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Оккупанты блокируют обмен, требуя "процессуальной очистки" ранее переданных им лиц, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты блокируют обмен, требуя

Процесс обмена удерживаемыми лицами заблокирован представителями так называемых "Л/ДНР". Они отказываются вести переговоры, выдвигая требование полного "процессуального очищения" лиц, которых они получили ранее во время обменов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

"Последний обмен был весной 2020 года. И больше ничего не произошло… На сегодняшний день РФ, оккупационные власти этих территорий придумывают разные причины, чтобы игнорировать процесс переговоров по поводу возвращения или обмена "всех на всех". Ничего не происходит абсолютно", — сказала Денисова.

Отмечается, что оккупанты отказываются от переговоров относительно новых обменов, пока Украина не проведет "процессуальное очищение" всех лиц, которых ОРДЛО получили в ходе обменов в декабре 2019 года и в апреле 2020 года.

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"Речь идет о людях, которых мы им раньше передали. И вот они считают, что пока эти люди "процессуально неочищены". Что это такое по их мнению? По их мнению, если человек был осужден, он должен быть помилован. Если по человеку шло следствие, то оно должно быть завершено и он не должен быть под следствием. Если шел судебный процесс, то он должен быть завершен и человек должен быть оправдан. Они считают, что эти процедуры украинская власть не завершила, не провела до конца. И этой причиной они объясняют отсутствие обменов", — добавила омбудсмен.

То есть ОРДЛО требует, чтобы Украина простила преступления, которые совершали эти люди, либо помиловала их за эти преступления.

"Помилование — это полномочия президента, он имеет такое право. Но это не его обязанность", — уточнила она.

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При этом процесс этих двух обменов для Украины завершен.

"Нам вернули наших граждан, мы туда передали людей, которых требовала сторона оккупантов для возвращения наших граждан", — отметила Денисова.
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Топ комментарии
+15
Россия всех наших засудила на большие сроки и только потом обменяла. От нас же они требуют всех оправдать. Это делается с одной простой целью - чтобы Россия в будующем смогла отобразить что виноваты во всем украинцы, а наемники все оправданы и ни в чем не виноваты. Всех наемников нужно судить как военных преступников и ни в коем случае не оправдывать!
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15.11.2021 18:27
+14
Це як шльондрі повернути цноту...
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15.11.2021 17:46
+11
Кажуть, земля непогано очищує, і чим глибше - тим чистіше.
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15.11.2021 17:49
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Це як шльондрі повернути цноту...
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15.11.2021 17:46 Ответить
Тільки розстріли очистять терористів від відповідальності!
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15.11.2021 18:39 Ответить
В чому проблема? Очистіть на 2 години обміну і по новій процес запустіть.
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15.11.2021 17:48 Ответить
Это жирный намек на руководителя зоны Изоляция.
Херим.
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15.11.2021 19:32 Ответить
Кажуть, земля непогано очищує, і чим глибше - тим чистіше.
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15.11.2021 17:49 Ответить
Напишіть їм на листочку - Очищено - і пару штампів вдарте, можна з продуктових магазинів, вони і так в цьому не розбираються.
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15.11.2021 17:50 Ответить
Поповнюйте обмінни фонд також
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15.11.2021 17:50 Ответить
Один з героїв Шолом-Алейхема заробляв на тому,що продавав кози...Власне коза була тільки одна,але після продажу вона завжди прибігала назад і він її продавав знову...Тому,враховуючи що сепаратисти,яких ми обмінюємо на наших все таки в більшості українці,і хочуть жити в Україні то справедливо було б їм дати помилування...Інакше ми стаємо подібними на того старого єврея з козою...
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15.11.2021 17:53 Ответить
Дивлячись які злочини зробили. Потім не страшно буде жити з ними поруч?
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15.11.2021 17:55 Ответить
справедливо їх розстріляти, але ж ..
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15.11.2021 19:11 Ответить
Мы им на предыдущих обменах передавали преступников, котрые были признаны невиновными. А россияне передавали нам наших военнопленных всех осуждённых законом Российской Федерации. К чему это приводит? Россия может подать сведения в ИНТЕРПОЛ на всех военнослужащих Украины бывших в плену и их всех будут преследоватьпо всему миру. Мы не можем вторично признать приступников приступникам, потому что нашими законами они уже были признаны невиновными.
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15.11.2021 17:54 Ответить
Номінально і Путіна можна до інтерполу подати і причин на це вистачає.
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15.11.2021 17:57 Ответить
ЧВК "Вагнер" всіх очистить. На 2 метри👎. У кращому випадку🤣
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15.11.2021 18:06 Ответить
Обменивать надо тех, кто попал в плен.
А то бегали по референдумам, построили себе "коммунизм", а потом ляпнув что то лишнее, оказались в подвале.
И уже "пленные"!
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15.11.2021 18:23 Ответить
Россия всех наших засудила на большие сроки и только потом обменяла. От нас же они требуют всех оправдать. Это делается с одной простой целью - чтобы Россия в будующем смогла отобразить что виноваты во всем украинцы, а наемники все оправданы и ни в чем не виноваты. Всех наемников нужно судить как военных преступников и ни в коем случае не оправдывать!
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15.11.2021 18:27 Ответить
Понятно - на бутылку просятся или на швабру.
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15.11.2021 18:37 Ответить
повішати гадів і баста
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15.11.2021 18:41 Ответить
А наградить их не требуют? И статус УБД?
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15.11.2021 18:44 Ответить
"процесуальне очищення"?! А может им жопу еще помыть?
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15.11.2021 19:04 Ответить
А мене тішить, що Дєнісова, нарешті, про українських полонених згадала. А то фсьо політичний афєріст-шантажист міхо за наші гроші на арені!

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15.11.2021 19:05 Ответить
Наших полонених моряків вони тримали рік незаконно, і не зняли свої обвинувачення- просто обміняли завдяки зраді ЗЕ (хоча мали через тиждень віддати просто так, інакше отримали б санкції від морського арбітражу).
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15.11.2021 19:50 Ответить
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15.11.2021 20:09 Ответить
как всегда, кацапы жульничают.
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16.11.2021 15:03 Ответить
 
 