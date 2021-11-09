Монастирський про затримання "очільника" "Ізоляції" Куликовського: Розслідування його жахливих злочинів тривало понад рік. ВIДЕО
Досудове розслідування стосовно керівника незаконної в’язниці "Ізоляція", терориста "ДНР" Дениса Куликовського протягом останнього року здійснювали слідчі Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокуратури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.
"Більше року слідчі у взаємодії з міграційною поліцією розслідують жахливі злочини "Палича" проти людей. Правоохоронці провели допити потерпілих, впізнання ними своїх катів та встановили 45 учасників цієї організованої злочинної групи. У вересні цього року щодо 8 воєнних злочинців матеріали передані в суд для заочного засудження", - зазначив голова МВС Денис Монастирський.
Очільник міністерства зазначив, що поліцейські отримали оперативну інформацію про керівника в’язниці, головного ката українців в "Ізоляції" – так званого "Палича". А саме про те, що він прибув на підконтрольну Україні територію. І вже зараз він у руках українських правоохоронців – це результат спільної роботи Нацполіції та СБУ.
"Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними", - додав Монастирський.
В.о. начальника ГУНП Донецької області Артем Кисько зазначив, що наразі встановлено 166 осіб, які перебували у цій в'язниці.
"Але це не вичерпний список кі потерпілих, яперебували у цій в’язниці. Серед них є два журналісти, співробітники прикордонної служби, міграційної служби, СБУ, а також Збройних сил України", - повідомив він.
За його словами, поліцейським Донеччини вдалось встановити осіб, які належать до різних так званих гілок "влади" "ДНР", зокрема прокуратури, слідчих, оперативників, "МГБ ДНР", з категорії конвоїрів, суддів, які мали причетність до катувань, знущань, проведення дій з потерпілими, які знаходились на території цієї в’язниці.
Нагадаємо, 9 листопада колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв повідомив про затримання головного воєнного злочинця "Ізоляції" Куликовського.
Контррозвідники СБУ підтвердили затримання.
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Важно отметить, что Москва требует федерализации Украины в рамках Минских соглашений.
Это одно из ключевых требований Кремля по прекращению конфликта на Донбассе. Добавим также, что Жириновский - один из самых ярых сторонников агрессии РФ против Украины. Он неоднократно публично призывал Москву к нападению на соседнюю страну с целью ее уничтожения и расчленения.
Ідіть в сраку, мудозвони!
только, мне кажется, он бы сюда не сунулся. вывезли.
Найдут повод
Дивно що взагалі затримали, могли просто проігнорити його як і вагннрівців.
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/
"ИНОГДА В ПЬЯНЫХ КУРАЖАХ ОНИ ЗАБИВАЛИ ДО СМЕРТИ" - ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЛЕНА ОБ "ИЗОЛЯЦИИ"
by https://myrotvorets.news/author/jurgen/ АВТОР U.
Один из немногих счастливых случаев, когда пленному удалось выйти живым из донецкого концлагеря «Изоляция». О Станиславе Печенкине, осужденном за то, что на его фото попал автомобиль важного боевика из т.н. «министерства безопасности ДНР», рассказывают https://ru.krymr.com/a/donbass-realii-izolyaciya-stanislav-pechenkin/30417195.html Донбасс.Реалии.
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/02/306042A6-795C-4326-A377-0E17162F0C60_w650_r0_s.jpg
«За три года изменилась страна и техника. Я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал»
…После допроса прозвучало: «Ставь чайник». Как вспоминает Станислав Печенкин, в этот момент он подумал: «сейчас меня отправят обратно в камеру и будут пить чай». Оказалось совсем не так: «Содержимое вылили мне на голову. Но медицинской помощи не оказали, после чего отправили в камеру. Мне сказали: «Подумай!»
Станислав Печенкин провел в плену 2 года и 11 месяцев. Его задержали в Горловке за фотографию, на которую попал автомобиль начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР».
Он жил в свободном Бахмуте, а в оккупированную Горловку приезжал, чтобы присматривать за квартирой. Он всегда фотографировал местность и выкладывал снимки в соцсети. После того, как мужчину с планшетом в руках заметили, за Станиславом установили слежку. Силовики, работающие на российские гибридные силы, вскрыли его соцсети. Из-за активной проукраинской позиции, которую он не скрывал и в виртуальном мире, Станислава Печенкина обвинили в «шпионаже» и сотрудничестве со спецслужбами Украины.
На подконтрольную Киеву территорию вместе с 76 гражданами Станислав Печенкин вернулся 29 декабря прошлого года.
Мы встречаемся на 14-й линии в Пуще-Водице на окраине Киева, где неподалеку в санатории «Лесная поляна» проходят реабилитацию бывшие военнопленные и гражданские заложники боевиков. Провожая взглядом трамвай, Станислав отмечает, что ему Пуща нравится. Мы идем в сторону семейного кафе, здесь сегодня полная посадка: звон тарелок, детский смех, шум от разговоров. Станиславу обстановка немного непривычна.
«За три недели я более-менее адаптировался. На следующий день после обмена, когда впервые попал в магазин, почувствовал себя там, как на другой планете - много людей, много всего, и особенно меня поразило, как расплачиваются телефонами. В 2016 году в провинции такого не было, - делится впечатлениями Станислав. - Еще чуть-чуть остались эти осадочные впечатления. Мне здесь не совсем уютно. Все-таки за три года отвыкаешь. Все серьезно изменилось, в Киеве в том числе - я последний раз был здесь в 2015 году. Изменилась страна и техника. Поэтому я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал».
«Детектор лжи показал, что я лгу»
Станислав вспоминает, как 13 января 2017 года выпал снег, и он пошел фотографировать Горловку. Он делал так всегда, когда приезжал из Бахмута присматривать за квартирой - «были случаи, когда боевики вселялись в пустые квартиры». Снимки публиковал в соцсетях, чаще в «Твиттере», чтобы друзья из Горловки, которые уехали во время войны, видели, что происходит в городе.
В этот день недалеко от одного из магазинов стояла машина начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР». Она попала в кадр. За Станиславом установили слежку, вскоре к нему подъехал автомобиль, из которого вышел https://myrotvorets.center/criminal/alchin-aleksej-anatolevich/ Алексей Алчин . «Он бывший сотрудник СБУ, - говорит Печенкин, - который перешел на сторону оккупантов. Показал мне свое удостоверение и предложил проехать с ним. Я думал, что мы проедем в горотдел, там он меня отчитает за то, что я в военное время фотографирую, и меня отпустят. Но случилось совершенно не так».
продовження -
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/
Учитесь у кавказцев, они давно уже всех их ближайших родственников к предкам отправили...другим в науку, кто еще имеет желание на садиста выучится...