11.2021 18:49 Відповісти
Не лишайте хлопа надії, адже він вколовся вже. Хай вірить що безсмертний!
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09.11.2021 19:09 Відповісти
Что за возня вокруг этого вируса? Ведь и ежу понятно, что никакой вакцины от вирусов нет, не было, а может и не будет. Иммунитет либо есть, либо нет. Благо мне моя деятельность позволяет не ходить на работы и не прививаться, вкалывая не пойми что. Если кто хочет из дома поработать, то может онлайн https://ppokerbet.com/ поиграть в покер. Правда первые 6-12 месяцев повкалываете за интерес и подъём по лимитам, но если есть время и желание, то начинайте. Ну и заодно избежите всех обязательных прививок, которые на мой взгляд не нужны. А людей жалко...
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10.11.2021 14:05 Відповісти
 
 