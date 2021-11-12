США чудово розуміють, що Росія використовує газ як зброю, - Кулеба

Кулеба пояснив, чому Блінкен прямо не говорить, що РФ використовує газ як зброю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прямо не говорить, що Російська Федерація використовує в Європі газ як зброю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я розумію, що журналісти завжди шукають чіткої прямолінійної конкретики, але залиште, будь ласка, простір і для дипломатії. Я вас запевняю, що Сполучені Штати чудово розуміють все, що відбувається на енергетичному ринку Європи, і все, що робить Російська Федерація, і як вона використовує газ. І зараз ведеться активна дипломатія по лінії Київ-Вашингтон-Брюссель-Берлін, яка якраз зосереджена на питанні "Північного потоку-2" і використання газу як по суті зброї в міжнародних відносинах", - сказав Кулеба.

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Глава МЗС зазначив, що залишав Вашингтон у гарному настрої, тому що є розуміння всього обсягу роботи, яка зараз проводиться.

"Прийде час, і не тільки в Києві, а й у Вашингтоні та в інших столицях будуть звучати фрази, які ви з легкістю зможете вставити в заголовки", - сказав Кулеба.