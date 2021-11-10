Соглашение со следствием палач из "Изоляции" Куликовский не заключал, - Баканов
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов опроверг информацию о том, что у бывшего главы подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке Дениса Куликовского было соглашение со следствием.
Об этом Баканов сказал на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Он не мог заключать никаких соглашений со Службой безопасности Украины. Лично со мной он 100% никаких соглашений не заключал. Если бы он соответствующие соглашения заключил, то я думаю, что его никогда бы не задержали, по моему личному субъективному убеждению", – сказал Баканов.
Он подчеркнул, что главное – это то, что Куликовский задержан и будет привлечен к ответственности.
Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.
10 ноября суд отправил Куликовского под стражу.
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Баканов кожне твоє слово запам'ятовує
інтернет і ми.
А коли начнете міняти цього ката на якогось таксиста,згадай скльки сімей воїнів загиблих в цій війні і закатованих, тебе проклянуть!
Віддайте його воїнам яких він катував,хай вони з ним поспілкуються!