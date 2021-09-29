Вооруженный наемик РФ сдался в плен, - пресс-центр ОС. ФОТО

Вчера, 28 сентября, около 17:30, на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил пришел и добровольно сдался в плен вооруженный автоматом боевик "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

23-летний младший сержант проходил "службу" в 6-м отдельном мотострелковом полку, который базируется в оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя. Как сообщается, боевик присоединился к российским наемникам еще в 2016 году, куда его привел родной отец, служивший в соседнем подразделении. Ему пообещали высокую зарплату и выдали оружие.

По словам задержанного, во время службы он впервые попробовал наркотики, которыми его угостили сослуживцы. Постепенно он стал наркозависимым. Он также отметил, что употребление наркотиков и алкоголя в рядах российско-оккупационных войск вполне обычное дело.

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"Не выдержав издевательств и постоянного унижения, как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, он решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Сейчас с задержанным работают следователи. Согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности тем лицам, которые не совершали тяжких преступлений, добровольно покинули ряды незаконных вооруженных формирований и сообщили об этом правоохранителям.

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