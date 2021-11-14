Україна остаточно втратить довіру в світі, якщо не припинить блокувати виплати коштів по "зелених" єврооблігаціях, - Фурса

Рішення уряду щодо 19,3 млрд грн коштів "зелених" єврооблігацій може призвести до остаточної втрати Україною довіри зовнішніх інвесторів і матиме непоправні наслідки.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса, коментуючи інформацію про зупинку урядом розрахунків з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел, передає Цензор.НЕТ.

"Укренерго" - державна компанія – взяла гроші дешевше, переконавши і сказавши інвесторам, що ці гроші спрямують на зелену енергетику. І не спрямувати їх на зелену енергетику після цього – виглядає не те, що нелогічно... Пан президент казав про довіру, яка тане, от після цього здається, що довіри не буде взагалі", - заявив Фурса в ефірі телеканалу "Україна24".

Експерт не виключив, що якщо держава вирішить спрямувати ці кошти не на зелену енергетику, як це було прописано в умовах запозичення, за цими облігаціями може бути оголошений дефолт.

"Якщо Україна на самому початку покаже, що для нас нормально кинути, це ж не тільки про те, що ми кидаємо інвесторів зеленої енергетики, але це й про те, що ми кидаємо людей, у яких ми беремо гроші. У тих самих інвестиційних фондів", - додав Фурса.

Він додав, що сподівається на здоровий глузд і вирішення ситуації з блокуванням єврооблігацій. "Це якийсь такий волюнтаризм і я сподіваюся, що до понеділка всі зрозуміють, наскільки це велика дурість", - підсумував Сергій Фурса.

Нагадаємо, напередодні пізно увечері уряд звільнив керівника ГарПоку Петриковця і заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами. Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду. Петриковець звернувся до НАБУ з заявою про вчинення злочину.

Як повідомлялося, на початку листопада, президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів у відновлювані джерела до України.