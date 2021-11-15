Зеленський призначив послів у Південній Кореї, Ісландії та Лівії

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у Південній Кореї, Ісландії та Лівії.

Відповідні документи оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Надзвичайним та повноважним послом України в Республіці Корея призначено Дмитра Пономаренка.

Посол України у Туніській Республіці Володимир Хоманець призначається послом у Державі Лівія за сумісництвом.

Посол України у Фінляндській Республіці Ольга Діброва призначається послом України у Республіці Ісландія за сумісництвом.