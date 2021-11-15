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"Росіяни дійсно зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють", - генерал США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Розширення збройного конфлікту в Україні не є неминучим.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив колишній командувач військ США в Європі, провідний воєнний експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розглядаю останні події в Україні та навколо неї як продовження – наступний етап – того, що відбувалося навесні. З того часу, попри неправдиві заяви міністра Шойгу, я думаю, ясно, що насправді ці сили Російської Федерації ніколи не поверталися назад в свої казарми. Після навчань "Захід-21" РФ залишила більшу частину логістичного забезпечення на місці", - зазначив він.

Ходжес нагадав, що за останні кілька місяців президент Путін зробив багато дуже різких відвертих заяв, також і від інших звучало багато сумнівів і хвастощів щодо майбутнього України та її легітимності.

"Останні переміщення і розгортання сил – це остання фаза постійного нарощування можливостей і тиску в регіоні, які ніколи не припинялася. Росіяни дійсно зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють", - наголосив він.

Також читайте: Берлін занепокоєний через російську військову активність біля кордонів України. Необхідно запобігти ескалації, - МЗС ФРН

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Крім Порошенко нікого немає на горизонті,вийшло тоді вийде й знову .
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15.11.2021 15:00
+17
мокшани розуміють тільки силу
достатньо взяти їх за яйця і добряче стиснути
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15.11.2021 14:33
+17
он уже в прошлом
сейчас можно только надеяться,что кто-то сильный подхватит булаву из дрожащих ручонок,когда начнётся замес..
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15.11.2021 14:39
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мокшани розуміють тільки силу
достатньо взяти їх за яйця і добряче стиснути
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15.11.2021 14:33 Відповісти
Звичайно,лапотнік який здох вже не пересувається,хоча ще довго смердить...
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15.11.2021 14:33 Відповісти
Констянин Єлісєєв передавав реакцію Західих військових та дипломатів на відмазування ОПУщених про "всьо спакойно на граніцє ми гатови"...
Що вони далі будуть нести у сьогоднішніх ток-шоу ... Вистрелили Люся й Безумна - ну очччєнь абнадьожіваєт атветка мафіознозрадницької змички в ОПУ!

https://www.youtube.com/watch?v=2LK9fjZi6no&t=359s
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15.11.2021 15:18 Відповісти
***** шугає Захід ось вони і сполошилися.
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15.11.2021 14:34 Відповісти
западу пофиг по большому счету. не считая страстную любовь к нефтедолларам. а так то - западу насрать на военную мощь рахостана. а вот нам - нет.

зы: хиба шо ядрена зброя. тогда да, западу стоило бы побеспокоиться. но как по мне - даже кремлевские буйные не пойдут на науклеар вар
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15.11.2021 14:56 Відповісти
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15.11.2021 14:36 Відповісти
он уже в прошлом
сейчас можно только надеяться,что кто-то сильный подхватит булаву из дрожащих ручонок,когда начнётся замес..
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15.11.2021 14:39 Відповісти
мне тоже..
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15.11.2021 14:44 Відповісти
Настоящий Главнокомандующий.
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15.11.2021 14:45 Відповісти
Крім Порошенко нікого немає на горизонті,вийшло тоді вийде й знову .
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15.11.2021 15:00 Відповісти
Добре сказав Чорновіл - головне не рейтингове місце на можливих виборах між вовою та Порохом, а тенденції по можливому другому турі та антирейтингу
1. Антирейтинг Пороха роздутий раніше фальшиво до 70 впав до рівного з вовою ...
2. Голосування у другому турі дає різницю 6-8 відсотків між вовю та Порохом - й це буде головною тенденцією , бо була різниця у 2019 майже 60
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15.11.2021 15:23 Відповісти
Типо бутон розы набухал-набухал, но не распустился, бо со средины червоточина его одолела? В фа-но .уем бей , туды ж его налево...
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15.11.2021 14:47 Відповісти
Как всегда самое главное, что это ЭКС

"повідомив КОЛИШНІЙ командувач військами США в Європі"
Как с постов уходят, сразу глаза раскрываются и все вумными становятся
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15.11.2021 14:37 Відповісти
Навідміну від наших зедебілів, перед тим, як щось сказати - думають, адже одне неправельне слово, один неправельний рух в політиці може призвести до початку війни...
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16.11.2021 09:44 Відповісти
Неприемлемым ущербом для США, других стран-членов НАТО и Японии станет уничтожение шести сверхкрупных городских агломераций, пишет в «Военно-промышленном курьере» советник генерального директора «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) кандидат технических наук Валерий Поляков.
Эксперт отмечает, что «значительная часть финансовой, интеллектуальной и промышленной мощи западного мира» сосредоточена в следующих агломерациях: Токайдо - район Токио-Осака (70 миллионов человек), Босваш - Бостон-Вашингтон (50 миллионов), Сан-Сан - Сан-Франциско-Сан-Диего (40 миллионов), Лондонская (40 миллионов), Чипитс - Чикаго-Питтсбург (35 миллионов) и Рейнская (35 миллионов).

неухёвые аппетиты,как там насчёт мира в глазах ?
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15.11.2021 14:43 Відповісти
А для РФ тоже станет непоправимой бедой уничтожение ее крупных городов.
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15.11.2021 18:12 Відповісти
В Афганской войне авиация ВС СССР была практически парализована амереканскими "Стингерами" противостоять этому интелектуальному оружию на то время у советов небыло средств борьбы и это было поражение...Сегодня кацапы против "Джевелинов" цепляют на броню грибочки и это есть инвационные технологии от Х#йла.
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15.11.2021 14:43 Відповісти
Ну хоть про Афганистан не нужно, в свете последних событий. Все увидели кого там американцы "парализовали"
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15.11.2021 14:50 Відповісти
да. янке победили пуштунов, порвал их на шматки. правильно сделали что свалили оттуда. пусть рахостан с китаем теперь трахаются с этой страной. и да - эвакуация овер 100к людей была блестяща. но тебе видимо этого не понять. ты по верхам глянул. как с шасси самолета люди падали. только это ты и запомнил видимо. собственно только это по тв и показывали
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15.11.2021 15:01 Відповісти
Согласен с вами на все 100500, бо Афган парализовала кремлядь, вот спросить, мол чем плох был приверженец дружбы с СССР Амин для кремляди, шо замочили его? Хафизулла, худо-бедно, держал в кулаке все разрозненные афганские племена?... А насчет последних событий , дык не говорите гоп, не перепрыгнув... Нарабсее нынче очередной груз прицепили к шее... АФГАН РАЗВАЛИЛ СССР. НЫНЧЕ СПРАВИТСЯ И С НАРАБСЕЕЙ.
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15.11.2021 15:04 Відповісти
я не верю в продолжение войны конфлик4та кроме того что есть цель сего этого несколько
1. Путину надо показать своему дебильному народу что типа можем на что то влиять в мире были бы и могем опробовали бы поиграть мускулами у границ НАТО-США и тут сразу слабо как то даже возле Китая где Россия давно залепила рота дерьмом и молчит...
2. Это серьезный фактор и нельзя исключать усиления части ОРЛДО и Крыма войсками чтобы не отобрали чего уже отжали и также давить на власть Зеленский у нас трусливое создание и дурак еще тот как и вся его типа ******* ржать на сцене и ржать в жизни две большие разницы...
3. Фактор несмотря ни на что стремление Украины в ЕС И НАТО союзнические дела и договора с США и Британией вывели ботоскного в бункере до истерики... топтанием у границ Украины воск4 и миграционный выверт в Белоруссии это одна программа и операция а там где прорвет и выйдет сорвать свои интересы Лукашенко гарантии ЛИЧНОЙЦ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕНЕГ И ЖИТИЕ В У ЕВРОПЕ А ПУТИНУ ГАРАНТИИ ТОЙ ЖЕ ЛИЧНОЙ безопасности денег и бонусы втюхать свое видение Минска в ОРЛДО.. но это тупиковый шаг Украине дешевле ради сохранения государственности --просто отрезать ОРЛДО да и Крым от себя самой... типа удавитесь... надо все же разделять де-факто и де-юре.. увы как сие не нравиться кому то но ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ у нас нет ни денег чтобы купить 10-20 ракет с атомными головками... ни обычных сил чтобы вступит в кровавую войну да и как то честно говоря класть голову и житие за предателей Крыма и ОРЛДО их то потом по любому ТОЛЬКО В РАСХОД А ИНАЧЕ ТЛЕНИЕ ПРЕВРАТИТСЬЯ В 100 ВОЙНУ... а потом житие само расставит приоритеты...
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15.11.2021 15:28 Відповісти
100 раз говорю - с временным отторжением территорий Крыма и Донбасса,а,особенно - их ватно-депрессивного населения,у Украины появился исторический шанс войти в сообщество нормальных государств и народов.
Напишите,(как японцы о Северных Территориях) о временной их утрате в связи с оккупацией,и займитесь,наконец,внутренним строительством,изгнав с политического поля демагогов и толстосумов..(тут важнейший вопрос в Лидере,коего пока не видно)
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15.11.2021 16:55 Відповісти
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15.11.2021 14:55 Відповісти
Нічого. Вовік вдягне клоунського ковпака і покаже ***** ніжну дупцю. Серце ***** розм'якне і він засміється.
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15.11.2021 15:10 Відповісти
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15.11.2021 15:11 Відповісти
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15.11.2021 15:14 Відповісти
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15.11.2021 15:16 Відповісти
вау! не прошло и ДЕВЯТЬ лет.
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15.11.2021 15:18 Відповісти
Лучше их уложить.
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15.11.2021 15:23 Відповісти
А вы этого не знали???? После того как путин смог убидь президента Дудаева и тысяви Чеченцев , польского президента, Б.Немцова , тысячи Украинских ребят- вы не зналеи ,что на планете появился новый НАЦИК!!! Это было так незаметно????
Спектакль какой то!!!! И деньги путинские и его дружков все видят - и прям управы на него нет!!!
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15.11.2021 15:25 Відповісти
"Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают приветствием", - Министр Зебороны Верещук
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15.11.2021 15:29 Відповісти
 
 