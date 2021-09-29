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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Озброєний найманець РФ здався в полон, - пресцентр ОС. ФОТО

Вчора, 28 вересня, близько 17:30, на позиції однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил прийшов і добровільно здався в полон озброєний бойовик "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Озброєний найманець РФ здався в полон, - пресцентр ОС 01

23-річний молодший сержант проходив "службу" у 6-му окремому мотострілковому полку, що базується в окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія. Як повідомляється, бойовик приєднався до російських найманців ще у 2016 році, куди його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі. Йому пообіцяли високу зарплату та видали зброю.

Озброєний найманець РФ здався в полон, - пресцентр ОС 02

За словами затриманого, під час служби він вперше скуштував наркотики, якими його пригостили товариші по службі. Поступово він став наркозалежним. Він також зазначив, що вживання наркотиків та алкоголю в лавах російсько-окупаційних військ є цілком звичайною справою.

Озброєний найманець РФ здався в полон, - пресцентр ОС 03

"Не витримавши знущань і постійного приниження як від російських кураторів, так і від своїх товаришів по службі, він вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію", - сказано в повідомленні.

Озброєний найманець РФ здався в полон, - пресцентр ОС 04

Наразі із затриманим працюють слідчі. Відповідно до ч. 6 ст. 260 КК України, держава гарантує звільнення від відповідальності тим особам, які не чинили тяжких злочинів, добровільно залишили лави незаконних збройних формувань та повідомили про це правоохоронцям.

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Озброєний найманець РФ здався в полон, - пресцентр ОС 05
Озброєний найманець РФ здався в полон, - пресцентр ОС 06

Автор: 

бойовик (3414) Донбас (22356) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+28
А якби не іздівалісь та давали бухло й наркоту то служив би й далі?
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29.09.2021 23:52
+18
А нам зачем этот наркоман? На свой бюджет принять?
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29.09.2021 23:52
+17
Отправить назад,нах он такой нужен?
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29.09.2021 23:52
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Отправить назад,нах он такой нужен?
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29.09.2021 23:52 Відповісти
Які всі добрі. Відпустити і дати зброю і набої. Раніше зрадників вішали. Тому і вигравали війни.
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30.09.2021 01:46 Відповісти
Неправда. После Второй мировой давали срок , а потом на поселение. Например, в Харькове было поселение бывших полицаев. И немцев тоже потом отпускали домой после срока и работ.
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30.09.2021 06:36 Відповісти
До 47 года вешали! потом начали судить!!!можеш в интернете посмотреть публичные казни в ссср!!
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30.09.2021 07:07 Відповісти
Захваченных в плен в бою, до последнего сопротивлявшихся, возможно и вешали. Но как либо убивать добровольно пришедших сдаваться, могут только дебилы, игилы и талибаны. Особенно при войне с более сильным противником, таких сдавальцев нужно, с полностью фотогеничным фейсом, показывать по всем телевизорам и ютубам рассказывающими как хреново им было там и как хорошо им теперь тут, в плену.
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30.09.2021 09:02 Відповісти
Вешали генералов. Обычные вояки строили в городах вокзалы и 'сталинки'.
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30.09.2021 09:03 Відповісти
Вешали, выявленных среди пленных, ПРЕСТУПНИКОВ, совершивших преступления против мира и человечности. Порядок был согласован с союзниками и закреплен спец. законом. Это ГЕСТАПО ,расстрельные команды и отдельные полевые командиры.
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30.09.2021 10:28 Відповісти
Вешали один раз, кажется, в 8-ми городах по 12 человек в каждом (все города не помню, но можно погуглить). Это была одноразовая акция, нюрнбергский процесс был в разгаре, а ненависть людей была лютой. Правда, среди повешенных военных вермахта не было. В основном, там были коменданты городов, гестаповцы, сс-овцы и т.п
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01.03.2022 21:42 Відповісти
Як краще? Там він зі зброєю, чи тут без зброї? Бачу в тебе з мізками проблеми.
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30.09.2021 11:08 Відповісти
цe жeртва. щe дитина. а батька на шибeницю
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30.09.2021 11:59 Відповісти
На жаль став наркоманом.
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02.10.2021 12:19 Відповісти
цe лiкується зараз
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02.10.2021 12:25 Відповісти
На жаль не завжди.
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03.10.2021 11:08 Відповісти
А нам зачем этот наркоман? На свой бюджет принять?
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29.09.2021 23:52 Відповісти
У нього чЮвство тоскі по родінє проснулось
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29.09.2021 23:53 Відповісти
родину ему надо искать в Ростове. А то сейчас понапринимаем наркоманов, спидозных, гепатитников, тубиков и прочих сифилитиков, а также раненных и контуженных и будем лечить за свои деньги? В Лугандоне медицины никакой, так они к нам ломанутся, нет уж, лучше им всё-таки на Сибирь-матушку, там подлечат
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30.09.2021 00:04 Відповісти
Згодний. Так же воно й є. Батя алкаш і такого ж по п'яні зробив. Всі адекватні вже давно виїхали з тої клоаки.
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30.09.2021 00:08 Відповісти
Та який там хрін родіна. Наркота закінчилася, прочув, що в Київі її навалом.
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30.09.2021 07:03 Відповісти
У нас же айкоси прямо на Банковій))..
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30.09.2021 08:39 Відповісти
А что, если бы он по нашим бойцам стрелял, то это было бы лучше?
Надо же выбирать из двух зол меньшее.
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30.09.2021 06:43 Відповісти
Краще тут на бюджеті ніж там з автоматом.
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30.09.2021 11:09 Відповісти
А якби не іздівалісь та давали бухло й наркоту то служив би й далі?
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29.09.2021 23:52 Відповісти
Зеленский его отпустит, ещё и извиниться перед ним...
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29.09.2021 23:53 Відповісти
А то не порошенко придумав тєбя ждут дома?
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30.09.2021 09:21 Відповісти
конечно извинится и ширнутся вместе, наркоман наркомана не обидит)
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30.09.2021 10:03 Відповісти
Если б завалил нескольких сослуживцев то б зауважали
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29.09.2021 23:59 Відповісти
зараз пробачать та у ВНЗ його без ЗНО зарахують
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30.09.2021 00:08 Відповісти
"Відповідно до ч. 6 ст. 260 КК України, держава гарантує звільнення від відповідальності тим особам, які не чинили тяжких злочинів, добровільно залишили лави незаконних збройних формувань". - А де хоч найменша гарантія - що він не вчиняв тяжких злочинів? Як наші правоохоронці будуть це перевіряти - надішлють запит в лднр? Чи повірять цьому "хлопчику" на слово?
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30.09.2021 00:14 Відповісти
Презумпция невиновности. Если есть сведения, то сообщи, его посадят. Но то, что он добровольно отказался стрелять по нашим бойцам - это хорошо.
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30.09.2021 06:39 Відповісти
А звідки відомо - що він відмовлявся стріляти по наших? У вас є докази цього? І яка може бути презумпція невинуватості по тероризму...
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30.09.2021 12:30 Відповісти
по пeршe вiн нe прийшов туди добровiльно. його як тeля привeли. а тeпeр мальчiк созрєл
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30.09.2021 12:02 Відповісти
Те, що він розказує - не обов"язково є правдою. Намолоти можна всілякого. Якщо ви вірите всій маячні, яку він розказує - це ваша особиста справа.
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30.09.2021 12:28 Відповісти
І де взагалі гарантія - що його не підіслали рос.окупанти для збору інформації?
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30.09.2021 00:15 Відповісти
кто его пустит к чему то секретрому теперь?
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30.09.2021 07:03 Відповісти
ага інформації по притонам , закладкам, та цінам на наркоту =)
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30.09.2021 08:02 Відповісти
Виходить що тепер "за патріотизм" йому гарантовано безкоштовне забезпечення метадоном пожиттєво. За наш кошт, звичайно, і чомусь мені таке навантаження на бюджет не подобається...
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30.09.2021 00:22 Відповісти
радует что через пять лет мозги появились независимо от обучения. эволюция работает. нужно было таки весь парламент запихнуть на линию разграничения (а депутатов и олигархов с домбабвы оттуда и не выпускать). процесс бы пошел несколько ускоренными темпами. еще бы и Х#йла с Лениным глядишь бы похоронили вместе.
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30.09.2021 00:40 Відповісти
А от із цим "покаяльником" нашим відповідним службам потрібно вельми приспікливо розібратись. Це не 16-річне дівчисько,що ввалилось до наших воїнів на позиції із п"яну переплутавши дорогу додому із дорогою на передову (до речі: хтось із дописувачів щось знає про її подальшу долю?). Це досвідчений "вояка", а по суті- озброєний бандюга у хрен знає ким, присвоєному йому військовому званні "молодший сержант". І він не воду, таким же бандюгам як сам, носив і бліндажі підмітав а служив у **********-"тракторному" підрозділі цілих 5 років! Не віриться,що за такий час і його безпосередньою "допомогою" хтось із наших воїнів не потрапив до шпиталю,або...самі розумієте. Думаю,що надалі його очікують нари і ходіння строєм на роботу найближчими 10-15 роками.
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30.09.2021 00:57 Відповісти
У попачленца уже не выдерживает 5ая точка зарабатывать на наркотики. ))))
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30.09.2021 01:45 Відповісти
АвтоКрАЗ почав приймати замовлення на 2022 рік

країнський автомобільний завод АвтоКрАЗ продовжує процес відродження. Виробник оголосив про початок приймання замовлень на свої машини на наступний рік. Крім того, підприємство поінформувало постачальників, про те, що готове відновити співпрацю.

Представники АвтоКрАЗу поінформували, що завод уже має кілька великих замовлень на постачання продукції, які дозволяють «з оптимізмом дивитися в майбутнє».

Зазначимо, що вітчизняне підприємство АвтоКрАЗ, яке свого часу було найбільшим виробником техніки, з 2020 року проходить через процедуру банкрутства. Завод не зміг виплатити борги за своїми кредитами. Але вже навесні поточного року завод підписав дуже великий контракт https://uprom.info/news/vpk/armiya-ssha-uklala-3-richnyj-kontrakt-na-vantazhivky-kraz/ на постачання машин для американської компанії . За попередньою інформацією контракт передбачає постачання понад 600 одиниць автомобільної техніки.

Також підприємство https://uprom.info/news/cars/avtokraz-vidvantazhyv-partiyu-vantazhivok-do-*******-yevropejskogo-soyuzu-foto/ відновило постачання своїх машин на експорт . Було відправлено кілька великих партій товару.

У серпні 2021 року машини АвтоКрАЗ https://uprom.info/news/cars/avtokraz-vidnovyv-prodazhi-vantazhivok-v-********/ повернулися і на український ринок . Після тривалої перерви машини вітчизняного виробництва відправили клієнтам.
https://uprom.info/news/cars/avtokraz-pochav-pryjmaty-zamovlennya-na-2022-rik/
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30.09.2021 03:22 Відповісти
ЦН придумав нове слово: =наемик=. Ладно, хай буде.
Натовкти б йому пику добряче для початку.

А з іншого боку, жаль. Придурошний батько приволік його до орків і воно, бідне, нещасне, отако мучилося.

Якщо можна простежити і довести, що нікого з наших хлопців не поранив і не вбив, то - дати б шанс стати людиною ...
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30.09.2021 05:11 Відповісти
Не буде з нього вже нічого путнього, воно вже як те яблуко червиве.
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30.09.2021 07:05 Відповісти
Хлопчина за черговою дозою, бо у своїх ніде було знайти? Чи як?
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30.09.2021 05:50 Відповісти
Щось він на бойовика мало подібний . Більше схожий на озброєного , переляканого тєрпілу .
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30.09.2021 06:11 Відповісти
Схоже на "лисого сепаратиста" зі сценки "Кварталу", який Ляшкові "під кустіком міну клав".
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30.09.2021 07:07 Відповісти
Викликає питання що ж це за мінні поля перед позиціями, що їх проходять наркомани, замість того щоб самоліквідуватися?
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30.09.2021 07:10 Відповісти
а форму купив у шахті...
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30.09.2021 07:17 Відповісти
Хорошие родители и в банду устроили и на наркоту подсадили..
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30.09.2021 08:35 Відповісти
ой радость то какая.... и что с этим наркошей чучелом теперь нам делать? приютить...направить в вуз на шару учиться и дать стипендию в 4.500 грн как пишут такие дали лугандонским студентам ..а наши пенсионеры как я на пару тысяч сидят....он духом весь сепар проросийский давно до мозга костей .прищемили его вот и сбежал....а так сепаратёныш мелкий будет шпионить и флаги втихаря жечь...((
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30.09.2021 09:19 Відповісти
У нас він піде по порошенковій програмі тєбя ждут дома,отримає УБД і буде ходити по Києву з ківою і рабіновичем.
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30.09.2021 09:25 Відповісти
Добровольно сдался - минимальное наказание(условный срок) . И использовать в качестве рекламы..
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30.09.2021 10:13 Відповісти
Бачу тут багато дурнів вже відписалося. Вивчали б краще історію воєн. Прекрасний є зразок в історії ******** воєн- родезійський підрозділ "Скаути Селоса". Самий ефективний та легендарний спецпідрозділ створений після Другої світової для боротьби з марксистами та маоістами в Південній Африці. Вони ніколи не застосовували жорстких методів роботи з полоненними і тому до 20% їх чисельного складу становили колишні вороги, які добре знали ситуацію та методи ворожої сторони.
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30.09.2021 10:49 Відповісти
 
 