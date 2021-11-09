Контррозвідники СБУ підтвердили затримання колишнього "очільника" підпільної в'язниці "Ізоляція" Куликовського. ВИДЕО+ФОТО

Контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця "ДНР", очільника незаконної в’язниці на окупованій території Донецької області "Ізоляція".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

За інформацією силовиків, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

Наразі стосовно колишнього російського найманця проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність.

Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:



- ст. 149 (торгівля людьми);

- ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

- ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського.

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