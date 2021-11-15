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Новини СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
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вакцина (3528) МОЗ (3879) смерть (6550) Ігор Кузін (304)

Жодного підтвердженого випадку смерті через вакцинацію від COVID-19 немає, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Жодного підтвердженого випадку смерті через вакцинацію від COVID-19 немає, - Кузін

Переважна більшість несприятливих подій після імунізації - це легкі випадки, а всі завершені розслідування смертей не виявили жодного зв’язку з вакцинацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За словами головного санлікаря Ігора Кузіна, зараз в Україні функціонує доволі ефективна система фармакологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації.

Вона працює в електронному форматі, й уся інформація акумулюється на рівні Державного експертного центру МОЗ.

"За останніми даними, десь 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації. Переважна кількість - це несерйозні випадки. Летальних випадків впродовж 30 днів після імунізації було 124. Тобто це ті випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі, і вона померла впродовж 30 днів після проведення вакцинації. Такі випадки підлягають окремому розслідуванню. Окремо наголошую, що тут не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок із вакцинацією. Всі завершені розслідування зв’язку з вакцинацією не виявили", - розповів головний санлікар.

Кузін зауважив, що науково доведених даних про те, які вакцини переносяться пацієнтами краще або гірше немає.

"Наразі в нас є лише статистика несприятливих випадків після імунізації. Але знову ж таки, вона не говорить про те, що якась вакцина погана або викликає побічні реакції. Йдеться про індивідуальну реакцію людини на препарат. А реакція може бути на будь-яке щеплення, не лише від Covid-19. Якщо ми говоримо конкретно про несприятливі події після імунізації проти коронавірусної хвороби, то CoviShield з початку вакцинальної кампанії дала десь 0,02% несприятливих випадків від загальної кількості повідомлень про такі випадки після щеплення. Вакцина CoronaVac – десь 0,08%. Вакцина Pfizer – 0,01%, AstraZeneca – 0,02%, Moderna – 0,01-0,02%", - пояснив він.

Читайте: Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, - МОЗ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Канешна! Студент тот с БЦ с балкона выпал - все знают.
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15.11.2021 12:04
+13
А я все думав що тисячі померлих через відсутність лікування. А он воно як. Виявляється через відсутність вакцінації.
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15.11.2021 12:31
+12
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15.11.2021 12:18
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Канешна! Студент тот с БЦ с балкона выпал - все знают.
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15.11.2021 12:04 Відповісти
Это понятно ...а как иначе ... только вот кто этому поверит ,тут уже вопросы есть ...
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15.11.2021 12:06 Відповісти
Та походу и от ковида не умирают - там какие-то сопутстующие заболевания и ДТП...
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15.11.2021 12:10 Відповісти
Зараз дибіли будуть розказувати про якісь одиничні випадки, де є підозра на те, що через вакцину хтось помер. А про тисячі померлих через ВІДСУТНІСТЬ вакцинації навіть і не згадають.
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15.11.2021 12:15 Відповісти
А я все думав що тисячі померлих через відсутність лікування. А он воно як. Виявляється через відсутність вакцінації.
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15.11.2021 12:31 Відповісти
Від ковід 19 ще не придумали лікарства. Єдине лікарство яке полегшує перебіг хвороби це вакцина.
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15.11.2021 12:37 Відповісти
Та ти що... А ось це що таке...? https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-20092021--1979-pro-vnesennja-zmin-do-protokolu--nadannja-medichnoi-dopomogi-dlja-likuvannja--koronavirusnoi-hvorobi-covid-19
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15.11.2021 12:41 Відповісти
Там же прямо написано - "симптоматичне лікування". Протокол боротьби із СИМПТОМАМИ, а не хворобою. Ліків від хвороби ще немає.
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15.11.2021 12:48 Відповісти
Ліків від ГРВІ власне ніколи і не було. Лікували завжди симптоматику, щоб до пневмонії не доводити. Де Ви власне бачили ліки саме від грипу?
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15.11.2021 12:50 Відповісти
Не бачив. Але бачив щеплення проти грипу. Так само, як і щеплення проти купи різних інших хвороб, проти яких або немає ліків взагалі, або достатньо ефективних.
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15.11.2021 12:54 Відповісти
Отож я про те саме і кажу. Так. Є щеплення від грипу. З такою ж самою ефективністю як щеплення від ковід. Але його мало хто застосовує. Бо сенсу не бачать. Це все одно як в рулетку грати. Найбильша вирогідність влучання поставити на червоне, або на чорне.
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15.11.2021 13:10 Відповісти
Смертність від грипу - дуже низька, особливо, якщо у людини є мізки і вона з температурою не бігає по всьому місту. Тому в більшості люди (включаючи мене, але планую спробувати на наступний рік) і не паряться з вакциною. А от з ковідом ситуація інша. Смертність від нього значно, на порядки вище, ніж від грипу. Та і наслідки - ураження легеней і т.п., навіть, якщо не помреш. Тому, люди у яких є хоч залишки мізків мають розуміти корисність вакцинації від ковід. Не віриш в нове покоління вакцин, що базуються на РНК (ковід від Пфайзер, гепатити і т.п.)? Ок, зроби собі старообрядну Короновак, що базується на технологіях ще з СРСР (дохлий вірус) - менше захист, але значно краще, ніж ніщо - шанси померти, навіть коли захворієш значно зменшуються. Але у більшості населення гівно замість мізків. Але в цілому, якщо чесно, мені пох. Я і моя сім'я вакциновані. А скільки там ідіотів помре - це їхня особиста справа. І я би відмінив всі ці локдауни і т.п. Вакцинація доступна - хочете - робіть, не хочете - не робіть.
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15.11.2021 14:18 Відповісти
Смертність від грипу - дуже низька, особливо, якщо у людини є мізки і вона з температурою не бігає по всьому місту.
От і я кажу - дуже цікаво. Смертність від грипу дуже низька, а лікувати починають одразу симптоми і досить інтенсивно.
Смертність від ковіду дуже висока, а лікувати починають, коли у людини вже пневмонія в середній або важкій формі.
А може Ви плутаєте причину та наслідки? Може просто тому смертність від грипу мала, що його лікують. Точніше його симптоми, що власне не робили взагалі з ковід. І ось тільки но визнали, що початкову ланку пропустили.
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15.11.2021 16:28 Відповісти
При ковіді теж завжди лікували симптоми, при чому, такими ж методами, як при грипі. Тільки виявилося, що з грипом людський організм вже більш-менш вміє боротися, а от з ковідом ні. І симптоматичне лікування не допомагає. За Вашою логікою, то і від СНІДу люди би не помирали, якби його лікували симптоматично (а саме від СНІДу справді ніхто не помирає - помирають від інших хвороб, СНІД просто не дає організму боротися з ними).
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15.11.2021 19:24 Відповісти
Та я знаю що немає, проте є протокол саме лікування.

Наказ МОЗ України від 20.09.2021 № 1979 "Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»"
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15.11.2021 12:51 Відповісти
Угу. Не пройшло і двох років.
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15.11.2021 12:52 Відповісти
Якщо відкриєте той протокол і почитаєте (не наказ, а саме протокол), то там чітко написано про "симптоматичне лікування".
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15.11.2021 12:55 Відповісти
Ой не всюди, гляньте з 9 сторінки знизу у пункті: Підтверджений КОВІД 19. Тяжкий перебіг.
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15.11.2021 13:13 Відповісти
Фавіпіравір, ремдесивір, тоцилізумаб - те що МОЗ використовує ці лікарства для лікування коронавірусу не означає що вони супер ефективні, інакше люди б не вмирали в лікарнях а вставали і йшли додому після прийому лікарства. Не все що написано на папері є правдою.
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15.11.2021 13:19 Відповісти
Важливо звісно чим лікують, але не менш важливо коли та на скільки вчасно. Бо, як кажуть, запізно пити боржомі, коли нирка відвалилася.
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15.11.2021 16:54 Відповісти
А від інших збудників ГРВІ хіба придумали? Ні? А лікують з перших проявів симптомів. Чім ковід власне відрізняється від інших збудників ГРВІ?
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15.11.2021 12:46 Відповісти
Тим що він супер заразний і супер летальний.
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15.11.2021 13:21 Відповісти
Та невже?
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15.11.2021 13:26 Відповісти
65 тис трупів антивакцерів тільки в Україні.
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15.11.2021 13:42 Відповісти
Тільки антиваксерів?
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15.11.2021 16:54 Відповісти
Просто як довідка. Чим більш летальний вірус, тим менш він заразний і схильний до мутацій. І навпаки, чим більш заразний вірус, тим він менш летальний та більш схильний до мутацій.
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15.11.2021 13:26 Відповісти
Якби це було так, то зараз була б епідемія застуди, так як застуда найменш летальний вірус, але її чомусь немає, значить ваше твердження повна маячня.
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15.11.2021 13:45 Відповісти
Зараз немає застуди...? Ти найкращий! Вона, як і грип є кожного року. Просто декому прочистили мізки добряче тим ковідом. Котрий врешті решт так само за декілька років стане сезонним захворюванням. І до банана ті вакцини.
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15.11.2021 13:51 Відповісти
Добрий день. Як Ви ? Як Ваша дружина ?
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15.11.2021 16:35 Відповісти
Добрий. Та як. Дружина краще. В мене таке-сяке. Таки й мене дістала хвороба десь через два дні. Сьогодні був у кліниці. Семейний забовʼязала з сином зробити експрес тест. В нього негативний - в мене слабо виражений позитивний. Завтра ПЛР робити призначили. Не розумію тільки нашо як і так все зрозуміло. Ну я сходив зробити це, щоб запис був що переховрів та від мене відчепилися на три місяці з вакцинами. А так що сказати. Місяць тому хворів на ГРВІ, то було важче ніж зараз. Температури майже немає високої, дихання чисте, сатурація 97 (сьогодні міряли), у дружини 98, почуття тільки й те що притуплені запахи та трошки смак. Звісно інтенсивно лікуємся. Знаходимось на самоізоляції. Дочка з зятем та онукою окремо від нас мешкають. Зараз до нас ходити заборонили. Поки так.
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15.11.2021 17:05 Відповісти
Ну я сходив зробити це, щоб запис був що переховрів та від мене відчепилися на три місяці з вакцинами.

Правильно.
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15.11.2021 17:24 Відповісти
Та власне дружина сказала, що бо зна, може і в нас вже перестануть пускати в громадський транспорт без сертифікатів як у Київі. Тому краще зафіксувати факт. А так мені однаково. Я б і не ходив би на ті тести. Сьогодні он спитала лікар чи відкривати мені лікарняний. Я кажу нашо - все одно з дома працюю.
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15.11.2021 17:34 Відповісти
Не маємо можливості відсидити вдома. Хоча після крайньої подорожі Вдома просто не став на телефони, на таможні сказали зробити тест і днів з 10 ходити з папірцем. Та так ніхто нами і не поцікавився за цей час. Міркую про "перехворіти".
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15.11.2021 19:38 Відповісти
Дякую, що поділилися. Бажаю Вам і Вашій дружині швидко відновитися і забути, що хворіли. Але знаєте, я подумала (і у мами спитала) і радила б Вам взяти лікарняний, незважаючи на те, що працюєте здому.
Так буде документ, дата, початок лікування і кінець лікування - дата. Бо можуть виникнути проблеми з підтвердженням того, що перехворіли. Лише результат тесту може не пройти. Це моя думка. Вам, звичайно, вирішувати. Але підстрахуйтеся офіційними папірцями.
Буде номер, якщо ПЛР виявиться негативним.
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15.11.2021 21:38 Відповісти
В цьому дурдомі навіть такі питання тре уточнювати.
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15.11.2021 21:48 Відповісти
Ага 😀

Тут один дописувач в такій ситуації, що перехворів, і дружина також, але довідки не має і не може довести. Якщо Странник захоче деталей, то скажу його нік.
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15.11.2021 22:04 Відповісти
Дякую за пораду. Проконсультуюсь з сімейним лікарем.
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16.11.2021 08:43 Відповісти
Тіки но прийшов. Здав ПЛР. Подивимося що покаже. Тільки здається навряд чи буде негативним. Хоча... В мене сьогодні взагалі ніяких симптомів окрім притупленого нюху. Так шо 4 дні на все про все. З них двічи до поліклініки прийшлося їздити на тести. От і усе. Хоча на ліках трохи ще посиджу. Про всяк випадок. Поки що до антибіотиків так і не дійшло, слава Богу. А відносно лікарняного проконсультуюсь з сімейним.
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16.11.2021 08:43 Відповісти
Здоров'я і гарного дня.
Пишіть.
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16.11.2021 12:34 Відповісти
Дякую. Так власне і немає чого більше писати про цю ковідлу погану. Як я її вважав так і залишаюсь при своєму - ГРВІ воно і у Африці ГРВІ. Тому і лікуються симптоми як звичайної ГРВІ. Головне не зволікати з лікуванням. Ото і усе.
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16.11.2021 12:45 Відповісти
Це ж треба - затерли. Кажу: чому штриканим платять лікарняні та ще й не менш, ніж за 2 тижні?
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15.11.2021 21:43 Відповісти
Меркава не штрикана!

А чому це «штриканим» не повинні платити лікарняні?
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15.11.2021 23:37 Відповісти
Ну тут все чесно. Штриканий - не штриканий, а податки платимо усі. Так шо за що платиш - те й отримуєш.
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16.11.2021 08:45 Відповісти
Грип майже нікому ніколи не ставили, бо з ним, здається, 2 тижні лікарняного дається. Штрикнувся - ніби мащ перехворіти легко, тобто - тождень, як усім з грві, і - арбайтен.
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16.11.2021 08:54 Відповісти
Ну я власне про те казав, що все одно як хвороба є - доводиться людині на лікарняний йти. Чесно кажучи не подобається мені на ці лікарняні ходити. Гемору з ними потім. Та й по лікарнях не люболю власне ходити. Те ще "задоволення".
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16.11.2021 08:59 Відповісти
А кто ж их зарегистрирует? Поспрашивайте окружающих Вас людей.
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15.11.2021 12:17 Відповісти
Они все врут.Непонятно?Ни единого случая!
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15.11.2021 16:26 Відповісти
на морду того кузіна лиш глянути,
і можна навіть не слухати
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15.11.2021 12:17 Відповісти
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15.11.2021 12:18 Відповісти
Кузин, чмо тьі несдохшее, я здесь уже писал про одну смерть 3 надели назад от оторвавшегося тромба и вот вчера еще один аналогичньій случай. Обоих погода назад штрьікнули индийским дерьмом
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15.11.2021 12:19 Відповісти
а спорим что ты *******?
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15.11.2021 12:34 Відповісти
Лучше на то, что тьі дурак
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15.11.2021 12:42 Відповісти
У нас 30% людей вакциновані, хватить всі смерті списувати на вакцину.
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15.11.2021 12:41 Відповісти
По-перше не "хватить", а "досить". По-друге мова не про списання на вакцину, а про те, що кузін бреше, кажучи, що жодного випадку немає. Тут вже їдко зауважили йому що й від ковіду не вмирають, а від інших захворювань
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15.11.2021 12:47 Відповісти
А при рождении всем кололи БЦЖ, так что все смерти сейчас точно от этой прививки, да?
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15.11.2021 12:48 Відповісти
Тьі кололся? Если кололся, то ковишидлом?
Коронавирус вьізьівает сгущение крови. Потому больньім назначают кроверазжижающие препаратьі. Ковишилд так само способствует сгущению крови. К чему ето ведет?
Тебе перед уколом ковишидлом аналіз крови делали?
Им тоже не делали. Укололи и все. Прошло полгода и оба смерть от оторвашегося тромба...
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15.11.2021 13:10 Відповісти
Да нет, в этом случае от пирке, которые им делали 20 лет назад.
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15.11.2021 15:03 Відповісти
Так да, или нет, "логичньій" тьі наш? И Пирке им делали лет етак 40 назад.
Тебе также в некрологе записать что помер от реакции Манту, а не от реальной причиньі
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15.11.2021 15:25 Відповісти
"Так да, или нет, "логичньій" тьі наш?" - и ап чем речь ведешь, болезный?
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15.11.2021 15:44 Відповісти
О том, что тьі олигофрен
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15.11.2021 15:47 Відповісти
Пойди, олигофрен, оспорь в суде "спорньій вопроc"
Свободно, недоразумение родителей
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15.11.2021 16:47 Відповісти
Конченые твари, как и вся ваша власть!
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15.11.2021 12:20 Відповісти
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15.11.2021 12:20 Відповісти
я особисто знаю ТРИ випадки
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15.11.2021 12:29 Відповісти
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15.11.2021 12:35 Відповісти
А вони, ці випадки, знають?
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15.11.2021 15:50 Відповісти
Ляшковидный сегодня уже выступал?
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15.11.2021 12:34 Відповісти
Украина 14.11.2021
Население: 41 600 000
Полностью вакцинированы: 19,5%
Новые случаи заражения коронавирусом: +24.760
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +724

Германия 14.11.2021
Население: 83 240 000
Полностью вакцинированы: 67,4%
Новые случаи заражения коронавирусом: +34.309
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +54

Довольно наглядно видно, где основной проблемой является количество дебилов.
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15.11.2021 12:34 Відповісти
В Німеччині і до вакцинації дуже мало людей помирало, так що це не аргумент
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15.11.2021 14:19 Відповісти
Або в нас принципово іншии штам вірусу, або погано лікують, або хтось накручує статистику
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15.11.2021 14:30 Відповісти
Украина 14.11.2021
Население: 41 600 000
Полностью вакцинированы: 19,5%

Германия 14.11.2021
Население: 83 240 000
Полностью вакцинированы: 67,4%

Да конечно. Ведь все так не очевидно.
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15.11.2021 16:35 Відповісти
Знакомый молодой парень вакцинировался короноваком, а через месяцок его случайно застрелили на охоте. Совпадение? Не думаю.
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15.11.2021 12:38 Відповісти
В Європі зареєстровано 5 тисяч смертей після вакцинції, а в Україні жодної)
Ссилка на документ Європарламенту.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_ES.html?fbclid=IwAR0cRCZRtJI-qnm3T5tTF9qEGrozjVsVS5IDpG_2hSj4mC-hyVwb1_ux84w
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15.11.2021 12:44 Відповісти
А фамилию того кто отвечает за расследования можно назвать? Есть комиссия и кто эти люди, которые расследовали все смерти после вакцинации?
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15.11.2021 12:48 Відповісти
= то есть такие исследования не проводятся, зато есть система "электронного надзора"
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15.11.2021 13:07 Відповісти
В Украине нет случаев смерти непосредственно от коронавируса. Все мрут от пневмонии, инфаркта, инсульта, тромбоза,респираторного дистресс синдрома. Все привитые от коронавируса тоже умирают от пневмонии, инфаркта, инсульта, тромбоза и других основных заболеваний-читайте причины смерти.Так причем коронавирус?
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15.11.2021 13:21 Відповісти
Кто ж его посадит то он же памятник.
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15.11.2021 13:27 Відповісти
Віримо особливо після цього:"При введенні попереджувального карантину МОЗ орієнтувався на приклад інших країн. А парки і сквери для прогулянок закрили задля "психологічного ефекту", аби визвати у громадян тривогу і відчуття небезпеки. Про це розповів заступники міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Хрещатик.News. Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал - тільки актуальні новини Києва! За словами головного санепідемлікаря України, заборона на прогулянки в парках, так само як і дезінфекція доріг, не має під собою епідеміологічного підґрунтя. Проте вона викликає відчуття тривоги і створює певний психологічний ефект, що змушує людей дотримуватись карантину. "Коли я спочатку аналізував ті заходи, які запроваджувались в КНР, а потім в Італії, також з точки зору епідеміології, розмірковував, а навіщо вони це роблять. Якщо це крапельна інфекція, вона не впливає, наприклад на ці шляхи розповсюдження. Потім, коли починали аналізувати через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, тому потрібно створити психологічний якійсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту у людей з'являлось відчуття небезпеки і дотримання карантинних заходів, які вводились урядом", - пояснив сенс обмежувальних заходів українського карантину Віктор Ляшко.

Джерело:https://khreschatyk.news/parky-i-skvery-zakryvaly-dlya-zalyakuvannya-gromadyan-vyznav-viktor-lyashko/
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15.11.2021 13:32 Відповісти
Данные по ЕС

11 июля - 11 ноября 2020
Охват вакцинацией на первый день измерений - 0%
Охват вакцинацией на последний день измерений - 0%
Заболевших на 1 миллион за рассматриваемый период - 16863
Смертей на 1 миллион за рассматриваемый период - 157

11 июля - 11 ноября 2021
Охват вакцинацией на первый день измерений - 40%
Охват вакцинацией на последний день измерений - 66%
Заболевших на 1 миллион за рассматриваемый период - 19737
Смертей на 1 миллион за рассматриваемый период - 163

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&uniformYAxis=0&pickerSort=desc&pickerMetric=new_deaths_smoothed_per_million&hideControls=true&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=ITA~GBR~FRA~ESP~DEU~BEL~NLD~PRT~SWE~AUT~CHE~IRL~DNK~NOR~ISL~Europe~European+Union~UKR~ISR&Metric=Confirmed+deaths
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15.11.2021 14:43 Відповісти
хм.. в любой стране где проводят овценацию - ЕСТЬ !!! а у них ***** ваще - нету !!! ..********...
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15.11.2021 14:47 Відповісти
А можно конкретно, со скрином и ссылкой на смертность из-за введения вакцины?
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15.11.2021 15:31 Відповісти
ну вы даете !!! не верите !?... вон Казахстан вчера ОФИЦИАЛЬНО признал что у них около 700 человек склеило ласты после вакцин.. и так почти везде !!! но вы не верите...пАнятно...
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15.11.2021 16:02 Відповісти
А какое у меня есть основание верить ? Ведь даже если смерть наступила через час после введения вакцины, то далеко не факт что причина смерти кроется в вакцине.
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15.11.2021 16:15 Відповісти
естественно !!! причина смерти кроется только туповатости вакцинируемого экспериментальной т.з. "вакциной"
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15.11.2021 21:59 Відповісти
я тоже еще ни от кого не слышал у кого не раскрылся парашют
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15.11.2021 15:26 Відповісти
Ботам антиваксам це не сподобається.
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15.11.2021 17:34 Відповісти
Интересно, а какой в Украине процент ВИЧ-инфицированных...ведь это все вероятные кандидаты на черный мешок...и все это будет списано на корону а не на ВИЧ....и поможет ли им вакцинация? Даю гарантию, что их в случае летального исхода коронобесы объявят невакцинированными
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15.11.2021 23:49 Відповісти
У тебе хтось з партнерів від СНІДу помер, що ти так очкуєш?
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15.11.2021 23:56 Відповісти
 
 