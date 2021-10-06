Апеляційний суд у Чехії залишив у силі 20-річний вирок найманцю "ЛНР" Кантору

Апеляційний суд у Чехії затвердив 20-річний строк ув'язнення для громадянина Чехії Мартіна Кантора, засудженого за участь у боях проти ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

33-річного Кантора 1 червня визнали винним у теракті та участі у терористичній групі. Вирок винесено заочно, оскільки чоловік перебуває в міжнародному розшуку, місце його перебування невідоме.

"Це надзвичайна справа... Можливо, це рішення стане застереженням для подібних авантюристів від участі у подібних заходах", - заявив голова апеляційного суду.

Читайте також: Озброєний найманець РФ здався в полон, - пресцентр ОС. ФОТО

Згідно з вироком, Кантор у липні 2015 року прибув на схід України, воював у лавах так званої "ЛНР". Він був командиром групи, як учасник розвідувально-диверсійної групи особисто закладав міни і розтяжки в районі лінії розмежування щонайменше до кінця 2017 року.

"Ситуація в Україні була достатньо задокументована чеськими ЗМІ на той час, і підсудний навряд чи міг повірити, що це законний уряд і легальна збройна сила. Це дійсно межує з психічним захворюванням", - заявив суддя.