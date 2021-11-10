Угоду зі слідством кат з "Ізоляції" Куликовський не укладав, - Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов спростував інформацію про те, що колишній голова підпільної в'язниці "Ізоляція" у Донецьку Денис Куликовський мав угоду зі слідством.

Про це Баканов сказав на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він не міг укладати жодних угод зі Службою безпеки України. Особисто зі мною він 100% жодних угод не укладав. Якби він відповідні угоди уклав, то я думаю, що його ніколи б не затримали, на моє особисте суб'єктивне переконання", – сказав Баканов.

Він наголосив, що головне – це те, що Куликовського затримано й буде притягнуто до відповідальності.

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Нагадаємо, 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці "Ізоляція" у тимчасово окупованій частині Донецької області.

10 листопада суд відправив Куликовського під варту.