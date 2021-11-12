Кураторами катів з "Ізоляції" є ФСБ, - Грозєв

Журналісти-розслідувачі встановили імена кураторів катів із в'язниці окупантів у Донецьку "Ізоляція".

Про це журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це реально структура, підконтрольна російській ФСБ. Усі, які там були, куратори з ФСБ намагалися себе захистити, свою особистість дуже складними вигаданими особами та прізвиськами. Але ми змогли все ж таки за рік знайти справжніх кураторів, їх справжні особи. І зараз закінчуємо розслідування", – розповів він.

Грозєв також підтвердив, що затриманий нещодавно у Києві кат "Ізоляції" Денис Куликовський останні два роки провів в Україні.

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"Так, він був у Росії, це точно, 2019-го року. Його родичі правильно описують його шлях туди. Але він опинився знов в Україні невдовзі після цього. І друга частина, яка не є для нас до кінця зрозумілою, але ми зі Стасом (Станіслав Асєєв, ексв'язень "Ізоляції". – Ред.) продовжуємо над цим працювати – зрозуміти, як він міг опинитися назад на території України та два роки не потрапити до офіційних рук правосуддя", - сказав він.