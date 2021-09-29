Вооруженный наемик РФ сдался в плен, - пресс-центр ОС. ФОТО
Вчера, 28 сентября, около 17:30, на позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил пришел и добровольно сдался в плен вооруженный автоматом боевик "ЛНР".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
23-летний младший сержант проходил "службу" в 6-м отдельном мотострелковом полку, который базируется в оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя. Как сообщается, боевик присоединился к российским наемникам еще в 2016 году, куда его привел родной отец, служивший в соседнем подразделении. Ему пообещали высокую зарплату и выдали оружие.
По словам задержанного, во время службы он впервые попробовал наркотики, которыми его угостили сослуживцы. Постепенно он стал наркозависимым. Он также отметил, что употребление наркотиков и алкоголя в рядах российско-оккупационных войск вполне обычное дело.
"Не выдержав издевательств и постоянного унижения, как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, он решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.
Сейчас с задержанным работают следователи. Согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности тем лицам, которые не совершали тяжких преступлений, добровольно покинули ряды незаконных вооруженных формирований и сообщили об этом правоохранителям.
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Надо же выбирать из двух зол меньшее.
країнський автомобільний завод АвтоКрАЗ продовжує процес відродження. Виробник оголосив про початок приймання замовлень на свої машини на наступний рік. Крім того, підприємство поінформувало постачальників, про те, що готове відновити співпрацю.
Представники АвтоКрАЗу поінформували, що завод уже має кілька великих замовлень на постачання продукції, які дозволяють «з оптимізмом дивитися в майбутнє».
Зазначимо, що вітчизняне підприємство АвтоКрАЗ, яке свого часу було найбільшим виробником техніки, з 2020 року проходить через процедуру банкрутства. Завод не зміг виплатити борги за своїми кредитами. Але вже навесні поточного року завод підписав дуже великий контракт https://uprom.info/news/vpk/armiya-ssha-uklala-3-richnyj-kontrakt-na-vantazhivky-kraz/ на постачання машин для американської компанії . За попередньою інформацією контракт передбачає постачання понад 600 одиниць автомобільної техніки.
Також підприємство https://uprom.info/news/cars/avtokraz-vidvantazhyv-partiyu-vantazhivok-do-*******-yevropejskogo-soyuzu-foto/ відновило постачання своїх машин на експорт . Було відправлено кілька великих партій товару.
У серпні 2021 року машини АвтоКрАЗ https://uprom.info/news/cars/avtokraz-vidnovyv-prodazhi-vantazhivok-v-********/ повернулися і на український ринок . Після тривалої перерви машини вітчизняного виробництва відправили клієнтам.
https://uprom.info/news/cars/avtokraz-pochav-pryjmaty-zamovlennya-na-2022-rik/
Натовкти б йому пику добряче для початку.
А з іншого боку, жаль. Придурошний батько приволік його до орків і воно, бідне, нещасне, отако мучилося.
Якщо можна простежити і довести, що нікого з наших хлопців не поранив і не вбив, то - дати б шанс стати людиною ...