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Столтенберг запросив Кулебу на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Столтенберг запросив Кулебу на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу взяти участь у засіданні глав зовнішньополітичних відомств країн-членів альянсу, яке відбудеться у Ризі.

Про це він повідомив у понеділок у Брюсселі після завершення зустрічі з українським міністром, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я очікую вітати вас у Ризі для участі у зустрічі міністрів закордонних справ наступного місяця", - сказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО спостерігає "значне нарощування військ РФ біля кордонів України", що у випадку наступу може "зменшити час на підняття тривоги", - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
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Ну це вже щось...
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15.11.2021 14:30 Відповісти
А Кінь Педальний буде?
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15.11.2021 16:18 Відповісти
А он тут каким боком..
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15.11.2021 17:03 Відповісти
Кулеба спокійно обходиться без завгоспа дєрмака . РЕСПЕКТ.
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15.11.2021 20:34 Відповісти
 
 