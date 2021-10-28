"Слугу народу" Петрова достроково зняли з посади голови Закарпатської облради

За відповідне рішення проголосували 35 депутатів.

Сьогодні, 28 жовтня, депутати Закарпатської обласної ради VIII скликання проголосували про висловлення недовіри чинному голові Закарпатської обласної ради Олексію Петрову ("Слуга народу"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

Видання зазначає, що Олексій Петров планував перенести чергову сесію облради на іншу дату, але присутні депутати відмовилися ухвалювати таке рішення і призначили тимчасового голову. За підтримки 34 присутніх депутатів тимчасовим головою було обрано Володимира Чубирка ("Рідне Закарпаття").

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Знявши кілька питань з порядку денного, на сесії утворили лічильну комісію та розпочали процес дострокового припинення повноважень голови обласної ради Олексія Петрова.

Згодом рішення було ухвалено шляхом таємного голосування. За це рішення проголосувало 35 депутатів, проти - 0.

Після голосування дерутати повернулися до розгляду питань порядку денного.

У засіданні не брали участі представники політичних сил "Слуга народу", КМКС та "За майбутнє", пише Укрінформ.

Нагадаємо, Петрова було обрано головою Закарпатської облради 7 грудня 2020 року. Цього ж дня Зеленський звільнив його з посади голови Закарпатської ОДА. Петров до квітня 2020 року був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, потім очолив Закарпатську облдержадміністрацію.