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Кікабідзе: Тільки-но в Грузії станеться бійка, одразу увійдуть російські танки

Кікабідзе: Тільки-но в Грузії станеться бійка, одразу увійдуть російські танки

Чинна влада Грузії перебуває під впливом Путіна, який зацікавлений у тому, щоб у країні почалися зіткнення. Тоді Росія зможе використати їх як привід для вторгнення.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний артист Грузії Вахтанг Кікабідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Грузія спочатку була налаштована на Захід, на Євросоюз, а вони виконують замовлення Путіна – це очевидно, всі вже знають. Те, що він їм каже на вухо, вони потім озвучують. А Путін хоче, щоб країна розвалилася. Навколо Грузії – три точки: Осетія, де стоять російські танки, Абхазія – російські танки, Азербайджан та Вірменія. Ми у колі", - сказав він.

За словами Кікабідзе, опозиціонерів у Грузії вбивають і кидають за ґрати.

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"Вони постійно хочуть підчепити опозицію на провокацію. Щойно станеться якась маленька бійка, відразу російські танки увійдуть, щоб допомогти коханому грузинському народові. Адже Путін сказав: я дуже люблю цю країну, дуже люблю грузинів", - додав він.

Автор: 

Грузія (1844) Кікабідзе Вахтанг (13) росія (65035) шоу Шустера (309)


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Топ коментарі
+25
Та задовбали..

В нас рівень загроз рівний 2014 року. А нам епопею з Мішею впарюють.
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12.11.2021 21:40
+21
В Україні криза. Економічна, енергетична, і кацапи навколо.
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12.11.2021 21:40
+12
Як на мене, то Саакашвілі вже став не дуже адекватним у політиці.

Як міеімум він підставив Україну, так як має статус викокопосадовця у Україні і поїхав робити вплив на вибори у другу державу.
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12.11.2021 21:47
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Та задовбали..

В нас рівень загроз рівний 2014 року. А нам епопею з Мішею впарюють.
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12.11.2021 21:40 Відповісти
В Україні криза. Економічна, енергетична, і кацапи навколо.
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12.11.2021 21:40 Відповісти
У першу чергу в нас енергетична криза. А Олексій Кучеренко попереджав про такий сценарій ще з початку літа, тільки Зе чути розумних та кваліфікованих не хотіли на те хочуть.
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12.11.2021 21:49 Відповісти
Енергетична потягне безробіття, а далі попруть через Чорнобиль смугляві іхтамнєти.
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12.11.2021 21:52 Відповісти
В Україні криза відсутності державної влади !! Це нагадує корабель без керма та вітрил !!!))))
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12.11.2021 21:55 Відповісти
Скоріше без команди та капітана... Тільки з пасажирами.
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13.11.2021 00:57 Відповісти
Енергетична потягне прискорення інфляції. З літа на третину виросла вартість пшениці 21 року (усі зернові сушать газом). А вартість добрив стрибнула в 4 рази. В наступному році ці добрива ще на третину підштовхнуть увесь агросектор, із тваринництвом включно.
З іншого боку вартість енергоносіїв, до весни знизиться, але буде десь вдвічі проти торішньої. Катастрофічно тепла зима може знизити ціну більше, але через протистояння навколо північних потоків, в Європі весь наступний рік буде підвищений попит, і, відповідно, вища ціна.
В цей час український енергобаланс призведе до змін у торговому балансі, а відсутність компенсаторів призведе до бюджетних криз (загальнодержавної і місцевих). На загальнодержавному рівні це, можливо, буде залагоджене збільшенням надходжень від експорту дорожчої агропродукції. Але зменшаться надходження від рудного експорту. Це, мабуть, не призведе до суттєвих змін у валютному балансі. Але перекоси в торговому можуть стати першою сходинкою до майбутньої валютної кризи.
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13.11.2021 14:42 Відповісти
Але Кікабідзе прав. Та влада, що зараз керує Грузією, скоріш за все буде робити опір дуже повільно, що даст Путіну можливость швидко захопити державу. Ну як мінімум все Чорноморське узбережжя.
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12.11.2021 21:45 Відповісти
шановний, для рашки швидко захопити маленьку за площею, населенням та армією Грузію не проблема при будь якій грузинській владі

питання що потім із нею робити
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12.11.2021 22:37 Відповісти
Михо про це знав, тому й рванув спасати Батьківщину у вент кабіні трейлера !
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12.11.2021 21:43 Відповісти
Як на мене, то Саакашвілі вже став не дуже адекватним у політиці.

Як міеімум він підставив Україну, так як має статус викокопосадовця у Україні і поїхав робити вплив на вибори у другу державу.
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12.11.2021 21:47 Відповісти
це був його відчайдушний крок до порятунку країни, та мабуть останній шанс це зробити...
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12.11.2021 21:50 Відповісти
Як мені відповів на моє питання, а шо голова виконкому реформ у відпустці чи на лікарняному? Отримав відповідь - у командіровці
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12.11.2021 21:48 Відповісти
Так шо, Саакашвілі приїхав бійку устраювати?
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12.11.2021 21:44 Відповісти
Грузини все одно розумніші за нас, у них проросійску "мрію" підтримує лише половина громадян, та й то проросійськість "мрійниками" старанно приховується. У нас неприховані проросійські партії мають як мінімум 20%, а не дуже приховано проросійські ще 50 відсотків. Не бачу підстав звинувачувати грузин у тупості, це більше відноситься до нас, бо Грузія ще й не має кордону з Европою, лише з Азіопою, їм складніше.
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12.11.2021 21:49 Відповісти
матьківшина - якраз та сама приховано-прокасапська
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12.11.2021 21:51 Відповісти
Завжди поважав Кікабадзе. Він справжній грузин.
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12.11.2021 21:49 Відповісти
Ваш Міша замахав уже всіх.
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12.11.2021 21:51 Відповісти
Кикабидзе не прав. Бороться за свободу стоит всегда.
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12.11.2021 21:51 Відповісти
Это урок всем политикам.
Не хотите быть наказанными в своей стране, решайте вопрос с получением гражданства в другой стране и сваливайте.
И вы будете освобождены от ответственности.
Именно такую тактику использует Саакашвили.
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12.11.2021 21:53 Відповісти
Саакашвілі не впорався з грузинським олігархатом,тому Грузія знову в путінському ярмі..Нас це також чекає,поки ми не позбавимося впливу олігархів на країну..
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12.11.2021 21:55 Відповісти
Может просто стоит Мишу исключить из уравнения?

Вот прямо из-за этого клоуна все пойдет прахом ага.

Напомните, уже не Миша ли какраз подбивает грузин к общественным беспорядкам и свержению законно избранной демократическим путем власти?
Резве не безвластие и беспомощность Грузии какраз и нужны Роисе?
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12.11.2021 21:55 Відповісти
Саме сценарій мбезвладдя і втілюється в Україні ! Сценарій коли Україна стає нездатною виконувати державні обов"язки !!!)))
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12.11.2021 21:58 Відповісти
Коцап, там, де у владу будь-якої країни потраляють ваші проксі і куплена агентура, негайно закінчується і демократія, і вільні вибори. Он як було за часи Януковича - "вибори" наче є, але в штабах ПР усі копії "мокрих" печаток ЦВК, і усі кінцеві протоколи "липові". В Грузії зараз так само - підтасовки, вкиди, підкуп, нерівний доступ до ЗМІ. ЦЕ ВСЕ ВИ ТУДИ ПРИТЯГЛИ разом з агентом Іванішвілі, і ми це чудово розуміємо.
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12.11.2021 22:02 Відповісти
Читаю я что говорит Кикабидзе и думаю,у кого вы помощи то просите и понимания? Все, что вы озвучиваете про Грузию, происходит сейчас в Украине.
- Грузія спочатку була налаштована на Захід, на Євросоюз, а вони виконують замовлення Путіна - це очевидно, всі вже знають. Те, що він їм каже на вухо, вони потім озвучують. А Путін хоче, щоб країна розвалилася. опозиціонерів вбивають і кидають за ґрати, постійно хочуть підчепити опозицію на провокацію. Щойно станеться якась маленька бійка, відразу російські танки увійдуть, щоб допомогти коханому грузинському(українському ) народові .
Сравните! Разве не это сейчас происходит в Украине?!
И вот,к сожелению,дорогой Вахтанг, ваш опозиционер Миша ,сильно любит нашу прокацапскую зеленую власть. предателей.
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12.11.2021 23:02 Відповісти
То же самое хотят сделать и в Украине. Поставили клоуна в президенты и теперь его зашкварами пытаются стравить идиотов, которые за него голосовали с нормальными людьми, что бы создать Майдан-3. А далее все по сценарию. Но нормальные люди на эту кремлевскую уловку пока не ведутся.
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12.11.2021 23:31 Відповісти
Нинішня влада Грузії- такі ж зелені зрадники як і наші. На словах- ідеї Майдану. На ділі- російські гроші, російські шпигуни у владі, повернення до кормушки і урядових крісел колишніх корупціонерів і бандитів януковоща
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13.11.2021 01:28 Відповісти
 
 