СБУ опубликовала показания палача "Изоляции" Куликовского. ВИДЕО
Служба безопасности опубликовала отдельные элементы свидетельств бывшего боевика террористической организации "ДНР", возглавлявшего незаконную тюрьму "Изоляция", находящуюся на временно оккупированной территории Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Ранее он был задержан контрразведкой СБУ и объявлен о подозрении сразу по 4 статьям Уголовного кодекса:
- ст. 149 (торговля людьми);
- ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Приморский районный суд Мариуполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие продолжается.
Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.
Следователи спецслужбы сообщили ему о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса Украины.
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Мы должны нападать!!!!!! НАМ ЭТО НУЖНО!!!!!
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чи є в мене питання до правоохоронних органів з цього приводу? безперечно.
чи є в мене питання до прикордонників з цього приводу? безперечно.
але уявіть собі, яка кількість цього донбаського лайна, які реально скоїли злочини проти суверенітету України та проти життя та здоров'я українських громадян, зараз мешкає на території вільної України та яка кількість такого лайна щодня перетинає так звану "лінію розмежування" через відкриті зеленським КПВВ!
ну й, з огляду н ацей випадок, незле було б згадати один з таких розпаірених зеленських обмінів, де ми віддали кацапам військовихх злочинців, отримавши натомість тільки кількох військових, а вся решта: ті, хто залишився на окупованій території та працював там та ще й двох таких самих як цей "палич" катів, ото рівень тих наших чиновників, що готували списки на обмін, правда?
Як Патріотів то обличчя не ховають а всякому мерзотнику то ховають! Цю падлу знає у обличчя кожен, немає сенсу вже ховати!
ПС надеюсь патриоты сильно помучают его в СИЗо и не дадут выйти на свободу досрочно...
Краще було, якщо б суд постановив залишити його висіти на гіляці.
Мразь новороссии ..С чемоданчиком для пыток..****.....