СБУ опублікувала свідчення ката "Ізоляції" Куликовського. ВIДЕО
Служба безпеки опублікувала окремі елементи свідчень колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", який очолював незаконну в’язницю "Ізоляція", розташовану на тимчасово окупованій території Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Раніше його було затримано контррозвідкою СБУ і оголошено про підозру одразу за 4 статтями Кримінального кодексу:
- ст. 149 (торгівля людьми);
- ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Приморський районний суд Маріуполя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває.
Нагадаємо, що 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".
Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.
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чи є в мене питання до правоохоронних органів з цього приводу? безперечно.
чи є в мене питання до прикордонників з цього приводу? безперечно.
але уявіть собі, яка кількість цього донбаського лайна, які реально скоїли злочини проти суверенітету України та проти життя та здоров'я українських громадян, зараз мешкає на території вільної України та яка кількість такого лайна щодня перетинає так звану "лінію розмежування" через відкриті зеленським КПВВ!
ну й, з огляду н ацей випадок, незле було б згадати один з таких розпаірених зеленських обмінів, де ми віддали кацапам військовихх злочинців, отримавши натомість тільки кількох військових, а вся решта: ті, хто залишився на окупованій території та працював там та ще й двох таких самих як цей "палич" катів, ото рівень тих наших чиновників, що готували списки на обмін, правда?
Як Патріотів то обличчя не ховають а всякому мерзотнику то ховають! Цю падлу знає у обличчя кожен, немає сенсу вже ховати!
ПС надеюсь патриоты сильно помучают его в СИЗо и не дадут выйти на свободу досрочно...
Краще було, якщо б суд постановив залишити його висіти на гіляці.
Мразь новороссии ..С чемоданчиком для пыток..****.....