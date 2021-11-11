УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8621 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 464 23

Артем Шевченко про затримання ката "Ізоляції" Куликовського: Поліція ретельно відпрацьовувала масив даних з 2020 року

Артем Шевченко про затримання ката

В Україні спецслужби затримали представника "ДНР", відомого як "Палич". Правоохоронці підозрюють його в тортурах людей, яких терористи в Донецьку тримали в так званій "Ізоляції".

Подробиці затримання громадянина Куликовського, відомого як Палич, повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування щодо цієї особи, прізвище якої Куликовський, рішенням прокуратури було доручено СБУ. Але весь масив даних по цю злочинну організацію протягом останніх двох років збирала Національна поліція України. Це великий обсяг слідчих дій був проведений, він закінчився результативно. Фізично Куликовського затримували оперативники СБУ, зараз він у руках слідства СБУ. Їхній слідчий подавав клопотання про безальтернативне утримання його під вартою. Це було в Приморському суді Маріуполя. Добре, що суддя прийняв таке рішення. Подальший хід слідства щодо цієї особи може коментувати виключно СБУ, це інший правоохоронний орган", — повідомив Артем Шевченко.

Він також розповів, яку роль у затриманні Куликовського зіграли співробітники Нацполіції.

"Я можу розповісти, що зробили слідчі Нацполіції. Вони зробили багато, і це дало можливість вийти на затримання цього Куликівського колегам з СБУ. Коли було кілька великих обмінів, останній такий обмін був у грудні 2019 року, серед обміняних був і Станіслав Асєєв, як один з потерпілих у цьому кримінальному провадженні. Весь масив даних поліція почала відпрацьовувати ретельно у 2020 році. Це означає, що потрібно було з кожним потерпілим зустрітися, допитати процесуально, декого по кілька разів для того, щоб встановити тих, хто їх катував, хто скоював злочин у цій "Ізоляції". Це відбувалося на вулиці Світлий шлях в Донецьку. Це колишній завод ізоляційних матеріалів", — повідомив Шевченко.

Читайте також: Угоду зі слідством кат з "Ізоляції" Куликовський не укладав, - Баканов

Він розповів, що правоохоронці встановили особи 47 терористів, які входили в злочинну організацію.

"38 осіб були поліцією допитані з упізнанням. Це ті необхідні слідчі дії, без яких неможливо було пред'явлення підозри та затримання. Були встановлені ключові члени цієї злочинної організації, їх 47 осіб. Їх можна назвати катами "МГБ ДНР". Це - катівня. Це терористичні спецслужби, які відповідальні за цілий ряд тяжких злочинів", - сказав він.

Артем Шевченко повідомив, що багато роботи було зроблено співробітниками НПУ Донецької області. Результатом цієї роботи стала можливість оголошення підозри Куликовському.

Нагадаємо, що 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".

Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Монастирський про затримання "очільника" "Ізоляції" Куликовського: Розслідування його жахливих злочинів тривало понад рік. ВIДЕО

Автор: 

Нацполіція (15141) СБУ (12790) найманець (253) Шевченко Артем (222) найманці рф (2047) Куликовський Денис (22)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Блин, а я думал, что Правый сектор его возьмет на поруки. И там его переубедит, перевоспитает и перезахоронит.
показати весь коментар
11.11.2021 10:40
+6
Два года полиция и СБУ были заняты другими "преступниками". Добровольцами, Федыной, Турчиновым, Порошенко и т.д.
показати весь коментар
11.11.2021 10:57
+4
Вы действительно думаете что это палач сам добровольно с таким послужным списком приехал в Украину? Скоро узнаем что это была спец операция на территории противника.
показати весь коментар
11.11.2021 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Два года Куликовский кантовался в Киеве до ареста. Сдается мне, он уже два года дает показания и слил все, что возможно. чтобы спасти свою задницу. А теперь арестом на камеры просто легализуют всю эту информацию.
показати весь коментар
11.11.2021 10:36 Відповісти
что значит "легализуют"? на него 2 года собирали материалы. Отслеживали контакты, связи.
Он же не просто так сюда приехал - СБУ это прекрасно понимали. И хорошо сделали свою работу. Чтобы не отпустить потом как Гадю.
Молодцы.
показати весь коментар
11.11.2021 11:28 Відповісти
Воно, кат-садист, два роки спокійно жило в Україні, поки поліціянти та СБУ-95 вирішили його затримати.
Жив спокійно, нікуди не рипався.
показати весь коментар
11.11.2021 10:38 Відповісти
Два года полиция и СБУ были заняты другими "преступниками". Добровольцами, Федыной, Турчиновым, Порошенко и т.д.
показати весь коментар
11.11.2021 10:57 Відповісти
все это время на него собирали доказательства. И отрабатывали связи - к кому и зачем он приехал.
Он же не просто так сюда заявился.
мало ЗНАТЬ. Надо уметь ДОКАЗАТЬ В СУДЕ.
Или вы хотите, чтобы его отпустили в суде, как Гадю.?
показати весь коментар
11.11.2021 11:29 Відповісти
Я вважаю, що його мали закрити відразу, як тільки Асєєв та інші колишні в'язні почали давати проти нього покази.
Тому що це злочинець-неадекват, який несе загрозу громадянам України.
Дитячого лікаря Кузьменко, воїна Антоненка, волонтера Дугар прикрили відразу, як тільки щось "запідозрили" щодо них.
показати весь коментар
11.11.2021 11:33 Відповісти
Блин, а я думал, что Правый сектор его возьмет на поруки. И там его переубедит, перевоспитает и перезахоронит.
показати весь коментар
11.11.2021 10:40 Відповісти
3-й пункт и все, и чтоб разровнять и сверху засадить чем-нибудь...
показати весь коментар
11.11.2021 11:16 Відповісти
Зе мля обменяет его на таксистов и маргиналов из ОРДЛО
показати весь коментар
11.11.2021 10:42 Відповісти
Які потім знову повернуться в окупований Донецьк.
показати весь коментар
11.11.2021 13:11 Відповісти
Вы действительно думаете что это палач сам добровольно с таким послужным списком приехал в Украину? Скоро узнаем что это была спец операция на территории противника.
показати весь коментар
11.11.2021 10:43 Відповісти
Спецзахід))) Мар'яна Безмозугла може підтвердити)
показати весь коментар
11.11.2021 11:09 Відповісти
понятно что это была спецоперация. И что он сюда ехал уже с каким-то заданием.
И СБУ позволили ему начать делать свою работу здесь, чтобы проследить и выяснить цели и связи и т.д.
СБУ умеют хорошо работать когда хотят.
показати весь коментар
11.11.2021 11:31 Відповісти
Хорошо, что в ОПУ не доложили. Зеля бы лично ему позвонил и предупредил.
показати весь коментар
11.11.2021 10:58 Відповісти
Добре, що суддя прийняв таке рішення. Подальший хід слідства щодо цієї особи може коментувати виключно СБУ, це інший правоохоронний орган", - повідомив Артем Шевченко. Джерело:
Тобто 2 роки ви чесали яйця, збираючи якусь " доказову базу" і ось на вашу доказову базу йде фактор вдачі?? І якось виходить це ще повезло що суддя прийняв рішення щодо арешту на 60 діб. А міг і не прийняти таке рішення.
Так питання виникає що 2 роки робили окрім чесання яєць? 2 роки мразота жила, їла, пила собі спокійно в Україні!
показати весь коментар
11.11.2021 11:00 Відповісти
ты в своем уме? даже сам себе противоречишь
"якусь " доказову базу" і ось на вашу доказову базу йде "фактор вдачі?? "

кому повезет, у того и петух снесет, знаешь поговорку?
показати весь коментар
11.11.2021 11:32 Відповісти
Читати вмієш???
Читай ще раз на що йде акцентування.
Добре що суддя прийняв таке рішення. Тобто не виключено що суддя міг прийняти інше рішення за результатами їх 2 річної роботи.
І головне 2 роки вони збирали доказову базу, і в цей час мразота перебувала на волі причому в Києві.
показати весь коментар
11.11.2021 11:53 Відповісти
Пожизненно сидеть- вот единственное правильное решение!!
показати весь коментар
11.11.2021 11:01 Відповісти
зеленский ему УБД предоставит ... скорее ...
показати весь коментар
11.11.2021 11:27 Відповісти
в Дрогобичі
показати весь коментар
11.11.2021 11:27 Відповісти
странно, что пока никто из опзж не ринулся брать его на поруки..., мрази всегда лепятся до мразей...
показати весь коментар
11.11.2021 11:18 Відповісти
Ну какие еще следствия и доказательства надо по военному преступнику де-факто во время войны..Есть же очевидцы его преступлений,а дальше суд по законам военного времени,..И никаких им обменов на административных нарушителей в ОРДЛО
показати весь коментар
11.11.2021 15:26 Відповісти
молодцы, что арестовали.
показати весь коментар
13.11.2021 13:13 Відповісти
 
 