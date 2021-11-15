Жодного підтвердженого випадку смерті через вакцинацію від COVID-19 немає, - Кузін
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Переважна більшість несприятливих подій після імунізації - це легкі випадки, а всі завершені розслідування смертей не виявили жодного зв’язку з вакцинацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
За словами головного санлікаря Ігора Кузіна, зараз в Україні функціонує доволі ефективна система фармакологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації.
Вона працює в електронному форматі, й уся інформація акумулюється на рівні Державного експертного центру МОЗ.
"За останніми даними, десь 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації. Переважна кількість - це несерйозні випадки. Летальних випадків впродовж 30 днів після імунізації було 124. Тобто це ті випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі, і вона померла впродовж 30 днів після проведення вакцинації. Такі випадки підлягають окремому розслідуванню. Окремо наголошую, що тут не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок із вакцинацією. Всі завершені розслідування зв’язку з вакцинацією не виявили", - розповів головний санлікар.
Кузін зауважив, що науково доведених даних про те, які вакцини переносяться пацієнтами краще або гірше немає.
"Наразі в нас є лише статистика несприятливих випадків після імунізації. Але знову ж таки, вона не говорить про те, що якась вакцина погана або викликає побічні реакції. Йдеться про індивідуальну реакцію людини на препарат. А реакція може бути на будь-яке щеплення, не лише від Covid-19. Якщо ми говоримо конкретно про несприятливі події після імунізації проти коронавірусної хвороби, то CoviShield з початку вакцинальної кампанії дала десь 0,02% несприятливих випадків від загальної кількості повідомлень про такі випадки після щеплення. Вакцина CoronaVac – десь 0,08%. Вакцина Pfizer – 0,01%, AstraZeneca – 0,02%, Moderna – 0,01-0,02%", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
От і я кажу - дуже цікаво. Смертність від грипу дуже низька, а лікувати починають одразу симптоми і досить інтенсивно.
Смертність від ковіду дуже висока, а лікувати починають, коли у людини вже пневмонія в середній або важкій формі.
А може Ви плутаєте причину та наслідки? Може просто тому смертність від грипу мала, що його лікують. Точніше його симптоми, що власне не робили взагалі з ковід. І ось тільки но визнали, що початкову ланку пропустили.
Наказ МОЗ України від 20.09.2021 № 1979 "Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»"
Правильно.
Так буде документ, дата, початок лікування і кінець лікування - дата. Бо можуть виникнути проблеми з підтвердженням того, що перехворіли. Лише результат тесту може не пройти. Це моя думка. Вам, звичайно, вирішувати. Але підстрахуйтеся офіційними папірцями.
Буде номер, якщо ПЛР виявиться негативним.
Тут один дописувач в такій ситуації, що перехворів, і дружина також, але довідки не має і не може довести. Якщо Странник захоче деталей, то скажу його нік.
Пишіть.
А чому це «штриканим» не повинні платити лікарняні?
і можна навіть не слухати
Коронавирус вьізьівает сгущение крови. Потому больньім назначают кроверазжижающие препаратьі. Ковишилд так само способствует сгущению крови. К чему ето ведет?
Тебе перед уколом ковишидлом аналіз крови делали?
Им тоже не делали. Укололи и все. Прошло полгода и оба смерть от оторвашегося тромба...
Тебе также в некрологе записать что помер от реакции Манту, а не от реальной причиньі
Свободно, недоразумение родителей
Население: 41 600 000
Полностью вакцинированы: 19,5%
Новые случаи заражения коронавирусом: +24.760
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +724
Германия 14.11.2021
Население: 83 240 000
Полностью вакцинированы: 67,4%
Новые случаи заражения коронавирусом: +34.309
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +54
Довольно наглядно видно, где основной проблемой является количество дебилов.
Население: 41 600 000
Полностью вакцинированы: 19,5%
Германия 14.11.2021
Население: 83 240 000
Полностью вакцинированы: 67,4%
Да конечно. Ведь все так не очевидно.
Ссилка на документ Європарламенту.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_ES.html?fbclid=IwAR0cRCZRtJI-qnm3T5tTF9qEGrozjVsVS5IDpG_2hSj4mC-hyVwb1_ux84w
Джерело:https://khreschatyk.news/parky-i-skvery-zakryvaly-dlya-zalyakuvannya-gromadyan-vyznav-viktor-lyashko/
11 июля - 11 ноября 2020
Охват вакцинацией на первый день измерений - 0%
Охват вакцинацией на последний день измерений - 0%
Заболевших на 1 миллион за рассматриваемый период - 16863
Смертей на 1 миллион за рассматриваемый период - 157
11 июля - 11 ноября 2021
Охват вакцинацией на первый день измерений - 40%
Охват вакцинацией на последний день измерений - 66%
Заболевших на 1 миллион за рассматриваемый период - 19737
Смертей на 1 миллион за рассматриваемый период - 163
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&facet=none&uniformYAxis=0&pickerSort=desc&pickerMetric=new_deaths_smoothed_per_million&hideControls=true&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=ITA~GBR~FRA~ESP~DEU~BEL~NLD~PRT~SWE~AUT~CHE~IRL~DNK~NOR~ISL~Europe~European+Union~UKR~ISR&Metric=Confirmed+deaths