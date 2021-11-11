Артем Шевченко о задержании палача "Изоляции" Куликовского: Полиция тщательно отрабатывала массив данных с 2020 года

В Украине спецслужбы задержали представителя "ДНР", известного как "Палич". Правоохранители подозревают его в пытках людей, которых террористы в Донецке содержали в так называемой "Изоляции".

Подробности задержания гражданина Куликовского, известного как "Палыч", сообщил в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование в отношении этого лица, фамилия которого Куликовский, решением прокуратуры было поручено СБУ. Но весь массив данных по этой преступной организации в течение последних двух лет собирала Национальная полиция Украины. Это большой объем следственных действий был проведен, он закончился результативно. Физически Куликовского задерживали оперативники СБУ, сейчас он в руках следствия СБУ. Их следователь подавал ходатайство о безальтернативном содержании его под стражей. Это было сегодня в Приморском суде Мариуполя. Хорошо, что судья принял такое решение. Дальнейший ход следствия в отношении этого лица может комментировать исключительно СБУ, это другой правоохранительный орган", — сообщил Артем Шевченко.

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Он рассказал, какую роль в задержании Куликовского сыграли сотрудники Нацполиции.

"Я могу рассказать, что сделали следователи Нацполиции. Они сделали много, и это дало возможность выйти на задержание этого Куликовского коллегам из СБУ. Когда были несколько крупных обменов, последний такой обмен был в декабре 2019 года, среди обменянных был и Станислав Асеев, как один из потерпевших в этом уголовном производстве. Весь массив данных полиция начала отрабатывать тщательно в 2020 году. Это значит, что нужно было с каждым потерпевшим встретиться, допросить процессуально, кое-кого по нескольку раз для того, чтобы установить тех, кто их пытал, кто совершал преступление в этой "Изоляции". Это происходило на улице Светлый путь в Донецке. Это бывший завод изоляционных материалов", — сообщил Шевченко.

Он рассказал, что правоохранители установили личности 47 террористов, которые входили в преступную организацию.

"38 человек были полицией допрошены с опознанием. Это те необходимые следственные действия, без которых невозможно было предъявление подозрения и задержания. Были установлены ключевые члены этой преступной организации, их 47 человек. Их можно назвать палачами "МГБ ДНР". Это - застенок. Это террористические спецслужбы, которые ответственны за целый ряд тяжких преступлений", — сказал он.

Артем Шевченко сообщил, что много работы было проделано сотрудниками НПУ Донецкой области. Результатом этой работы стала возможность объявление подозрения Куликовскому.

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Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.

10 ноября суд отправил Куликовского под стражу.