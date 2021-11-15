"Слугу народа" Петрова уволили с должности председателя Закарпатского облсовета
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Этот пост Алексей Петров занимал с декабря 2020 года. Его досрочную отставку поддержали 43 депутата облсовета.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного совета, информирует Цензор.НЕТ.
"43 депутата Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий председателя Закарпатского областного совета без прекращения полномочий депутата облсовета", - говорится в его сообщении.
Перед голосованием Петров отчитался о результатах работы.
Нового главу изберут на внеочередном заседании облсовета.
Александру Петрову 45 лет. Он кандидат юридических наук, имеет воинское звание генерал-майора, участник боевых действий в зоне АТО. С 2017 по 2019 он возглавлял департамент контрразведки СБУ, а затем был начальником управления СБУ в Кировоградской области, возглавлял Закарпатскую ОГА.
28 октября депутаты уже пытались освободить Петрова от полномочий. Но тогда голосование прошло с нарушением норм регламента, ведь сам чиновник не написал заявление об отставке.
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Колись майорами за частя на пенсію виходили
И все себе пооформлял, ведь это не забыли.
Зеленою весной всплыло это говно
Теперь оно не то говно.
Не тот менталітет)
Москаля на тих депутатів нема))