Кікабідзе: Тільки-но в Грузії станеться бійка, одразу увійдуть російські танки

Чинна влада Грузії перебуває під впливом Путіна, який зацікавлений у тому, щоб у країні почалися зіткнення. Тоді Росія зможе використати їх як привід для вторгнення.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний артист Грузії Вахтанг Кікабідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Грузія спочатку була налаштована на Захід, на Євросоюз, а вони виконують замовлення Путіна – це очевидно, всі вже знають. Те, що він їм каже на вухо, вони потім озвучують. А Путін хоче, щоб країна розвалилася. Навколо Грузії – три точки: Осетія, де стоять російські танки, Абхазія – російські танки, Азербайджан та Вірменія. Ми у колі", - сказав він.

За словами Кікабідзе, опозиціонерів у Грузії вбивають і кидають за ґрати.

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"Вони постійно хочуть підчепити опозицію на провокацію. Щойно станеться якась маленька бійка, відразу російські танки увійдуть, щоб допомогти коханому грузинському народові. Адже Путін сказав: я дуже люблю цю країну, дуже люблю грузинів", - додав він.