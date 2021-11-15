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Новости Политика Украины
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Закарпатье (2390) облсовет (535) увольнение (2508) Петров Алексей (14)

"Слугу народа" Петрова уволили с должности председателя Закарпатского облсовета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Этот пост Алексей Петров занимал с декабря 2020 года. Его досрочную отставку поддержали 43 депутата облсовета.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного совета, информирует Цензор.НЕТ.

"43 депутата Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий председателя Закарпатского областного совета без прекращения полномочий депутата облсовета", - говорится в его сообщении.

Перед голосованием Петров отчитался о результатах работы.

Нового главу изберут на внеочередном заседании облсовета.

Александру Петрову 45 лет. Он кандидат юридических наук, имеет воинское звание генерал-майора, участник боевых действий в зоне АТО. С 2017 по 2019 он возглавлял департамент контрразведки СБУ, а затем был начальником управления СБУ в Кировоградской области, возглавлял Закарпатскую ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Петрова досрочно сняли с должности главы Закарпатского облсовета

28 октября депутаты уже пытались освободить Петрова от полномочий. Но тогда голосование прошло с нарушением норм регламента, ведь сам чиновник не написал заявление об отставке.

Автор: Анастасія Потіха
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Покажіть мені той народ-слугами якого вони є,ну звісно окрім мудрого наріду...
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15.11.2021 17:03 Ответить
Неможливо на Закарпатті ,щоб був якийсь СЕКЕШФЕХЕРВАР.
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15.11.2021 17:05 Ответить
В 45 років ГЕНЕРАЛ ?????? Ліхо.
Колись майорами за частя на пенсію виходили
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15.11.2021 17:10 Ответить
В СБУ завжди був турборежим)
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15.11.2021 17:23 Ответить
Вот так служил, лизал, мозоли были...
И все себе пооформлял, ведь это не забыли.
Зеленою весной всплыло это говно
Теперь оно не то говно.
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15.11.2021 17:28 Ответить
ВИГНАЛИ, а не звільнили , рішенням сесії облради😎. Амінь.
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15.11.2021 17:24 Ответить
Не вписався в колектив.
Не тот менталітет)
Москаля на тих депутатів нема))
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15.11.2021 17:28 Ответить
А ШО ТАКОЕ???!! Не преклонил колени перед " Найвелычнішим"???
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15.11.2021 17:30 Ответить
Там другое) Сегодня должны были выбрать нового ( кандидатуру подал ОДИН человек), но вдруг облраду "заминировали"))) Договорняк, уступил место
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15.11.2021 19:11 Ответить
Можливо, навіть Ваша правда мабуть. Так і є, бо це логічно для ЗЕ!періоду в Країні.
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15.11.2021 19:14 Ответить
 
 