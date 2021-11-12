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Кураторами катів з "Ізоляції" є ФСБ, - Грозєв

Кураторами катів з

Журналісти-розслідувачі встановили імена кураторів катів із в'язниці окупантів у Донецьку "Ізоляція".

Про це журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це реально структура, підконтрольна російській ФСБ. Усі, які там були, куратори з ФСБ намагалися себе захистити, свою особистість дуже складними вигаданими особами та прізвиськами. Але ми змогли все ж таки за рік знайти справжніх кураторів, їх справжні особи. І зараз закінчуємо розслідування", – розповів він.

Грозєв також підтвердив, що затриманий нещодавно у Києві кат "Ізоляції" Денис Куликовський останні два роки провів в Україні.

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"Так, він був у Росії, це точно, 2019-го року. Його родичі правильно описують його шлях туди. Але він опинився знов в Україні невдовзі після цього. І друга частина, яка не є для нас до кінця зрозумілою, але ми зі Стасом (Станіслав Асєєв, ексв'язень "Ізоляції". – Ред.) продовжуємо над цим працювати – зрозуміти, як він міг опинитися назад на території України та два роки не потрапити до офіційних рук правосуддя", - сказав він.

Автор: 

ФСБ (1449) шоу Шустера (309) Куликовський Денис (22) Христо Грозєв (61)


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"...як він міг опинитися на території України та два роки не потрапити до офіційних рук правосуддя"

Например, "монахом" в Лавру, а может его какой-нибудь Мертвечук притащил в багаже... А ещё надо у Миши Саакашвили спросить - он спец нарушению границ...
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12.11.2021 22:11 Відповісти
Ну что там? диды воевали? А потомки создали рашо-гестапо
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12.11.2021 22:16 Відповісти
Как-то даже обидно...
Грозев проигнорировал пламенную речь Геращенко.
Впрочем, для Геращенко не важным было получить ответы.
Для неё важным было задать вопросы.
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12.11.2021 22:16 Відповісти
Зебіле, то чому цей кат з 2019 року жив у Києві?
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12.11.2021 22:25 Відповісти
И сотрудничал с СБУ?
Вопрос, конечно, интересный.
С СБУ, кстати, много погани сотрудничает.
Но я имел в виду вопрос о том, когда мы услышим правду про "вагнеровцев".
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12.11.2021 22:39 Відповісти
проснулись
тут фсб уже как лет 30 усё курирует...
они знают даже то
какими полушариями наша "элита" ...думаеть
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12.11.2021 22:18 Відповісти
"полушариями" це "округлостями"?
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12.11.2021 22:27 Відповісти
С 2019 года? Хм..
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12.11.2021 22:39 Відповісти
 
 