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Зеленський призначив послів у Південній Кореї, Ісландії та Лівії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив послів у Південній Кореї, Ісландії та Лівії

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у Південній Кореї, Ісландії та Лівії.

Відповідні документи оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Надзвичайним та повноважним послом України в Республіці Корея призначено Дмитра Пономаренка.

Посол України у Туніській Республіці Володимир Хоманець призначається послом у Державі Лівія за сумісництвом.

Посол України у Фінляндській Республіці Ольга Діброва призначається послом України у Республіці Ісландія за сумісництвом.

Автор: Володимир Янченко
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Ну, так нізззя! Якщо призначив в Південну Корею, о мав би призначити також і в Північну (наприклад, Бєню і Арестовича).
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15.11.2021 19:08 Відповісти
Плохо когда послов, назначает осел...
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15.11.2021 19:09 Відповісти
А який механізм призначення послів за сумісництвом? Туніс та Лівія розумію. Бо поряд. А як що до Фінляндія і Ісландія, це зовсім далеко один одного.
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15.11.2021 19:11 Відповісти
Принцип - отсутствие ума.
Есть Великобритания, Норвегия, Ирландия, но для зеленского, понятие здравого смысла это нечто чуждое.
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15.11.2021 19:18 Відповісти
Сподіваюся, що ці посли не "юзікі" з кварталу, або їхні родичі, як у зраді.
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15.11.2021 19:20 Відповісти
Та скільки там від Фінляндії до Ісландії , карту придбайте , всього 15 см !!!!!
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15.11.2021 19:29 Відповісти
от Канады до Гренландии еще ближе. А датчане - не в счет, это для зе-мозгов слишком утомительно....
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15.11.2021 19:38 Відповісти
И это все за целый день Шо воно делало целый день Тут США и Великобритания криком кричат в ухо зеленому чмо что ********** войск возле Украины немеряно а оно дорожки меряет целый день
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15.11.2021 19:31 Відповісти
 
 