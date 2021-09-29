Озброєний найманець РФ здався в полон, - пресцентр ОС. ФОТО

Вчора, 28 вересня, близько 17:30, на позиції однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил прийшов і добровільно здався в полон озброєний бойовик "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

23-річний молодший сержант проходив "службу" у 6-му окремому мотострілковому полку, що базується в окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія. Як повідомляється, бойовик приєднався до російських найманців ще у 2016 році, куди його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі. Йому пообіцяли високу зарплату та видали зброю.

За словами затриманого, під час служби він вперше скуштував наркотики, якими його пригостили товариші по службі. Поступово він став наркозалежним. Він також зазначив, що вживання наркотиків та алкоголю в лавах російсько-окупаційних військ є цілком звичайною справою.

"Не витримавши знущань і постійного приниження як від російських кураторів, так і від своїх товаришів по службі, він вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію", - сказано в повідомленні.

Наразі із затриманим працюють слідчі. Відповідно до ч. 6 ст. 260 КК України, держава гарантує звільнення від відповідальності тим особам, які не чинили тяжких злочинів, добровільно залишили лави незаконних збройних формувань та повідомили про це правоохоронцям.

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