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СБУ опублікувала свідчення ката "Ізоляції" Куликовського. ВIДЕО

Служба безпеки опублікувала окремі елементи свідчень колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який очолював незаконну в’язницю "Ізоляція", розташовану на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Раніше його було затримано контррозвідкою СБУ і оголошено про підозру одразу за 4 статтями Кримінального кодексу:

  • ст. 149 (торгівля людьми);
  • ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
  • ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Приморський районний суд Маріуполя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Асєєв про "очільника" "Ізоляції" Куликовського: Абсолютний садист і психопат, щодня катував та ґвалтував полонених, змушував співати, щоб заглушити крики. ВIДЕО

Нагадаємо, що 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".

Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.

катування (599) СБУ (12818) Донбас (22356) найманці рф (2053) Куликовський Денис (22)


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Топ коментарі
+28
Поміняють на таксиста.
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12.11.2021 13:38
+27
У нашої служби безпеки стальні нерви слухати таку гидоту і нелюдя в останній степені
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12.11.2021 13:40
+25
Треба його перевиховувати - дати пристойне житло у Києві, грошей, непильну роботу - щоб він перестав ненавидіти Україну і бандерівців. реінтеграцію треба починати з цього. (Чорно кепкую звичайно)
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12.11.2021 13:45
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Поміняють на таксиста.
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12.11.2021 13:38 Відповісти
или на какогонибудь маргинала
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12.11.2021 13:40 Відповісти
Да кому он нужен.
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12.11.2021 13:40 Відповісти
Дайте лучше его Таракану для награждения Высшей наградой, он таких награждает, и квартиры даёт бесплатно.
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12.11.2021 13:48 Відповісти
Йди ти на йух разом зі своїм дояром.
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12.11.2021 14:49 Відповісти
Ты хотел сказать, как и раньше, что ОН твой "батька", таракан, только не отбрёхивайся, я всё помню.
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12.11.2021 16:57 Відповісти
Я хотів сказати що гидую кацапів і вас прихвостнів окупанта,мене від вас нудить.ПТН-ПНХ
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12.11.2021 17:13 Відповісти
Ні, віддадуть молюску радником. А що, одному довіднику можна, а цьому ні ?
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12.11.2021 16:20 Відповісти
Лучше на таксиста чем на путинскую шестерку Надьку Савченко как поменял Порошенко.
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12.11.2021 18:12 Відповісти
У нашої служби безпеки стальні нерви слухати таку гидоту і нелюдя в останній степені
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12.11.2021 13:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XL1lj54w4wU https://www.youtube.com/watch?v=XL1lj54w4wU


США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве / Видео № 78



Хартия о партнерстве США и Украины: что это такое и что будет дальше? США официально назвали Россию агрессором. Новая система коллективной безопасности в Черном море. Призыв конгрессменов к Байдену поставить летальное оружие Украине.
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12.11.2021 13:45 Відповісти
Треба його перевиховувати - дати пристойне житло у Києві, грошей, непильну роботу - щоб він перестав ненавидіти Україну і бандерівців. реінтеграцію треба починати з цього. (Чорно кепкую звичайно)
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12.11.2021 13:45 Відповісти
И молоко за вредность давать (с)
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12.11.2021 13:55 Відповісти
Еге ж, і передати Сивосі на поруки.
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12.11.2021 14:45 Відповісти
Чешет как стихи читает...
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12.11.2021 13:46 Відповісти
Рука сама тягнеться до пістолета
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12.11.2021 13:48 Відповісти
Моя до держака лопати і дозволу на таку "зброю" не треба, тільки новий держак прийдеться купувати.
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12.11.2021 14:52 Відповісти
а чего он на бутылке не сидит с паяльником в попе?
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12.11.2021 13:49 Відповісти
https://linkodrom.com/links/redirect/697509.htm https://linkodrom.com/links/redirect/697509.htm

Лерос відео як оваціями зустрічали учасника побиття журналістів СХЕМ в УКРЕКСІМБАНКУ
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12.11.2021 13:50 Відповісти
Все уволенные и отстранённые - репутационные банкроты, уважающая себя организация не возьмёт их на работу.
После просмотра видео - коллектив гнусное болото и
совкодрочеры

Работа с эмоциями, игра в КВН, «размыкание» связей: PR-эксперты о скандале вокруг Укрэксимбанка
https://mmr.ua/show/pr-eksperty-o-skandale-vokrug-ukreksimbanka?fbclid=IwAR1Cq7e1s1WD--e2ji0QYKwizdjmBmHS5iOaih0lt0PaLMdRP_Z1WJPwEzk https://mmr.ua/.../pr-eksperty-o-skandale-vokrug...
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12.11.2021 18:56 Відповісти
Украине нужно обращаться напрямую к Россиянам !!!! И рассказывать правду!!!!!
Мы должны нападать!!!!!! НАМ ЭТО НУЖНО!!!!!
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12.11.2021 13:50 Відповісти
а сделано так что половина Украины, а то и больше, слушают московскую ....здежь. а наших трансляций нет дажк на всей территории Украины
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12.11.2021 14:03 Відповісти
вже почали відбілювати?
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12.11.2021 13:52 Відповісти
Та він вже 2 роки в Києві дає свідчення. Він же й фото надавав з ізоляції (кілька місяців тому показували). Його за фаберже міцно взяли (згодом повідомлять як).
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12.11.2021 14:01 Відповісти
Догадуюся як, переведуть стрілки на Асєєва, заявлять що кат був "розработці", а Асєєв "засвітив".
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12.11.2021 14:56 Відповісти
Цю мразоту залишать живим і обміняють на якусь випадкову людину. А слабо виникнути у цього гада якомусь серцевому нападу? Або, під тяжістю доказів, він сам розплете свого головного убора і на віконних гратах..., я думаю СБУ розуміє що далі по тексту.
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12.11.2021 13:53 Відповісти
Все занотувати з фіксацією на фото і відео, з залученням організації сліпих (обсє), та уповноважених з ЕСПЧ і таке інше. Потім "раптово" дати втекти в натовп ветеранів та родичів закатованих.
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13.11.2021 08:25 Відповісти
Нажаль воно буде сидіти в комфорних умовах, нагодоване, з цілими зубами та пальцями.
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12.11.2021 13:53 Відповісти
100%
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12.11.2021 13:56 Відповісти
еще і тюрьму себе прикупит...малюська вьіделіт
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12.11.2021 19:48 Відповісти
Шото я сумніваюсь що він не бреше . Треба його до розетки підключити хвилин на 40 . Щоб переконатись що він не бреше . А краще прив'язати до бруса і пропустити через пилораму . Трішечки , так до половини .
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12.11.2021 13:59 Відповісти
Надеюсь, живым оно из тюрьмы не выйдет, иначе судей придется вешать.
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12.11.2021 14:00 Відповісти
Треба було послухати коментар Асєєва, теж був в "Ізоляції", а потім його обміняли. То він зокрема сказав, чого СБУ 2,5 роки його не чіпало в Києві і якби не ті люди, що були в тому концтаборі почали насідати на СБУ, щоб його затримали, то він ще й до цих пір спокійно проживав в столиці. Асєєв ще й хоче почути коментар СБУ, а тоді розповісти про високопосадовців-сепарів, які його кришують і були проти його затримання.
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12.11.2021 14:02 Відповісти
Отже, висновок СБУ- це проросійська богодєльня.
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12.11.2021 14:08 Відповісти
Та схоже на шкідливого кота, з тією різницею, що приходиться носом тикати. Треба щоб суспільний резонанс піднявся навколо якогось сепара, тоді вони щось і починають діяти.
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12.11.2021 14:49 Відповісти
А чего он не рассказывает, что в пыточных персонал с чемоданчиками всегда ходил, в которых не только ТАпики, но и полный набор пыточных инструментов находится. (свидетельства переживших)
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12.11.2021 14:06 Відповісти
раніше в суді ця паскудь заявила, що проживає в Києві з 2019 року
https://www.youtube.com/watch?v=x-W8QBY09bg&t=50s

чи є в мене питання до правоохоронних органів з цього приводу? безперечно.
чи є в мене питання до прикордонників з цього приводу? безперечно.
але уявіть собі, яка кількість цього донбаського лайна, які реально скоїли злочини проти суверенітету України та проти життя та здоров'я українських громадян, зараз мешкає на території вільної України та яка кількість такого лайна щодня перетинає так звану "лінію розмежування" через відкриті зеленським КПВВ!
ну й, з огляду н ацей випадок, незле було б згадати один з таких розпаірених зеленських обмінів, де ми віддали кацапам військовихх злочинців, отримавши натомість тільки кількох військових, а вся решта: ті, хто залишився на окупованій території та працював там та ще й двох таких самих як цей "палич" катів, ото рівень тих наших чиновників, що готували списки на обмін, правда?
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12.11.2021 14:07 Відповісти
Розірвати падлу на площі повільно.
Як Патріотів то обличчя не ховають а всякому мерзотнику то ховають! Цю падлу знає у обличчя кожен, немає сенсу вже ховати!
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12.11.2021 14:07 Відповісти
Совсем не понятно зачем на фото скрывают его образину? Это преступник, зачем его рожу прятать, зачем тогда фото?
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12.11.2021 14:10 Відповісти
чтобы когда он выйдет через пару лет на свободу никто его не узнал и не бегал из активистов, не звонил в колокола...
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12.11.2021 14:15 Відповісти
посидит пару лет и тихо выйдет под амнистию...у него была сделка с СБУ - писали об этом...потому он свободно по Киеву и гулял...иначе какого х его бы понесло в осиный рой при понимании того что он сделал??

ПС надеюсь патриоты сильно помучают его в СИЗо и не дадут выйти на свободу досрочно...
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12.11.2021 14:13 Відповісти
У нас смертна кара заборонена, тому треба запозичити досвід китайців. Не знаю, як там зараз, але раніше вони робили так. В землю засаджували бамбук, який росте зі швидкістю 4 см/год (80-90 см. за добу). Зверху клали клієнта. Приковували його кінцівки до землі. При цьому його добре годували та поїли (якщо хотів). Отож за добу цей бамбук проростав - а китайці казали: "та ми ж його не вбивали, навпаки - кормили, поїли..."
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12.11.2021 14:16 Відповісти
Хоча, якщо співставити ті знущання, що він заподіяв людям, то це ще "легка прогулянка"...
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12.11.2021 14:29 Відповісти
Простить и отпустить и денег дать на первое время.
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12.11.2021 14:16 Відповісти
А что делала СБУ когда он с 19 года находился в Украине спокойно себе развлекался и отдыхал . Взяли его только тогда когда нужно было показуху устроить . Или в 19 году его ещё не считали врагом ???
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12.11.2021 14:23 Відповісти
...понять и простить..? да, Зеля Уклонист-Засланец?..(((
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12.11.2021 14:26 Відповісти
Особисто дуже задоволений, що мені не прийшлось слухати покази Мотороли, Гиви, Захарченка, Мозгового та ще деяких народних діячив.
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12.11.2021 14:28 Відповісти
Вот интересуюсь - этот кат рассказывал что жил в Киеве 2 года не работая. Снимать квартиру и жить помогали ему друзья и знакомые. Так вопрос к сбу - где эти друзья и знакомые помогавшие маньяку? Почему они не в камере рядом с ним?
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12.11.2021 14:47 Відповісти
Чому вони до цього часу ще живі? Ось головне питання.
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12.11.2021 16:10 Відповісти
Хтось вірить що ця погань буде покарана? Або поміняють на якогось таксиста чи самогонщицю,або взагалі відпустять. В голові не вкладається як могло таке статися що цей нелюд проживав кілька років в Києві серед людей,користувався благами міста,жер і пив в ресторанах,їздив на іномарках! Як таке можливе???
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12.11.2021 15:15 Відповісти
довбаний твій колаборантський рот
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12.11.2021 15:33 Відповісти
Відправити його в АТО. Хай його наші хлопці посторожать кілька днів, а потім хай він спробує втікти, але неуспішно.
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12.11.2021 16:04 Відповісти
"...Приморський районний суд Маріуполя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою..."

Краще було, якщо б суд постановив залишити його висіти на гіляці.
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12.11.2021 16:08 Відповісти
только быстро не убейте....
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12.11.2021 17:16 Відповісти
В раду его
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12.11.2021 18:55 Відповісти
Зачем этой мрази лицо штрихуете ??? Эту Тварь должны видеть все и вся ...

Мразь новороссии ..С чемоданчиком для пыток..****.....
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12.11.2021 23:06 Відповісти
Почему скрывается лицо?
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12.11.2021 23:31 Відповісти
Ви думаєте ця істота чимось відрізняється від наглядачів з російських в"язниць ? Ці катування і знущання звична практика . Але ж це чмо те ж саме робило ще й до динири ! І скільки таких "працює" на території України ? Зате Дєнісова поїхала в Грузію визволяти міхо !
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13.11.2021 09:20 Відповісти
Єрмак і Зеленський зроблять все , щоб цього ката віддати російським окупантам . Його не будуть навіть судити . Так віддали терориста Цемаха .
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13.11.2021 10:51 Відповісти
расстрелять 10 раз с перерывом 3 минуты!!!
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13.11.2021 12:00 Відповісти
Как в 19м пришол к власти зеленский, все эти бандиты сепары портновы стали резко возвращаться в Украину, покупать квартиры тут и спокойно жить в столице... совпадение? Не думаю...
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14.11.2021 11:08 Відповісти
Погано що суд проходить в Маріуполі, а не Львові
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14.11.2021 13:54 Відповісти
на органы для раненных эту сволочь!
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15.11.2021 03:56 Відповісти
 
 