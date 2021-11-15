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Окупанти блокують обмін, вимагаючи "процесуального очищення" раніше переданих їм осіб, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти блокують обмін, вимагаючи

Процес обміну утримуваними особами заблоковано представниками так званих "ЛДНР". Вони відмовляються вести переговори, висуваючи вимогу повного "процесуального очищення" осіб, яких вони отримали раніше під час обмінів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ДОМ", про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

"Останній обмін був навесні 2020 року. І більше нічого не сталося... На сьогодні РФ, окупаційна влада цих територій вигадує різні причини, щоб ігнорувати процес переговорів із приводу повернення або обміну "всіх на всіх". Нічого абсолютно не відбувається", - зазначила Денісова.

Зазначається, що окупанти відмовляються від переговорів щодо нових обмінів, допоки Україна не здійснить "процесуальне очищення" всіх осіб, яких ОРДЛО отримали під час обмінів у грудні 2019 року та у квітні 2020 року.

"Йдеться про людей, яких ми їм раніше передали. І ось вони вважають, що поки ці люди "процесуально неочищені". Що це таке на їхню думку? На їхню думку, якщо людина була засуджена, вона має бути помилувана. Якщо щодо людини тривало слідство, воно має бути завершено і вона не має бути під слідством. Якщо тривав судовий процес, то він має бути завершений і людина має бути виправдана. Вони вважають, що ці процедури українська влада не завершила, до кінця не провела. І цією причиною вони пояснюють відсутність обмінів, - додала омбудсмен.

Тобто ОРДЛО вимагає, щоб Україна пробачила злочини, які вчиняли ці люди, або помилувала їх за ці злочини.

"Помилування - це повноваження президента, він має таке право. Але це не його обов'язок", - уточнила вона.

При цьому процес цих двох обмінів для України завершено.

"Нам повернули наших громадян, ми туди передали людей, яких вимагала сторона окупантів для повернення наших громадян", - зазначила Денісова.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Россия всех наших засудила на большие сроки и только потом обменяла. От нас же они требуют всех оправдать. Это делается с одной простой целью - чтобы Россия в будующем смогла отобразить что виноваты во всем украинцы, а наемники все оправданы и ни в чем не виноваты. Всех наемников нужно судить как военных преступников и ни в коем случае не оправдывать!
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15.11.2021 18:27
+14
Це як шльондрі повернути цноту...
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15.11.2021 17:46
+11
Кажуть, земля непогано очищує, і чим глибше - тим чистіше.
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15.11.2021 17:49
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Це як шльондрі повернути цноту...
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15.11.2021 17:46 Відповісти
Тільки розстріли очистять терористів від відповідальності!
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15.11.2021 18:39 Відповісти
В чому проблема? Очистіть на 2 години обміну і по новій процес запустіть.
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15.11.2021 17:48 Відповісти
Это жирный намек на руководителя зоны Изоляция.
Херим.
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15.11.2021 19:32 Відповісти
Кажуть, земля непогано очищує, і чим глибше - тим чистіше.
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15.11.2021 17:49 Відповісти
Напишіть їм на листочку - Очищено - і пару штампів вдарте, можна з продуктових магазинів, вони і так в цьому не розбираються.
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15.11.2021 17:50 Відповісти
Поповнюйте обмінни фонд також
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15.11.2021 17:50 Відповісти
Один з героїв Шолом-Алейхема заробляв на тому,що продавав кози...Власне коза була тільки одна,але після продажу вона завжди прибігала назад і він її продавав знову...Тому,враховуючи що сепаратисти,яких ми обмінюємо на наших все таки в більшості українці,і хочуть жити в Україні то справедливо було б їм дати помилування...Інакше ми стаємо подібними на того старого єврея з козою...
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15.11.2021 17:53 Відповісти
Дивлячись які злочини зробили. Потім не страшно буде жити з ними поруч?
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15.11.2021 17:55 Відповісти
справедливо їх розстріляти, але ж ..
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15.11.2021 19:11 Відповісти
Мы им на предыдущих обменах передавали преступников, котрые были признаны невиновными. А россияне передавали нам наших военнопленных всех осуждённых законом Российской Федерации. К чему это приводит? Россия может подать сведения в ИНТЕРПОЛ на всех военнослужащих Украины бывших в плену и их всех будут преследоватьпо всему миру. Мы не можем вторично признать приступников приступникам, потому что нашими законами они уже были признаны невиновными.
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15.11.2021 17:54 Відповісти
Номінально і Путіна можна до інтерполу подати і причин на це вистачає.
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15.11.2021 17:57 Відповісти
ЧВК "Вагнер" всіх очистить. На 2 метри👎. У кращому випадку🤣
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15.11.2021 18:06 Відповісти
Обменивать надо тех, кто попал в плен.
А то бегали по референдумам, построили себе "коммунизм", а потом ляпнув что то лишнее, оказались в подвале.
И уже "пленные"!
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15.11.2021 18:23 Відповісти
Россия всех наших засудила на большие сроки и только потом обменяла. От нас же они требуют всех оправдать. Это делается с одной простой целью - чтобы Россия в будующем смогла отобразить что виноваты во всем украинцы, а наемники все оправданы и ни в чем не виноваты. Всех наемников нужно судить как военных преступников и ни в коем случае не оправдывать!
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15.11.2021 18:27 Відповісти
Понятно - на бутылку просятся или на швабру.
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15.11.2021 18:37 Відповісти
повішати гадів і баста
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15.11.2021 18:41 Відповісти
А наградить их не требуют? И статус УБД?
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15.11.2021 18:44 Відповісти
"процесуальне очищення"?! А может им жопу еще помыть?
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15.11.2021 19:04 Відповісти
А мене тішить, що Дєнісова, нарешті, про українських полонених згадала. А то фсьо політичний афєріст-шантажист міхо за наші гроші на арені!

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15.11.2021 19:05 Відповісти
Наших полонених моряків вони тримали рік незаконно, і не зняли свої обвинувачення- просто обміняли завдяки зраді ЗЕ (хоча мали через тиждень віддати просто так, інакше отримали б санкції від морського арбітражу).
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15.11.2021 19:50 Відповісти
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15.11.2021 20:09 Відповісти
как всегда, кацапы жульничают.
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16.11.2021 15:03 Відповісти
 
 