Україна закупить нову партію Bayrаktar наступного року, – міністр оборони Резніков

Україна наступного року закупить у Туреччини нову партію безпілотних літальних апаратів Bayrаktar для потреб Збройних сил.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування Bayrаktar. Ми додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські Bayrаktar, наголошую. Тобто, виготовлені в Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України", - заявив Резніков під час візиту у районі проведення Операції об'єднаних сил.

За словами міністра, БПЛА Bayrаktar будуть застосовуватися, "оскільки ми маємо захищати нашу незалежність, зокрема згідно з 51 статтею статуту ООН".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний додав, що Збройні сили перебувають у постійній готовності до застосування Bayrаktar у разі провокативних дій з боку збройних формувань РФ.