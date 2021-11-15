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МВС (2874) ПДР (362) Монастирський (367)

Монастирський про порушників ПДР: Неможливо на кожному перехресті ставити поліцейського

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Монастирський про порушників ПДР: Неможливо на кожному перехресті ставити поліцейського

У МВС зауважили, що не мають змоги поставити поліцейського на кожному перехресті, однак спосіб боротьби з порушниками ПДР таки є.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "24 канал".

Голова МВС пояснив, що поставити по 1 правоохоронцю на кожне перехрестя просто фізично неможливо. Однак є інша ініціатива, яка могла б допомогти поліцейським відстежувати порушників та потенційно зменшити кількість аварій.

"Вже є така законодавча ініціатива у парламенті, щоб самі громадяни, фіксуючи на реєстратори у своїх автомобілях порушення, могли передавати ці відео в правоохоронні органи, в поліцію зокрема. Завдяки цьому особа могла б притягатися до адміністративної відповідальності", - пояснив міністр.

Він додав, що у такий спосіб можна було б збільшити так звану профілактику ДТП. До того ж до ініціативи міг би долучитися будь-який свідомий водій.

Також читайте: Ми потребуємо понад 2000 камер фіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Твари зеленые лицемерные! Лучшая профилактика ДТП - это ПОСАДИТЬ алкаша трухина, покалечившего 6 человек, нарика брагара, юрченка и др, а все остальное бла-бла-бла....Где записи с боди-камер? Где свидетельские показания?. В жопе?
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15.11.2021 13:58
+3
Фарс уже. Трухин, Брагар, Васильченко и т.д.
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15.11.2021 13:59
+3
Министр МВД лучше-бы что-то внятное буркнул по поводу ДТП с Трухиным, а не читал нам тут свои "Денискины рассказы". За несколько месяцев не могут определить кто был за рулем Ауди, устроившей ДТП !!! Это просто кабздец и полная импотенция всей правовой системы !
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15.11.2021 14:04
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Гарна справа. Аби тільки до фарсу її не довели.
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15.11.2021 13:52 Відповісти
Фарс уже. Трухин, Брагар, Васильченко и т.д.
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15.11.2021 13:59 Відповісти
Я б іще винагороду добавив у розмірі 10 % від штрафу тому хто надіслав. У нас би цілі батальони фіксаторів з'явилися б
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15.11.2021 13:58 Відповісти
Прямо как в старые добрые времена при ежове, стучать на соседа за всякую мелочевку. А напишете донос на кого-то со связями - вам эту машину сожгут вместе с регистратором.
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15.11.2021 14:28 Відповісти
Твари зеленые лицемерные! Лучшая профилактика ДТП - это ПОСАДИТЬ алкаша трухина, покалечившего 6 человек, нарика брагара, юрченка и др, а все остальное бла-бла-бла....Где записи с боди-камер? Где свидетельские показания?. В жопе?
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15.11.2021 13:58 Відповісти
За 2021 роком прийде 1937 ?
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15.11.2021 14:04 Відповісти
Министр МВД лучше-бы что-то внятное буркнул по поводу ДТП с Трухиным, а не читал нам тут свои "Денискины рассказы". За несколько месяцев не могут определить кто был за рулем Ауди, устроившей ДТП !!! Это просто кабздец и полная импотенция всей правовой системы !
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15.11.2021 14:04 Відповісти
Коли ющенко розігнав мусарню,стало тільки краще і безпечніше. Мусарня -це бандити хабарники і зрадники у законі.
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15.11.2021 14:04 Відповісти
Стукачество как форма поощрения в истории комуняк такое было у власти наследники синих фуражек ...
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15.11.2021 14:09 Відповісти
В Германии тоже такое было и есть. там пол участка соседа отдавали, если ты сообщал, что у него засран участок.
Или всё. Как надо себя держать в руках, то Украину уже не Европа и идите нафиг со своими ценностями ?
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15.11.2021 14:13 Відповісти
Ініціатива хороша. Аде чому тільки водії і чому лише на реєстратори. Чому можливість фіксації порушення на будь-яку камеру не надано пішоходу або пасажиру?
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15.11.2021 14:25 Відповісти
все дороги уложить лежачими полицейскими, если продажных не хватает
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15.11.2021 14:30 Відповісти
Менты хотят больше зарабатывать, причем без необходимости продавать полосатые палочки
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15.11.2021 14:39 Відповісти
А гроші з бюджету куди поділи? Чи ми повинні займатись стукачеством щоб патрулька відпочивала? Ставте камери, розробляйте системи розпізнавання , а не крадіть гроші! ПРАЦЮЙТЕ давайт5 , а не пздіть
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15.11.2021 15:15 Відповісти
"не мають змоги поставити поліцейського на кожному перехресті", - да їх зовсім немає на дорогах, якщо не рахувати "лежачих ..."
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15.11.2021 15:15 Відповісти
Нахіба ти, такий безпорадний, потрібен? Йди вулиці підмітати!
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15.11.2021 17:09 Відповісти
 
 