Україна закупить нову партію Bayrаktar наступного року, – міністр оборони Резніков
Україна наступного року закупить у Туреччини нову партію безпілотних літальних апаратів Bayrаktar для потреб Збройних сил.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування Bayrаktar. Ми додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські Bayrаktar, наголошую. Тобто, виготовлені в Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України", - заявив Резніков під час візиту у районі проведення Операції об'єднаних сил.
За словами міністра, БПЛА Bayrаktar будуть застосовуватися, "оскільки ми маємо захищати нашу незалежність, зокрема згідно з 51 статтею статуту ООН".
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний додав, що Збройні сили перебувають у постійній готовності до застосування Bayrаktar у разі провокативних дій з боку збройних формувань РФ.
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Вони мають захищати наше небо.
или назови, или не бреши...
я понимаю жадность минус.
А если человек умеет рационально использовать ресурсы (деньги - мерило) - то это огромный плюс на уровне таланта.
ok
мы, Украина, можем использовать БПЛА и это не нарушает Минские Соглашения..
То, как Порошенко+американцы, сделали Путина страдающим лохом в течении 8 лет, это крупнейший военно-дипломатический успех Украины в 21 веке.. и это факт!
І я впевнений там ще є багато сюрпризів про які ми ще тільки дізнаємось.
витратити- викрасти...!
Нам би вже не Байрактари, а Акінчі треба купувати.
це точно міністр оборони України, а не зрадник якиїсь?
"зокрема згідно з 51 статтею статуту ООН".
Розумні заяви. Мені подобається.
Ось так і треба.