УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5484 відвідувача онлайн
Новини
12 538 27

"Слугу народу" Петрова достроково зняли з посади голови Закарпатської облради

За відповідне рішення проголосували 35 депутатів.

Сьогодні, 28 жовтня, депутати Закарпатської обласної ради VIII скликання проголосували про висловлення недовіри чинному голові Закарпатської обласної ради Олексію Петрову ("Слуга народу"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

Видання зазначає, що Олексій Петров планував перенести чергову сесію облради на іншу дату, але присутні депутати відмовилися ухвалювати таке рішення і призначили тимчасового голову. За підтримки 34 присутніх депутатів тимчасовим головою було обрано Володимира Чубирка ("Рідне Закарпаття").

Також читайте: Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА

Знявши кілька питань з порядку денного, на сесії утворили лічильну комісію та розпочали процес дострокового припинення повноважень голови обласної ради Олексія Петрова.

Згодом рішення було ухвалено шляхом таємного голосування. За це рішення проголосувало 35 депутатів, проти - 0.

Після голосування дерутати повернулися до розгляду питань порядку денного.

У засіданні не брали участі представники політичних сил "Слуга народу", КМКС та "За майбутнє", пише Укрінформ.

Нагадаємо, Петрова було обрано головою Закарпатської облради 7 грудня 2020 року. Цього ж дня Зеленський звільнив його з посади голови Закарпатської ОДА. Петров до квітня 2020 року був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, потім очолив Закарпатську облдержадміністрацію.

Автор: 

облрада (283) Петров Олексій (19) Закарпатська область (2079)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
И астался слуга у разбитага карыта
показати весь коментар
28.10.2021 13:34 Відповісти
+8
Стп-стоп! Закарпаття - то там, де смотрящий - Коля Котлета? То там, де за його словам рейтинг "слуг" більше 30 відсотків? Де рейтинг Зєлєнского більше 40 відсотків? Де позитивні ролики про "Велике крадівництво" для самолюбування Зєлєнского знімають? 😨 Ніфігасє! Нема у закарпатців почуття вдячності до найвеличнішого! Нема! 🤢
показати весь коментар
28.10.2021 14:03 Відповісти
+5
Оця "Слуга Закарпаття" - ригошна партейка, підтримується рижою мраззю.
А це значить, що справжні олігархи починають топити ЄрЗе в прямому значенні цього слова.
показати весь коментар
28.10.2021 13:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И астался слуга у разбитага карыта
показати весь коментар
28.10.2021 13:34 Відповісти
Он же вроде по жизни у балоги работал
показати весь коментар
28.10.2021 13:39 Відповісти
Так Балога також СДПУо починав, а потім перефарбувався. А цей весь час кум.
показати весь коментар
28.10.2021 13:53 Відповісти
так на місцях колишні риги аж залюбки братаються з зажопами.
показати весь коментар
28.10.2021 14:01 Відповісти
Це не той Чубірко. Кум медведчука - Іван
показати весь коментар
28.10.2021 14:06 Відповісти
Побачив! Дякую та перепрошую.
показати весь коментар
28.10.2021 14:44 Відповісти
Шурин. Женился на сестре Марченко
показати весь коментар
28.10.2021 18:10 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2021 16:24 Відповісти
Та и хрен с ним
показати весь коментар
28.10.2021 13:35 Відповісти
Оно не оправдало доверия Коли Котлеты-Тищенко и не смогло сделать сало по 50 и гречку по 12 !
показати весь коментар
28.10.2021 13:36 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2021 13:36 Відповісти
Оця "Слуга Закарпаття" - ригошна партейка, підтримується рижою мраззю.
А це значить, що справжні олігархи починають топити ЄрЗе в прямому значенні цього слова.
показати весь коментар
28.10.2021 13:59 Відповісти
З рубрики: "Черговий слуга обісрався".
показати весь коментар
28.10.2021 14:00 Відповісти
Стп-стоп! Закарпаття - то там, де смотрящий - Коля Котлета? То там, де за його словам рейтинг "слуг" більше 30 відсотків? Де рейтинг Зєлєнского більше 40 відсотків? Де позитивні ролики про "Велике крадівництво" для самолюбування Зєлєнского знімають? 😨 Ніфігасє! Нема у закарпатців почуття вдячності до найвеличнішого! Нема! 🤢
показати весь коментар
28.10.2021 14:03 Відповісти
Котлета не встиг розповісти вуйкам як стрімко зростає рейтинг ***********,от вони і розгубилися.
показати весь коментар
28.10.2021 14:26 Відповісти
Я так понимаю, закарпатские "патриоты" не желают вводить локдаун, потому и сняли? А чей будет временный?
показати весь коментар
28.10.2021 14:08 Відповісти
Та там всё сложно . . . Владимир Чубирко когда-то был главой областного совета от Балоги. Потом вроде их дороги разошлись . . .
показати весь коментар
28.10.2021 15:01 Відповісти
Як закарпатець скажу, що це погана новина, тому що Петрова сюди просунули більш як сбушника, щоб не давав розпоясатись мадярським сепаратюгам, а "Рідне Закарпаття" - це і є мадяри-******* і контрабандисти, і вони виграли цю битву.
показати весь коментар
28.10.2021 15:02 Відповісти
Так голова облсовета на много меньше имеет полномочий головы ОДА во влиянии на правоохоронные органы. И борьба с контрабандой не его задача в принципе.
показати весь коментар
28.10.2021 18:49 Відповісти
ага! і тому зелена нечисть влізла в полюбовну коаліцію з сепаратюгами із кмкс???? де Ваша логіка? Я , Вам, як закарпатець скажу, що наш "нАрід" у облраду ЗАВЖДИ!!!! вибирає одну нечисть! так що , покуй!
показати весь коментар
28.10.2021 20:00 Відповісти
Очередной... Не справился с потоком.... Не оправдал доверие...
Взнос свой хоть успел вернуть?
показати весь коментар
28.10.2021 15:26 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWqqbjsXq-VWzOdx0fPhnPvAVyrJ6_IfESG8QXbWny6YNw6wlcp0gMMV7OtxLQr1Fig_D-j0LB6zJGKo4bNEdHqtrQc8iuHR4IQ8yHbr_k9BwihryGUc_50W-cJ22rF0CU&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·



"Слово і діло" проанализировали, кто из шести президентов теряли больше всего доверия избирателей. Угадайте, кто тут является абсолютным лидером? Кто в этом сомнительно рейтинге на первом месте? Да, это не кто иной, как наш величайший политический лидер современности по версии Ермака и Мендель, владелец офшоров и профессиональный обещалкин Владимир Зеленский. А знаете, что самое интересное? Это то, что он уверенно будет на этом первом месте, а его рейтинг продолжит падать под давлением его факапов, провалов и новых скандалов. А мы ждём объяснения Лещенко, что это совсем другое. ))
показати весь коментар
28.10.2021 16:42 Відповісти
і хто будет "конкурентом" в 2024-му зЄлі..., а Борислав Береза
показати весь коментар
28.10.2021 17:04 Відповісти
ЭТО ОДИН ИЗ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ОБОСРАВШЕЙСЯ УКРАИНСКОЙ "ЭЛИТЫ" БЛИН !
показати весь коментар
28.10.2021 17:00 Відповісти






Олег Леусенко


@leusenko1

·
https://twitter.com/leusenko1/status/1453777503298916353 1 ч



Зелень почали косити з регіонів? Сьогодні депутати Закарпатської облради достроково зняли з посади голови слугу Петрова (СН). За проголосувало 35 депутатів, проти - 0. Засідання бойкотували депутати з "Слуга народу", КМКС та За майбах Бені. Який регіон для очищення наступний?



показати весь коментар
28.10.2021 22:18 Відповісти
 
 