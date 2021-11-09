Монастирський про затримання "очільника" "Ізоляції" Куликовського: Розслідування його жахливих злочинів тривало понад рік. ВIДЕО

Досудове розслідування стосовно керівника незаконної в’язниці "Ізоляція", терориста "ДНР" Дениса Куликовського протягом останнього року здійснювали слідчі Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"Більше року слідчі у взаємодії з міграційною поліцією розслідують жахливі злочини "Палича" проти людей. Правоохоронці провели допити потерпілих, впізнання ними своїх катів та встановили 45 учасників цієї організованої злочинної групи. У вересні цього року щодо 8 воєнних злочинців матеріали передані в суд для заочного засудження", - зазначив голова МВС Денис Монастирський.

Очільник міністерства зазначив, що поліцейські отримали оперативну інформацію про керівника в’язниці, головного ката українців в "Ізоляції" – так званого "Палича". А саме про те, що він прибув на підконтрольну Україні територію. І вже зараз він у руках українських правоохоронців – це результат спільної роботи Нацполіції та СБУ.

"Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними", - додав Монастирський.

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В.о. начальника ГУНП Донецької області Артем Кисько зазначив, що наразі встановлено 166 осіб, які перебували у цій в'язниці.

"Але це не вичерпний список кі потерпілих, яперебували у цій в’язниці. Серед них є два журналісти, співробітники прикордонної служби, міграційної служби, СБУ, а також Збройних сил України", - повідомив він.

За його словами, поліцейським Донеччини вдалось встановити осіб, які належать до різних так званих гілок "влади" "ДНР", зокрема прокуратури, слідчих, оперативників, "МГБ ДНР", з категорії конвоїрів, суддів, які мали причетність до катувань, знущань, проведення дій з потерпілими, які знаходились на території цієї в’язниці.

Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського.

Контррозвідники СБУ підтвердили затримання.

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