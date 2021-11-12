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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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СБУ опубликовала показания палача "Изоляции" Куликовского. ВИДЕО

Служба безопасности опубликовала отдельные элементы свидетельств бывшего боевика террористической организации "ДНР", возглавлявшего незаконную тюрьму "Изоляция", находящуюся на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ранее он был задержан контрразведкой СБУ и объявлен о подозрении сразу по 4 статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 149 (торговля людьми);
  • ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
  • ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Приморский районный суд Мариуполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артем Шевченко о задержании палача "Изоляции" Куликовского: Полиция тщательно отрабатывала массив данных с 2020 года

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.

Следователи спецслужбы сообщили ему о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

пытки (834) СБУ (19898) Донбасс (26956) наемники рф (2080) Куликовский Денис (19)


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Топ комментарии
+28
Поміняють на таксиста.
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12.11.2021 13:38
+27
У нашої служби безпеки стальні нерви слухати таку гидоту і нелюдя в останній степені
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12.11.2021 13:40
+25
Треба його перевиховувати - дати пристойне житло у Києві, грошей, непильну роботу - щоб він перестав ненавидіти Україну і бандерівців. реінтеграцію треба починати з цього. (Чорно кепкую звичайно)
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12.11.2021 13:45
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Поміняють на таксиста.
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12.11.2021 13:38 Ответить
или на какогонибудь маргинала
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12.11.2021 13:40 Ответить
Да кому он нужен.
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12.11.2021 13:40 Ответить
Дайте лучше его Таракану для награждения Высшей наградой, он таких награждает, и квартиры даёт бесплатно.
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12.11.2021 13:48 Ответить
Йди ти на йух разом зі своїм дояром.
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12.11.2021 14:49 Ответить
Ты хотел сказать, как и раньше, что ОН твой "батька", таракан, только не отбрёхивайся, я всё помню.
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12.11.2021 16:57 Ответить
Я хотів сказати що гидую кацапів і вас прихвостнів окупанта,мене від вас нудить.ПТН-ПНХ
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12.11.2021 17:13 Ответить
Ні, віддадуть молюску радником. А що, одному довіднику можна, а цьому ні ?
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12.11.2021 16:20 Ответить
Лучше на таксиста чем на путинскую шестерку Надьку Савченко как поменял Порошенко.
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12.11.2021 18:12 Ответить
У нашої служби безпеки стальні нерви слухати таку гидоту і нелюдя в останній степені
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12.11.2021 13:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XL1lj54w4wU https://www.youtube.com/watch?v=XL1lj54w4wU


США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве / Видео № 78



Хартия о партнерстве США и Украины: что это такое и что будет дальше? США официально назвали Россию агрессором. Новая система коллективной безопасности в Черном море. Призыв конгрессменов к Байдену поставить летальное оружие Украине.
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12.11.2021 13:45 Ответить
Треба його перевиховувати - дати пристойне житло у Києві, грошей, непильну роботу - щоб він перестав ненавидіти Україну і бандерівців. реінтеграцію треба починати з цього. (Чорно кепкую звичайно)
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12.11.2021 13:45 Ответить
И молоко за вредность давать (с)
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12.11.2021 13:55 Ответить
Еге ж, і передати Сивосі на поруки.
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12.11.2021 14:45 Ответить
Чешет как стихи читает...
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12.11.2021 13:46 Ответить
Рука сама тягнеться до пістолета
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12.11.2021 13:48 Ответить
Моя до держака лопати і дозволу на таку "зброю" не треба, тільки новий держак прийдеться купувати.
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12.11.2021 14:52 Ответить
а чего он на бутылке не сидит с паяльником в попе?
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12.11.2021 13:49 Ответить
https://linkodrom.com/links/redirect/697509.htm https://linkodrom.com/links/redirect/697509.htm

Лерос відео як оваціями зустрічали учасника побиття журналістів СХЕМ в УКРЕКСІМБАНКУ
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12.11.2021 13:50 Ответить
Все уволенные и отстранённые - репутационные банкроты, уважающая себя организация не возьмёт их на работу.
После просмотра видео - коллектив гнусное болото и
совкодрочеры

Работа с эмоциями, игра в КВН, «размыкание» связей: PR-эксперты о скандале вокруг Укрэксимбанка
https://mmr.ua/show/pr-eksperty-o-skandale-vokrug-ukreksimbanka?fbclid=IwAR1Cq7e1s1WD--e2ji0QYKwizdjmBmHS5iOaih0lt0PaLMdRP_Z1WJPwEzk https://mmr.ua/.../pr-eksperty-o-skandale-vokrug...
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12.11.2021 18:56 Ответить
Украине нужно обращаться напрямую к Россиянам !!!! И рассказывать правду!!!!!
Мы должны нападать!!!!!! НАМ ЭТО НУЖНО!!!!!
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12.11.2021 13:50 Ответить
а сделано так что половина Украины, а то и больше, слушают московскую ....здежь. а наших трансляций нет дажк на всей территории Украины
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12.11.2021 14:03 Ответить
вже почали відбілювати?
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12.11.2021 13:52 Ответить
Та він вже 2 роки в Києві дає свідчення. Він же й фото надавав з ізоляції (кілька місяців тому показували). Його за фаберже міцно взяли (згодом повідомлять як).
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12.11.2021 14:01 Ответить
Догадуюся як, переведуть стрілки на Асєєва, заявлять що кат був "розработці", а Асєєв "засвітив".
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12.11.2021 14:56 Ответить
Цю мразоту залишать живим і обміняють на якусь випадкову людину. А слабо виникнути у цього гада якомусь серцевому нападу? Або, під тяжістю доказів, він сам розплете свого головного убора і на віконних гратах..., я думаю СБУ розуміє що далі по тексту.
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12.11.2021 13:53 Ответить
Все занотувати з фіксацією на фото і відео, з залученням організації сліпих (обсє), та уповноважених з ЕСПЧ і таке інше. Потім "раптово" дати втекти в натовп ветеранів та родичів закатованих.
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13.11.2021 08:25 Ответить
Нажаль воно буде сидіти в комфорних умовах, нагодоване, з цілими зубами та пальцями.
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12.11.2021 13:53 Ответить
100%
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12.11.2021 13:56 Ответить
еще і тюрьму себе прикупит...малюська вьіделіт
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12.11.2021 19:48 Ответить
Шото я сумніваюсь що він не бреше . Треба його до розетки підключити хвилин на 40 . Щоб переконатись що він не бреше . А краще прив'язати до бруса і пропустити через пилораму . Трішечки , так до половини .
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12.11.2021 13:59 Ответить
Надеюсь, живым оно из тюрьмы не выйдет, иначе судей придется вешать.
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12.11.2021 14:00 Ответить
Треба було послухати коментар Асєєва, теж був в "Ізоляції", а потім його обміняли. То він зокрема сказав, чого СБУ 2,5 роки його не чіпало в Києві і якби не ті люди, що були в тому концтаборі почали насідати на СБУ, щоб його затримали, то він ще й до цих пір спокійно проживав в столиці. Асєєв ще й хоче почути коментар СБУ, а тоді розповісти про високопосадовців-сепарів, які його кришують і були проти його затримання.
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12.11.2021 14:02 Ответить
Отже, висновок СБУ- це проросійська богодєльня.
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12.11.2021 14:08 Ответить
Та схоже на шкідливого кота, з тією різницею, що приходиться носом тикати. Треба щоб суспільний резонанс піднявся навколо якогось сепара, тоді вони щось і починають діяти.
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12.11.2021 14:49 Ответить
А чего он не рассказывает, что в пыточных персонал с чемоданчиками всегда ходил, в которых не только ТАпики, но и полный набор пыточных инструментов находится. (свидетельства переживших)
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12.11.2021 14:06 Ответить
раніше в суді ця паскудь заявила, що проживає в Києві з 2019 року
https://www.youtube.com/watch?v=x-W8QBY09bg&t=50s

чи є в мене питання до правоохоронних органів з цього приводу? безперечно.
чи є в мене питання до прикордонників з цього приводу? безперечно.
але уявіть собі, яка кількість цього донбаського лайна, які реально скоїли злочини проти суверенітету України та проти життя та здоров'я українських громадян, зараз мешкає на території вільної України та яка кількість такого лайна щодня перетинає так звану "лінію розмежування" через відкриті зеленським КПВВ!
ну й, з огляду н ацей випадок, незле було б згадати один з таких розпаірених зеленських обмінів, де ми віддали кацапам військовихх злочинців, отримавши натомість тільки кількох військових, а вся решта: ті, хто залишився на окупованій території та працював там та ще й двох таких самих як цей "палич" катів, ото рівень тих наших чиновників, що готували списки на обмін, правда?
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12.11.2021 14:07 Ответить
Розірвати падлу на площі повільно.
Як Патріотів то обличчя не ховають а всякому мерзотнику то ховають! Цю падлу знає у обличчя кожен, немає сенсу вже ховати!
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12.11.2021 14:07 Ответить
Совсем не понятно зачем на фото скрывают его образину? Это преступник, зачем его рожу прятать, зачем тогда фото?
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12.11.2021 14:10 Ответить
чтобы когда он выйдет через пару лет на свободу никто его не узнал и не бегал из активистов, не звонил в колокола...
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12.11.2021 14:15 Ответить
посидит пару лет и тихо выйдет под амнистию...у него была сделка с СБУ - писали об этом...потому он свободно по Киеву и гулял...иначе какого х его бы понесло в осиный рой при понимании того что он сделал??

ПС надеюсь патриоты сильно помучают его в СИЗо и не дадут выйти на свободу досрочно...
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12.11.2021 14:13 Ответить
У нас смертна кара заборонена, тому треба запозичити досвід китайців. Не знаю, як там зараз, але раніше вони робили так. В землю засаджували бамбук, який росте зі швидкістю 4 см/год (80-90 см. за добу). Зверху клали клієнта. Приковували його кінцівки до землі. При цьому його добре годували та поїли (якщо хотів). Отож за добу цей бамбук проростав - а китайці казали: "та ми ж його не вбивали, навпаки - кормили, поїли..."
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12.11.2021 14:16 Ответить
Хоча, якщо співставити ті знущання, що він заподіяв людям, то це ще "легка прогулянка"...
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12.11.2021 14:29 Ответить
Простить и отпустить и денег дать на первое время.
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12.11.2021 14:16 Ответить
А что делала СБУ когда он с 19 года находился в Украине спокойно себе развлекался и отдыхал . Взяли его только тогда когда нужно было показуху устроить . Или в 19 году его ещё не считали врагом ???
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12.11.2021 14:23 Ответить
...понять и простить..? да, Зеля Уклонист-Засланец?..(((
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12.11.2021 14:26 Ответить
Особисто дуже задоволений, що мені не прийшлось слухати покази Мотороли, Гиви, Захарченка, Мозгового та ще деяких народних діячив.
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12.11.2021 14:28 Ответить
Вот интересуюсь - этот кат рассказывал что жил в Киеве 2 года не работая. Снимать квартиру и жить помогали ему друзья и знакомые. Так вопрос к сбу - где эти друзья и знакомые помогавшие маньяку? Почему они не в камере рядом с ним?
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12.11.2021 14:47 Ответить
Чому вони до цього часу ще живі? Ось головне питання.
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12.11.2021 16:10 Ответить
Хтось вірить що ця погань буде покарана? Або поміняють на якогось таксиста чи самогонщицю,або взагалі відпустять. В голові не вкладається як могло таке статися що цей нелюд проживав кілька років в Києві серед людей,користувався благами міста,жер і пив в ресторанах,їздив на іномарках! Як таке можливе???
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12.11.2021 15:15 Ответить
довбаний твій колаборантський рот
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12.11.2021 15:33 Ответить
Відправити його в АТО. Хай його наші хлопці посторожать кілька днів, а потім хай він спробує втікти, але неуспішно.
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12.11.2021 16:04 Ответить
"...Приморський районний суд Маріуполя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою..."

Краще було, якщо б суд постановив залишити його висіти на гіляці.
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12.11.2021 16:08 Ответить
только быстро не убейте....
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12.11.2021 17:16 Ответить
В раду его
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12.11.2021 18:55 Ответить
Зачем этой мрази лицо штрихуете ??? Эту Тварь должны видеть все и вся ...

Мразь новороссии ..С чемоданчиком для пыток..****.....
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12.11.2021 23:06 Ответить
Почему скрывается лицо?
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12.11.2021 23:31 Ответить
Ви думаєте ця істота чимось відрізняється від наглядачів з російських в"язниць ? Ці катування і знущання звична практика . Але ж це чмо те ж саме робило ще й до динири ! І скільки таких "працює" на території України ? Зате Дєнісова поїхала в Грузію визволяти міхо !
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13.11.2021 09:20 Ответить
Єрмак і Зеленський зроблять все , щоб цього ката віддати російським окупантам . Його не будуть навіть судити . Так віддали терориста Цемаха .
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13.11.2021 10:51 Ответить
расстрелять 10 раз с перерывом 3 минуты!!!
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13.11.2021 12:00 Ответить
Как в 19м пришол к власти зеленский, все эти бандиты сепары портновы стали резко возвращаться в Украину, покупать квартиры тут и спокойно жить в столице... совпадение? Не думаю...
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14.11.2021 11:08 Ответить
Погано що суд проходить в Маріуполі, а не Львові
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14.11.2021 13:54 Ответить
на органы для раненных эту сволочь!
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15.11.2021 03:56 Ответить
 
 