Контррозвідники СБУ підтвердили затримання колишнього "очільника" підпільної в'язниці "Ізоляція" Куликовського. ВИДЕО+ФОТО
Контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця "ДНР", очільника незаконної в’язниці на окупованій території Донецької області "Ізоляція".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.
За інформацією силовиків, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.
Наразі стосовно колишнього російського найманця проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність.
Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 149 (торгівля людьми);
- ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського.
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вам же гнидам Вячеслав Чорновіл не до вподоби був ....
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=881662812535130&id=260673107967440
Ну кто же тебе такое расскажет? Не будь наивным.
Зачем вообще блюрить рожу?!
При Порохе такого количества сволочей оттуда не припомню.
Возможно это расплата за "какая разница", "я вам ничего не должен", "я тебе не лох".
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4795432793810050?__cft__[0]=AZUvy2eiRq0bC42ToTVtRXb3wayZKQG47TbSAD28TrXty1Y6fpYitbFWx2sUBBqze4YymCV_lIu1N3bkDgsYnsGp4kiFHdZr8-KwHxH-A1wxvJ9ZtsyA8bRHiPgHQSxDrAg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Це дуже добра новина. Але дивує, наскільки впевнено подібні кати окупантів їдуть в Україну після 2019, впевнені у своїй безпеці та безкарності...
а СБУ просто не предупредили
Мабуть на перемовони, та шось пішло не так?
Ничего, на какого-нибудь таксиста обменяют...
палачи приезжают в Киев и потягивают пиво.
Сколько их разъехалось по Украине???
В днр лнр их со временем кончают, а здесь они прячутся.
Спасибо ребятам из СБУ, что делаете эту работу, по поиску и захвату этих мразей из днр лнр.
5 хвилин мало, треба б було повторити усе з ним, що він робив із заручниками. Повільно, кожен день місяцями чи роками