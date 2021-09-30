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Новости Агрессия России против Украины
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Сдавшегося наемника РФ отправили под арест на 60 суток

Сдавшегося наемника РФ отправили под арест на 60 суток

Следствие изучит, чем именно он занимался на службе у оккупантов. Если наемник не совершал тяжких преступлений, его освободят от ответственности.

Об этом "Громадському радіо" рассказала начальница отдела процессуального руководства в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры Полина Трофименко, сообщает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, подозреваемый принимал активное участие с 2016 года и до сих пор в шестом отдельном мотострелковом казачьем полку имени Платова. Нес службу на боевых позициях вдоль линии соприкосновения, а также наблюдал за перемещениями военнослужащих Вооруженных сил Украины с целью проведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения", - рассказала она.

Наемнику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях и отправили под арест на 60 дней.

Смотрите: Вооруженный наемик РФ сдался в плен, - пресс-центр ОС. ФОТО

Теперь следователи должны выяснить, не совершал ли он тяжких преступлений. Если это так - наемника, согласно ч. 6 ст. 260, освободят от ответственности.

По данным "Миротворца", сдавшегося наемника зовут Даниил Листопад, он родом из Попасной.

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Топ комментарии
+8
Саме так, у основній статті написано, що хлопець "не выдержал издевательств и постоянного унижения, как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев".
Любов братушек вона така, що краще у хунтівську тюрму...
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30.09.2021 20:20
+4
Сів там на наркоту,заборгував,а тут ще Хероєм стане.
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30.09.2021 20:07
+3
..."казачьем полку имени Платова." ..Источник:
А это интересное русское бандформирование. Оно на Луганщини бандитствовало во время Гражданской(на стороне царистов), Второй Мировой(на стороне нацистов-царистов), и сегодня(на стороне фашистов-царистов). И каждый раз отличалось звериной жестокостью, мародерством и трусостью. За одну принадлежность к этой банде зверей, осужденной в числе прочих Нюренбергским трибуналом, следует вешать без суда и следствия.
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30.09.2021 20:34
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Яка причина, невже сепари надоїли з "русскими братьями".
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30.09.2021 19:59 Ответить
Саме так, у основній статті написано, що хлопець "не выдержал издевательств и постоянного унижения, как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев".
Любов братушек вона така, що краще у хунтівську тюрму...
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30.09.2021 20:20 Ответить
Звісно ж він нічого не робив кримінального.., перевіряв документи лише, можливо шмурдяком заливаввся
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30.09.2021 19:59 Ответить
І коловся інколи
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30.09.2021 20:02 Ответить
да.. вы правы... он просто с палкой на блох-посту стоял и АК и в глаза не видел и не стрЫлял никада с него.. понять. простить. и отпустить - в ад тварюку !!!
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30.09.2021 20:27 Ответить
Сів там на наркоту,заборгував,а тут ще Хероєм стане.
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30.09.2021 20:07 Ответить
Следует подлечить добровольца и отправить на учёбу в МГУ отобрав место у патриота-отличника.
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30.09.2021 20:14 Ответить
МГУ?
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30.09.2021 20:37 Ответить
Міжнародний Гуманітарний Університет
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30.09.2021 21:06 Ответить
Товарищи не поняли сорказма. Глухо всё.
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30.09.2021 21:07 Ответить
Это который в Одессе, на Малой Арнаутской?
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30.09.2021 21:08 Ответить
На той самой! Там возле завод производящий "Красное резиновое изделие"
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30.09.2021 21:19 Ответить
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30.09.2021 21:20 Ответить
Відправте його пішим маршрутом туди звідки прийшов
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30.09.2021 20:16 Ответить
..."казачьем полку имени Платова." ..Источник:
А это интересное русское бандформирование. Оно на Луганщини бандитствовало во время Гражданской(на стороне царистов), Второй Мировой(на стороне нацистов-царистов), и сегодня(на стороне фашистов-царистов). И каждый раз отличалось звериной жестокостью, мародерством и трусостью. За одну принадлежность к этой банде зверей, осужденной в числе прочих Нюренбергским трибуналом, следует вешать без суда и следствия.
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30.09.2021 20:34 Ответить
Запросили би у його командира характеристику.
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30.09.2021 20:35 Ответить
Глянеш на фото - прямо дитятко, а придивишся - вовченя кацапське.
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30.09.2021 20:37 Ответить
С 2016 служит. Пять лет служит.
Вы что с ума посходили?
Сажайте.
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30.09.2021 22:17 Ответить
Ну хоть автомат принёс.
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30.09.2021 22:54 Ответить
В кто тогда расстреливал украинских добровольцев и военных?У них все стояли на блокпостах и варили баланду на кухне ну и на крайняк работали в снабжении.
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30.09.2021 23:07 Ответить
15 лет было, когда война началась...

вот таких иногда реально жаль. вполне могли бы быть защитниками Украины, но в итоге стали коллаборантами.
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30.09.2021 23:30 Ответить
А как " проведут следствие"? Поедут на ту сторону и опросят всех?
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01.10.2021 00:14 Ответить
По законам военного времени. Даже если он никого не убил, но пошёл на сторону врага - он уже приступник. Посадить лет на 10, как минимум за государственную измену!
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01.10.2021 00:15 Ответить
ага ...еслы выяснят что за 5 лет в отряде гопников кизяков проходил службу, то кто поверить может что он не охранял военных, не стрелял в сторону украины, и никого за 5 лет не убил?! он же не просто сепаратист а боец банд формирований с пятилетним аж стажем! вдумайтесь там следаки....5 лет с автоматом в руках!!! что там расследовать? минимум 15 лет,МИНИМУМ! если его пожалеете и дадите ещё квартиру чтобы показать какие мол мы гуманные, и что всех кто перейдёт всем дадут по квартире и условия работы и учёбы кто молод, и думаете побегут все боевики сюда? прекращайте верить в сказки, никто уже не побежит, там остались уже те у кого за 7 лет руки в крови и отморозки.
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01.10.2021 08:31 Ответить
 
 