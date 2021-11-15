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Новини Політика України
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Закарпаття (1575) облрада (269) звільнення (1511) Петров Олексій (14)

"Слугу народу" Петрова звільнили з посади голови Закарпатської облради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Цю посаду Олексій Петров обіймав з грудня 2020 року. Його дострокову відставку підтримали 43 депутати облради.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної ради, інформує Цензор.НЕТ.

"43 депутати Закарпатської обласної ради задовільнили заяву спікера облради Олексія Петрова про дострокове складання повноважень голови Закарпатської обласної ради без припинення повноважень депутата облради", - йдеться у її повідомленні.

Перед голосуванням Петров прозвітував про результати роботи.

Нового очільника оберуть на позачеркогому засіданні облради.

Олександру Петрову 45 років. Він кандидат юридичних наук, має військове звання генерал-майора, учасник бойових дій у зоні АТО. З 2017 по 2019 рік він очолював департамент контррозвідки СБУ, а потім був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, очолював Закарпатську ОДА.

28 жовтня депутати вже намагалися звільнити Петрова від повноважень. Але тоді голосування відбулося з порушенням норм регламенту, адже сам чиновник не написав заяву про відставку.

Автор: Ольга Лузан
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Покажіть мені той народ-слугами якого вони є,ну звісно окрім мудрого наріду...
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15.11.2021 17:03 Відповісти
Неможливо на Закарпатті ,щоб був якийсь СЕКЕШФЕХЕРВАР.
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15.11.2021 17:05 Відповісти
В 45 років ГЕНЕРАЛ ?????? Ліхо.
Колись майорами за частя на пенсію виходили
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15.11.2021 17:10 Відповісти
В СБУ завжди був турборежим)
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15.11.2021 17:23 Відповісти
Вот так служил, лизал, мозоли были...
И все себе пооформлял, ведь это не забыли.
Зеленою весной всплыло это говно
Теперь оно не то говно.
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15.11.2021 17:28 Відповісти
ВИГНАЛИ, а не звільнили , рішенням сесії облради😎. Амінь.
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15.11.2021 17:24 Відповісти
Не вписався в колектив.
Не тот менталітет)
Москаля на тих депутатів нема))
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15.11.2021 17:28 Відповісти
А ШО ТАКОЕ???!! Не преклонил колени перед " Найвелычнішим"???
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15.11.2021 17:30 Відповісти
Там другое) Сегодня должны были выбрать нового ( кандидатуру подал ОДИН человек), но вдруг облраду "заминировали"))) Договорняк, уступил место
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15.11.2021 19:11 Відповісти
Можливо, навіть Ваша правда мабуть. Так і є, бо це логічно для ЗЕ!періоду в Країні.
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15.11.2021 19:14 Відповісти
 
 