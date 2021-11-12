Кураторами катів з "Ізоляції" є ФСБ, - Грозєв
Журналісти-розслідувачі встановили імена кураторів катів із в'язниці окупантів у Донецьку "Ізоляція".
Про це журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це реально структура, підконтрольна російській ФСБ. Усі, які там були, куратори з ФСБ намагалися себе захистити, свою особистість дуже складними вигаданими особами та прізвиськами. Але ми змогли все ж таки за рік знайти справжніх кураторів, їх справжні особи. І зараз закінчуємо розслідування", – розповів він.
Грозєв також підтвердив, що затриманий нещодавно у Києві кат "Ізоляції" Денис Куликовський останні два роки провів в Україні.
"Так, він був у Росії, це точно, 2019-го року. Його родичі правильно описують його шлях туди. Але він опинився знов в Україні невдовзі після цього. І друга частина, яка не є для нас до кінця зрозумілою, але ми зі Стасом (Станіслав Асєєв, ексв'язень "Ізоляції". – Ред.) продовжуємо над цим працювати – зрозуміти, як він міг опинитися назад на території України та два роки не потрапити до офіційних рук правосуддя", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Например, "монахом" в Лавру, а может его какой-нибудь Мертвечук притащил в багаже... А ещё надо у Миши Саакашвили спросить - он спец нарушению границ...
Грозев проигнорировал пламенную речь Геращенко.
Впрочем, для Геращенко не важным было получить ответы.
Для неё важным было задать вопросы.
Вопрос, конечно, интересный.
С СБУ, кстати, много погани сотрудничает.
Но я имел в виду вопрос о том, когда мы услышим правду про "вагнеровцев".
тут фсб уже как лет 30 усё курирует...
они знают даже то
какими полушариями наша "элита" ...думаеть