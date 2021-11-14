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Україна остаточно втратить довіру в світі, якщо не припинить блокувати виплати коштів по "зелених" єврооблігаціях, - Фурса

Україна остаточно втратить довіру в світі, якщо не припинить блокувати виплати коштів по

Рішення уряду щодо 19,3 млрд грн коштів "зелених" єврооблігацій може призвести до остаточної втрати Україною довіри зовнішніх інвесторів і матиме непоправні наслідки.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса, коментуючи інформацію про зупинку урядом розрахунків з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел, передає Цензор.НЕТ.

"Укренерго" - державна компанія – взяла гроші дешевше, переконавши і сказавши інвесторам, що ці гроші спрямують на зелену енергетику. І не спрямувати їх на зелену енергетику після цього – виглядає не те, що нелогічно... Пан президент казав про довіру, яка тане, от після цього здається, що довіри не буде взагалі", - заявив Фурса в ефірі телеканалу "Україна24".

Експерт не виключив, що якщо держава вирішить спрямувати ці кошти не на зелену енергетику, як це було прописано в умовах запозичення, за цими облігаціями може бути оголошений дефолт.

"Якщо Україна на самому початку покаже, що для нас нормально кинути, це ж не тільки про те, що ми кидаємо інвесторів зеленої енергетики, але це й про те, що ми кидаємо людей, у яких ми беремо гроші. У тих самих інвестиційних фондів", - додав Фурса.

Він додав, що сподівається на здоровий глузд і вирішення ситуації з блокуванням єврооблігацій. "Це якийсь такий волюнтаризм і я сподіваюся, що до понеділка всі зрозуміють, наскільки це велика дурість", - підсумував Сергій Фурса.

Нагадаємо, напередодні пізно увечері уряд звільнив керівника ГарПоку Петриковця і заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами. Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду. Петриковець звернувся до НАБУ з заявою про вчинення злочину.

Як повідомлялося, на початку листопада, президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів у відновлювані джерела до України.

інвестори (442) Фурса Сергій (24) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+16
Корочше віддайте гроші Ах-якому великому інвестору
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14.11.2021 16:09
+13
Опубликуйте список инвесторов зелёной энергетики
И мы сразу поймем в чью дудку дуем
Сказали А. говорите и Б
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14.11.2021 16:13
+12
Ага. Бандит Ахметов уже совестью пугает. Сама Гнида Рыжая миллиарды Украине не отдала.
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14.11.2021 16:12
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Корочше віддайте гроші Ах-якому великому інвестору
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14.11.2021 16:09 Відповісти
Команда Зе-клоуна якраз і робить все, щоб Україна не йшла в ЄС і НАТО. Але робить це, прикидаючись дурачками.
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14.11.2021 17:17 Відповісти
Яким боком здирницький, найбільший у світі, "зелений тариф" до ЄС і НАТО?
Таке вже видумуєте, що на голову не налазить.
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14.11.2021 17:25 Відповісти
Клюев, при Януковиче и под себя принял этот закон. Закон невыгодный для государства. Предлагать шариковщину, " взять и поделить"- можно, но, только ОДИН РАЗ! В следующий раз денег не дадут, а пошлют в длинное сексуальное путешествие. Эта задача решается не шариковщиной, а нормальными законодательными методами, как в Испании, например. Огромные штрафы за небалансы, плата за поддержание резерва тепловых мощностей и прочие цивилизованные методы, котороые можно при наличии монобольшинства прпнять как два пальца об асфальт. Но Зеленский не хочет принимать эти законы, опасаясь гнева олигархов,предпочитая просто не платить и тем самым переложить проблему на следующую власть.
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14.11.2021 19:50 Відповісти
При продлениях этого договора при Порошенко и при Зеленском можно было сдерживать аппетиты "инвесторов" и платить им не пол 5 гривен за квт а по 4,50 и 3,50. Но слишком велико было желание и Порошенко и Зели максимально поощрить преданных им людей.
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14.11.2021 21:53 Відповісти
А почему прикидываются? Это самые настоящие дурики.
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14.11.2021 18:29 Відповісти
Давно пора закрыть этот грабежный проэкт.Доверие богатой Европы важнее благосостояния собственных граждан?
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14.11.2021 16:09 Відповісти
Яка там довіра? Там 100% спекулятивний капітал. Шакали Європи.
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14.11.2021 16:11 Відповісти
І по скільки гамузом обходяться Рижому і КО такі єксперти?
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14.11.2021 16:10 Відповісти
"Остаточно" - было бы при втором сроке Порошенке
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14.11.2021 16:11 Відповісти
Баба Ванга?
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14.11.2021 16:26 Відповісти
Ага. Бандит Ахметов уже совестью пугает. Сама Гнида Рыжая миллиарды Украине не отдала.
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14.11.2021 16:12 Відповісти
Это Зеля простил долги олигархам на сотню миллиардов гривен. Для него это мелочи.
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14.11.2021 16:57 Відповісти
Опубликуйте список инвесторов зелёной энергетики
И мы сразу поймем в чью дудку дуем
Сказали А. говорите и Б
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14.11.2021 16:13 Відповісти
Там все под вымышленные имена записано и через Панаму и другие офшоры оформлено. Но все ето принадлежит Ахметову. Или есть наивные кто верит что Ахметов и КО пустят кого то чужого на такой лакомый кусок пирога ради которого пропихивали ети грабительские законы
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14.11.2021 16:23 Відповісти
Засуньте эти облигации в очко себе, ахметову и бене.
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14.11.2021 16:14 Відповісти
А коли це руда гнида стала зовнішнім інвестором?
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14.11.2021 16:14 Відповісти
Пусть отдает тот, кто их брал под эту муть!!!
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14.11.2021 16:15 Відповісти
Янукович что-ли ?
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14.11.2021 16:55 Відповісти
Янукович для Клюева старался. Все остальные присоединились позже.
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14.11.2021 21:49 Відповісти
Ой, выполз эксперт по вакцинации
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14.11.2021 16:16 Відповісти
Представляю,как корчит от мысли,что нужно отдать деньги,которые они могли бы украсть.
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14.11.2021 16:29 Відповісти
зедрисні воно якось пофіґ
якась там Україна, щось там втратить
хуже нє будєт!
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14.11.2021 16:30 Відповісти
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14.11.2021 16:39 Відповісти
Наконец, сколько можно кормить дармоедов, атомная энергия по себестоимости 52 копейки а страна покупает у рыжего татарского козла по 4.5 грн.
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14.11.2021 16:43 Відповісти
Но доверие к Украине можно быстро восстановить, если офшорника отправить на заслуженные нары.
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14.11.2021 16:44 Відповісти
Шо ти писТиш? Україна по Евросуду только с чорнобильцами висить на купу грошей, більш як десять років!
Так, що якісь зелені приблуди, статку не зроблять!
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14.11.2021 16:53 Відповісти
Доверие! Какое такое доверие?
Кто сейчас инвестирует? Кроме подставных фирм, отмывающих украденное ранее.
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14.11.2021 16:58 Відповісти
Долги по евроблигациям надо отдавать. Они никакого отношения к кризису в энергетике не имеют. Енергетику завалили "менеджеры" Зеленского. Это просто сделать- вывести из строя атомные электростанции.
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14.11.2021 17:00 Відповісти
Пане Фурса, в яку ціну зараз незалежна думка експертів?

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14.11.2021 17:02 Відповісти
купувати цю енергію по 1-1,25 і не більше, і хай сонце і далі генерує, вони вже своє давно відбили!
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14.11.2021 17:09 Відповісти
пусть на свои меткомбинаты и вилы зелёной энергетикой освещает - оно ж так "выгодно" и нах те дивиденды...
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14.11.2021 17:20 Відповісти
Имея дешёвую атомную, не целесообразно , сейчас, платить за непонятного происхождения, "зеленую". Я согласен, покажите всех конечных бенефициантов зеленой, и кто протащил через парламент этот кабальный закон, и мы с них спросим . Напоминаю! Любой Закон, можно отменить! Не надо народ держать за лохов. У нас оружия все больше , а ситуация ..........., короче, читайте классиков!
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14.11.2021 17:26 Відповісти
Каждому полю с батареями качественный бульдозер для расчистки места для столба с петлёй для Порошенко. Дякуемо Гетьману за выданные зеленые гарантии. Да и себя необидевши.
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14.11.2021 17:33 Відповісти
Проснись, дебил, 2,5 года как зеледент у власти. У вас рабссее до сих пор Пороха президентом считают?
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14.11.2021 18:26 Відповісти
Не президентом, а преступником, разворовавшим банковскую систему и навыдававшем государственных гарантий зеленым инвесторам, которым нынешняя власть пытается отбить рога. Придурок зарплатный.
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15.11.2021 09:41 Відповісти
так это ты опять перепутал. Ты сейчас Януковоща описываешь.
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15.11.2021 09:51 Відповісти
Так Вы еще и идиот...
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16.11.2021 00:49 Відповісти
ты оригинален в своей тупости... Читай новейшую историю Украины прежде чем срать в комментариях.
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16.11.2021 09:00 Відповісти
Круглый, кристальной чистоты идиот. Обыкновенная зарплатная шушваль без аргументов. Новейшая история...
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16.11.2021 23:13 Відповісти
уговорили. иду ЗЕленый валежник в энергию конвертировать. и таво... канкретна.
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14.11.2021 17:45 Відповісти
яка іронія: зелена влада блокує виплати по зеленим облігаціям.
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14.11.2021 17:56 Відповісти
А что еще не потеряли? Я вам скажу, что вы там все давно потерялись, где-то между тумбочкой и диваном
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14.11.2021 18:00 Відповісти
Пля, які дебіли зібрались на гілці... і навіть порохоботи...
Ну-ну, спробуйте, не заплатіть по договору...
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14.11.2021 18:01 Відповісти
Ти сам дебіл, можна спокійно не платити по "договору" посилаючись на відсутність коштів, поглянь економічні показники зеуряду, якщо звичайно у тебе вистачить клепок аби це порозуміти...)))
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14.11.2021 18:48 Відповісти
Вот так вам и скажет ваш работодатель.Понравится?
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14.11.2021 18:59 Відповісти
До чого тут работодатєль?))) Українська економіка не потягне електроенергію твого работодатєля по 6.50грн/кВт, тому твій китайський работодатєль хай пи..дує зі своїми панелями...
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14.11.2021 19:04 Відповісти
Работодатель,именно ваш личный, приведен просто как пример. Могу проще обьяснить. Мы с вами подписываем договор. Вы мне что то продаете, я покупаю. Товар забираю, а денег не отдаю.Так понравится, вам как продавцу?
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14.11.2021 19:16 Відповісти
Ваш приклад для недоумків за яких ви нас тримаєте)) брати клюєви узяли величезні грошенята у китайців під цей твій "дагавор" і тепер аби розрахуватися з цими "інвесторами" треба аби атомщики виробляли електроенергію безкоштовно, бо вам треба заробити на сонці, отже йди ти, телепню на три чорти зі своїми "дагаворамі і работадателямі"...
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14.11.2021 20:13 Відповісти
Это точно.Вот если они,как пример - устраиваясь на работу подпишут договор, а потом работодатель, так через годик, урежет им выплаты, вот тогда они завоют... и потребуют соблюдать договор.
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14.11.2021 19:00 Відповісти
И еще вам скажу, Донбасс это Украина, а значит и уголь украинский. То что Зе тупой, и не стреляет, боится танков РФ, и до сих пор не закончил войну, это его проблемы.
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14.11.2021 18:05 Відповісти
Фурса відоме чмо від економіки, яке постійно захищає великий бізнес...
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14.11.2021 18:50 Відповісти
Воно ще й спікулянт, який працює на Томаша Фіалу.
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15.11.2021 16:57 Відповісти
А "инвестор" зелёной энергетики - в основном ахметов. Который шантажирует всю страну.
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14.11.2021 20:08 Відповісти
Какие зеленые облигации, о чем вы? Угля нет, газа нет, электричества нет и даже сырье для АЭС Украина получает из России! А вы тут рассказываете, что энергия солнца, энергия ветра? Ага, щаз!
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14.11.2021 20:39 Відповісти
Не, ну сидельцев на Банковой понять можно: они же банкроты.
Ситуация в Украине напоминает поезд врезающийся в бетонную стену, только съёмка очень замедленная.
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14.11.2021 22:51 Відповісти
 
 