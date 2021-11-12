СБУ опубликовала показания палача "Изоляции" Куликовского. ВИДЕО

Служба безопасности опубликовала отдельные элементы свидетельств бывшего боевика террористической организации "ДНР", возглавлявшего незаконную тюрьму "Изоляция", находящуюся на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ранее он был задержан контрразведкой СБУ и объявлен о подозрении сразу по 4 статьям Уголовного кодекса:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Приморский районный суд Мариуполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

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Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.

Следователи спецслужбы сообщили ему о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса Украины.