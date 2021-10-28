"Слугу народа" Петрова досрочно сняли с должности главы Закарпатского облсовета
За соответствующее решение проголосовали 35 депутатов.
Сегодня, 28 октября, депутаты Закарпатского областного совета VIII созыва проголосовали о выражении недоверия действующему председателю Закарпатского областного совета Алексею Петрову ("Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.
Издание отмечает, что Алексей Петров планировал перенести очередную сессию облсовета на другую дату, но присутствовавшие депутаты отказались принимать такое решение и назначили временного председателя. При поддержке 34 присутствующих депутатов временным председателем был избран Владимир Чубирко ("Родное Закарпатье").
Сняв несколько вопросов повестки дня, на сессии образовали счетную комиссию и начали процесс досрочного прекращения полномочий председателя областного совета Алексея Петрова.
Впоследствии решение было принято тайным голосованием. За это решение проголосовало 35 депутатов, против – 0.
После голосования депутаты вернулись к рассмотрению вопросов повестки дня.
В заседании не участвовали представители политических сил "Слуга народа", КМКС и "За майбутнє", пишет Укринформ.
Напомним, Петров был избран главой Закарпатского облсовета 7 декабря 2020 года. В этот же день Зеленский уволил его с должности главы Закарпатской ОГА. Петров до апреля 2020 был начальником управления СБУ в Кировоградской области, затем возглавил Закарпатскую облгосадминистрацию. На выборах в областной совет Петров возглавлял список партии "Слуга народа".
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А це значить, що справжні олігархи починають топити ЄрЗе в прямому значенні цього слова.
Взнос свой хоть успел вернуть?
https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·
"Слово і діло" проанализировали, кто из шести президентов теряли больше всего доверия избирателей. Угадайте, кто тут является абсолютным лидером? Кто в этом сомнительно рейтинге на первом месте? Да, это не кто иной, как наш величайший политический лидер современности по версии Ермака и Мендель, владелец офшоров и профессиональный обещалкин Владимир Зеленский. А знаете, что самое интересное? Это то, что он уверенно будет на этом первом месте, а его рейтинг продолжит падать под давлением его факапов, провалов и новых скандалов. А мы ждём объяснения Лещенко, что это совсем другое. ))
Олег Леусенко
@leusenko1
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https://twitter.com/leusenko1/status/1453777503298916353 1 ч
Зелень почали косити з регіонів? Сьогодні депутати Закарпатської облради достроково зняли з посади голови слугу Петрова (СН). За проголосувало 35 депутатів, проти - 0. Засідання бойкотували депутати з "Слуга народу", КМКС та За майбах Бені. Який регіон для очищення наступний?