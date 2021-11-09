Контрразведчики СБУ подтвердили задержание бывшего "главы" подпольной тюрьмы "Изоляция" Куликовского. ВИДЕО+ФОТО
Контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника "ДНР", главу незаконной тюрьмы на оккупированной территории Донецкой области "Изоляция".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По информации силовиков, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противозаконно заключенных граждан Украины.
В отношении бывшего российского наемника проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.
Злоумышленник был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:
– ст. 149 (торговля людьми);
– ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
– ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
– ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, 9 ноября бывший пленник российских оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании главного военного преступника "Изоляции" Куликовского.
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вам же гнидам Вячеслав Чорновіл не до вподоби був ....
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=881662812535130&id=260673107967440
Ну кто же тебе такое расскажет? Не будь наивным.
Зачем вообще блюрить рожу?!
При Порохе такого количества сволочей оттуда не припомню.
Возможно это расплата за "какая разница", "я вам ничего не должен", "я тебе не лох".
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4795432793810050?__cft__[0]=AZUvy2eiRq0bC42ToTVtRXb3wayZKQG47TbSAD28TrXty1Y6fpYitbFWx2sUBBqze4YymCV_lIu1N3bkDgsYnsGp4kiFHdZr8-KwHxH-A1wxvJ9ZtsyA8bRHiPgHQSxDrAg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Це дуже добра новина. Але дивує, наскільки впевнено подібні кати окупантів їдуть в Україну після 2019, впевнені у своїй безпеці та безкарності...
а СБУ просто не предупредили
Мабуть на перемовони, та шось пішло не так?
Ничего, на какого-нибудь таксиста обменяют...
палачи приезжают в Киев и потягивают пиво.
Сколько их разъехалось по Украине???
В днр лнр их со временем кончают, а здесь они прячутся.
Спасибо ребятам из СБУ, что делаете эту работу, по поиску и захвату этих мразей из днр лнр.
5 хвилин мало, треба б було повторити усе з ним, що він робив із заручниками. Повільно, кожен день місяцями чи роками