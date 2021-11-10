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Соглашение со следствием палач из "Изоляции" Куликовский не заключал, - Баканов

Соглашение со следствием палач из

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов опроверг информацию о том, что у бывшего главы подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке Дениса Куликовского было соглашение со следствием.

Об этом Баканов сказал на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он не мог заключать никаких соглашений со Службой безопасности Украины. Лично со мной он 100% никаких соглашений не заключал. Если бы он соответствующие соглашения заключил, то я думаю, что его никогда бы не задержали, по моему личному субъективному убеждению", – сказал Баканов.

Он подчеркнул, что главное – это то, что Куликовский задержан и будет привлечен к ответственности.

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.

10 ноября суд отправил Куликовского под стражу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть семья, сын, был женат: журналисты рассказали о главном палаче тюрьмы наемников РФ в Донецке "Изоляция" Куликовском. ВИДЕО

Автор: 

Баканов Иван (303) Куликовский Денис (19)


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Топ комментарии
+15
С 2019-го это чмо спокойно жило в Киеве...
Это все что нужно знать о литинанте бакланове...его птенцах в сбу...и о самом сбу...
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10.11.2021 18:50
+11
Продажне СБУ !
Баканов кожне твоє слово запам'ятовує
інтернет і ми.
А коли начнете міняти цього ката на якогось таксиста,згадай скльки сімей воїнів загиблих в цій війні і закатованих, тебе проклянуть!
Віддайте його воїнам яких він катував,хай вони з ним поспілкуються!
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10.11.2021 19:26
+8
Головне, що затримали, - Баканов відмовився відповідати, як довго "Палич" жив у Києві
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10.11.2021 18:21
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Головне, що затримали, - Баканов відмовився відповідати, як довго "Палич" жив у Києві
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10.11.2021 18:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x-W8QBY09bg
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10.11.2021 19:33 Ответить
Не бывает дыма без огня.
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10.11.2021 18:28 Ответить
Ми бл@ посмотрим сколько он получит.
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10.11.2021 18:41 Ответить
какая разница если зеля его помилует
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10.11.2021 21:52 Ответить
С 2019-го это чмо спокойно жило в Киеве...
Это все что нужно знать о литинанте бакланове...его птенцах в сбу...и о самом сбу...
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10.11.2021 18:50 Ответить
А сколько их еще гуляет в Украине?Пс и НК -пофих.Оун -Упа работали четче.Ватутина и Кузнецова шлепнули ,фамилию не спрашивая.
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10.11.2021 19:11 Ответить
бо у сб оун клоунів не приймали...
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10.11.2021 19:19 Ответить
)))
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10.11.2021 19:17 Ответить
Продажне СБУ !
Баканов кожне твоє слово запам'ятовує
інтернет і ми.
А коли начнете міняти цього ката на якогось таксиста,згадай скльки сімей воїнів загиблих в цій війні і закатованих, тебе проклянуть!
Віддайте його воїнам яких він катував,хай вони з ним поспілкуються!
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10.11.2021 19:26 Ответить
Вы правы на 1000000%. Предлагаю этого выродка куликовского "опустить" и эти душераздирающие кадры обнародовать в сети.... Пусть ему в бараке будет нескучно ближайшие десятки лет....
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10.11.2021 19:46 Ответить
Еще не вечер -- заключит! Иначе какой повод его не сажать?
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10.11.2021 19:43 Ответить
 
 