Артем Шевченко о задержании палача "Изоляции" Куликовского: Полиция тщательно отрабатывала массив данных с 2020 года
В Украине спецслужбы задержали представителя "ДНР", известного как "Палич". Правоохранители подозревают его в пытках людей, которых террористы в Донецке содержали в так называемой "Изоляции".
Подробности задержания гражданина Куликовского, известного как "Палыч", сообщил в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Расследование в отношении этого лица, фамилия которого Куликовский, решением прокуратуры было поручено СБУ. Но весь массив данных по этой преступной организации в течение последних двух лет собирала Национальная полиция Украины. Это большой объем следственных действий был проведен, он закончился результативно. Физически Куликовского задерживали оперативники СБУ, сейчас он в руках следствия СБУ. Их следователь подавал ходатайство о безальтернативном содержании его под стражей. Это было сегодня в Приморском суде Мариуполя. Хорошо, что судья принял такое решение. Дальнейший ход следствия в отношении этого лица может комментировать исключительно СБУ, это другой правоохранительный орган", — сообщил Артем Шевченко.
Он рассказал, какую роль в задержании Куликовского сыграли сотрудники Нацполиции.
"Я могу рассказать, что сделали следователи Нацполиции. Они сделали много, и это дало возможность выйти на задержание этого Куликовского коллегам из СБУ. Когда были несколько крупных обменов, последний такой обмен был в декабре 2019 года, среди обменянных был и Станислав Асеев, как один из потерпевших в этом уголовном производстве. Весь массив данных полиция начала отрабатывать тщательно в 2020 году. Это значит, что нужно было с каждым потерпевшим встретиться, допросить процессуально, кое-кого по нескольку раз для того, чтобы установить тех, кто их пытал, кто совершал преступление в этой "Изоляции". Это происходило на улице Светлый путь в Донецке. Это бывший завод изоляционных материалов", — сообщил Шевченко.
Он рассказал, что правоохранители установили личности 47 террористов, которые входили в преступную организацию.
"38 человек были полицией допрошены с опознанием. Это те необходимые следственные действия, без которых невозможно было предъявление подозрения и задержания. Были установлены ключевые члены этой преступной организации, их 47 человек. Их можно назвать палачами "МГБ ДНР". Это - застенок. Это террористические спецслужбы, которые ответственны за целый ряд тяжких преступлений", — сказал он.
Артем Шевченко сообщил, что много работы было проделано сотрудниками НПУ Донецкой области. Результатом этой работы стала возможность объявление подозрения Куликовскому.
Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.
10 ноября суд отправил Куликовского под стражу.
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Он же не просто так сюда приехал - СБУ это прекрасно понимали. И хорошо сделали свою работу. Чтобы не отпустить потом как Гадю.
Молодцы.
Жив спокійно, нікуди не рипався.
Он же не просто так сюда заявился.
мало ЗНАТЬ. Надо уметь ДОКАЗАТЬ В СУДЕ.
Или вы хотите, чтобы его отпустили в суде, как Гадю.?
Тому що це злочинець-неадекват, який несе загрозу громадянам України.
Дитячого лікаря Кузьменко, воїна Антоненка, волонтера Дугар прикрили відразу, як тільки щось "запідозрили" щодо них.
мозугла може підтвердити)
И СБУ позволили ему начать делать свою работу здесь, чтобы проследить и выяснить цели и связи и т.д.
СБУ умеют хорошо работать когда хотят.
Тобто 2 роки ви чесали яйця, збираючи якусь " доказову базу" і ось на вашу доказову базу йде фактор вдачі?? І якось виходить це ще повезло що суддя прийняв рішення щодо арешту на 60 діб. А міг і не прийняти таке рішення.
Так питання виникає що 2 роки робили окрім чесання яєць? 2 роки мразота жила, їла, пила собі спокійно в Україні!
"якусь " доказову базу" і ось на вашу доказову базу йде "фактор вдачі?? "
кому повезет, у того и петух снесет, знаешь поговорку?
Читай ще раз на що йде акцентування.
Добре що суддя прийняв таке рішення. Тобто не виключено що суддя міг прийняти інше рішення за результатами їх 2 річної роботи.
І головне 2 роки вони збирали доказову базу, і в цей час мразота перебувала на волі причому в Києві.