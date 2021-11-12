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Україна закупить нову партію Bayrаktar наступного року, – міністр оборони Резніков

Україна закупить нову партію Bayrаktar наступного року, – міністр оборони Резніков

Україна наступного року закупить у Туреччини нову партію безпілотних літальних апаратів Bayrаktar для потреб Збройних сил.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування Bayrаktar. Ми додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські Bayrаktar, наголошую. Тобто, виготовлені в Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України", - заявив Резніков під час візиту у районі проведення Операції об'єднаних сил.

За словами міністра, БПЛА Bayrаktar будуть застосовуватися, "оскільки ми маємо захищати нашу незалежність, зокрема згідно з 51 статтею статуту ООН".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний додав, що Збройні сили перебувають у постійній готовності до застосування Bayrаktar у разі провокативних дій з боку збройних формувань РФ.

Автор: 

безпілотник (4129) Міноборони (7335) ЗСУ (7522) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+20
буде Порох, будуть і ракети літати !
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12.11.2021 20:37
+15
я читал Минские Соглашения.. я юрист по образованию и умею читать норм акты..
мы, Украина, можем использовать БПЛА и это не нарушает Минские Соглашения..
То, как Порошенко+американцы, сделали Путина страдающим лохом в течении 8 лет, это крупнейший военно-дипломатический успех Украины в 21 веке.. и это факт!
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12.11.2021 20:53
+13
Спочатку слід отримати українську ,рідну,державну владу !!!)))
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12.11.2021 20:31
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З ними нехай НАТО справу має.
Вони мають захищати наше небо.
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12.11.2021 20:28 Відповісти
нема вже беларусів - сволочня змішана з кацапнею е - беларусів нема....
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12.11.2021 20:52 Відповісти
Байрактары это конечно замечательно, но скорее это популизм для патриотов! Основная ударная сила расейский войск это ракеты. Внимание вопрос: чем мы будем бороться с ракетами и в какой дырке наша собственная ракетная программа????
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13.11.2021 01:28 Відповісти
нами нужно мощное ПВО и при чем наше украинское, родное..
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12.11.2021 20:29 Відповісти
Спочатку слід отримати українську ,рідну,державну владу !!!)))
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12.11.2021 20:31 Відповісти
буде Порох, будуть і ракети літати !
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12.11.2021 20:37 Відповісти
Я б хотів,щоб Петро Олексійович став кращим президентом,але українційому йому недовіряють в три рази більше,чим довіряють..
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12.11.2021 20:43 Відповісти
Он Патриот, это плюс, но крайне любит бабло это минус.
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12.11.2021 20:53 Відповісти
есть хоть кто-то, кто хотя бы в десятки раз меньше чем Порошенко отдал своего личного бабла для становления Украины?

или назови, или не бреши...
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12.11.2021 21:03 Відповісти
ну так в чём тогда минус?
я понимаю жадность минус.

А если человек умеет рационально использовать ресурсы (деньги - мерило) - то это огромный плюс на уровне таланта.
ok
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12.11.2021 21:19 Відповісти
Я тебя расстрою, но в Украине одно их мощнейших ПВО. Так уж сложилось от совка.
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12.11.2021 20:40 Відповісти
Проснись и оглянись вокруг. Было среднее ПВО лет тридцать назад Юлька с Пашей его уничтожили под ноль. Только в центральном районе ( это восточная Украина включая Киев) было порезано около 400 самолётов на металлолом
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12.11.2021 23:08 Відповісти
напомните когда последний дивизион армия получила? всему что есть больше 30 лет
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13.11.2021 22:07 Відповісти
При чому? Там у мінських домовленостях дуже хитро прописали що забороняються до використання тільки іноземні бпла. Україна має право бомбити ударними бпла якщо вони українські. Ось таку річ заставили підписати рф.
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12.11.2021 20:45 Відповісти
я читал Минские Соглашения.. я юрист по образованию и умею читать норм акты..
мы, Украина, можем использовать БПЛА и это не нарушает Минские Соглашения..
То, как Порошенко+американцы, сделали Путина страдающим лохом в течении 8 лет, это крупнейший военно-дипломатический успех Украины в 21 веке.. и это факт!
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12.11.2021 20:53 Відповісти
О це не єдине що там є. Раніше дуже популярним було те що в Мінськ прописали до відведення озброєння яке є тільки в рф. Тобто поставили рф в розтяжку. Або вона визнає що це її війська, або їй прилітає за незаконну продажу зброї. Що так що так санкції.

І я впевнений там ще є багато сюрпризів про які ми ще тільки дізнаємось.
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13.11.2021 00:48 Відповісти
"Огурци соление,два штуки !" !!!)))
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12.11.2021 20:29 Відповісти
Цих чудових пташок потрібно якомога більше...
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12.11.2021 20:30 Відповісти
Ти що пропонуєшь гроши з "Великого крадівництва" на оборону витратити ???)))
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12.11.2021 20:33 Відповісти
витратити - викрасти...!
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12.11.2021 21:48 Відповісти
Вразливість ту 160 над територіями з ппо мало чим відрізняється від вразливості звичайних су 27, міг 29, су 25....даже наоборот, мішень набагато більша... це не літати над просторами світового океану де немає ніякого ппо...
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12.11.2021 20:32 Відповісти
звичайно, але ж вони ризикнули літати над Бульбостаном погрожуючи Європі.
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12.11.2021 20:35 Відповісти
Да, но у Ту 160 есть один большой минус - он полное дерьмо если его сравнивать с Рокуэлл Интернешнл B-1 «Лансер»
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12.11.2021 21:02 Відповісти
Vi imejjete vidu sto i amerikanskije Patriot imeli problemi?Pravda sto Ukraina prodala raski tu-160 za gaz?Kto byl tam takoj umni sto prodal?
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12.11.2021 21:15 Відповісти
Зачим крилаті ракети, якщо не тільки з ППО, а навіть із засобами боротьби з літаками "Байрактари чудово впорюються?

Нам би вже не Байрактари, а Акінчі треба купувати.
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13.11.2021 03:15 Відповісти
В современном мире всё возможно. Но запоребриковым этого не понять.
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12.11.2021 21:14 Відповісти
А зачем женский ник?😂🌷×××
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12.11.2021 21:20 Відповісти
Ви собі навіть не уявляєте асортимент Українськіх супермаркетів!
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13.11.2021 03:16 Відповісти
сколько у нас есть в-1 ? вы сравниваете не наш самолет а самолет сильнейшей армии мира
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13.11.2021 22:09 Відповісти
имеет... Сильно сказано. Дай дураку хрустальный... ну про пальцы дальше Вы поняли. Птичкопад (гиркин это слово придумал) на рабсее не перестает радовать рекордами дебилизма.
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12.11.2021 21:35 Відповісти
вам это помогает Во-Во...?
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12.11.2021 21:51 Відповісти
так не рви свой зад на британский флаг - лучше селёдку пососи...
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12.11.2021 21:56 Відповісти
вам кацапам в самый раз сосать...
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12.11.2021 22:04 Відповісти
Производят? Вертолетные движки на транспортные самолеты ставят? Рукожопы могут производить только рукожопные продукты. Армата в пример, и он не единственный. Главная сила рабссеи это 73% зембицилов у нас в стране.
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12.11.2021 22:07 Відповісти
Вот, рашотроллик, ты и спалился... А ну-ка напиши Пуитн ***** и Бортников ЧМО. Без кавычек.
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12.11.2021 22:16 Відповісти
Это тот, которого ты только что нахрен послал.
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12.11.2021 22:20 Відповісти
На зарплате и трындюлине от ФСБ.
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12.11.2021 22:23 Відповісти
Купи своей самочке пиццу, не хомяч бабло в одиночку.
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12.11.2021 22:28 Відповісти
вы Кузю для начала отремонтируйте...
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12.11.2021 22:18 Відповісти
тоже гуглил , до 200 самолетов в год лепят и это без малой авиации
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13.11.2021 22:10 Відповісти
Не поспішайте. Чому наступного року? Можна через п'ять
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12.11.2021 20:34 Відповісти
ти напевне думаєш, зробити "байрактари" все рівно, що пиріжки зробити.
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12.11.2021 20:36 Відповісти
Я думаю, що російські війська вже на нашому кордоні. А над територією Білорусі вже літають російські літаки. Чи вони чекатимуть, поки ми зберемося?
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12.11.2021 21:10 Відповісти
ти ше скажі скількі, коли точно, і якої модіфікаціі...
це точно міністр оборони України, а не зрадник якиїсь?
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12.11.2021 20:40 Відповісти
от же ж зелені клованьські роти - ну нема на них зіппера...
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12.11.2021 20:42 Відповісти
А толку з того ? Це звучить лише як весела заява, задля піару новоспеченого міністра оборони Каца. Де ці Байрактари кожного дня у використанні ? Майже кожну неділю гинуть воїни України, а обстріли кожну ніч, а відповіді нема. Використали там колись один раз для устрашіння. Чи Ермак ФСБшний з Бубочкой не дозволяють ?
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12.11.2021 20:43 Відповісти
"але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України".

"зокрема згідно з 51 статтею статуту ООН".

Розумні заяви. Мені подобається.

Ось так і треба.
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12.11.2021 20:48 Відповісти
Взагалі-то треба було ще позаминулого покупати
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12.11.2021 20:50 Відповісти
При ЗЕ заіржавіють.
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12.11.2021 20:56 Відповісти
Украина закупит/Самые умные в кодлане Коломойского уже не кукарекают будет , может, станет, мы построим, мы поедем ,мы помчимся на оленях в север дальний. Самые умные в кодлане Коломойского кукарекают Мы работаем над.
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12.11.2021 20:59 Відповісти
ЗЕ- модифікація Байрактару , призначений виключно для метання петард проти сепарських гармат .)
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12.11.2021 21:03 Відповісти
в Беларуси погибли два российских десантника. https://www.svoboda.org/a/bypol-v-belarusi-pogibli-dva-rossiyskih-desantnika/31558810.html
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12.11.2021 21:09 Відповісти
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12.11.2021 21:10 Відповісти
Накупим ещё Байрактаров,чтоб стрелять из них раз в 2 года.
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12.11.2021 21:32 Відповісти
зачем закупать новые, если те что есть не используются ?
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12.11.2021 21:44 Відповісти
Хорошо бы нам тоже начать клепать что то на подобии Байрактаров хотя бы для отвлекающего маневра и как ложные цели для росийского ПВО
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12.11.2021 21:50 Відповісти
Они нужны были еще вчера.
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12.11.2021 21:53 Відповісти
Лучше всё-таки не болтать о предполагаемых оружейных сделках до их осуществления. Должна быть какая-то конфиденциальность, а не всё напоказ и на обсуждение толп диванных фронтовиков
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12.11.2021 21:57 Відповісти
А нафига? Раз вылетел, Европа "стурбувалася", ***** недоволен... От и все полеты.
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12.11.2021 22:12 Відповісти
В Украине нет своего Союзмультфильма ,поэтому приходится снимать документальное кино.Удачи нам.Украинофобия должна быть смертельно неизлечимой болезнью.
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12.11.2021 22:13 Відповісти
на кіно і велике крадівництво сьогодні, а байкайтари в наступному році? це під час війни?
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12.11.2021 23:05 Відповісти
RQ-4 Global Hawk ударний бпла свехдальної дії,і коштує не зовсім дорого.
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13.11.2021 05:52 Відповісти
Куплять, язиком куплять, як і все інше..
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13.11.2021 08:38 Відповісти
 
 