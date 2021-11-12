СБУ опублікувала свідчення ката "Ізоляції" Куликовського. ВIДЕО

Служба безпеки опублікувала окремі елементи свідчень колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який очолював незаконну в’язницю "Ізоляція", розташовану на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Раніше його було затримано контррозвідкою СБУ і оголошено про підозру одразу за 4 статтями Кримінального кодексу:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Приморський районний суд Маріуполя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

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Нагадаємо, що 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".

Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.