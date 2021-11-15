"Росіяни дійсно зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють", - генерал США Ходжес
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Розширення збройного конфлікту в Україні не є неминучим.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив колишній командувач військ США в Європі, провідний воєнний експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.
"Я розглядаю останні події в Україні та навколо неї як продовження – наступний етап – того, що відбувалося навесні. З того часу, попри неправдиві заяви міністра Шойгу, я думаю, ясно, що насправді ці сили Російської Федерації ніколи не поверталися назад в свої казарми. Після навчань "Захід-21" РФ залишила більшу частину логістичного забезпечення на місці", - зазначив він.
Ходжес нагадав, що за останні кілька місяців президент Путін зробив багато дуже різких відвертих заяв, також і від інших звучало багато сумнівів і хвастощів щодо майбутнього України та її легітимності.
"Останні переміщення і розгортання сил – це остання фаза постійного нарощування можливостей і тиску в регіоні, які ніколи не припинялася. Росіяни дійсно зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють", - наголосив він.
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достатньо взяти їх за яйця і добряче стиснути
Що вони далі будуть нести у сьогоднішніх ток-шоу ... Вистрелили Люся й Безумна - ну очччєнь абнадьожіваєт атветка мафіознозрадницької змички в ОПУ!
https://www.youtube.com/watch?v=2LK9fjZi6no&t=359s
зы: хиба шо ядрена зброя. тогда да, западу стоило бы побеспокоиться. но как по мне - даже кремлевские буйные не пойдут на науклеар вар
сейчас можно только надеяться,что кто-то сильный подхватит булаву из дрожащих ручонок,когда начнётся замес..
1. Антирейтинг Пороха роздутий раніше фальшиво до 70 впав до рівного з вовою ...
2. Голосування у другому турі дає різницю 6-8 відсотків між вовю та Порохом - й це буде головною тенденцією , бо була різниця у 2019 майже 60
"повідомив КОЛИШНІЙ командувач військами США в Європі"
Как с постов уходят, сразу глаза раскрываются и все вумными становятся
Эксперт отмечает, что «значительная часть финансовой, интеллектуальной и промышленной мощи западного мира» сосредоточена в следующих агломерациях: Токайдо - район Токио-Осака (70 миллионов человек), Босваш - Бостон-Вашингтон (50 миллионов), Сан-Сан - Сан-Франциско-Сан-Диего (40 миллионов), Лондонская (40 миллионов), Чипитс - Чикаго-Питтсбург (35 миллионов) и Рейнская (35 миллионов).
неухёвые аппетиты,как там насчёт мира в глазах ?
1. Путину надо показать своему дебильному народу что типа можем на что то влиять в мире были бы и могем опробовали бы поиграть мускулами у границ НАТО-США и тут сразу слабо как то даже возле Китая где Россия давно залепила рота дерьмом и молчит...
2. Это серьезный фактор и нельзя исключать усиления части ОРЛДО и Крыма войсками чтобы не отобрали чего уже отжали и также давить на власть Зеленский у нас трусливое создание и дурак еще тот как и вся его типа ******* ржать на сцене и ржать в жизни две большие разницы...
3. Фактор несмотря ни на что стремление Украины в ЕС И НАТО союзнические дела и договора с США и Британией вывели ботоскного в бункере до истерики... топтанием у границ Украины воск4 и миграционный выверт в Белоруссии это одна программа и операция а там где прорвет и выйдет сорвать свои интересы Лукашенко гарантии ЛИЧНОЙЦ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕНЕГ И ЖИТИЕ В У ЕВРОПЕ А ПУТИНУ ГАРАНТИИ ТОЙ ЖЕ ЛИЧНОЙ безопасности денег и бонусы втюхать свое видение Минска в ОРЛДО.. но это тупиковый шаг Украине дешевле ради сохранения государственности --просто отрезать ОРЛДО да и Крым от себя самой... типа удавитесь... надо все же разделять де-факто и де-юре.. увы как сие не нравиться кому то но ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ у нас нет ни денег чтобы купить 10-20 ракет с атомными головками... ни обычных сил чтобы вступит в кровавую войну да и как то честно говоря класть голову и житие за предателей Крыма и ОРЛДО их то потом по любому ТОЛЬКО В РАСХОД А ИНАЧЕ ТЛЕНИЕ ПРЕВРАТИТСЬЯ В 100 ВОЙНУ... а потом житие само расставит приоритеты...
Напишите,(как японцы о Северных Территориях) о временной их утрате в связи с оккупацией,и займитесь,наконец,внутренним строительством,изгнав с политического поля демагогов и толстосумов..(тут важнейший вопрос в Лидере,коего пока не видно)
Спектакль какой то!!!! И деньги путинские и его дружков все видят - и прям управы на него нет!!!