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Новини Агресія Росії проти України
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Апеляційний суд у Чехії залишив у силі 20-річний вирок найманцю "ЛНР" Кантору

Апеляційний суд у Чехії залишив у силі 20-річний вирок найманцю

Апеляційний суд у Чехії затвердив 20-річний строк ув'язнення для громадянина Чехії Мартіна Кантора, засудженого за участь у боях проти ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

33-річного Кантора 1 червня визнали винним у теракті та участі у терористичній групі. Вирок винесено заочно, оскільки чоловік перебуває в міжнародному розшуку, місце його перебування невідоме.

"Це надзвичайна справа... Можливо, це рішення стане застереженням для подібних авантюристів від участі у подібних заходах", - заявив голова апеляційного суду.

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Згідно з вироком, Кантор у липні 2015 року прибув на схід України, воював у лавах так званої "ЛНР". Він був командиром групи, як учасник розвідувально-диверсійної групи особисто закладав міни і розтяжки в районі лінії розмежування щонайменше до кінця 2017 року.

"Ситуація в Україні була достатньо задокументована чеськими ЗМІ на той час, і підсудний навряд чи міг повірити, що це законний уряд і легальна збройна сила. Це дійсно межує з психічним захворюванням", - заявив суддя.

Автор: 

бойовик (3414) Чехія (1612) найманець (254) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+19
от суд, так суд! немає там підарів вовків у мантіях
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06.10.2021 22:36
+10
Ой, треба лднр-івців в Чехію відправляти, бо у нас якщо не виправдають, то строки дають менші, або, взагалі, обмінюють на таксистів
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06.10.2021 23:21
+9
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06.10.2021 22:40
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от суд, так суд! немає там підарів вовків у мантіях
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06.10.2021 22:36 Відповісти
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06.10.2021 22:40 Відповісти
Приємна новина , так як хоть одна тварюка і вбивця понесе справедливий вирок суду !☹️
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06.10.2021 22:43 Відповісти
приговор вынесен ЗАОЧНО! место нахождения НЕИЗВЕСТНО!!! будет себе **** жить в кацапстане безнаказанно
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06.10.2021 22:53 Відповісти
Это как в анекдоте про второе место на конкурсе м-удаков: также в Чехии ещё один такой же наёмник получил 21 год
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06.10.2021 22:44 Відповісти
Ой, треба лднр-івців в Чехію відправляти, бо у нас якщо не виправдають, то строки дають менші, або, взагалі, обмінюють на таксистів
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06.10.2021 23:21 Відповісти
Ги. В Чехії. Отже, Вовік не відпустить.
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06.10.2021 23:22 Відповісти
Сенс фрази уркагана з відомого фільму "Волки позорные!" став зрозумілим лише тепер... То він пращурів цього Вовка на допомогу кликав...
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07.10.2021 07:23 Відповісти
Респект Чехії і чешській судовій системі!
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06.10.2021 23:40 Відповісти
В той самий час у Одесі суд відпустив групу сепарів, любителів ерефії які в 2014 році агітували за росію.
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07.10.2021 02:38 Відповісти
А наш, самый гуманный из всех судов, при подозрении в ГОСИЗМЕНЕ - отправляет на "Домашний арест"... Дебилы, ***....
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07.10.2021 07:21 Відповісти
я же говорил, что не нужно его в украину департировать....потому что там реально дадут срок и будет там кукарекать 100% больше чем ему дадут там где он убивал людей! странно как то. где Чехия и УКРАИНА.20 ЛЕТ ЭТО ТО ЧТО ЭТО ЖИВОТНОЕ ЗАСЛУЖИЛО....У НАС БЫ НАПИСАЛИ ПИДОЗРУ И МУСОЛИЛИ БЫ ЕГО ДОЛГО И ДАЛИ БЫ ДО 5-8 ЛЕТ...АТО БЫ 100% ТАКУЮ ПТИЦУ ЗАПРОСЛИ НА ОБМЕН КАКОЙТО ОЧЕРЕДНОЙ ЯКОБЫ УКРАИНКИ ПАТРИОТКИ ВПОЙМАНОЙ НА УЛИЦЕ ТЁТКИ....((
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07.10.2021 07:50 Відповісти
В нас він можновладцем став, мером великого міста чи депутатом
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07.10.2021 08:14 Відповісти
 
 