Озброєний найманець РФ здався в полон, - пресцентр ОС. ФОТО
Вчора, 28 вересня, близько 17:30, на позиції однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил прийшов і добровільно здався в полон озброєний бойовик "ЛНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
23-річний молодший сержант проходив "службу" у 6-му окремому мотострілковому полку, що базується в окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія. Як повідомляється, бойовик приєднався до російських найманців ще у 2016 році, куди його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі. Йому пообіцяли високу зарплату та видали зброю.
За словами затриманого, під час служби він вперше скуштував наркотики, якими його пригостили товариші по службі. Поступово він став наркозалежним. Він також зазначив, що вживання наркотиків та алкоголю в лавах російсько-окупаційних військ є цілком звичайною справою.
"Не витримавши знущань і постійного приниження як від російських кураторів, так і від своїх товаришів по службі, він вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію", - сказано в повідомленні.
Наразі із затриманим працюють слідчі. Відповідно до ч. 6 ст. 260 КК України, держава гарантує звільнення від відповідальності тим особам, які не чинили тяжких злочинів, добровільно залишили лави незаконних збройних формувань та повідомили про це правоохоронцям.
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Надо же выбирать из двух зол меньшее.
країнський автомобільний завод АвтоКрАЗ продовжує процес відродження. Виробник оголосив про початок приймання замовлень на свої машини на наступний рік. Крім того, підприємство поінформувало постачальників, про те, що готове відновити співпрацю.
Представники АвтоКрАЗу поінформували, що завод уже має кілька великих замовлень на постачання продукції, які дозволяють «з оптимізмом дивитися в майбутнє».
Зазначимо, що вітчизняне підприємство АвтоКрАЗ, яке свого часу було найбільшим виробником техніки, з 2020 року проходить через процедуру банкрутства. Завод не зміг виплатити борги за своїми кредитами. Але вже навесні поточного року завод підписав дуже великий контракт https://uprom.info/news/vpk/armiya-ssha-uklala-3-richnyj-kontrakt-na-vantazhivky-kraz/ на постачання машин для американської компанії . За попередньою інформацією контракт передбачає постачання понад 600 одиниць автомобільної техніки.
Також підприємство https://uprom.info/news/cars/avtokraz-vidvantazhyv-partiyu-vantazhivok-do-*******-yevropejskogo-soyuzu-foto/ відновило постачання своїх машин на експорт . Було відправлено кілька великих партій товару.
У серпні 2021 року машини АвтоКрАЗ https://uprom.info/news/cars/avtokraz-vidnovyv-prodazhi-vantazhivok-v-********/ повернулися і на український ринок . Після тривалої перерви машини вітчизняного виробництва відправили клієнтам.
https://uprom.info/news/cars/avtokraz-pochav-pryjmaty-zamovlennya-na-2022-rik/
Натовкти б йому пику добряче для початку.
А з іншого боку, жаль. Придурошний батько приволік його до орків і воно, бідне, нещасне, отако мучилося.
Якщо можна простежити і довести, що нікого з наших хлопців не поранив і не вбив, то - дати б шанс стати людиною ...