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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Вооруженный наемик РФ сдался в плен, - пресс-центр ОС. ФОТО

Вчера, 28 сентября, около 17:30, на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил пришел и добровольно сдался в плен вооруженный автоматом боевик "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вооруженный наемик РФ сдался в плен, - пресс-центр ОС 01

23-летний младший сержант проходил "службу" в 6-м отдельном мотострелковом полку, который базируется в оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя. Как сообщается, боевик присоединился к российским наемникам еще в 2016 году, куда его привел родной отец, служивший в соседнем подразделении. Ему пообещали высокую зарплату и выдали оружие.

Вооруженный наемик РФ сдался в плен, - пресс-центр ОС 02

По словам задержанного, во время службы он впервые попробовал наркотики, которыми его угостили сослуживцы. Постепенно он стал наркозависимым. Он также отметил, что употребление наркотиков и алкоголя в рядах российско-оккупационных войск вполне обычное дело.

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Вооруженный наемик РФ сдался в плен, - пресс-центр ОС 03

"Не выдержав издевательств и постоянного унижения, как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, он решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Вооруженный наемик РФ сдался в плен, - пресс-центр ОС 04

Сейчас с задержанным работают следователи. Согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности тем лицам, которые не совершали тяжких преступлений, добровольно покинули ряды незаконных вооруженных формирований и сообщили об этом правоохранителям.

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Вооруженный наемик РФ сдался в плен, - пресс-центр ОС 05
Вооруженный наемик РФ сдался в плен, - пресс-центр ОС 06

Автор: 

боевик (16779) Донбасс (26956) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+28
А якби не іздівалісь та давали бухло й наркоту то служив би й далі?
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29.09.2021 23:52
+18
А нам зачем этот наркоман? На свой бюджет принять?
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29.09.2021 23:52
+17
Отправить назад,нах он такой нужен?
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29.09.2021 23:52
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Отправить назад,нах он такой нужен?
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29.09.2021 23:52 Ответить
Які всі добрі. Відпустити і дати зброю і набої. Раніше зрадників вішали. Тому і вигравали війни.
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30.09.2021 01:46 Ответить
Неправда. После Второй мировой давали срок , а потом на поселение. Например, в Харькове было поселение бывших полицаев. И немцев тоже потом отпускали домой после срока и работ.
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30.09.2021 06:36 Ответить
До 47 года вешали! потом начали судить!!!можеш в интернете посмотреть публичные казни в ссср!!
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30.09.2021 07:07 Ответить
Захваченных в плен в бою, до последнего сопротивлявшихся, возможно и вешали. Но как либо убивать добровольно пришедших сдаваться, могут только дебилы, игилы и талибаны. Особенно при войне с более сильным противником, таких сдавальцев нужно, с полностью фотогеничным фейсом, показывать по всем телевизорам и ютубам рассказывающими как хреново им было там и как хорошо им теперь тут, в плену.
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30.09.2021 09:02 Ответить
Вешали генералов. Обычные вояки строили в городах вокзалы и 'сталинки'.
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30.09.2021 09:03 Ответить
Вешали, выявленных среди пленных, ПРЕСТУПНИКОВ, совершивших преступления против мира и человечности. Порядок был согласован с союзниками и закреплен спец. законом. Это ГЕСТАПО ,расстрельные команды и отдельные полевые командиры.
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30.09.2021 10:28 Ответить
Вешали один раз, кажется, в 8-ми городах по 12 человек в каждом (все города не помню, но можно погуглить). Это была одноразовая акция, нюрнбергский процесс был в разгаре, а ненависть людей была лютой. Правда, среди повешенных военных вермахта не было. В основном, там были коменданты городов, гестаповцы, сс-овцы и т.п
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01.03.2022 21:42 Ответить
Як краще? Там він зі зброєю, чи тут без зброї? Бачу в тебе з мізками проблеми.
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30.09.2021 11:08 Ответить
цe жeртва. щe дитина. а батька на шибeницю
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30.09.2021 11:59 Ответить
На жаль став наркоманом.
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02.10.2021 12:19 Ответить
цe лiкується зараз
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02.10.2021 12:25 Ответить
На жаль не завжди.
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03.10.2021 11:08 Ответить
А нам зачем этот наркоман? На свой бюджет принять?
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29.09.2021 23:52 Ответить
У нього чЮвство тоскі по родінє проснулось
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29.09.2021 23:53 Ответить
родину ему надо искать в Ростове. А то сейчас понапринимаем наркоманов, спидозных, гепатитников, тубиков и прочих сифилитиков, а также раненных и контуженных и будем лечить за свои деньги? В Лугандоне медицины никакой, так они к нам ломанутся, нет уж, лучше им всё-таки на Сибирь-матушку, там подлечат
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30.09.2021 00:04 Ответить
Згодний. Так же воно й є. Батя алкаш і такого ж по п'яні зробив. Всі адекватні вже давно виїхали з тої клоаки.
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30.09.2021 00:08 Ответить
Та який там хрін родіна. Наркота закінчилася, прочув, що в Київі її навалом.
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30.09.2021 07:03 Ответить
У нас же айкоси прямо на Банковій))..
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30.09.2021 08:39 Ответить
А что, если бы он по нашим бойцам стрелял, то это было бы лучше?
Надо же выбирать из двух зол меньшее.
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30.09.2021 06:43 Ответить
Краще тут на бюджеті ніж там з автоматом.
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30.09.2021 11:09 Ответить
А якби не іздівалісь та давали бухло й наркоту то служив би й далі?
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29.09.2021 23:52 Ответить
Зеленский его отпустит, ещё и извиниться перед ним...
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29.09.2021 23:53 Ответить
А то не порошенко придумав тєбя ждут дома?
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30.09.2021 09:21 Ответить
конечно извинится и ширнутся вместе, наркоман наркомана не обидит)
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30.09.2021 10:03 Ответить
Если б завалил нескольких сослуживцев то б зауважали
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29.09.2021 23:59 Ответить
зараз пробачать та у ВНЗ його без ЗНО зарахують
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30.09.2021 00:08 Ответить
"Відповідно до ч. 6 ст. 260 КК України, держава гарантує звільнення від відповідальності тим особам, які не чинили тяжких злочинів, добровільно залишили лави незаконних збройних формувань". - А де хоч найменша гарантія - що він не вчиняв тяжких злочинів? Як наші правоохоронці будуть це перевіряти - надішлють запит в лднр? Чи повірять цьому "хлопчику" на слово?
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30.09.2021 00:14 Ответить
Презумпция невиновности. Если есть сведения, то сообщи, его посадят. Но то, что он добровольно отказался стрелять по нашим бойцам - это хорошо.
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30.09.2021 06:39 Ответить
А звідки відомо - що він відмовлявся стріляти по наших? У вас є докази цього? І яка може бути презумпція невинуватості по тероризму...
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30.09.2021 12:30 Ответить
по пeршe вiн нe прийшов туди добровiльно. його як тeля привeли. а тeпeр мальчiк созрєл
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30.09.2021 12:02 Ответить
Те, що він розказує - не обов"язково є правдою. Намолоти можна всілякого. Якщо ви вірите всій маячні, яку він розказує - це ваша особиста справа.
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30.09.2021 12:28 Ответить
І де взагалі гарантія - що його не підіслали рос.окупанти для збору інформації?
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30.09.2021 00:15 Ответить
кто его пустит к чему то секретрому теперь?
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30.09.2021 07:03 Ответить
ага інформації по притонам , закладкам, та цінам на наркоту =)
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30.09.2021 08:02 Ответить
Виходить що тепер "за патріотизм" йому гарантовано безкоштовне забезпечення метадоном пожиттєво. За наш кошт, звичайно, і чомусь мені таке навантаження на бюджет не подобається...
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30.09.2021 00:22 Ответить
радует что через пять лет мозги появились независимо от обучения. эволюция работает. нужно было таки весь парламент запихнуть на линию разграничения (а депутатов и олигархов с домбабвы оттуда и не выпускать). процесс бы пошел несколько ускоренными темпами. еще бы и Х#йла с Лениным глядишь бы похоронили вместе.
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30.09.2021 00:40 Ответить
А от із цим "покаяльником" нашим відповідним службам потрібно вельми приспікливо розібратись. Це не 16-річне дівчисько,що ввалилось до наших воїнів на позиції із п"яну переплутавши дорогу додому із дорогою на передову (до речі: хтось із дописувачів щось знає про її подальшу долю?). Це досвідчений "вояка", а по суті- озброєний бандюга у хрен знає ким, присвоєному йому військовому званні "молодший сержант". І він не воду, таким же бандюгам як сам, носив і бліндажі підмітав а служив у **********-"тракторному" підрозділі цілих 5 років! Не віриться,що за такий час і його безпосередньою "допомогою" хтось із наших воїнів не потрапив до шпиталю,або...самі розумієте. Думаю,що надалі його очікують нари і ходіння строєм на роботу найближчими 10-15 роками.
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30.09.2021 00:57 Ответить
У попачленца уже не выдерживает 5ая точка зарабатывать на наркотики. ))))
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30.09.2021 01:45 Ответить
АвтоКрАЗ почав приймати замовлення на 2022 рік

країнський автомобільний завод АвтоКрАЗ продовжує процес відродження. Виробник оголосив про початок приймання замовлень на свої машини на наступний рік. Крім того, підприємство поінформувало постачальників, про те, що готове відновити співпрацю.

Представники АвтоКрАЗу поінформували, що завод уже має кілька великих замовлень на постачання продукції, які дозволяють «з оптимізмом дивитися в майбутнє».

Зазначимо, що вітчизняне підприємство АвтоКрАЗ, яке свого часу було найбільшим виробником техніки, з 2020 року проходить через процедуру банкрутства. Завод не зміг виплатити борги за своїми кредитами. Але вже навесні поточного року завод підписав дуже великий контракт https://uprom.info/news/vpk/armiya-ssha-uklala-3-richnyj-kontrakt-na-vantazhivky-kraz/ на постачання машин для американської компанії . За попередньою інформацією контракт передбачає постачання понад 600 одиниць автомобільної техніки.

Також підприємство https://uprom.info/news/cars/avtokraz-vidvantazhyv-partiyu-vantazhivok-do-*******-yevropejskogo-soyuzu-foto/ відновило постачання своїх машин на експорт . Було відправлено кілька великих партій товару.

У серпні 2021 року машини АвтоКрАЗ https://uprom.info/news/cars/avtokraz-vidnovyv-prodazhi-vantazhivok-v-********/ повернулися і на український ринок . Після тривалої перерви машини вітчизняного виробництва відправили клієнтам.
https://uprom.info/news/cars/avtokraz-pochav-pryjmaty-zamovlennya-na-2022-rik/
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30.09.2021 03:22 Ответить
ЦН придумав нове слово: =наемик=. Ладно, хай буде.
Натовкти б йому пику добряче для початку.

А з іншого боку, жаль. Придурошний батько приволік його до орків і воно, бідне, нещасне, отако мучилося.

Якщо можна простежити і довести, що нікого з наших хлопців не поранив і не вбив, то - дати б шанс стати людиною ...
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30.09.2021 05:11 Ответить
Не буде з нього вже нічого путнього, воно вже як те яблуко червиве.
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30.09.2021 07:05 Ответить
Хлопчина за черговою дозою, бо у своїх ніде було знайти? Чи як?
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30.09.2021 05:50 Ответить
Щось він на бойовика мало подібний . Більше схожий на озброєного , переляканого тєрпілу .
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30.09.2021 06:11 Ответить
Схоже на "лисого сепаратиста" зі сценки "Кварталу", який Ляшкові "під кустіком міну клав".
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30.09.2021 07:07 Ответить
Викликає питання що ж це за мінні поля перед позиціями, що їх проходять наркомани, замість того щоб самоліквідуватися?
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30.09.2021 07:10 Ответить
а форму купив у шахті...
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30.09.2021 07:17 Ответить
Хорошие родители и в банду устроили и на наркоту подсадили..
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30.09.2021 08:35 Ответить
ой радость то какая.... и что с этим наркошей чучелом теперь нам делать? приютить...направить в вуз на шару учиться и дать стипендию в 4.500 грн как пишут такие дали лугандонским студентам ..а наши пенсионеры как я на пару тысяч сидят....он духом весь сепар проросийский давно до мозга костей .прищемили его вот и сбежал....а так сепаратёныш мелкий будет шпионить и флаги втихаря жечь...((
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30.09.2021 09:19 Ответить
У нас він піде по порошенковій програмі тєбя ждут дома,отримає УБД і буде ходити по Києву з ківою і рабіновичем.
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30.09.2021 09:25 Ответить
Добровольно сдался - минимальное наказание(условный срок) . И использовать в качестве рекламы..
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30.09.2021 10:13 Ответить
Бачу тут багато дурнів вже відписалося. Вивчали б краще історію воєн. Прекрасний є зразок в історії ******** воєн- родезійський підрозділ "Скаути Селоса". Самий ефективний та легендарний спецпідрозділ створений після Другої світової для боротьби з марксистами та маоістами в Південній Африці. Вони ніколи не застосовували жорстких методів роботи з полоненними і тому до 20% їх чисельного складу становили колишні вороги, які добре знали ситуацію та методи ворожої сторони.
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30.09.2021 10:49 Ответить
 
 