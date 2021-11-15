Жодного підтвердженого випадку смерті через вакцинацію від COVID-19 немає, - Кузін

Переважна більшість несприятливих подій після імунізації - це легкі випадки, а всі завершені розслідування смертей не виявили жодного зв’язку з вакцинацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За словами головного санлікаря Ігора Кузіна, зараз в Україні функціонує доволі ефективна система фармакологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації.

Вона працює в електронному форматі, й уся інформація акумулюється на рівні Державного експертного центру МОЗ.

"За останніми даними, десь 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації. Переважна кількість - це несерйозні випадки. Летальних випадків впродовж 30 днів після імунізації було 124. Тобто це ті випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі, і вона померла впродовж 30 днів після проведення вакцинації. Такі випадки підлягають окремому розслідуванню. Окремо наголошую, що тут не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок із вакцинацією. Всі завершені розслідування зв’язку з вакцинацією не виявили", - розповів головний санлікар.

Кузін зауважив, що науково доведених даних про те, які вакцини переносяться пацієнтами краще або гірше немає.

"Наразі в нас є лише статистика несприятливих випадків після імунізації. Але знову ж таки, вона не говорить про те, що якась вакцина погана або викликає побічні реакції. Йдеться про індивідуальну реакцію людини на препарат. А реакція може бути на будь-яке щеплення, не лише від Covid-19. Якщо ми говоримо конкретно про несприятливі події після імунізації проти коронавірусної хвороби, то CoviShield з початку вакцинальної кампанії дала десь 0,02% несприятливих випадків від загальної кількості повідомлень про такі випадки після щеплення. Вакцина CoronaVac – десь 0,08%. Вакцина Pfizer – 0,01%, AstraZeneca – 0,02%, Moderna – 0,01-0,02%", - пояснив він.

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