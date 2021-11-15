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Мігрантів потрібно забезпечити гуманітарною допомогою, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мігрантів потрібно забезпечити гуманітарною допомогою, - Боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що необхідно забезпечити гуманітарною допомогою мігрантів, які знаходяться на кордоні країн Європейського Союзу та Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ситуація з потоком мігрантів є під контролем після переговорів у країнах транзиту та походження.

Боррель заявив: "Ми маємо думати про те, як ми можемо вирішити цю проблему, починаючи із зупинення потоку, зупинення польотів, що вже майже зроблено".

"Потік (мігрантів. - Ред.) більш-менш контролюється, але нам потрібно надати гуманітарну допомогу цим людям і запобігти "гібридній атаці" в будь-яких формах на кордони ЄС", - наголосив глава європейської дипломатії.

Читайте також: Боррель про ситуацію на польсько-білоруському кордоні: Це може стати гуманітарною катастрофою

Він також додав, що обговорив ситуацію щодо мігрантів з міністрами Польщі, Литви та Білорусі, Генсеком ООН.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Лучше пусть фрау бабушка или жабоед их к себе заберут, выдадут им квартиры, бесплатную комуналку сделают, кормят и обувают
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15.11.2021 13:14
+7
...ага, від слова "гума"
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15.11.2021 13:25
+5
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15.11.2021 13:12
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15.11.2021 13:12 Відповісти
Забезпечуй, вперед, и диалог обязательно поищи
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15.11.2021 13:14 Відповісти
Лучше пусть фрау бабушка или жабоед их к себе заберут, выдадут им квартиры, бесплатную комуналку сделают, кормят и обувают
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15.11.2021 13:14 Відповісти
От тупі європейці , це не мігранти , це путінське ДРГ .
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15.11.2021 13:15 Відповісти
Идиот! Тогда зверушки попрут стадами, на дармовой хавчик всегда найдутся любители, а потом ещёзверушки начнут приносить приплод, где Европе стол ко гуманитарии взять? Разве что за счёт самих европейцев.
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15.11.2021 13:16 Відповісти
Ну так мають піти білі камази із московії?
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15.11.2021 13:16 Відповісти
Парочку десятків мігрантів відправити до Фрау. Зарплата Газпрому дозволяє їх утримання. Заслужила.
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15.11.2021 13:17 Відповісти
Фрау ще у 2015 році наприймала мігрантів, ім там досить.
А ці, що на польському кордоні, це ніякі не мігранти, вони за туристичними візами прилітіли до Білорусію
Це їх туристи, білоруси, якщо продали ім путівкки, мають іми й опікуватись.
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15.11.2021 13:25 Відповісти
Обіг мігрантів у природі-бункерне лайно забезпечуватиме ЄС мігрантами,а ЄС забезпечуватиме мігрантів гуманітарною допомогою...ЄС-чи ви там сповна розуму?...
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15.11.2021 13:20 Відповісти
...ага, від слова "гума"
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15.11.2021 13:25 Відповісти
ак птрк зрк.тут на работу поехать так йух визу дадут а черножопых с открытыми дверями и на пособие
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15.11.2021 13:28 Відповісти
Польша и Литва не даром огласили о ЧС на приграничных районах, чтобы никакие волонтерские и иностранные гумпомощи не подкармливали поток паразитов, чтобы "журналисты" жалостью не дезорганизовывали усилия этих стран.
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15.11.2021 13:30 Відповісти
Присылайте самолеты в Белорусь и вывезти всех в Германию. А Лукашенко вам еще подвезет. Вы, главное, возите, обеспечивайте и расселяйте.
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15.11.2021 13:37 Відповісти
Только они не мигранты,хер бордель,а туристы -- приехавшие в Беларусь по визе белорусского посольства.И должны там жить за свой счёт во время действия этой визы.А потом свалить домой, на место проживания.Или у вас в европах какие-то другие правила,и каждый турист может объявить что он мигрант и требовать кормёжки??
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15.11.2021 13:43 Відповісти
чорні мішки + скотч

або загрібайте їх до Бруселю
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15.11.2021 13:48 Відповісти
вони ж дикі, морозів ще не бачили
нічого їм не треба
скоро шишки дозріють
ПРИРОДА за них потурбується
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15.11.2021 13:51 Відповісти
мигрантов треба забезпечить гумовымы палками и холодной водою з шланга
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15.11.2021 14:01 Відповісти
Ага. Они вам за это мечети построят, а вас заставят молиться аллаху.
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15.11.2021 14:06 Відповісти
Обеспечивай.
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15.11.2021 17:30 Відповісти
Борель - невиліковний імбесил...
Хай зразу приймуть усю азіюафрику до Євросоюзу і відростить кожному європейцю по сіськє, щоб годувати мігрантів...
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15.11.2021 18:50 Відповісти
 
 