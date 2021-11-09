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Контрразведчики СБУ подтвердили задержание бывшего "главы" подпольной тюрьмы "Изоляция" Куликовского. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника "ДНР", главу незаконной тюрьмы на оккупированной территории Донецкой области "Изоляция".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По информации силовиков, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противозаконно заключенных граждан Украины.

В отношении бывшего российского наемника проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

Злоумышленник был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 149 (торговля людьми);
– ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
– ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
– ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, 9 ноября бывший пленник российских оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании главного военного преступника "Изоляции" Куликовского.

Также читайте: Апелляционный суд в Чехии оставил в силе 20-летний приговор наемнику "ЛНР" Кантору

Контрразведчики СБУ подтвердили задержание бывшего главы подпольной тюрьмы Изоляция Куликовского 01

Автор: 

задержание (6675) Киев (25518) СБУ (19893) наемник (354) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+43
Цього підора потрібно на цепу возити по містах і катувати ту потвору дуже повільно щоб відразу не сконав.
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09.11.2021 12:41
+25
Зовсім зухвало після цього всього приїхати в Київ.
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09.11.2021 12:41
+24
Респект вам! И, кстати, если вы отпустите эту тварь под любым предлогом - будет еще 1 Майдан
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09.11.2021 12:41
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Правила форума Совет форумчан
коли там "обмін"....- чи на довічне ...., чи розстріляють ...
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09.11.2021 12:40 Ответить
Американцы дают в аренду электростул для таких исключительных случаев
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09.11.2021 19:49 Ответить
на 30-ть років ми запізнились стати 50 ( 51 ) - м Українським Европейським Штатом США ...., тоді і електростілець би працював , і багато чого ІНШОГО ...
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09.11.2021 20:02 Ответить
*хитрожопый* пригожинский паренек ,30 лет назад Украина была совковой колонией . Украине и не нужно быть каким либо штатом ,мы вас,глядей, и так додавим ,конечно, только с помощью США. Кстати,как тебе уровень мышебратства, фуфлогон ?
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09.11.2021 22:28 Ответить
дурбєлю - тебе вже попустило , чи як ..., оті всі коломойші пирхаті - як мали таких гоїв як ти так і мають і мати будуть ....- а знаеш чому - тому що ти просто амеба клавіатурна ...
вам же гнидам Вячеслав Чорновіл не до вподоби був ....
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10.11.2021 09:43 Ответить
Зовсім зухвало після цього всього приїхати в Київ.
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09.11.2021 12:41 Ответить
Наверное, пенсию решил оформить... А может, развели дурачка - пообещали внеочередное воинское звание)
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09.11.2021 14:49 Ответить
Да это обычный житель Львова или Киева, а скорей всего сотрудник СБУ! Просто сфоткали, лицо замазали и выдали пэрэможное задержания)
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10.11.2021 12:28 Ответить
А раз зухвало, то значит не один этот выродок так поступал!
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09.11.2021 14:52 Ответить
Напевно і не перший, по "протореній доріжці" і не з цілью обсцикати меморіали.
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09.11.2021 16:42 Ответить
Так кажуть, що його СБУшники ж і кришували тут. Поки Белінг-Кет не підняв вонь. Як ви собі уявляєте, що ця падла була в Києві і СБУ про це не знало? Чи як він би ризикнув сюди припертися, якби у нього не було криші?
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09.11.2021 22:19 Ответить
Респект вам! И, кстати, если вы отпустите эту тварь под любым предлогом - будет еще 1 Майдан
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09.11.2021 12:41 Ответить
Не думаю. Швидше за все "повіситься" в камері. Кацапам він не треба ( а то не в Київ, а в москву би поїхав), а напатякати на тих, хто його тут кришував може.
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09.11.2021 22:21 Ответить
Цього підора потрібно на цепу возити по містах і катувати ту потвору дуже повільно щоб відразу не сконав.
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09.11.2021 12:41 Ответить
Щодня з нього по 50 грамів відрізати.
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09.11.2021 12:44 Ответить
А таксиста на обмін вже підібрали? Чи може яку шлюшку?
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09.11.2021 12:44 Ответить
Вахтовым методом с корешами Ахметова объекты охраняет?
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09.11.2021 12:44 Ответить
Об'єкти, це людей? Можливо йому і були замовлення на догляд за особливими людьми у Києві?
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09.11.2021 13:14 Ответить
І чого СБУшники застили? Фотка фоткою, а побуцати цього Палича можна і потрібно.
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09.11.2021 12:45 Ответить
Фотку выложил Стерненко

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=881662812535130&id=260673107967440
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09.11.2021 13:57 Ответить
Думал он по пенсию поперся, а оказалось УБД решил оформить, там льгот больше.
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09.11.2021 12:50 Ответить
Контрозвідникам СБУ-респект.
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09.11.2021 12:52 Ответить
Я сподіваюсь що цьому куйльонку путлера влаштують ізоляцію по українськи щоб кінець швабри через рот виглядав а інші сепари дивилися та заздрили….
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09.11.2021 12:54 Ответить
И никакое не задание от фсб , а экскурсия по древнему Киеву ...
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09.11.2021 12:54 Ответить
а дe вони його вицeпили? нeвжe вiд бeзнаказанностi припeрся в украiну чи виманили чи як попeрeднього -викрали?
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09.11.2021 12:59 Ответить
Шото мне кажется что зеля его поменяет
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09.11.2021 13:00 Ответить
А як він у Києві опинився? Хтось може пояснити? Не свої фантазії, а саме як і де перетнув лінію розмежування.
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09.11.2021 13:02 Ответить
Напиши официальный запрос в СБУ.
Ну кто же тебе такое расскажет? Не будь наивным.
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09.11.2021 13:09 Ответить
"Інтегрувався", довірився "парасольці".
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09.11.2021 16:54 Ответить
Повезуть до Печерського суду. А там суддя Вовк браслєт на нєго надєнет- и под домашній арєст!
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09.11.2021 13:08 Ответить
посидит немного под домашним арестом, а потом еспч ему компенсацию присудит
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09.11.2021 13:10 Ответить
Этот паренёк

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09.11.2021 13:10 Ответить
Нет конечно!
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09.11.2021 13:34 Ответить
Тепер потрібно дуже уважно за ним дивитися, щоб не самознищився, або щоб його не вбили.
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09.11.2021 13:13 Ответить
Скоріш, щоб суд не відпустив
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09.11.2021 13:27 Ответить
Ну тут як мінімум два браслети і нічний домашній арешт. Це ж не бойовий український генерал
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09.11.2021 13:15 Ответить
Два браслета, это не гуманно, достаточно одного браслета на шею с функцией постоянной утяжки.
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09.11.2021 15:11 Ответить
организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противозаконно заключенных граждан Украины. -Четыреждыуклонист-пианист в кипе знает что с ним делать. Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный, 06.09.19 / По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным .-Военное обозрение 7 июля 2019/ После выдачи Цемаха агентура деморализована, - Луценко о деле МН17.
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09.11.2021 13:18 Ответить
А шо, ЗЕбуин уже и на Мальдивах отметился?
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09.11.2021 16:01 Ответить
Если в СИЗО ему не выделят камеру-одиночку , ему будет очень весело. Все арестанты ну очень "любят" бывших вертухаев, независимо от политических взглядов. Веселой ему компании .
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09.11.2021 13:18 Ответить
эти мрази совсем страх весь потеряли. едут не боясь в Украину, зная что в случае чего их обменяют
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09.11.2021 13:19 Ответить
Они с самого начала агрессии в Киев ездили. Мозгов то нет. Поищи такие новости за 2016 год к примеру, скольких сепаров задержали.
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09.11.2021 13:22 Ответить
Красавцы!Каждая кацапская ************ должна знать о неотвратимости наказания
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09.11.2021 13:21 Ответить
Для этого нужен прецендент с доведением до судебного процесса и реального пожизненного срока, а пока ************ знают что ничего им не будет.
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09.11.2021 15:13 Ответить
чтобы этого подонка не внесли в обменный фонд, нужно чтобы он в камере "повесился" или "убился головой о стену", ну или что-то наподобие
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09.11.2021 13:23 Ответить
или от коронавируса падох
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09.11.2021 14:19 Ответить
есть подозрение, что не в Киеве поймали. Он бы не полез. Скорее, оттуда вывезли и это хорошо.
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09.11.2021 13:27 Ответить
А что єтот кривоногий *издюшонок делал в Киеве?
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09.11.2021 13:28 Ответить
Вони настільки відчувають свою безкарність. що навіть їдуть в Київ до Зеленського. І це почалося ще до Зеленського.
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09.11.2021 13:34 Ответить
Так. Не чула, щоб вони активно направлялись у в"язниці. Там сидять торнадівці.
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09.11.2021 13:37 Ответить
Домашній арешт або грошова застава.
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09.11.2021 13:32 Ответить
Чего радоваться,если Зелипут его итак обменяет при первом же удобном случае.
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09.11.2021 13:33 Ответить
У Асеева вроде мордатый, а тут дрыщ какой-то. Может не пропорциональный просто.)
Зачем вообще блюрить рожу?!
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09.11.2021 13:37 Ответить
Он похудел, патамушта зассал.
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09.11.2021 13:38 Ответить
Ще один фігурант і свідок для міжнародного трибуналу в Гаазі
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09.11.2021 13:44 Ответить
Применить к нему его же методы.
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09.11.2021 13:52 Ответить
все равно с ним нельзя делать того, что оно делало со своими жертвами, к сожалению
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09.11.2021 13:57 Ответить
На його прикладі кацапня показує всю свою тупість та зневагу до нашої контррозвідки. І цим варто скористатись. До речі, доцільно показати морду цього конкретного кацапа, а не бавитись з цими "зайвохросомними" в гуманність та дотримання закону, бо це примітивний скажений цап.
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09.11.2021 14:03 Ответить
Этого вурдулака судить по всей строгости закона. Сработали хорошо. Напрягает, что такие сволочи все чаще и чаще заезжает сюда безвоязненно с неподконтрольных территорий Украины.
При Порохе такого количества сволочей оттуда не припомню.
Возможно это расплата за "какая разница", "я вам ничего не должен", "я тебе не лох".
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09.11.2021 14:07 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUvy2eiRq0bC42ToTVtRXb3wayZKQG47TbSAD28TrXty1Y6fpYitbFWx2sUBBqze4YymCV_lIu1N3bkDgsYnsGp4kiFHdZr8-KwHxH-A1wxvJ9ZtsyA8bRHiPgHQSxDrAg&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4795432793810050?__cft__[0]=AZUvy2eiRq0bC42ToTVtRXb3wayZKQG47TbSAD28TrXty1Y6fpYitbFWx2sUBBqze4YymCV_lIu1N3bkDgsYnsGp4kiFHdZr8-KwHxH-A1wxvJ9ZtsyA8bRHiPgHQSxDrAg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Це дуже добра новина. Але дивує, наскільки впевнено подібні кати окупантів їдуть в Україну після 2019, впевнені у своїй безпеці та безкарності...
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09.11.2021 14:34 Ответить
Просто возмущает! Все это ватное говно в конце концов лезет в Украину.
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09.11.2021 15:06 Ответить
Знав,що у силових структурах свої "люди" в кріслах,тому і до Києва приперся.
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09.11.2021 15:15 Ответить
по морде, так бывший мент
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09.11.2021 15:43 Ответить
приезжал в ОПУ на собеседование
а СБУ просто не предупредили
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09.11.2021 15:50 Ответить
Татаров наверное себе замов подбирает, но неувязочка получилась...
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09.11.2021 16:04 Ответить
Дужє цікаво, а чого він поперся до Київа?! Не на "танці з зірками" ж подивитися?
Мабуть на перемовони, та шось пішло не так?
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09.11.2021 16:02 Ответить
А почему бывший? Может он за зрплатой приехал, а тут такое...
Ничего, на какого-нибудь таксиста обменяют...
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09.11.2021 16:03 Ответить
Это ж каким каким надо быть олигофреном, чтобы после содеянного еще и в Киев припереться?
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09.11.2021 16:17 Ответить
Схоже, нахабним, так як і до нього подібні "благополучно" приїзджали, та і немає впевненості що не приїзджатимуть.
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09.11.2021 16:48 Ответить
Що це за хернЯ? Спочатку журналіст повідомляє, а потім СБУ дає інформацію. А якщо б журналіст не повідомив? Можливо СБУ хотіли його відпустити за певну суму?
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09.11.2021 16:53 Ответить
орки из днр лнр потеряли страх.
палачи приезжают в Киев и потягивают пиво.
Сколько их разъехалось по Украине???
В днр лнр их со временем кончают, а здесь они прячутся.
Спасибо ребятам из СБУ, что делаете эту работу, по поиску и захвату этих мразей из днр лнр.
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09.11.2021 19:08 Ответить
В Раду его
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09.11.2021 20:18 Ответить
Скоро выйдет под залог!
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09.11.2021 23:36 Ответить
Отдайте эту падаль родственникам погибших на 5 минут, думаю что даже муссолини на том свете ему не позавидует!!!!!!!!
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10.11.2021 09:03 Ответить
Не тільки родичам, є іще ті, кого ця мерзота катувала.
5 хвилин мало, треба б було повторити усе з ним, що він робив із заручниками. Повільно, кожен день місяцями чи роками
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10.11.2021 09:13 Ответить
 
 