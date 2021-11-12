Рябошапка відкидає звинувачення журналістів у тиску на суддів

Колишній заступник голови АП Руслан Рябошапка твердить, що не тиснув на суддів, щоб добитися відставки Олега Ткачука з посади голови ради суддів.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рябошапка наголосив, що на посаді заступника керівника Адміністрації Президента відповідав за підготовку пропозицій щодо судової реформи, і тому проводив десятки зустрічей.

"Робоча зустріч із заступником ради суддів Вадимом Бутенком була однією із численних дискусій з питань реформування судівництва. Зустріч, про яку йдеться в сюжеті, не була таємною, про неї було поінформовано суспільство", - твердить він.

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"Що стосується інформації про те, що з Адміністрації Президента України нібито телефонували головам судів з метою добитись відставки Олега Ткачука з посади голови ради суддів, то вона спростована самим Олегом Ткачуком у засобах масової інформації ще у 2019 р", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, раніше 12 листопада журналісти проєкту "Слідство.Info" випустили розслідування про те, як голова ОАСК Павло Вовк, проросійський політик Андрій Портнов та керівництво Адміністрації Президента у липні 2019 року тиснули на суддів, щоб змінити очільника Ради суддів України Олега Ткачука. За їхніми даними, Руслан Рябошапкана, який на той момент обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента, особисто дзвонив суддям, намагаючись на них тиснути.