Контрразведчики СБУ подтвердили задержание бывшего "главы" подпольной тюрьмы "Изоляция" Куликовского. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника "ДНР", главу незаконной тюрьмы на оккупированной территории Донецкой области "Изоляция".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По информации силовиков, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противозаконно заключенных граждан Украины.

В отношении бывшего российского наемника проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

Злоумышленник был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 149 (торговля людьми);

– ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

– ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

– ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, 9 ноября бывший пленник российских оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании главного военного преступника "Изоляции" Куликовского.

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