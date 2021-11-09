Монастырский о задержании "руководителя" "Изоляции" Куликовского: Расследование его ужасающих преступлений длилось более года. ВIДЕО

Досудебное расследование в отношении руководителя незаконной тюрьмы "Изоляция", террориста "ДНР" Дениса Куликовского в течение последнего года проводили следователи Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Более года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют ужасные преступления "Палыча" против людей. Правоохранители провели допросы потерпевших, опознания ими своих палачей и установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы переданы в суд для заочного осуждения", - отметил глава МВД Денис Монастырский.

Глава министерства отметил, что полицейские получили оперативную информацию о руководителе тюрьмы, главном палаче украинцев в "Изоляции" – так называемом "Палыче". А именно, что он прибыл на подконтрольную Украине территорию. И уже сейчас он в руках украинских правоохранителей – результат совместной работы Нацполиции и СБУ.

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"Сколько бы времени ни прошло, эти ужасные преступления не останутся безнаказанными", - добавил Монастырский.

И.о. начальника ГУНП Донецкой области Артем Кисько отметил, что в настоящее время установлено 166 человек, находившихся в этой тюрьме.

"Но это не исчерпывающий список потерпевших, которые находились в этой тюрьме. Среди них есть два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины", - сообщил он.

По его словам, полицейским Донбасса удалось установить лиц, принадлежащих к разным так называемым ветвям "власти" "ДНР", в частности прокуратуры, следователей, оперативников, "МГБ ДНР", из категории конвоиров, судей, которые имели причастность к пыткам, издевательствам, проведению действий с потерпевшими, находившимися на территории этой тюрьмы.

Напомним, 9 ноября бывший пленник российских оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании главного военного преступника "Изоляции" Куликовского.

Контрразведчики СБУ подтвердили задержание.

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