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Новини Агресія Росії проти України
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бойовик (3414) Луганщина (4810) найманець (251) найманці рф (2026)

Найманця РФ, який здався, відправили під арешт на 60 діб

Найманця РФ, який здався, відправили під арешт на 60 діб

Слідство вивчить, чим саме він займався на службі в окупантів. Якщо найманець не здійснював тяжких злочинів, його звільнять від відповідальності.

Про це "Громадському радіо" розповіла начальниця відділу процесуального керівництва щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури Поліна Трофименко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, підозрюваний брав активну участь від 2016 року і досі в діяльності шостого окремого мотострілкового козачому полку імені Платова. Ніс службу на бойових позиціях уздовж лінії розмежування, а також спостерігав за переміщеннями військовослужбовців Збройних сил України з метою проведення бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї, військової техніки та артилерійського озброєння", - розповіла вона.

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Найманцеві повідомили про підозру в участі в незаконних збройних формуваннях і відправили під арешт на 60 днів.

Тепер слідчі мають з'ясувати, чи не робив він тяжких злочинів. Якщо це так - найманця, згідно з ч. 6 ст. 260, звільнять від відповідальності.

За даними "Миротворця", найманця звуть Данило Листопад, він родом з Попасної.
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Топ коментарі
+8
Саме так, у основній статті написано, що хлопець "не выдержал издевательств и постоянного унижения, как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев".
Любов братушек вона така, що краще у хунтівську тюрму...
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30.09.2021 20:20
+4
Сів там на наркоту,заборгував,а тут ще Хероєм стане.
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30.09.2021 20:07
+3
..."казачьем полку имени Платова." ..Источник:
А это интересное русское бандформирование. Оно на Луганщини бандитствовало во время Гражданской(на стороне царистов), Второй Мировой(на стороне нацистов-царистов), и сегодня(на стороне фашистов-царистов). И каждый раз отличалось звериной жестокостью, мародерством и трусостью. За одну принадлежность к этой банде зверей, осужденной в числе прочих Нюренбергским трибуналом, следует вешать без суда и следствия.
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30.09.2021 20:34
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Яка причина, невже сепари надоїли з "русскими братьями".
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30.09.2021 19:59 Відповісти
Саме так, у основній статті написано, що хлопець "не выдержал издевательств и постоянного унижения, как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев".
Любов братушек вона така, що краще у хунтівську тюрму...
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30.09.2021 20:20 Відповісти
Звісно ж він нічого не робив кримінального.., перевіряв документи лише, можливо шмурдяком заливаввся
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30.09.2021 19:59 Відповісти
І коловся інколи
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30.09.2021 20:02 Відповісти
да.. вы правы... он просто с палкой на блох-посту стоял и АК и в глаза не видел и не стрЫлял никада с него.. понять. простить. и отпустить - в ад тварюку !!!
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30.09.2021 20:27 Відповісти
Сів там на наркоту,заборгував,а тут ще Хероєм стане.
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30.09.2021 20:07 Відповісти
Следует подлечить добровольца и отправить на учёбу в МГУ отобрав место у патриота-отличника.
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30.09.2021 20:14 Відповісти
МГУ?
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30.09.2021 20:37 Відповісти
Міжнародний Гуманітарний Університет
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30.09.2021 21:06 Відповісти
Товарищи не поняли сорказма. Глухо всё.
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30.09.2021 21:07 Відповісти
Это который в Одессе, на Малой Арнаутской?
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30.09.2021 21:08 Відповісти
На той самой! Там возле завод производящий "Красное резиновое изделие"
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30.09.2021 21:19 Відповісти
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30.09.2021 21:20 Відповісти
Відправте його пішим маршрутом туди звідки прийшов
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30.09.2021 20:16 Відповісти
..."казачьем полку имени Платова." ..Источник:
А это интересное русское бандформирование. Оно на Луганщини бандитствовало во время Гражданской(на стороне царистов), Второй Мировой(на стороне нацистов-царистов), и сегодня(на стороне фашистов-царистов). И каждый раз отличалось звериной жестокостью, мародерством и трусостью. За одну принадлежность к этой банде зверей, осужденной в числе прочих Нюренбергским трибуналом, следует вешать без суда и следствия.
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30.09.2021 20:34 Відповісти
Запросили би у його командира характеристику.
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30.09.2021 20:35 Відповісти
Глянеш на фото - прямо дитятко, а придивишся - вовченя кацапське.
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30.09.2021 20:37 Відповісти
С 2016 служит. Пять лет служит.
Вы что с ума посходили?
Сажайте.
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30.09.2021 22:17 Відповісти
Ну хоть автомат принёс.
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30.09.2021 22:54 Відповісти
В кто тогда расстреливал украинских добровольцев и военных?У них все стояли на блокпостах и варили баланду на кухне ну и на крайняк работали в снабжении.
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30.09.2021 23:07 Відповісти
15 лет было, когда война началась...

вот таких иногда реально жаль. вполне могли бы быть защитниками Украины, но в итоге стали коллаборантами.
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30.09.2021 23:30 Відповісти
А как " проведут следствие"? Поедут на ту сторону и опросят всех?
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01.10.2021 00:14 Відповісти
По законам военного времени. Даже если он никого не убил, но пошёл на сторону врага - он уже приступник. Посадить лет на 10, как минимум за государственную измену!
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01.10.2021 00:15 Відповісти
ага ...еслы выяснят что за 5 лет в отряде гопников кизяков проходил службу, то кто поверить может что он не охранял военных, не стрелял в сторону украины, и никого за 5 лет не убил?! он же не просто сепаратист а боец банд формирований с пятилетним аж стажем! вдумайтесь там следаки....5 лет с автоматом в руках!!! что там расследовать? минимум 15 лет,МИНИМУМ! если его пожалеете и дадите ещё квартиру чтобы показать какие мол мы гуманные, и что всех кто перейдёт всем дадут по квартире и условия работы и учёбы кто молод, и думаете побегут все боевики сюда? прекращайте верить в сказки, никто уже не побежит, там остались уже те у кого за 7 лет руки в крови и отморозки.
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01.10.2021 08:31 Відповісти
 
 