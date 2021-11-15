"Росіяни дійсно зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють", - генерал США Ходжес

Розширення збройного конфлікту в Україні не є неминучим.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив колишній командувач військ США в Європі, провідний воєнний експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розглядаю останні події в Україні та навколо неї як продовження – наступний етап – того, що відбувалося навесні. З того часу, попри неправдиві заяви міністра Шойгу, я думаю, ясно, що насправді ці сили Російської Федерації ніколи не поверталися назад в свої казарми. Після навчань "Захід-21" РФ залишила більшу частину логістичного забезпечення на місці", - зазначив він.

Ходжес нагадав, що за останні кілька місяців президент Путін зробив багато дуже різких відвертих заяв, також і від інших звучало багато сумнівів і хвастощів щодо майбутнього України та її легітимності.

"Останні переміщення і розгортання сил – це остання фаза постійного нарощування можливостей і тиску в регіоні, які ніколи не припинялася. Росіяни дійсно зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють", - наголосив він.

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