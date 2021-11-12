Кікабідзе: Тільки-но в Грузії станеться бійка, одразу увійдуть російські танки
Чинна влада Грузії перебуває під впливом Путіна, який зацікавлений у тому, щоб у країні почалися зіткнення. Тоді Росія зможе використати їх як привід для вторгнення.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний артист Грузії Вахтанг Кікабідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Грузія спочатку була налаштована на Захід, на Євросоюз, а вони виконують замовлення Путіна – це очевидно, всі вже знають. Те, що він їм каже на вухо, вони потім озвучують. А Путін хоче, щоб країна розвалилася. Навколо Грузії – три точки: Осетія, де стоять російські танки, Абхазія – російські танки, Азербайджан та Вірменія. Ми у колі", - сказав він.
За словами Кікабідзе, опозиціонерів у Грузії вбивають і кидають за ґрати.
"Вони постійно хочуть підчепити опозицію на провокацію. Щойно станеться якась маленька бійка, відразу російські танки увійдуть, щоб допомогти коханому грузинському народові. Адже Путін сказав: я дуже люблю цю країну, дуже люблю грузинів", - додав він.
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В нас рівень загроз рівний 2014 року. А нам епопею з Мішею впарюють.
З іншого боку вартість енергоносіїв, до весни знизиться, але буде десь вдвічі проти торішньої. Катастрофічно тепла зима може знизити ціну більше, але через протистояння навколо північних потоків, в Європі весь наступний рік буде підвищений попит, і, відповідно, вища ціна.
В цей час український енергобаланс призведе до змін у торговому балансі, а відсутність компенсаторів призведе до бюджетних криз (загальнодержавної і місцевих). На загальнодержавному рівні це, можливо, буде залагоджене збільшенням надходжень від експорту дорожчої агропродукції. Але зменшаться надходження від рудного експорту. Це, мабуть, не призведе до суттєвих змін у валютному балансі. Але перекоси в торговому можуть стати першою сходинкою до майбутньої валютної кризи.
питання що потім із нею робити
Як міеімум він підставив Україну, так як має статус викокопосадовця у Україні і поїхав робити вплив на вибори у другу державу.
Не хотите быть наказанными в своей стране, решайте вопрос с получением гражданства в другой стране и сваливайте.
И вы будете освобождены от ответственности.
Именно такую тактику использует Саакашвили.
Вот прямо из-за этого клоуна все пойдет прахом ага.
Напомните, уже не Миша ли какраз подбивает грузин к общественным беспорядкам и свержению законно избранной демократическим путем власти?
Резве не безвластие и беспомощность Грузии какраз и нужны Роисе?
- Грузія спочатку була налаштована на Захід, на Євросоюз, а вони виконують замовлення Путіна - це очевидно, всі вже знають. Те, що він їм каже на вухо, вони потім озвучують. А Путін хоче, щоб країна розвалилася. опозиціонерів вбивають і кидають за ґрати, постійно хочуть підчепити опозицію на провокацію. Щойно станеться якась маленька бійка, відразу російські танки увійдуть, щоб допомогти коханому грузинському(українському ) народові .
Сравните! Разве не это сейчас происходит в Украине?!
И вот,к сожелению,дорогой Вахтанг, ваш опозиционер Миша ,сильно любит нашу прокацапскую зеленую власть. предателей.