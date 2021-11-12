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Рябошапка відкидає звинувачення журналістів у тиску на суддів

Рябошапка відкидає звинувачення журналістів у тиску на суддів

Колишній заступник голови АП Руслан Рябошапка твердить, що не тиснув на суддів, щоб добитися відставки Олега Ткачука з посади голови ради суддів.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рябошапка наголосив, що на посаді заступника керівника Адміністрації Президента відповідав за підготовку пропозицій щодо судової реформи, і тому проводив десятки зустрічей.

"Робоча зустріч із заступником ради суддів Вадимом Бутенком була однією із численних дискусій з питань реформування судівництва. Зустріч, про яку йдеться в сюжеті, не була таємною, про неї було поінформовано суспільство", - твердить він.

Дивіться: Рябошапка співпрацював із Портновим заради встановлення контролю над судовою системою, - ЗМІ. ВIДЕО

"Що стосується інформації про те, що з Адміністрації Президента України нібито телефонували головам судів з метою добитись відставки Олега Ткачука з посади голови ради суддів, то вона спростована самим Олегом Ткачуком у засобах масової інформації ще у 2019 р", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, раніше 12 листопада журналісти проєкту "Слідство.Info" випустили розслідування про те, як голова ОАСК Павло Вовк, проросійський політик Андрій Портнов та керівництво Адміністрації Президента у липні 2019 року тиснули на суддів, щоб змінити очільника Ради суддів України Олега Ткачука. За їхніми даними, Руслан Рябошапкана, який на той момент обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента, особисто дзвонив суддям, намагаючись на них тиснути.

Автор: 

суддя (1582) Рябошапка Руслан (441) Рада суддів (61)


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З чим персонажем все було відомо по "розслідуванню" по шеремету.
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12.11.2021 17:05 Відповісти
Владелец диплома университета Соломона об основателе-идеологе власти воров и предателей: Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка.
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12.11.2021 17:09 Відповісти
Каломоя не видасть, а беркутів, громадян України, видав.
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12.11.2021 17:22 Відповісти
Ще хай скаже, що він з самого початку був проти Зе та Слуг) І його примусили вступити в партію😄
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12.11.2021 17:12 Відповісти
не скаже, тому що генпрокурор - посада позаполітична.
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12.11.2021 17:27 Відповісти
Нехай докаже, що Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко вбили Шеремета.
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12.11.2021 17:27 Відповісти
Гнилі відмазки),ну а що цей імбіцил може ще сказати-не було,не знаю,то не я....коротше-шмат ЗЕлайна,тьфу...
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12.11.2021 17:44 Відповісти
рябая шапка надежно спряталась под юбкой жены во Франции и кукарекает оттуда
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12.11.2021 17:54 Відповісти
І не дивно. Ну хто ж признається , шо тиснув на суддів , скільки грошей напиляв там , кого на шконарь запроторив і за скільки.
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12.11.2021 17:58 Відповісти
 
 