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Новини Коронавірус і карантин
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У КМДА відсторонили від роботи 7 невакцинованих проти COVID-19 працівників

У КМДА відсторонили від роботи 7 невакцинованих проти COVID-19 працівників

У Київській міській державній адміністрації відсторонили від роботи 7 працівників, які невакциновані проти COVID-19. Троє з відсторонених осіб – працівники апарату КМДА, і ще четверо – це працівники департаментів.

 Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт мерії.

Він нагадав, що з 8 листопада на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, для працівників місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. До 5 листопада усі працівники КМДА мали надати до служби управління персоналом документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи отримання однієї дози дводозної вакцини, або ж медичний висновок про наявність протипоказань до проведення щеплень. Працівники також були завчасно попереджені, що у разі ненадання цих документів, із 8 листопада вони будуть відсторонені від роботи.

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"Ми усвідомлюємо необхідність імунізації і власним прикладом хочемо показати всім киянам, що вакцинація від COVID-19 важлива і для власного здоров’я, і для здоров'я оточуючих. Як на мене, це взагалі питання національної безпеки країни. Завдяки інформаційній кампанії, яку ми провели серед співробітників апарату КМДА із залученням фахових консультацій медиків, нам вдалося досягти, на мою думку, високого рівня вакцинації – майже 93% співробітників апарату станом на сьогодні – вакциновані", – сказав Загуменний.

Він повідомив, що 12 співробітників апарату КМДА мають довідки про тимчасове відтермінування вакцинації, адже нещодавно перенесли захворювання на COVID-19, а 1 особа – медичні протипоказання до щеплень, тому невакцинована. Ще дві особи перебувають на лікарняному, а 1 державний службовець – у відпустці, через це їхній вакцинальний статус буде встановлено згодом і прийняте відповідне рішення.

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"Загалом середній показник вакцинації серед усіх структурних підрозділів Київської міської держадміністрації (це апарат КМДА, департаменти та управління) за оперативними даними на 8 листопада становить майже 92%. Рівень вакцинації в районних в місті Києві державних адміністраціях коливається в межах 90-96%", – зазначив Загуменний та додав, що відсторонені працівники зможуть повернутися до роботи або після завершення карантину, що встановлений урядом, або ж після отримання вакцинації та надання документу, що це підтверджує.

Керівник апарату наголосив, що на період відсторонення від роботи заробітна плата не зберігається. Також період відсторонення від роботи не увійде до страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової непрацездатності, а також не увійде й до стажу, що дає право на щорічну відпустку.

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Топ коментарі
+1
Слушайте, 73% дегенератов, вы теперь мечтаете на исках халявного бабла срубить, вы уже зарплату в 4000 баксов потратили?
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09.11.2021 12:01
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Нуну, ага. В целом хоть всех там поразганяйте
Чо нащщёт депутатов кстате?
Друг спрашивает
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09.11.2021 10:54 Відповісти
Или нахер кремлебот.
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09.11.2021 12:02 Відповісти
Если Вы бумагу не подпишите Вас никто вакцинировать не будет и никаких справок не дадут.
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09.11.2021 12:48 Відповісти
Надо выходить на протесты
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09.11.2021 11:45 Відповісти
Выходи нахер. Тебя никто не держит
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09.11.2021 12:01 Відповісти
Конституционный суд признал что введение карантина было проведено неконституционным способом.
Сейчас будет много исков, а потом много компенсаций пострадавшим от произвола
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09.11.2021 11:47 Відповісти
Кацапское петушило, тебе какое дело до Украины?!
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09.11.2021 12:00 Відповісти
Слушайте, 73% дегенератов, вы теперь мечтаете на исках халявного бабла срубить, вы уже зарплату в 4000 баксов потратили?
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09.11.2021 12:01 Відповісти
Ну а почему бы не действовать ровно также как наше правительство? Правила вообще-то они такие установили. С волками жить - по-волчьи выть. Или Вам больше по душе роль жертвенного агнца?
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09.11.2021 12:50 Відповісти
Вакцинируйся и шастай! (В. Кличко)
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09.11.2021 12:00 Відповісти
 
 