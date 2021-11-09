УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12599 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 136 34

Монастирський про затримання "очільника" "Ізоляції" Куликовського: Розслідування його жахливих злочинів тривало понад рік. ВIДЕО

Досудове розслідування стосовно керівника незаконної в’язниці "Ізоляція", терориста "ДНР" Дениса Куликовського протягом останнього року здійснювали слідчі Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"Більше року слідчі у взаємодії з міграційною поліцією розслідують жахливі злочини "Палича" проти людей. Правоохоронці провели допити потерпілих, впізнання ними своїх катів та встановили 45 учасників цієї організованої злочинної групи. У вересні цього року щодо 8 воєнних злочинців матеріали передані в суд для заочного засудження", - зазначив голова МВС Денис Монастирський.

Очільник міністерства зазначив, що поліцейські отримали оперативну інформацію про керівника в’язниці, головного ката українців в "Ізоляції" – так званого "Палича". А саме про те, що він прибув на підконтрольну Україні територію. І вже зараз він у руках українських правоохоронців – це результат спільної роботи Нацполіції та СБУ.

"Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними", - додав Монастирський.

Читайте: Найманця РФ, який здався, відправили під арешт на 60 діб

В.о. начальника ГУНП Донецької області Артем Кисько зазначив, що наразі встановлено 166 осіб, які перебували у цій в'язниці.

"Але це не вичерпний список кі потерпілих, яперебували у цій в’язниці. Серед них є два журналісти, співробітники прикордонної служби, міграційної служби, СБУ, а також Збройних сил України", - повідомив він.

За його словами, поліцейським Донеччини вдалось встановити осіб, які належать до різних так званих гілок "влади" "ДНР", зокрема прокуратури, слідчих, оперативників, "МГБ ДНР", з категорії конвоїрів, суддів, які мали причетність до катувань, знущань, проведення дій з потерпілими, які знаходились на території цієї в’язниці.

Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського.

Контррозвідники СБУ підтвердили затримання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд у Чехії залишив у силі 20-річний вирок найманцю "ЛНР" Кантору

Автор: 

затримання (4339) МВС (3501) Нацполіція (15164) найманець (254) найманці рф (2053) Монастирський Денис (392) Куликовський Денис (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Ермак с ЗеУблюдком не знали , а Аваков Монастырскому ничего не сказал... Получилось по факту операцию успели завершить. А то слили бы в секунду...)))
показати весь коментар
09.11.2021 17:09
+8
Тобто цей "Палич" знаючи що проти нього вже рік ведеться слідство, а "послужний список" у нього чудовий, взяв та й приїхав в Київ?
Ідіть в сраку, мудозвони!
показати весь коментар
09.11.2021 17:40
+7
"Федерация неприемлема для России…. Там, где федерация, в будущем будет война и революция", - заявил Жириновский.

Важно отметить, что Москва требует федерализации Украины в рамках Минских соглашений.

Это одно из ключевых требований Кремля по прекращению конфликта на Донбассе. Добавим также, что Жириновский - один из самых ярых сторонников агрессии РФ против Украины. Он неоднократно публично призывал Москву к нападению на соседнюю страну с целью ее уничтожения и расчленения.
показати весь коментар
09.11.2021 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
примазался... он что-ли расследовал?
показати весь коментар
09.11.2021 16:55 Відповісти
Ермак с ЗеУблюдком не знали , а Аваков Монастырскому ничего не сказал... Получилось по факту операцию успели завершить. А то слили бы в секунду...)))
показати весь коментар
09.11.2021 17:09 Відповісти
"Федерация неприемлема для России…. Там, где федерация, в будущем будет война и революция", - заявил Жириновский.

Важно отметить, что Москва требует федерализации Украины в рамках Минских соглашений.

Это одно из ключевых требований Кремля по прекращению конфликта на Донбассе. Добавим также, что Жириновский - один из самых ярых сторонников агрессии РФ против Украины. Он неоднократно публично призывал Москву к нападению на соседнюю страну с целью ее уничтожения и расчленения.
показати весь коментар
09.11.2021 17:05 Відповісти
якщо "фєдєрація" для московської орди "нєпрійємліма", то нехай подумають про перейменування у "підєрацію" а що? гламурно! креативно! відверто! підкреслює головні риси та схильності! та головне - ніхто, ніколи, ні на що не образиться, бо на "обіжених" ображатися - себе не поважати ...
показати весь коментар
09.11.2021 21:18 Відповісти
Судить гада открытым судом и военного трибунала
показати весь коментар
09.11.2021 17:22 Відповісти
к бубе, в оп не пойдет, разве?
показати весь коментар
09.11.2021 17:32 Відповісти
Сейчас ишак его выменяет на какого-нибудь донецкого бомжа.
показати весь коментар
09.11.2021 17:33 Відповісти
А по поводу дырявой границы с РБ и бегущих в Украину новых работников Uber ничего не сказал. Скорее, за верёвку ещё не дёрнули. Или шобле просто побоку проблемы граждан
показати весь коментар
09.11.2021 17:39 Відповісти
Тобто цей "Палич" знаючи що проти нього вже рік ведеться слідство, а "послужний список" у нього чудовий, взяв та й приїхав в Київ?
Ідіть в сраку, мудозвони!
показати весь коментар
09.11.2021 17:40 Відповісти
Не будуть вам писати ,що у результаті спецоперації був вивезений з РФ!?
показати весь коментар
09.11.2021 18:18 Відповісти
Ти питаєш чи наголошуєш?
показати весь коментар
09.11.2021 18:47 Відповісти
Я читал шо он в рашке что то накриминалить успел и был в розыске. Так куда ему оставалось бежать? В Лугандоне его искали (бабки не поделили), в рашке в розыске, в Европе в базе Интерпола, в Украине в многомиллионном Киеве можно затеряться…. Но не вышло…. Может надо было к картофельному ************* убежать, но там режим суровый сразу рашке отдадут. Короче гандон думал шо потеряется и никто о нем не вспомнит, а тут такая непруха….
показати весь коментар
10.11.2021 10:47 Відповісти
хорошо бы, если тайно вывезли. В этом случае у оставшихся палачей будет земля гореть под ногами!
показати весь коментар
09.11.2021 22:19 Відповісти
Та никто его не куда не вывозил. Его в рашке в лугандоне обложили, а про нас у них мнение (от рашистской пропаганды) - та шо там те укропы они же лохи!!! Короче чувак думал затеряться «у лохов» а мы его за жопу….
показати весь коментар
10.11.2021 10:50 Відповісти
ермаки ничего с зелей не знали а то бы все сорвалось
показати весь коментар
09.11.2021 17:41 Відповісти
Потрібно було пристрелити його як скажену собаку, інакше Зе його обміняє
показати весь коментар
09.11.2021 17:42 Відповісти
Не не. Слишком легко для этой мрази. Нужно , что бы каждый день его пакостной жизни сокамерниками, ментами , надзирателями был превращен в ад.
показати весь коментар
09.11.2021 18:43 Відповісти
Сокамерники же обычно такие же или даже хуже.
показати весь коментар
10.11.2021 11:19 Відповісти
Любые сокамерники ( если это не ментовская хата) не любят бывших тюремщиков, работников правоохранительных органов , судей , прокуроров и т.д., независимо от политических убеждений арестантов. Очень надеюсь , что этот тридарас не будет исключением
показати весь коментар
10.11.2021 12:25 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 17:43 Відповісти
молодцы, что взяли.
только, мне кажется, он бы сюда не сунулся. вывезли.
показати весь коментар
09.11.2021 18:06 Відповісти
Крестись если кажется. Этот чёрт уже два года в Киеве.
показати весь коментар
09.11.2021 18:49 Відповісти
цветами торговал у м. Вырлица?
показати весь коментар
09.11.2021 22:20 Відповісти
Отпустят, как Цемаха
Найдут повод
показати весь коментар
09.11.2021 18:30 Відповісти
Цього виродка-палича треба закатувати до смерті тими ж методами,якими катував людей він.
показати весь коментар
09.11.2021 19:29 Відповісти
А почему до сих пор Украина не судила, хотябы заочно,этого ярого дебильного недобитого жидяру жириновского!?
показати весь коментар
09.11.2021 19:33 Відповісти
Линчевать ублюдка! Резать этого ******! Тварь ватно-конченая!
показати весь коментар
09.11.2021 20:00 Відповісти
подыхать эта тварь должна очень долго и страшно!
показати весь коментар
09.11.2021 20:16 Відповісти
Зєлєшобло помахає цим садистом перед носом у наріду і відпустить як того ж Мертвечука.
Дивно що взагалі затримали, могли просто проігнорити його як і вагннрівців.
показати весь коментар
09.11.2021 20:07 Відповісти
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ ЛЮТИЙ 05, 2020

https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/

"ИНОГДА В ПЬЯНЫХ КУРАЖАХ ОНИ ЗАБИВАЛИ ДО СМЕРТИ" - ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЛЕНА ОБ "ИЗОЛЯЦИИ"

by https://myrotvorets.news/author/jurgen/ АВТОР U.

Один из немногих счастливых случаев, когда пленному удалось выйти живым из донецкого концлагеря «Изоляция». О Станиславе Печенкине, осужденном за то, что на его фото попал автомобиль важного боевика из т.н. «министерства безопасности ДНР», рассказывают https://ru.krymr.com/a/donbass-realii-izolyaciya-stanislav-pechenkin/30417195.html Донбасс.Реалии.

https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/02/306042A6-795C-4326-A377-0E17162F0C60_w650_r0_s.jpg
«За три года изменилась страна и техника. Я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал»

…После допроса прозвучало: «Ставь чайник». Как вспоминает Станислав Печенкин, в этот момент он подумал: «сейчас меня отправят обратно в камеру и будут пить чай». Оказалось совсем не так: «Содержимое вылили мне на голову. Но медицинской помощи не оказали, после чего отправили в камеру. Мне сказали: «Подумай!»
Станислав Печенкин провел в плену 2 года и 11 месяцев. Его задержали в Горловке за фотографию, на которую попал автомобиль начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР».
Он жил в свободном Бахмуте, а в оккупированную Горловку приезжал, чтобы присматривать за квартирой. Он всегда фотографировал местность и выкладывал снимки в соцсети. После того, как мужчину с планшетом в руках заметили, за Станиславом установили слежку. Силовики, работающие на российские гибридные силы, вскрыли его соцсети. Из-за активной проукраинской позиции, которую он не скрывал и в виртуальном мире, Станислава Печенкина обвинили в «шпионаже» и сотрудничестве со спецслужбами Украины.
На подконтрольную Киеву территорию вместе с 76 гражданами Станислав Печенкин вернулся 29 декабря прошлого года.
Мы встречаемся на 14-й линии в Пуще-Водице на окраине Киева, где неподалеку в санатории «Лесная поляна» проходят реабилитацию бывшие военнопленные и гражданские заложники боевиков. Провожая взглядом трамвай, Станислав отмечает, что ему Пуща нравится. Мы идем в сторону семейного кафе, здесь сегодня полная посадка: звон тарелок, детский смех, шум от разговоров. Станиславу обстановка немного непривычна.
«За три недели я более-менее адаптировался. На следующий день после обмена, когда впервые попал в магазин, почувствовал себя там, как на другой планете - много людей, много всего, и особенно меня поразило, как расплачиваются телефонами. В 2016 году в провинции такого не было, - делится впечатлениями Станислав. - Еще чуть-чуть остались эти осадочные впечатления. Мне здесь не совсем уютно. Все-таки за три года отвыкаешь. Все серьезно изменилось, в Киеве в том числе - я последний раз был здесь в 2015 году. Изменилась страна и техника. Поэтому я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал».
«Детектор лжи показал, что я лгу»
Станислав вспоминает, как 13 января 2017 года выпал снег, и он пошел фотографировать Горловку. Он делал так всегда, когда приезжал из Бахмута присматривать за квартирой - «были случаи, когда боевики вселялись в пустые квартиры». Снимки публиковал в соцсетях, чаще в «Твиттере», чтобы друзья из Горловки, которые уехали во время войны, видели, что происходит в городе.
В этот день недалеко от одного из магазинов стояла машина начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР». Она попала в кадр. За Станиславом установили слежку, вскоре к нему подъехал автомобиль, из которого вышел https://myrotvorets.center/criminal/alchin-aleksej-anatolevich/ Алексей Алчин . «Он бывший сотрудник СБУ, - говорит Печенкин, - который перешел на сторону оккупантов. Показал мне свое удостоверение и предложил проехать с ним. Я думал, что мы проедем в горотдел, там он меня отчитает за то, что я в военное время фотографирую, и меня отпустят. Но случилось совершенно не так».

продовження -

https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/

показати весь коментар
09.11.2021 20:16 Відповісти
На підконтрольній території є виродки ще більші в поліції, судах
показати весь коментар
10.11.2021 03:14 Відповісти
где они учились на садистов?, ведь до 2014 они где то работали...
Учитесь у кавказцев, они давно уже всех их ближайших родственников к предкам отправили...другим в науку, кто еще имеет желание на садиста выучится...
показати весь коментар
10.11.2021 10:33 Відповісти
А как учатся на сотрудников пенитенциарной службы? У нас в Украине целый вуз есть для этого. Ты бы пошёл учится на специалиста по зонам чтобы потом всю жизнь нюхать запах тюрьмы? Всегда думал - это что призвание, династии, клёпка в голове, извращённые наклонности, падение нравов, дебелиз? Недавно мне один мент сказал что это оказуется прибыльное дело…
показати весь коментар
10.11.2021 10:56 Відповісти
 
 