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"Слугу народа" Петрова досрочно сняли с должности главы Закарпатского облсовета

За соответствующее решение проголосовали 35 депутатов.

Сегодня, 28 октября, депутаты Закарпатского областного совета VIII созыва проголосовали о выражении недоверия действующему председателю Закарпатского областного совета Алексею Петрову ("Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

Издание отмечает, что Алексей Петров планировал перенести очередную сессию облсовета на другую дату, но присутствовавшие депутаты отказались принимать такое решение и назначили временного председателя. При поддержке 34 присутствующих депутатов временным председателем был избран Владимир Чубирко ("Родное Закарпатье").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Петрова главой Закарпатской ОГА

Сняв несколько вопросов повестки дня, на сессии образовали счетную комиссию и начали процесс досрочного прекращения полномочий председателя областного совета Алексея Петрова.

Впоследствии решение было принято тайным голосованием. За это решение проголосовало 35 депутатов, против – 0.

После голосования депутаты вернулись к рассмотрению вопросов повестки дня.

В заседании не участвовали представители политических сил "Слуга народа", КМКС и "За майбутнє", пишет Укринформ.

Напомним, Петров был избран главой Закарпатского облсовета 7 декабря 2020 года. В этот же день Зеленский уволил его с должности главы Закарпатской ОГА. Петров до апреля 2020 был начальником управления СБУ в Кировоградской области, затем возглавил Закарпатскую облгосадминистрацию. На выборах в областной совет Петров возглавлял список партии "Слуга народа".

Автор: 

облсовет (538) Петров Алексей (18) Закарпатская область (2610)


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Топ комментарии
+9
И астался слуга у разбитага карыта
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28.10.2021 13:34 Ответить
+8
Стп-стоп! Закарпаття - то там, де смотрящий - Коля Котлета? То там, де за його словам рейтинг "слуг" більше 30 відсотків? Де рейтинг Зєлєнского більше 40 відсотків? Де позитивні ролики про "Велике крадівництво" для самолюбування Зєлєнского знімають? 😨 Ніфігасє! Нема у закарпатців почуття вдячності до найвеличнішого! Нема! 🤢
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28.10.2021 14:03 Ответить
+5
Оця "Слуга Закарпаття" - ригошна партейка, підтримується рижою мраззю.
А це значить, що справжні олігархи починають топити ЄрЗе в прямому значенні цього слова.
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28.10.2021 13:59 Ответить
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И астался слуга у разбитага карыта
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28.10.2021 13:34 Ответить
Он же вроде по жизни у балоги работал
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28.10.2021 13:39 Ответить
Так Балога також СДПУо починав, а потім перефарбувався. А цей весь час кум.
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28.10.2021 13:53 Ответить
так на місцях колишні риги аж залюбки братаються з зажопами.
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28.10.2021 14:01 Ответить
Це не той Чубірко. Кум медведчука - Іван
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28.10.2021 14:06 Ответить
Побачив! Дякую та перепрошую.
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28.10.2021 14:44 Ответить
Шурин. Женился на сестре Марченко
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28.10.2021 18:10 Ответить
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28.10.2021 16:24 Ответить
Та и хрен с ним
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28.10.2021 13:35 Ответить
Оно не оправдало доверия Коли Котлеты-Тищенко и не смогло сделать сало по 50 и гречку по 12 !
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28.10.2021 13:36 Ответить
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28.10.2021 13:36 Ответить
Оця "Слуга Закарпаття" - ригошна партейка, підтримується рижою мраззю.
А це значить, що справжні олігархи починають топити ЄрЗе в прямому значенні цього слова.
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28.10.2021 13:59 Ответить
З рубрики: "Черговий слуга обісрався".
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28.10.2021 14:00 Ответить
Стп-стоп! Закарпаття - то там, де смотрящий - Коля Котлета? То там, де за його словам рейтинг "слуг" більше 30 відсотків? Де рейтинг Зєлєнского більше 40 відсотків? Де позитивні ролики про "Велике крадівництво" для самолюбування Зєлєнского знімають? 😨 Ніфігасє! Нема у закарпатців почуття вдячності до найвеличнішого! Нема! 🤢
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28.10.2021 14:03 Ответить
Котлета не встиг розповісти вуйкам як стрімко зростає рейтинг ***********,от вони і розгубилися.
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28.10.2021 14:26 Ответить
Я так понимаю, закарпатские "патриоты" не желают вводить локдаун, потому и сняли? А чей будет временный?
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28.10.2021 14:08 Ответить
Та там всё сложно . . . Владимир Чубирко когда-то был главой областного совета от Балоги. Потом вроде их дороги разошлись . . .
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28.10.2021 15:01 Ответить
Як закарпатець скажу, що це погана новина, тому що Петрова сюди просунули більш як сбушника, щоб не давав розпоясатись мадярським сепаратюгам, а "Рідне Закарпаття" - це і є мадяри-******* і контрабандисти, і вони виграли цю битву.
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28.10.2021 15:02 Ответить
Так голова облсовета на много меньше имеет полномочий головы ОДА во влиянии на правоохоронные органы. И борьба с контрабандой не его задача в принципе.
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28.10.2021 18:49 Ответить
ага! і тому зелена нечисть влізла в полюбовну коаліцію з сепаратюгами із кмкс???? де Ваша логіка? Я , Вам, як закарпатець скажу, що наш "нАрід" у облраду ЗАВЖДИ!!!! вибирає одну нечисть! так що , покуй!
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28.10.2021 20:00 Ответить
Очередной... Не справился с потоком.... Не оправдал доверие...
Взнос свой хоть успел вернуть?
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28.10.2021 15:26 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWqqbjsXq-VWzOdx0fPhnPvAVyrJ6_IfESG8QXbWny6YNw6wlcp0gMMV7OtxLQr1Fig_D-j0LB6zJGKo4bNEdHqtrQc8iuHR4IQ8yHbr_k9BwihryGUc_50W-cJ22rF0CU&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·



"Слово і діло" проанализировали, кто из шести президентов теряли больше всего доверия избирателей. Угадайте, кто тут является абсолютным лидером? Кто в этом сомнительно рейтинге на первом месте? Да, это не кто иной, как наш величайший политический лидер современности по версии Ермака и Мендель, владелец офшоров и профессиональный обещалкин Владимир Зеленский. А знаете, что самое интересное? Это то, что он уверенно будет на этом первом месте, а его рейтинг продолжит падать под давлением его факапов, провалов и новых скандалов. А мы ждём объяснения Лещенко, что это совсем другое. ))
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28.10.2021 16:42 Ответить
і хто будет "конкурентом" в 2024-му зЄлі..., а Борислав Береза
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28.10.2021 17:04 Ответить
ЭТО ОДИН ИЗ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ОБОСРАВШЕЙСЯ УКРАИНСКОЙ "ЭЛИТЫ" БЛИН !
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28.10.2021 17:00 Ответить






Олег Леусенко


@leusenko1

·
https://twitter.com/leusenko1/status/1453777503298916353 1 ч



Зелень почали косити з регіонів? Сьогодні депутати Закарпатської облради достроково зняли з посади голови слугу Петрова (СН). За проголосувало 35 депутатів, проти - 0. Засідання бойкотували депутати з "Слуга народу", КМКС та За майбах Бені. Який регіон для очищення наступний?



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28.10.2021 22:18 Ответить
 
 