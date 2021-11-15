Окупанти блокують обмін, вимагаючи "процесуального очищення" раніше переданих їм осіб, - Денісова

Процес обміну утримуваними особами заблоковано представниками так званих "ЛДНР". Вони відмовляються вести переговори, висуваючи вимогу повного "процесуального очищення" осіб, яких вони отримали раніше під час обмінів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ДОМ", про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

"Останній обмін був навесні 2020 року. І більше нічого не сталося... На сьогодні РФ, окупаційна влада цих територій вигадує різні причини, щоб ігнорувати процес переговорів із приводу повернення або обміну "всіх на всіх". Нічого абсолютно не відбувається", - зазначила Денісова.

Зазначається, що окупанти відмовляються від переговорів щодо нових обмінів, допоки Україна не здійснить "процесуальне очищення" всіх осіб, яких ОРДЛО отримали під час обмінів у грудні 2019 року та у квітні 2020 року.

"Йдеться про людей, яких ми їм раніше передали. І ось вони вважають, що поки ці люди "процесуально неочищені". Що це таке на їхню думку? На їхню думку, якщо людина була засуджена, вона має бути помилувана. Якщо щодо людини тривало слідство, воно має бути завершено і вона не має бути під слідством. Якщо тривав судовий процес, то він має бути завершений і людина має бути виправдана. Вони вважають, що ці процедури українська влада не завершила, до кінця не провела. І цією причиною вони пояснюють відсутність обмінів, - додала омбудсмен.

Тобто ОРДЛО вимагає, щоб Україна пробачила злочини, які вчиняли ці люди, або помилувала їх за ці злочини.

"Помилування - це повноваження президента, він має таке право. Але це не його обов'язок", - уточнила вона.

При цьому процес цих двох обмінів для України завершено.

"Нам повернули наших громадян, ми туди передали людей, яких вимагала сторона окупантів для повернення наших громадян", - зазначила Денісова.

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