Угоду зі слідством кат з "Ізоляції" Куликовський не укладав, - Баканов
Голова Служби безпеки України Іван Баканов спростував інформацію про те, що колишній голова підпільної в'язниці "Ізоляція" у Донецьку Денис Куликовський мав угоду зі слідством.
Про це Баканов сказав на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Він не міг укладати жодних угод зі Службою безпеки України. Особисто зі мною він 100% жодних угод не укладав. Якби він відповідні угоди уклав, то я думаю, що його ніколи б не затримали, на моє особисте суб'єктивне переконання", – сказав Баканов.
Він наголосив, що головне – це те, що Куликовського затримано й буде притягнуто до відповідальності.
Нагадаємо, 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці "Ізоляція" у тимчасово окупованій частині Донецької області.
10 листопада суд відправив Куликовського під варту.
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Это все что нужно знать о литинанте бакланове...его птенцах в сбу...и о самом сбу...
Баканов кожне твоє слово запам'ятовує
інтернет і ми.
А коли начнете міняти цього ката на якогось таксиста,згадай скльки сімей воїнів загиблих в цій війні і закатованих, тебе проклянуть!
Віддайте його воїнам яких він катував,хай вони з ним поспілкуються!