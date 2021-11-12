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Новини Газова війна
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США чудово розуміють, що Росія використовує газ як зброю, - Кулеба

США чудово розуміють, що Росія використовує газ як зброю, - Кулеба

Кулеба пояснив, чому Блінкен прямо не говорить, що РФ використовує газ як зброю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прямо не говорить, що Російська Федерація використовує в Європі газ як зброю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я розумію, що журналісти завжди шукають чіткої прямолінійної конкретики, але залиште, будь ласка, простір і для дипломатії. Я вас запевняю, що Сполучені Штати чудово розуміють все, що відбувається на енергетичному ринку Європи, і все, що робить Російська Федерація, і як вона використовує газ. І зараз ведеться активна дипломатія по лінії Київ-Вашингтон-Брюссель-Берлін, яка якраз зосереджена на питанні "Північного потоку-2" і використання газу як по суті зброї в міжнародних відносинах", - сказав Кулеба.

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Глава МЗС зазначив, що залишав Вашингтон у гарному настрої, тому що є розуміння всього обсягу роботи, яка зараз проводиться.

"Прийде час, і не тільки в Києві, а й у Вашингтоні та в інших столицях будуть звучати фрази, які ви з легкістю зможете вставити в заголовки", - сказав Кулеба.

Автор: 

газ (10415) США (22665) Північний потік (2461) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+2
А вони теж розуміють тому і підмахнули роіськє, не запасались літом ні газом ні вугіллям. Мета одна - дати воду в Крим.
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12.11.2021 16:35
+1
А ви?
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12.11.2021 16:32
+1
"Глава МЗС зазначив, що залишав Вашингтон у гарному настрої, тому що є розуміння всього обсягу роботи, яка зараз проводиться."

Какое может быть хорошее настроение, кода работаешь подставкой для Дерьмака?
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12.11.2021 16:37
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А ви?
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12.11.2021 16:32 Відповісти
А вони теж розуміють тому і підмахнули роіськє, не запасались літом ні газом ні вугіллям. Мета одна - дати воду в Крим.
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12.11.2021 16:35 Відповісти
Мета більша ,здати Україну московитам ,оптом !!!)))
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12.11.2021 16:45 Відповісти
Лялька напхана тирсою,неспроможна на самостійне мислення чи діяльність,лялькі лише грають відведену ім сценаристом роль і за волею режисера !!!)))
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12.11.2021 16:47 Відповісти
Проте зелена пліснява ніц не розуміє !!!)))
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12.11.2021 16:43 Відповісти
Ночью сосед в купе тоже використовує газ як зброю .
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12.11.2021 16:35 Відповісти
Ну це вже по українськи,так як ніхто не знає,хто зброю використав...
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12.11.2021 17:27 Відповісти
"Глава МЗС зазначив, що залишав Вашингтон у гарному настрої, тому що є розуміння всього обсягу роботи, яка зараз проводиться."

Какое может быть хорошее настроение, кода работаешь подставкой для Дерьмака?
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12.11.2021 16:37 Відповісти
Понимать маловато ,честно говоря ...ну просто очень мало .
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12.11.2021 16:41 Відповісти
Все диктаторы обидчивые и злопамятные.Будут ждать возможности отомстить., втихаря, в образе ихтамнетов.Польша первая пошла..за поддержку Украины в войне против Раши.Литва следующая.?
Германия газ получила, теперь закроет глаза агрессию Раши .Когда будет война, как думаете в 2022? 2023? Всё уже почти готово к войне, не?
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12.11.2021 16:44 Відповісти
Статистика така,що чим далі від Донбасу тим агресивніша риторика і тим більше "готови к войнє"...Думаю,найбільше ми готови к войнє тут,у Львові...Мабуть тому,шо Польща близько...
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12.11.2021 17:34 Відповісти
Тому що під московитами меньший проміжок часу були !!!)))
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12.11.2021 18:07 Відповісти
Ну і де ж обіцяні санкції?
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12.11.2021 16:47 Відповісти
 
 