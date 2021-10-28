"Слугу народа" Петрова досрочно сняли с должности главы Закарпатского облсовета

За соответствующее решение проголосовали 35 депутатов.

Сегодня, 28 октября, депутаты Закарпатского областного совета VIII созыва проголосовали о выражении недоверия действующему председателю Закарпатского областного совета Алексею Петрову ("Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

Издание отмечает, что Алексей Петров планировал перенести очередную сессию облсовета на другую дату, но присутствовавшие депутаты отказались принимать такое решение и назначили временного председателя. При поддержке 34 присутствующих депутатов временным председателем был избран Владимир Чубирко ("Родное Закарпатье").

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Сняв несколько вопросов повестки дня, на сессии образовали счетную комиссию и начали процесс досрочного прекращения полномочий председателя областного совета Алексея Петрова.

Впоследствии решение было принято тайным голосованием. За это решение проголосовало 35 депутатов, против – 0.

После голосования депутаты вернулись к рассмотрению вопросов повестки дня.

В заседании не участвовали представители политических сил "Слуга народа", КМКС и "За майбутнє", пишет Укринформ.

Напомним, Петров был избран главой Закарпатского облсовета 7 декабря 2020 года. В этот же день Зеленский уволил его с должности главы Закарпатской ОГА. Петров до апреля 2020 был начальником управления СБУ в Кировоградской области, затем возглавил Закарпатскую облгосадминистрацию. На выборах в областной совет Петров возглавлял список партии "Слуга народа".