Монастырский о задержании "руководителя" "Изоляции" Куликовского: Расследование его ужасающих преступлений длилось более года. ВIДЕО
Досудебное расследование в отношении руководителя незаконной тюрьмы "Изоляция", террориста "ДНР" Дениса Куликовского в течение последнего года проводили следователи Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Более года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют ужасные преступления "Палыча" против людей. Правоохранители провели допросы потерпевших, опознания ими своих палачей и установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы переданы в суд для заочного осуждения", - отметил глава МВД Денис Монастырский.
Глава министерства отметил, что полицейские получили оперативную информацию о руководителе тюрьмы, главном палаче украинцев в "Изоляции" – так называемом "Палыче". А именно, что он прибыл на подконтрольную Украине территорию. И уже сейчас он в руках украинских правоохранителей – результат совместной работы Нацполиции и СБУ.
"Сколько бы времени ни прошло, эти ужасные преступления не останутся безнаказанными", - добавил Монастырский.
И.о. начальника ГУНП Донецкой области Артем Кисько отметил, что в настоящее время установлено 166 человек, находившихся в этой тюрьме.
"Но это не исчерпывающий список потерпевших, которые находились в этой тюрьме. Среди них есть два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины", - сообщил он.
По его словам, полицейским Донбасса удалось установить лиц, принадлежащих к разным так называемым ветвям "власти" "ДНР", в частности прокуратуры, следователей, оперативников, "МГБ ДНР", из категории конвоиров, судей, которые имели причастность к пыткам, издевательствам, проведению действий с потерпевшими, находившимися на территории этой тюрьмы.
Напомним, 9 ноября бывший пленник российских оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании главного военного преступника "Изоляции" Куликовского.
Контрразведчики СБУ подтвердили задержание.
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Важно отметить, что Москва требует федерализации Украины в рамках Минских соглашений.
Это одно из ключевых требований Кремля по прекращению конфликта на Донбассе. Добавим также, что Жириновский - один из самых ярых сторонников агрессии РФ против Украины. Он неоднократно публично призывал Москву к нападению на соседнюю страну с целью ее уничтожения и расчленения.
Ідіть в сраку, мудозвони!
только, мне кажется, он бы сюда не сунулся. вывезли.
Найдут повод
Дивно що взагалі затримали, могли просто проігнорити його як і вагннрівців.
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/
"ИНОГДА В ПЬЯНЫХ КУРАЖАХ ОНИ ЗАБИВАЛИ ДО СМЕРТИ" - ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЛЕНА ОБ "ИЗОЛЯЦИИ"
by https://myrotvorets.news/author/jurgen/ АВТОР U.
Один из немногих счастливых случаев, когда пленному удалось выйти живым из донецкого концлагеря «Изоляция». О Станиславе Печенкине, осужденном за то, что на его фото попал автомобиль важного боевика из т.н. «министерства безопасности ДНР», рассказывают https://ru.krymr.com/a/donbass-realii-izolyaciya-stanislav-pechenkin/30417195.html Донбасс.Реалии.
https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/02/306042A6-795C-4326-A377-0E17162F0C60_w650_r0_s.jpg
«За три года изменилась страна и техника. Я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал»
…После допроса прозвучало: «Ставь чайник». Как вспоминает Станислав Печенкин, в этот момент он подумал: «сейчас меня отправят обратно в камеру и будут пить чай». Оказалось совсем не так: «Содержимое вылили мне на голову. Но медицинской помощи не оказали, после чего отправили в камеру. Мне сказали: «Подумай!»
Станислав Печенкин провел в плену 2 года и 11 месяцев. Его задержали в Горловке за фотографию, на которую попал автомобиль начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР».
Он жил в свободном Бахмуте, а в оккупированную Горловку приезжал, чтобы присматривать за квартирой. Он всегда фотографировал местность и выкладывал снимки в соцсети. После того, как мужчину с планшетом в руках заметили, за Станиславом установили слежку. Силовики, работающие на российские гибридные силы, вскрыли его соцсети. Из-за активной проукраинской позиции, которую он не скрывал и в виртуальном мире, Станислава Печенкина обвинили в «шпионаже» и сотрудничестве со спецслужбами Украины.
На подконтрольную Киеву территорию вместе с 76 гражданами Станислав Печенкин вернулся 29 декабря прошлого года.
Мы встречаемся на 14-й линии в Пуще-Водице на окраине Киева, где неподалеку в санатории «Лесная поляна» проходят реабилитацию бывшие военнопленные и гражданские заложники боевиков. Провожая взглядом трамвай, Станислав отмечает, что ему Пуща нравится. Мы идем в сторону семейного кафе, здесь сегодня полная посадка: звон тарелок, детский смех, шум от разговоров. Станиславу обстановка немного непривычна.
«За три недели я более-менее адаптировался. На следующий день после обмена, когда впервые попал в магазин, почувствовал себя там, как на другой планете - много людей, много всего, и особенно меня поразило, как расплачиваются телефонами. В 2016 году в провинции такого не было, - делится впечатлениями Станислав. - Еще чуть-чуть остались эти осадочные впечатления. Мне здесь не совсем уютно. Все-таки за три года отвыкаешь. Все серьезно изменилось, в Киеве в том числе - я последний раз был здесь в 2015 году. Изменилась страна и техника. Поэтому я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал».
«Детектор лжи показал, что я лгу»
Станислав вспоминает, как 13 января 2017 года выпал снег, и он пошел фотографировать Горловку. Он делал так всегда, когда приезжал из Бахмута присматривать за квартирой - «были случаи, когда боевики вселялись в пустые квартиры». Снимки публиковал в соцсетях, чаще в «Твиттере», чтобы друзья из Горловки, которые уехали во время войны, видели, что происходит в городе.
В этот день недалеко от одного из магазинов стояла машина начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР». Она попала в кадр. За Станиславом установили слежку, вскоре к нему подъехал автомобиль, из которого вышел https://myrotvorets.center/criminal/alchin-aleksej-anatolevich/ Алексей Алчин . «Он бывший сотрудник СБУ, - говорит Печенкин, - который перешел на сторону оккупантов. Показал мне свое удостоверение и предложил проехать с ним. Я думал, что мы проедем в горотдел, там он меня отчитает за то, что я в военное время фотографирую, и меня отпустят. Но случилось совершенно не так».
продовження -
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/
Учитесь у кавказцев, они давно уже всех их ближайших родственников к предкам отправили...другим в науку, кто еще имеет желание на садиста выучится...