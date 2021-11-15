"Слугу народа" Петрова уволили с должности председателя Закарпатского облсовета

Этот пост Алексей Петров занимал с декабря 2020 года. Его досрочную отставку поддержали 43 депутата облсовета.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного совета, информирует Цензор.НЕТ.

"43 депутата Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий председателя Закарпатского областного совета без прекращения полномочий депутата облсовета", - говорится в его сообщении.

Перед голосованием Петров отчитался о результатах работы.

Нового главу изберут на внеочередном заседании облсовета.

Александру Петрову 45 лет. Он кандидат юридических наук, имеет воинское звание генерал-майора, участник боевых действий в зоне АТО. С 2017 по 2019 он возглавлял департамент контрразведки СБУ, а затем был начальником управления СБУ в Кировоградской области, возглавлял Закарпатскую ОГА.

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28 октября депутаты уже пытались освободить Петрова от полномочий. Но тогда голосование прошло с нарушением норм регламента, ведь сам чиновник не написал заявление об отставке.