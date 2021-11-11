РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8440 посетителей онлайн
Новости Война
6 464 23

Артем Шевченко о задержании палача "Изоляции" Куликовского: Полиция тщательно отрабатывала массив данных с 2020 года

Артем Шевченко о задержании палача

В Украине спецслужбы задержали представителя "ДНР", известного как "Палич". Правоохранители подозревают его в пытках людей, которых террористы в Донецке содержали в так называемой "Изоляции".

Подробности задержания гражданина Куликовского, известного как "Палыч", сообщил в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование в отношении этого лица, фамилия которого Куликовский, решением прокуратуры было поручено СБУ. Но весь массив данных по этой преступной организации в течение последних двух лет собирала Национальная полиция Украины. Это большой объем следственных действий был проведен, он закончился результативно. Физически Куликовского задерживали оперативники СБУ, сейчас он в руках следствия СБУ. Их следователь подавал ходатайство о безальтернативном содержании его под стражей. Это было сегодня в Приморском суде Мариуполя. Хорошо, что судья принял такое решение. Дальнейший ход следствия в отношении этого лица может комментировать исключительно СБУ, это другой правоохранительный орган", — сообщил Артем Шевченко.

Также читайте: Соглашение со следствием палач из "Изоляции" Куликовский не заключал, - Баканов

Он рассказал, какую роль в задержании Куликовского сыграли сотрудники Нацполиции.

"Я могу рассказать, что сделали следователи Нацполиции. Они сделали много, и это дало возможность выйти на задержание этого Куликовского коллегам из СБУ. Когда были несколько крупных обменов, последний такой обмен был в декабре 2019 года, среди обменянных был и Станислав Асеев, как один из потерпевших в этом уголовном производстве. Весь массив данных полиция начала отрабатывать тщательно в 2020 году. Это значит, что нужно было с каждым потерпевшим встретиться, допросить процессуально, кое-кого по нескольку раз для того, чтобы установить тех, кто их пытал, кто совершал преступление в этой "Изоляции". Это происходило на улице Светлый путь в Донецке. Это бывший завод изоляционных материалов", — сообщил Шевченко.

Он рассказал, что правоохранители установили личности 47 террористов, которые входили в преступную организацию.

"38 человек были полицией допрошены с опознанием. Это те необходимые следственные действия, без которых невозможно было предъявление подозрения и задержания. Были установлены ключевые члены этой преступной организации, их 47 человек. Их можно назвать палачами "МГБ ДНР". Это - застенок. Это террористические спецслужбы, которые ответственны за целый ряд тяжких преступлений", — сказал он.

Артем Шевченко сообщил, что много работы было проделано сотрудниками НПУ Донецкой области. Результатом этой работы стала возможность объявление подозрения Куликовскому.

Также смотрите: Асеев о "главе" "Изоляции" Куликовском: Абсолютный садист и психопат, ежедневно пытал и насиловал пленных, заставлял петь, чтобы заглушить крики. ВИДЕО

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.

10 ноября суд отправил Куликовского под стражу.

Автор: 

Нацполиция (16436) СБУ (19871) наемник (353) Шевченко Артем (261) наемники рф (2076) Куликовский Денис (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Блин, а я думал, что Правый сектор его возьмет на поруки. И там его переубедит, перевоспитает и перезахоронит.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:40
+6
Два года полиция и СБУ были заняты другими "преступниками". Добровольцами, Федыной, Турчиновым, Порошенко и т.д.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:57
+4
Вы действительно думаете что это палач сам добровольно с таким послужным списком приехал в Украину? Скоро узнаем что это была спец операция на территории противника.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Два года Куликовский кантовался в Киеве до ареста. Сдается мне, он уже два года дает показания и слил все, что возможно. чтобы спасти свою задницу. А теперь арестом на камеры просто легализуют всю эту информацию.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:36 Ответить
что значит "легализуют"? на него 2 года собирали материалы. Отслеживали контакты, связи.
Он же не просто так сюда приехал - СБУ это прекрасно понимали. И хорошо сделали свою работу. Чтобы не отпустить потом как Гадю.
Молодцы.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:28 Ответить
Воно, кат-садист, два роки спокійно жило в Україні, поки поліціянти та СБУ-95 вирішили його затримати.
Жив спокійно, нікуди не рипався.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:38 Ответить
Два года полиция и СБУ были заняты другими "преступниками". Добровольцами, Федыной, Турчиновым, Порошенко и т.д.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:57 Ответить
все это время на него собирали доказательства. И отрабатывали связи - к кому и зачем он приехал.
Он же не просто так сюда заявился.
мало ЗНАТЬ. Надо уметь ДОКАЗАТЬ В СУДЕ.
Или вы хотите, чтобы его отпустили в суде, как Гадю.?
показать весь комментарий
11.11.2021 11:29 Ответить
Я вважаю, що його мали закрити відразу, як тільки Асєєв та інші колишні в'язні почали давати проти нього покази.
Тому що це злочинець-неадекват, який несе загрозу громадянам України.
Дитячого лікаря Кузьменко, воїна Антоненка, волонтера Дугар прикрили відразу, як тільки щось "запідозрили" щодо них.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:33 Ответить
Блин, а я думал, что Правый сектор его возьмет на поруки. И там его переубедит, перевоспитает и перезахоронит.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:40 Ответить
3-й пункт и все, и чтоб разровнять и сверху засадить чем-нибудь...
показать весь комментарий
11.11.2021 11:16 Ответить
Зе мля обменяет его на таксистов и маргиналов из ОРДЛО
показать весь комментарий
11.11.2021 10:42 Ответить
Які потім знову повернуться в окупований Донецьк.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:11 Ответить
Вы действительно думаете что это палач сам добровольно с таким послужным списком приехал в Украину? Скоро узнаем что это была спец операция на территории противника.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:43 Ответить
Спецзахід))) Мар'яна Безмозугла може підтвердити)
показать весь комментарий
11.11.2021 11:09 Ответить
понятно что это была спецоперация. И что он сюда ехал уже с каким-то заданием.
И СБУ позволили ему начать делать свою работу здесь, чтобы проследить и выяснить цели и связи и т.д.
СБУ умеют хорошо работать когда хотят.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:31 Ответить
Хорошо, что в ОПУ не доложили. Зеля бы лично ему позвонил и предупредил.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:58 Ответить
Добре, що суддя прийняв таке рішення. Подальший хід слідства щодо цієї особи може коментувати виключно СБУ, це інший правоохоронний орган", - повідомив Артем Шевченко. Джерело:
Тобто 2 роки ви чесали яйця, збираючи якусь " доказову базу" і ось на вашу доказову базу йде фактор вдачі?? І якось виходить це ще повезло що суддя прийняв рішення щодо арешту на 60 діб. А міг і не прийняти таке рішення.
Так питання виникає що 2 роки робили окрім чесання яєць? 2 роки мразота жила, їла, пила собі спокійно в Україні!
показать весь комментарий
11.11.2021 11:00 Ответить
ты в своем уме? даже сам себе противоречишь
"якусь " доказову базу" і ось на вашу доказову базу йде "фактор вдачі?? "

кому повезет, у того и петух снесет, знаешь поговорку?
показать весь комментарий
11.11.2021 11:32 Ответить
Читати вмієш???
Читай ще раз на що йде акцентування.
Добре що суддя прийняв таке рішення. Тобто не виключено що суддя міг прийняти інше рішення за результатами їх 2 річної роботи.
І головне 2 роки вони збирали доказову базу, і в цей час мразота перебувала на волі причому в Києві.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:53 Ответить
Пожизненно сидеть- вот единственное правильное решение!!
показать весь комментарий
11.11.2021 11:01 Ответить
зеленский ему УБД предоставит ... скорее ...
показать весь комментарий
11.11.2021 11:27 Ответить
в Дрогобичі
показать весь комментарий
11.11.2021 11:27 Ответить
странно, что пока никто из опзж не ринулся брать его на поруки..., мрази всегда лепятся до мразей...
показать весь комментарий
11.11.2021 11:18 Ответить
Ну какие еще следствия и доказательства надо по военному преступнику де-факто во время войны..Есть же очевидцы его преступлений,а дальше суд по законам военного времени,..И никаких им обменов на административных нарушителей в ОРДЛО
показать весь комментарий
11.11.2021 15:26 Ответить
молодцы, что арестовали.
показать весь комментарий
13.11.2021 13:13 Ответить
 
 