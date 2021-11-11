Артем Шевченко про затримання ката "Ізоляції" Куликовського: Поліція ретельно відпрацьовувала масив даних з 2020 року

В Україні спецслужби затримали представника "ДНР", відомого як "Палич". Правоохоронці підозрюють його в тортурах людей, яких терористи в Донецьку тримали в так званій "Ізоляції".

Подробиці затримання громадянина Куликовського, відомого як Палич, повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування щодо цієї особи, прізвище якої Куликовський, рішенням прокуратури було доручено СБУ. Але весь масив даних по цю злочинну організацію протягом останніх двох років збирала Національна поліція України. Це великий обсяг слідчих дій був проведений, він закінчився результативно. Фізично Куликовського затримували оперативники СБУ, зараз він у руках слідства СБУ. Їхній слідчий подавав клопотання про безальтернативне утримання його під вартою. Це було в Приморському суді Маріуполя. Добре, що суддя прийняв таке рішення. Подальший хід слідства щодо цієї особи може коментувати виключно СБУ, це інший правоохоронний орган", — повідомив Артем Шевченко.

Він також розповів, яку роль у затриманні Куликовського зіграли співробітники Нацполіції.

"Я можу розповісти, що зробили слідчі Нацполіції. Вони зробили багато, і це дало можливість вийти на затримання цього Куликівського колегам з СБУ. Коли було кілька великих обмінів, останній такий обмін був у грудні 2019 року, серед обміняних був і Станіслав Асєєв, як один з потерпілих у цьому кримінальному провадженні. Весь масив даних поліція почала відпрацьовувати ретельно у 2020 році. Це означає, що потрібно було з кожним потерпілим зустрітися, допитати процесуально, декого по кілька разів для того, щоб встановити тих, хто їх катував, хто скоював злочин у цій "Ізоляції". Це відбувалося на вулиці Світлий шлях в Донецьку. Це колишній завод ізоляційних матеріалів", — повідомив Шевченко.

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Він розповів, що правоохоронці встановили особи 47 терористів, які входили в злочинну організацію.

"38 осіб були поліцією допитані з упізнанням. Це ті необхідні слідчі дії, без яких неможливо було пред'явлення підозри та затримання. Були встановлені ключові члени цієї злочинної організації, їх 47 осіб. Їх можна назвати катами "МГБ ДНР". Це - катівня. Це терористичні спецслужби, які відповідальні за цілий ряд тяжких злочинів", - сказав він.

Артем Шевченко повідомив, що багато роботи було зроблено співробітниками НПУ Донецької області. Результатом цієї роботи стала можливість оголошення підозри Куликовському.

Нагадаємо, що 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".

Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.

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