"Слугу народу" Петрова достроково зняли з посади голови Закарпатської облради
За відповідне рішення проголосували 35 депутатів.
Сьогодні, 28 жовтня, депутати Закарпатської обласної ради VIII скликання проголосували про висловлення недовіри чинному голові Закарпатської обласної ради Олексію Петрову ("Слуга народу"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.
Видання зазначає, що Олексій Петров планував перенести чергову сесію облради на іншу дату, але присутні депутати відмовилися ухвалювати таке рішення і призначили тимчасового голову. За підтримки 34 присутніх депутатів тимчасовим головою було обрано Володимира Чубирка ("Рідне Закарпаття").
Знявши кілька питань з порядку денного, на сесії утворили лічильну комісію та розпочали процес дострокового припинення повноважень голови обласної ради Олексія Петрова.
Згодом рішення було ухвалено шляхом таємного голосування. За це рішення проголосувало 35 депутатів, проти - 0.
Після голосування дерутати повернулися до розгляду питань порядку денного.
У засіданні не брали участі представники політичних сил "Слуга народу", КМКС та "За майбутнє", пише Укрінформ.
Нагадаємо, Петрова було обрано головою Закарпатської облради 7 грудня 2020 року. Цього ж дня Зеленський звільнив його з посади голови Закарпатської ОДА. Петров до квітня 2020 року був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, потім очолив Закарпатську облдержадміністрацію.
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А це значить, що справжні олігархи починають топити ЄрЗе в прямому значенні цього слова.
Взнос свой хоть успел вернуть?
https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·
"Слово і діло" проанализировали, кто из шести президентов теряли больше всего доверия избирателей. Угадайте, кто тут является абсолютным лидером? Кто в этом сомнительно рейтинге на первом месте? Да, это не кто иной, как наш величайший политический лидер современности по версии Ермака и Мендель, владелец офшоров и профессиональный обещалкин Владимир Зеленский. А знаете, что самое интересное? Это то, что он уверенно будет на этом первом месте, а его рейтинг продолжит падать под давлением его факапов, провалов и новых скандалов. А мы ждём объяснения Лещенко, что это совсем другое. ))
Олег Леусенко
@leusenko1
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https://twitter.com/leusenko1/status/1453777503298916353 1 ч
Зелень почали косити з регіонів? Сьогодні депутати Закарпатської облради достроково зняли з посади голови слугу Петрова (СН). За проголосувало 35 депутатів, проти - 0. Засідання бойкотували депутати з "Слуга народу", КМКС та За майбах Бені. Який регіон для очищення наступний?