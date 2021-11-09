РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10946 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 136 34

Монастырский о задержании "руководителя" "Изоляции" Куликовского: Расследование его ужасающих преступлений длилось более года. ВIДЕО

Досудебное расследование в отношении руководителя незаконной тюрьмы "Изоляция", террориста "ДНР" Дениса Куликовского в течение последнего года проводили следователи Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Более года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют ужасные преступления "Палыча" против людей. Правоохранители провели допросы потерпевших, опознания ими своих палачей и установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы переданы в суд для заочного осуждения", - отметил глава МВД Денис Монастырский.

Глава министерства отметил, что полицейские получили оперативную информацию о руководителе тюрьмы, главном палаче украинцев в "Изоляции" – так называемом "Палыче". А именно, что он прибыл на подконтрольную Украине территорию. И уже сейчас он в руках украинских правоохранителей – результат совместной работы Нацполиции и СБУ.

Читайте также: Задержан главный военный преступник "Изоляции" Куликовский, - Асеев

"Сколько бы времени ни прошло, эти ужасные преступления не останутся безнаказанными", - добавил Монастырский.

И.о. начальника ГУНП Донецкой области Артем Кисько отметил, что в настоящее время установлено 166 человек, находившихся в этой тюрьме.

"Но это не исчерпывающий список потерпевших, которые находились в этой тюрьме. Среди них есть два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины", - сообщил он.

По его словам, полицейским Донбасса удалось установить лиц, принадлежащих к разным так называемым ветвям "власти" "ДНР", в частности прокуратуры, следователей, оперативников, "МГБ ДНР", из категории конвоиров, судей, которые имели причастность к пыткам, издевательствам, проведению действий с потерпевшими, находившимися на территории этой тюрьмы.

Напомним, 9 ноября бывший пленник российских оккупантов Станислав Асеев сообщил о задержании главного военного преступника "Изоляции" Куликовского.

Контрразведчики СБУ подтвердили задержание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд в Чехии оставил в силе 20-летний приговор наемнику "ЛНР" Кантору

Автор: 

задержание (6675) МВД (9318) Нацполиция (16459) наемник (354) наемники рф (2080) Монастырский Денис (335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Ермак с ЗеУблюдком не знали , а Аваков Монастырскому ничего не сказал... Получилось по факту операцию успели завершить. А то слили бы в секунду...)))
показать весь комментарий
09.11.2021 17:09
+8
Тобто цей "Палич" знаючи що проти нього вже рік ведеться слідство, а "послужний список" у нього чудовий, взяв та й приїхав в Київ?
Ідіть в сраку, мудозвони!
показать весь комментарий
09.11.2021 17:40
+7
"Федерация неприемлема для России…. Там, где федерация, в будущем будет война и революция", - заявил Жириновский.

Важно отметить, что Москва требует федерализации Украины в рамках Минских соглашений.

Это одно из ключевых требований Кремля по прекращению конфликта на Донбассе. Добавим также, что Жириновский - один из самых ярых сторонников агрессии РФ против Украины. Он неоднократно публично призывал Москву к нападению на соседнюю страну с целью ее уничтожения и расчленения.
показать весь комментарий
09.11.2021 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
примазался... он что-ли расследовал?
показать весь комментарий
09.11.2021 16:55 Ответить
Ермак с ЗеУблюдком не знали , а Аваков Монастырскому ничего не сказал... Получилось по факту операцию успели завершить. А то слили бы в секунду...)))
показать весь комментарий
09.11.2021 17:09 Ответить
"Федерация неприемлема для России…. Там, где федерация, в будущем будет война и революция", - заявил Жириновский.

Важно отметить, что Москва требует федерализации Украины в рамках Минских соглашений.

Это одно из ключевых требований Кремля по прекращению конфликта на Донбассе. Добавим также, что Жириновский - один из самых ярых сторонников агрессии РФ против Украины. Он неоднократно публично призывал Москву к нападению на соседнюю страну с целью ее уничтожения и расчленения.
показать весь комментарий
09.11.2021 17:05 Ответить
якщо "фєдєрація" для московської орди "нєпрійємліма", то нехай подумають про перейменування у "підєрацію" а що? гламурно! креативно! відверто! підкреслює головні риси та схильності! та головне - ніхто, ніколи, ні на що не образиться, бо на "обіжених" ображатися - себе не поважати ...
показать весь комментарий
09.11.2021 21:18 Ответить
Судить гада открытым судом и военного трибунала
показать весь комментарий
09.11.2021 17:22 Ответить
к бубе, в оп не пойдет, разве?
показать весь комментарий
09.11.2021 17:32 Ответить
Сейчас ишак его выменяет на какого-нибудь донецкого бомжа.
показать весь комментарий
09.11.2021 17:33 Ответить
А по поводу дырявой границы с РБ и бегущих в Украину новых работников Uber ничего не сказал. Скорее, за верёвку ещё не дёрнули. Или шобле просто побоку проблемы граждан
показать весь комментарий
09.11.2021 17:39 Ответить
Тобто цей "Палич" знаючи що проти нього вже рік ведеться слідство, а "послужний список" у нього чудовий, взяв та й приїхав в Київ?
Ідіть в сраку, мудозвони!
показать весь комментарий
09.11.2021 17:40 Ответить
Не будуть вам писати ,що у результаті спецоперації був вивезений з РФ!?
показать весь комментарий
09.11.2021 18:18 Ответить
Ти питаєш чи наголошуєш?
показать весь комментарий
09.11.2021 18:47 Ответить
Я читал шо он в рашке что то накриминалить успел и был в розыске. Так куда ему оставалось бежать? В Лугандоне его искали (бабки не поделили), в рашке в розыске, в Европе в базе Интерпола, в Украине в многомиллионном Киеве можно затеряться…. Но не вышло…. Может надо было к картофельному ************* убежать, но там режим суровый сразу рашке отдадут. Короче гандон думал шо потеряется и никто о нем не вспомнит, а тут такая непруха….
показать весь комментарий
10.11.2021 10:47 Ответить
хорошо бы, если тайно вывезли. В этом случае у оставшихся палачей будет земля гореть под ногами!
показать весь комментарий
09.11.2021 22:19 Ответить
Та никто его не куда не вывозил. Его в рашке в лугандоне обложили, а про нас у них мнение (от рашистской пропаганды) - та шо там те укропы они же лохи!!! Короче чувак думал затеряться «у лохов» а мы его за жопу….
показать весь комментарий
10.11.2021 10:50 Ответить
ермаки ничего с зелей не знали а то бы все сорвалось
показать весь комментарий
09.11.2021 17:41 Ответить
Потрібно було пристрелити його як скажену собаку, інакше Зе його обміняє
показать весь комментарий
09.11.2021 17:42 Ответить
Не не. Слишком легко для этой мрази. Нужно , что бы каждый день его пакостной жизни сокамерниками, ментами , надзирателями был превращен в ад.
показать весь комментарий
09.11.2021 18:43 Ответить
Сокамерники же обычно такие же или даже хуже.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:19 Ответить
Любые сокамерники ( если это не ментовская хата) не любят бывших тюремщиков, работников правоохранительных органов , судей , прокуроров и т.д., независимо от политических убеждений арестантов. Очень надеюсь , что этот тридарас не будет исключением
показать весь комментарий
10.11.2021 12:25 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 17:43 Ответить
молодцы, что взяли.
только, мне кажется, он бы сюда не сунулся. вывезли.
показать весь комментарий
09.11.2021 18:06 Ответить
Крестись если кажется. Этот чёрт уже два года в Киеве.
показать весь комментарий
09.11.2021 18:49 Ответить
цветами торговал у м. Вырлица?
показать весь комментарий
09.11.2021 22:20 Ответить
Отпустят, как Цемаха
Найдут повод
показать весь комментарий
09.11.2021 18:30 Ответить
Цього виродка-палича треба закатувати до смерті тими ж методами,якими катував людей він.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:29 Ответить
А почему до сих пор Украина не судила, хотябы заочно,этого ярого дебильного недобитого жидяру жириновского!?
показать весь комментарий
09.11.2021 19:33 Ответить
Линчевать ублюдка! Резать этого ******! Тварь ватно-конченая!
показать весь комментарий
09.11.2021 20:00 Ответить
подыхать эта тварь должна очень долго и страшно!
показать весь комментарий
09.11.2021 20:16 Ответить
Зєлєшобло помахає цим садистом перед носом у наріду і відпустить як того ж Мертвечука.
Дивно що взагалі затримали, могли просто проігнорити його як і вагннрівців.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:07 Ответить
https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ ЛЮТИЙ 05, 2020

https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/

"ИНОГДА В ПЬЯНЫХ КУРАЖАХ ОНИ ЗАБИВАЛИ ДО СМЕРТИ" - ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ ПЛЕНА ОБ "ИЗОЛЯЦИИ"

by https://myrotvorets.news/author/jurgen/ АВТОР U.

Один из немногих счастливых случаев, когда пленному удалось выйти живым из донецкого концлагеря «Изоляция». О Станиславе Печенкине, осужденном за то, что на его фото попал автомобиль важного боевика из т.н. «министерства безопасности ДНР», рассказывают https://ru.krymr.com/a/donbass-realii-izolyaciya-stanislav-pechenkin/30417195.html Донбасс.Реалии.

https://myrotvorets.news/wp-content/uploads/2020/02/306042A6-795C-4326-A377-0E17162F0C60_w650_r0_s.jpg
«За три года изменилась страна и техника. Я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал»

…После допроса прозвучало: «Ставь чайник». Как вспоминает Станислав Печенкин, в этот момент он подумал: «сейчас меня отправят обратно в камеру и будут пить чай». Оказалось совсем не так: «Содержимое вылили мне на голову. Но медицинской помощи не оказали, после чего отправили в камеру. Мне сказали: «Подумай!»
Станислав Печенкин провел в плену 2 года и 11 месяцев. Его задержали в Горловке за фотографию, на которую попал автомобиль начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР».
Он жил в свободном Бахмуте, а в оккупированную Горловку приезжал, чтобы присматривать за квартирой. Он всегда фотографировал местность и выкладывал снимки в соцсети. После того, как мужчину с планшетом в руках заметили, за Станиславом установили слежку. Силовики, работающие на российские гибридные силы, вскрыли его соцсети. Из-за активной проукраинской позиции, которую он не скрывал и в виртуальном мире, Станислава Печенкина обвинили в «шпионаже» и сотрудничестве со спецслужбами Украины.
На подконтрольную Киеву территорию вместе с 76 гражданами Станислав Печенкин вернулся 29 декабря прошлого года.
Мы встречаемся на 14-й линии в Пуще-Водице на окраине Киева, где неподалеку в санатории «Лесная поляна» проходят реабилитацию бывшие военнопленные и гражданские заложники боевиков. Провожая взглядом трамвай, Станислав отмечает, что ему Пуща нравится. Мы идем в сторону семейного кафе, здесь сегодня полная посадка: звон тарелок, детский смех, шум от разговоров. Станиславу обстановка немного непривычна.
«За три недели я более-менее адаптировался. На следующий день после обмена, когда впервые попал в магазин, почувствовал себя там, как на другой планете - много людей, много всего, и особенно меня поразило, как расплачиваются телефонами. В 2016 году в провинции такого не было, - делится впечатлениями Станислав. - Еще чуть-чуть остались эти осадочные впечатления. Мне здесь не совсем уютно. Все-таки за три года отвыкаешь. Все серьезно изменилось, в Киеве в том числе - я последний раз был здесь в 2015 году. Изменилась страна и техника. Поэтому я, когда вышел, как-то сразу как в будущее попал».
«Детектор лжи показал, что я лгу»
Станислав вспоминает, как 13 января 2017 года выпал снег, и он пошел фотографировать Горловку. Он делал так всегда, когда приезжал из Бахмута присматривать за квартирой - «были случаи, когда боевики вселялись в пустые квартиры». Снимки публиковал в соцсетях, чаще в «Твиттере», чтобы друзья из Горловки, которые уехали во время войны, видели, что происходит в городе.
В этот день недалеко от одного из магазинов стояла машина начальника городского отдела так называемого «министерства безопасности ДНР». Она попала в кадр. За Станиславом установили слежку, вскоре к нему подъехал автомобиль, из которого вышел https://myrotvorets.center/criminal/alchin-aleksej-anatolevich/ Алексей Алчин . «Он бывший сотрудник СБУ, - говорит Печенкин, - который перешел на сторону оккупантов. Показал мне свое удостоверение и предложил проехать с ним. Я думал, что мы проедем в горотдел, там он меня отчитает за то, что я в военное время фотографирую, и меня отпустят. Но случилось совершенно не так».

продовження -

https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/ https://myrotvorets.news/ynohda-v-pianykh-kurazhakh-ony-zabyvaly-d/

показать весь комментарий
09.11.2021 20:16 Ответить
На підконтрольній території є виродки ще більші в поліції, судах
показать весь комментарий
10.11.2021 03:14 Ответить
где они учились на садистов?, ведь до 2014 они где то работали...
Учитесь у кавказцев, они давно уже всех их ближайших родственников к предкам отправили...другим в науку, кто еще имеет желание на садиста выучится...
показать весь комментарий
10.11.2021 10:33 Ответить
А как учатся на сотрудников пенитенциарной службы? У нас в Украине целый вуз есть для этого. Ты бы пошёл учится на специалиста по зонам чтобы потом всю жизнь нюхать запах тюрьмы? Всегда думал - это что призвание, династии, клёпка в голове, извращённые наклонности, падение нравов, дебелиз? Недавно мне один мент сказал что это оказуется прибыльное дело…
показать весь комментарий
10.11.2021 10:56 Ответить
 
 