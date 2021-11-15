Монастирський про порушників ПДР: Неможливо на кожному перехресті ставити поліцейського

У МВС зауважили, що не мають змоги поставити поліцейського на кожному перехресті, однак спосіб боротьби з порушниками ПДР таки є.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "24 канал".

Голова МВС пояснив, що поставити по 1 правоохоронцю на кожне перехрестя просто фізично неможливо. Однак є інша ініціатива, яка могла б допомогти поліцейським відстежувати порушників та потенційно зменшити кількість аварій.

"Вже є така законодавча ініціатива у парламенті, щоб самі громадяни, фіксуючи на реєстратори у своїх автомобілях порушення, могли передавати ці відео в правоохоронні органи, в поліцію зокрема. Завдяки цьому особа могла б притягатися до адміністративної відповідальності", - пояснив міністр.

Він додав, що у такий спосіб можна було б збільшити так звану профілактику ДТП. До того ж до ініціативи міг би долучитися будь-який свідомий водій.

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