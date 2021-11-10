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Угоду зі слідством кат з "Ізоляції" Куликовський не укладав, - Баканов

Угоду зі слідством кат з

Голова Служби безпеки України Іван Баканов спростував інформацію про те, що колишній голова підпільної в'язниці "Ізоляція" у Донецьку Денис Куликовський мав угоду зі слідством.

Про це Баканов сказав на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він не міг укладати жодних угод зі Службою безпеки України. Особисто зі мною він 100% жодних угод не укладав. Якби він відповідні угоди уклав, то я думаю, що його ніколи б не затримали, на моє особисте суб'єктивне переконання", – сказав Баканов.

Він наголосив, що головне – це те, що Куликовського затримано й буде притягнуто до відповідальності.

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Нагадаємо, 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці "Ізоляція" у тимчасово окупованій частині Донецької області.

10 листопада суд відправив Куликовського під варту.

Автор: 

Баканов Іван (330) Куликовський Денис (22)


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Топ коментарі
+15
С 2019-го это чмо спокойно жило в Киеве...
Это все что нужно знать о литинанте бакланове...его птенцах в сбу...и о самом сбу...
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10.11.2021 18:50
+11
Продажне СБУ !
Баканов кожне твоє слово запам'ятовує
інтернет і ми.
А коли начнете міняти цього ката на якогось таксиста,згадай скльки сімей воїнів загиблих в цій війні і закатованих, тебе проклянуть!
Віддайте його воїнам яких він катував,хай вони з ним поспілкуються!
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10.11.2021 19:26
+8
Головне, що затримали, - Баканов відмовився відповідати, як довго "Палич" жив у Києві
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10.11.2021 18:21
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Головне, що затримали, - Баканов відмовився відповідати, як довго "Палич" жив у Києві
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10.11.2021 18:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x-W8QBY09bg
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10.11.2021 19:33 Відповісти
Не бывает дыма без огня.
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10.11.2021 18:28 Відповісти
Ми бл@ посмотрим сколько он получит.
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10.11.2021 18:41 Відповісти
какая разница если зеля его помилует
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10.11.2021 21:52 Відповісти
С 2019-го это чмо спокойно жило в Киеве...
Это все что нужно знать о литинанте бакланове...его птенцах в сбу...и о самом сбу...
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10.11.2021 18:50 Відповісти
А сколько их еще гуляет в Украине?Пс и НК -пофих.Оун -Упа работали четче.Ватутина и Кузнецова шлепнули ,фамилию не спрашивая.
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10.11.2021 19:11 Відповісти
бо у сб оун клоунів не приймали...
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10.11.2021 19:19 Відповісти
)))
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10.11.2021 19:17 Відповісти
Продажне СБУ !
Баканов кожне твоє слово запам'ятовує
інтернет і ми.
А коли начнете міняти цього ката на якогось таксиста,згадай скльки сімей воїнів загиблих в цій війні і закатованих, тебе проклянуть!
Віддайте його воїнам яких він катував,хай вони з ним поспілкуються!
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10.11.2021 19:26 Відповісти
Вы правы на 1000000%. Предлагаю этого выродка куликовского "опустить" и эти душераздирающие кадры обнародовать в сети.... Пусть ему в бараке будет нескучно ближайшие десятки лет....
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10.11.2021 19:46 Відповісти
Еще не вечер -- заключит! Иначе какой повод его не сажать?
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10.11.2021 19:43 Відповісти
 
 